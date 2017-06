Mar 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3815.80 NSE 16299.00 FIMMDA 27998.30 ============= TOTAL 48113.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.5000 24.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 104.1581 6.4300 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 101.0000 12.6200 5.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 104.7510 6.6100 500.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.6900 9.4000 16.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.3465 8.8800 1100.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 100.6462 8.8200 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.1109 8.8600 500.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.5000 9.2900 11.80 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.2000 11.0300 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.0800 1.2000 18.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9428 9.1600 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.2500 9.0100 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1000 8.8300 3.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 103.5300 9.1900 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.0400 8.8400 2.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.4700 10.3500 150.00 INE202B08553 DIWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 15-Feb-23 100.0300 10.5900 20.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.9900 9.3900 1.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.7500 8.7700 7.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.9400 8.9300 1051.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5400 9.2500 1.00 NSE === INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.9373 9.6923 250.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.6098 8.8820 100.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.3004 - 150.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.2776 9.1500 150.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.1212 9.3500 500.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.6902 9.3500 1000.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0000 8.8550 150.00 INE556F09262 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 26-Dec-14 100.7737 8.8500 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9183 8.9499 50.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.6859 9.2500 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.2419 - 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8360 8.9865 600.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.2500 12.7730 1.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.2455 9.5000 3.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.6295 9.0921 750.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.5887 9.0739 500.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 101.2277 8.8300 250.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 99.6809 9.3000 2600.00 INE155A07193 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-16 139.8390 8.7203 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5778 8.7935 100.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.2730 8.9200 100.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.7870 9.5269 3500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.9967 8.9600 110.00 INE753F07012 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.95% 26-Feb-17 100.8600 8.6787 12.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.9852 9.2299 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.1400 9.2134 83.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7363 8.8754 1200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3056 8.8500 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3800 9.1515 2.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7452 8.6907 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.3300 8.9095 4.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.5594 - 100.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.1000 - 10.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.0351 - 1350.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.2014 8.7900 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 99.9200 8.8007 4.00 INE090A08GS7 ICICI BANK LTD, 9.65% 27-Feb-21 102.7000 7.8166 2.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.4516 8.8111 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.9000 8.8990 4.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.5200 8.7943 9.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.7553 9.0800 150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.7475 9.0800 300.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.2000 0.0000 0.50 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.3200 9.2767 35.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4418 8.7750 259.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.5972 8.8200 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.5900 0.0000 2.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.6741 8.8200 150.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.2328 9.0400 250.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.9300 - 8.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 107.0800 8.9058 150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.0500 7.0676 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.7608 8.7703 50.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 103.3000 11.2213 0.50 FIMMDA ====== INE090A08NJ2 ICICI BANK LIMITED 9.15% 21-Apr-13 99.9305 9.7000 2.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 118.5660 9.6700 100.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 99.3022 9.5600 100.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.9373 9.4700 250.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.6098 8.8600 100.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.9623 9.6200 340.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.3004 9.3900 450.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 91.5109 9.5500 200.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 100.3092 9.1300 15.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.1221 9.4200 50.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.2776 9.1500 150.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0000 8.8500 150.00 INE144H07BW2 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 22-Dec-14 123.6882 11.5000 13.50 INE556F09262 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 26-Dec-14 100.7737 8.8500 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9183 8.9500 50.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.6859 9.2500 100.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.3161 9.2500 200.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.2419 9.0500 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8862 8.9600 400.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8360 8.9900 200.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.2500 9.0000 1.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.23% 06-May-15 100.0000 9.2100 3000.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.3083 10.0000 3.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.8552 8.8500 32.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.6295 8.8500 500.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.5887 8.8500 500.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 101.2277 8.8300 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.5616 9.3000 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.5900 9.0100 5.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 98.6497 9.3800 179.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.5000 24.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.8841 9.0800 250.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.7646 9.3700 100.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 104.1581 9.4500 100.00 INE155A07193 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-16 139.8390 8.7200 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.4930 8.8500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5778 8.8000 100.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.2730 8.9200 100.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.8189 9.3000 2000.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.7870 9.3900 1530.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.4100 9.2500 4.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.9967 8.9600 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9500 5.00 INE536N07023 OMKAR REALTORS DEVELOPERS PRIVATE 18.00% 31-Jan-17 100.2608 18.4600 9.90 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.7735 8.7700 150.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.1514 8.6500 50.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 104.7510 9.4500 500.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.9852 9.2300 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.1400 9.2300 83.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3056 8.8600 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3500 9.1600 2.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7452 8.7300 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.0050 8.8800 48.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.6900 9.4000 16.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.7735 8.7600 150.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.9900 9.1700 2.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.0000 8.7700 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.0000 8.9500 700.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.3465 8.8600 650.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.0000 9.2500 590.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 100.6462 8.8500 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.7873 8.7800 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.7735 8.7500 150.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.4800 8.6800 300.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.6806 8.8600 400.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.6813 8.8600 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.6842 8.8700 400.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.5594 8.9000 100.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.0400 8.8400 6.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.4150 8.7800 2100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.0200 8.8600 600.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.4723 8.7400 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.2014 8.7900 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.5000 9.0000 0.60 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 99.9200 8.8000 4.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.5000 9.2900 11.80 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.3300 9.0200 10.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.4516 8.8100 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9428 9.1500 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2900 7.3200 290.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.7553 9.0800 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.2500 9.0000 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.0258 8.8400 3.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.7475 9.0800 300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3748 9.1400 50.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.4700 9.0500 4.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 103.5300 8.8200 2.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5093 8.7800 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.3200 9.0200 40.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.0900 8.8300 349.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4418 8.7700 261.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.2716 8.8700 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.5972 8.8200 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.5500 9.0500 2.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.7382 8.7700 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.6741 8.8200 150.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.2967 9.0300 350.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.1059 9.0600 50.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.4700 10.3600 150.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0300 10.6000 20.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.3171 7.1400 20.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.9300 9.4000 6.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.8900 9.4000 5.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED SR-XL VIII 8.73% 07-Mar-23 100.0000 8.7300 166.00 INE514E08CH0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 13-Mar-25 100.0000 8.8700 100.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.2223 8.8000 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 107.0400 8.9100 150.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.2374 8.8100 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.5532 7.4000 850.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5250 7.4400 200.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.0000 7.3900 50.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 29.3250 9.5900 33.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.7500 8.7000 7.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.1500 8.8500 2101.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.0000 8.9900 880.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8600 100.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% - 103.3000 12.1000 0.50 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.7608 8.7700 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.0800 9.8300 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 100.2150 7.3700 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 100.4400 7.3500 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.4200 10.6700 7.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.2000 11.0000 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5400 9.1300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com