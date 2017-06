Mar 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3780.20 NSE 9513.30 FIMMDA 20062.50 ============= TOTAL 33356.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 125.3234 0.0000 50.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 109.3887 0.0000 250.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.4054 9.1600 250.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.0100 10.6800 11.60 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 98.6497 9.3800 150.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.8400 10.2200 55.60 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.1700 8.6500 20.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.1719 8.9100 1790.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 1.00 INE202B08546 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 15-Aug-18 100.0300 10.4600 10.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 100.3500 9.1600 14.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 99.6100 9.0800 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.1676 10.6300 3.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4500 10.0000 6.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2238 7.3400 250.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0500 9.8900 50.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 103.5330 9.1900 14.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.4700 10.3500 150.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0300 9.4400 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.3490 7.4700 250.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.6000 7.2000 2.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.5500 8.9400 450.00 NSE === INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.7755 10.3086 100.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 118.5995 9.9018 250.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.9765 9.4628 350.00 INE136E07MA8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 17-Feb-14 108.0100 0.2385 23.00 INE206D07099 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 6.10% 15-Mar-14 97.2500 2.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 126.6152 9.1048 250.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.4719 9.4000 250.00 INE752E07702 POWERGRID SR14K 6.10% 17-Jul-14 96.2900 9.1103 3.80 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.5000 8.9249 100.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 99.9666 9.6137 350.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.5503 9.4000 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2058 8.8100 900.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.2321 - 500.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.9475 8.9700 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7700 0.0000 42.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8862 8.9600 450.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.2585 9.0500 200.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.5058 9.0500 200.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.8717 9.2600 100.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 103.4500 11.9974 8.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.5500 10.7929 2.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0858 8.9300 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3236 8.8450 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8165 8.9300 150.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 66.8843 0.0000 30.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4469 - 200.00 INE115A07DM4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 11-Feb-18 100.0000 - 1200.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.7994 - 300.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.0000 - 1000.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 98.7500 9.4901 1.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.2500 11.0256 2.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 103.6904 8.8110 100.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 100.0616 8.8384 450.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4500 0.0000 6.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1200 8.8304 34.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2509 9.1599 200.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.1400 8.7926 7.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 103.9000 9.8614 14.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.5500 9.4318 10.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9307 8.8550 155.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.6800 - 27.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.8382 9.0800 150.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.0112 9.0750 150.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.9100 - 2.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.4294 - 200.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.9000 - 4.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.1000 11.2025 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.4200 9.1444 18.50 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 103.8467 8.7720 200.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.5500 0.0000 18.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.8600 7.0886 18.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 100.0000 - 20.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.6800 8.8967 14.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.2000 - 50.00 FIMMDA ====== INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.7755 9.8500 100.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 118.5995 9.5500 250.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.9765 9.4000 250.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.9784 9.4000 100.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 126.6152 9.1000 250.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 100.8321 9.4300 50.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.4719 9.4000 250.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.3807 9.4300 50.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.5825 8.8600 5.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.6681 9.1500 150.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 99.0720 8.4500 50.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 99.9666 9.5500 350.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 125.3234 9.7000 50.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.5503 9.4000 500.00 INE265M07021 SUNSHINE HOUSING & INFRASTRUCTURE RESET 31-Dec-14 100.0000 70.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.5058 9.0500 200.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.2321 9.3000 400.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 109.3887 9.7200 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.9475 8.9700 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7700 9.2500 42.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8862 8.9600 450.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.2583 10.0200 3.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.2585 9.0500 200.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.4054 9.0000 250.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.0100 10.7800 422.90 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 98.6497 9.3800 150.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.7508 10.3000 400.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.4385 8.8600 40.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.3554 8.8500 30.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 99.9900 10.0000 1.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.5500 10.7900 2.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.0500 10.2100 555.60 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0858 8.9300 160.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3236 8.8400 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.1454 8.9000 20.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8165 8.9300 150.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 66.7661 8.7700 15.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4469 8.8300 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.1700 8.6400 20.00 INE115A07DM4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 11-Feb-18 100.0000 9.1500 1200.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.7994 9.2200 303.00 INE261F09IE7 NABARD 8.72% 19-Feb-18 100.0000 8.7600 2000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.1719 8.9000 1800.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.0000 8.9400 950.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.0000 9.2400 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 1.00 INE202B08546 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 15-Aug-18 100.0300 10.5100 10.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.6140 8.8200 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.5602 8.9000 500.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.0000 8.8500 10.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.0400 8.8500 119.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.2500 11.0200 2.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 103.6904 8.8100 100.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.0000 9.0800 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8500 9.1600 100.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 100.5000 10.6200 12.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 100.0616 8.8400 450.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.4400 8.7500 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.4600 8.8000 9.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2238 7.3300 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0000 7.1700 50.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0500 9.8900 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.0888 8.8300 15.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2200 9.1700 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2509 9.1600 100.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.4100 9.0500 4.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.0600 8.8000 7.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 103.9000 9.3600 28.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9307 8.8500 55.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.0900 8.8300 50.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.6800 9.5700 27.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.8382 9.0800 150.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.0000 9.7900 70.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.0112 9.0700 250.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.7500 9.7300 3.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.4294 8.8400 200.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.4700 10.3600 150.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.9000 9.4000 4.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 99.9000 8.8500 200.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.0107 8.8300 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0300 9.6600 1.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.1000 11.1800 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.4200 9.0800 37.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.0500 8.8600 7.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 103.8467 8.7700 200.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.9463 8.8400 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.3490 7.4600 1000.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.6800 8.8600 57.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.0000 9.0000 1650.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.0000 9.0000 500.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.7408 8.7700 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.1500 10.7100 18.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 99.4500 9.1300 2.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0100 12.6700 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.8500 10.7800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India