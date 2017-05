Mar 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17272.00 NSE 25350.50 FIMMDA 48814.20 ============= TOTAL 91436.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121E07148 JSW ENERGY LIMITED 9.10% 31-Mar-14 98.8718 10.2500 1200.00 INE121E07155 JSW ENERGY LIMITED 9.20% 30-Sep-14 98.5137 10.2500 1200.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.9106 8.8400 50.00 INE121E07163 JSW ENERGY LIMITED 9.30% 31-Mar-15 98.2652 10.2500 1200.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.7153 9.8600 100.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 99.0500 9.4200 2.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 105.0400 11.2700 5.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.5500 9.4200 4.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.7250 8.4700 3.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.2845 8.8800 950.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0600 11.4600 37.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 100.8478 8.7700 100.00 INE451H07217 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 11.2500 6800.00 INE451H07191 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 11.2500 550.00 INE451H07209 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 11.2500 550.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.1000 8.8500 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.3000 11.1900 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.2000 11.0300 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.0500 5.4200 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.4161 9.1000 400.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.6645 7.0600 90.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.9544 9.2300 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.4326 9.1600 200.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 100.6889 8.5500 50.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0600 80.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 109.1000 7.2300 90.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.9154 8.8900 3550.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.6630 7.1400 5.00 NSE === INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.2612 9.0027 100.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.6000 0.0000 2.00 INE001A07JY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 29-Jan-14 99.7102 - 1000.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 100.1003 8.7615 50.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.2946 - 1500.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.2236 - 400.00 INE121A07FQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 13-Jun-14 100.9340 0.0000 650.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9662 8.8000 800.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 100.1062 9.2200 100.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.7805 9.2500 100.00 INE514E08AY9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 16-May-15 99.9094 9.5154 500.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.5887 9.0734 250.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.8325 8.7800 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.7255 9.2200 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6821 9.2200 350.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.6400 0.0000 5.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.3756 8.7000 200.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.2878 9.2100 250.00 INE094A07046 HPCL 8.75% 09-Nov-15 99.9165 8.7500 400.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.1491 8.7928 250.00 INE261F09IF4 NABARD 0.00% 25-Feb-16 100.1840 - 1200.00 INE261F09IG2 NABARD 0.00% 26-Feb-16 100.3340 - 1200.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.8922 9.2350 100.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.3000 0.0000 10.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 101.4200 9.1918 29.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.6478 8.7685 50.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.7189 9.2350 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.7272 - 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6680 9.0632 700.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7688 8.6841 1250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.8451 9.2100 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1581 8.7000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.9070 - 100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.3463 - 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.2845 - 1450.00 INE094A07053 HPCL 8.77% 13-Mar-18 100.0000 - 1000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.4950 0.0000 9.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.7042 8.7994 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.4150 - 364.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 99.3600 9.0044 5.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.5000 0.0000 0.80 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0500 9.4808 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.6500 9.3432 4.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4700 0.0000 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.9408 9.0500 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.9000 8.8654 45.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.9655 9.0450 550.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.8500 0.0000 1.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 103.2798 9.0450 50.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.6334 8.7200 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6649 8.7400 316.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.5881 8.8200 348.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.7500 - 3.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.8537 8.7800 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.1200 0.0000 89.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.7428 8.9600 150.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.4582 8.7450 50.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.9087 8.6925 50.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.9000 - 15.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.2400 0.0000 3.70 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 107.0800 8.9058 271.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5400 7.1230 90.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 100.1000 - 270.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.2000 - 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.9154 - 7364.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5500 - 3.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.2700 9.0572 1.00 FIMMDA ====== INE090A08NJ2 ICICI BANK LIMITED 9.15% 21-Apr-13 99.9323 9.7000 5.00 INE916D070J6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.10% 07-Jun-13 100.0785 9.9000 250.00 INE976I07807 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.25% 30-Jun-13 99.9830 9.6100 210.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.20% 05-Jul-13 99.9056 9.8200 460.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 122.0114 9.6000 50.00 INE149A07139 TUBE INVESTMENTS OF INDIA 9.75% 25-Sep-13 99.9281 9.7400 500.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.2612 8.9000 100.00 INE001A07JY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 29-Jan-14 99.7102 9.3000 1000.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 100.1003 8.7400 50.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.2771 9.2500 750.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.2946 9.2400 750.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.2236 9.2500 400.00 INE121E07148 JSW ENERGY LIMITED 9.10% 31-Mar-14 98.8718 10.6500 1200.00 INE121E07155 JSW ENERGY LIMITED 9.20% 30-Sep-14 98.5137 10.6500 1200.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.9106 8.8400 50.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 100.1062 9.2200 100.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.7805 9.2500 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.7595 8.8600 400.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.8164 9.2500 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.20% 27-Feb-15 99.7296 9.3600 50.00 INE121E07163 JSW ENERGY LIMITED 9.30% 31-Mar-15 98.2652 10.6500 1200.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.4585 8.5000 400.00 INE514E08AY9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 16-May-15 99.9094 9.3000 500.00 INE514E08BB5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 29-Jun-15 99.8360 9.3400 50.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.5887 8.8500 250.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.8325 8.7800 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.7255 9.2200 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.7256 9.2000 300.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6821 9.2200 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.6400 9.0000 5.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.3756 8.7000 200.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.7153 10.3000 100.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 98.8013 9.3100 250.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 100.2878 9.2100 250.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.9165 8.7500 400.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 99.9206 10.0500 1200.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.1491 8.7500 250.00 INE261F09IF4 NABARD 0.00% 25-Feb-16 100.1840 8.9900 400.00 INE261F09IF4 NABARD 0.00% 25-Feb-16 100.1751 8.9700 400.00 INE261F09IG2 NABARD 0.00% 26-Feb-16 100.3340 8.7100 800.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.8922 9.2300 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 101.4200 9.1800 58.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 101.7200 9.1100 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.6478 8.7700 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.5600 9.2000 22.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.7189 9.2300 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.7272 8.7900 300.00 INE756I07100 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 17-Apr-17 101.2473 9.5000 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.7600 9.1500 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8105 8.7100 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7688 8.7500 1250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.7250 8.4500 6.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1581 8.7000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.9070 8.7100 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.0000 9.1700 950.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.0000 9.1700 250.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.3463 8.6900 100.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LTD 7.00% 11-Mar-18 100.0399 3900.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.2845 8.8700 700.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.0100 8.7600 2082.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 100.8478 8.8000 100.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0600 11.4500 37.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.1750 8.8500 20.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.7042 8.8000 100.00 INE451H07217 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 12.0000 6800.00 INE451H07209 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 12.0000 550.00 INE451H07191 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 12.0000 550.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.2300 9.6900 60.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.4150 8.7800 350.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.5400 8.7500 264.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 99.3600 9.0000 5.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.5000 8.9000 0.80 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.4161 9.0700 400.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 101.2417 8.5000 400.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.6350 8.7200 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.3400 7.2000 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.6000 7.3100 4.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2885 7.3200 25.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.6645 7.0500 190.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.0024 9.0400 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.9000 8.8600 45.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.9655 9.0400 550.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 103.2798 9.0500 50.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 101.9950 9.8500 50.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.9552 8.7100 15.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.6400 9.2300 750.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.6334 8.7200 100.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 103.9500 9.3500 2.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.6353 8.7600 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5093 8.7900 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.9544 9.2200 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6649 8.7400 600.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.0400 8.8400 5.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.6538 8.8100 300.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.5881 8.8200 148.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.7500 9.5600 3.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.8537 8.7800 50.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.24% 20-Dec-22 100.4326 9.1600 200.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.1985 9.7500 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.8648 8.7500 100.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3900 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.1200 8.7500 89.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.4860 9.0000 200.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.4582 8.7500 50.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.9087 8.6900 100.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.8900 9.4000 15.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.0000 8.7900 3150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.6500 8.6900 700.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 100.6889 8.7300 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.3726 8.6900 0.50 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.2900 9.1300 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4000 10.9300 2.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 107.0800 8.9000 552.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 107.4100 8.8600 29.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.7000 7.3800 265.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5400 7.4400 95.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 100.0300 9.8700 150.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 100.2090 7.4800 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.9154 8.8500 3408.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.3300 8.8300 706.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 100.1689 9.8600 54.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 100.2000 7.3700 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.0500 10.6600 10.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5500 9.1500 6.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.3000 11.1900 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.8300 10.6000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.0500 10.8500 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.1500 10.7200 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.2000 9.1800 1.00 =============================================================================================== 