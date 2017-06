Mar 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4087.00 NSE 8316.20 FIMMDA 34202.90 ============= TOTAL 46606.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE040A08161 HDFC BANK LIMITED 7.75% 20-Apr-15 98.1009 8.7700 50.00 INE121E07171 JSW ENERGY LIMITED 9.40% 30-Sep-15 98.1200 10.2500 1200.00 INE121E07189 JSW ENERGY LIMITED 9.50% 31-Mar-16 98.0579 10.2500 1200.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 100.8453 8.7800 150.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.9300 8.2600 60.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.0500 8.9200 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.0500 11.0600 12.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4700 9.9900 1.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.5043 9.1500 150.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6000 8.8900 18.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.2935 8.6900 100.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 24-Jan-23 100.7500 11.6500 64.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.4056 8.7800 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.2198 8.7900 300.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0600 12.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 109.0800 7.2400 150.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.1300 8.8700 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.3900 7.3600 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 105.1200 10.2200 10.00 NSE === INE521E07AW0 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 04-Apr-13 115.7850 0.0000 71.20 INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 99.9984 12.3469 750.00 INE043D07856 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 14-Oct-13 99.9983 12.1595 1500.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.8997 8.7847 350.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.8997 8.7847 2.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.6959 9.2500 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.7621 8.8550 500.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.1520 9.2016 350.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 96.9956 8.7600 50.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.3407 8.8000 50.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 101.6288 8.8000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5149 8.8134 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3585 9.2700 4.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.7500 0.0000 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8430 8.7000 50.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.9400 - 5.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.3405 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.9850 - 130.00 INE261F09IE7 NABARD 8.72% 19-Feb-18 100.0000 - 1000.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.4100 9.9599 1.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 99.9495 - 50.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 99.9700 0.0000 4.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.6932 9.2850 10.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 99.9495 - 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.5594 - 30.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.3599 - 500.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 99.6000 0.0000 5.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 96.1995 9.5976 10.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.3021 8.6147 15.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 99.9366 - 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.0000 10.6540 2.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.3400 10.4806 5.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 100.1800 8.9032 10.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 99.9366 - 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5562 8.9149 4.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.7784 9.0750 300.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8187 9.2057 15.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.6334 8.7200 150.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.3829 8.7700 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6649 8.7400 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6649 8.7400 17.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.7300 0.0000 40.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.6709 8.7800 250.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.6741 8.8200 4.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.8000 - 1.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 99.9366 - 50.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1500 - 8.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 99.9366 - 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 99.9274 - 50.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 99.9274 - 50.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 99.9274 - 50.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 29.4372 9.5757 5.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 99.9274 - 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.1500 - 250.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.1500 - 4.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.3823 - 250.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1500 9.0676 14.00 FIMMDA ====== INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 99.9984 9.2500 750.00 INE043D07856 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 14-Oct-13 99.9983 9.2500 1500.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.8997 8.8200 350.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.3089 9.1500 100.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.4700 9.3300 150.00 INE001A07KA6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 02-Apr-14 100.9777 9.2800 80.00 INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 100.1767 9.3400 10.00 INE669C07033 TECH MAHINDRA LIMITED 10.25% 17-Apr-14 101.0084 9.1900 5.00 INE667F07AV0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD -- 23-Apr-14 101.1431 9.4600 150.00 INE013A07TT2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 23-Apr-14 99.9246 10.2000 11.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.6959 9.2500 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.8150 8.7000 4.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.9978 9.5400 10.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.7621 8.8500 500.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.1520 9.2000 350.00 INE040A08161 HDFC BANK LIMITED 7.75% 20-Apr-15 98.1009 8.7900 50.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 96.9956 8.7600 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.8000 10.4000 411.30 INE121E07171 JSW ENERGY LIMITED 9.40% 30-Sep-15 98.1200 10.6500 1200.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.5644 10.3300 300.00 INE907I07059 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 0.00% 01-Feb-16 100.0000 2.50 INE121E07189 JSW ENERGY LIMITED 9.50% 31-Mar-16 98.0579 10.6500 1200.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.3407 8.8000 50.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 101.6288 8.8000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5148 8.8200 50.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.0820 8.7800 2.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.7800 9.1400 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8430 8.7000 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3500 9.1600 2.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.9400 9.3300 5.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.4280 8.5700 108.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.1777 8.9000 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.9850 9.1700 150.00 INE261F09IE7 NABARD 8.72% 19-Feb-18 100.0000 8.7600 2000.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.0000 9.2400 310.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.0000 8.7600 1310.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 99.9000 8.9600 550.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 99.7000 8.9700 300.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.0000 11.6800 10.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 100.8453 8.8000 150.00 INE721A08BR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 07-Jun-18 101.1861 10.3000 100.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 107.5500 9.3000 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.4750 8.7600 20.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 99.9495 8.7800 150.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 99.9495 8.7800 150.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.6300 8.8900 1025.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.2900 8.7000 10.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.3599 8.7900 750.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.4117 8.7800 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.1722 9.2700 500.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.0500 8.9200 10.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.7900 1.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 99.9366 8.7800 150.00 INE261F09GA9 NABARD 0.00% 01-Mar-21 51.3350 8.7400 10.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.8000 9.0200 0.20 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0369 8.8100 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 100.6160 10.6000 12.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.3000 10.4800 5.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.5244 8.7400 100.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.2500 7.4000 3.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.0900 7.2400 250.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 99.9366 8.7800 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.6646 9.1000 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3400 8.8000 4.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.7784 9.0700 300.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.6334 8.7200 150.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.3829 8.7700 100.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.0000 9.8800 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.7200 8.7300 317.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.5876 8.8200 200.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.5043 9.0800 250.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.5803 9.0600 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.4126 9.1300 68.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.1900 9.0000 10.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.6709 8.7800 650.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.3200 8.7200 4.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.7300 9.6300 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 99.9366 8.7800 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.0000 7.1800 50.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1500 9.3600 8.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.4056 8.7700 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.2700 8.7500 1750.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.2198 8.7600 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.0121 8.7900 700.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.0000 8.7900 250.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.1000 8.8800 450.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 99.9800 8.9000 400.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 100.0000 8.8700 100.00 INE054O07017 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-23 100.4995 9.0000 250.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 99.9366 8.7800 150.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 99.9274 8.7800 150.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.5000 9.0200 0.20 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 99.9274 8.7800 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4000 10.9300 7.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4500 10.9200 6.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.7285 7.3800 630.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.6558 7.3900 500.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 99.9274 8.7800 150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.6100 7.4300 500.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5842 7.4300 500.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 29.3272 9.6000 5.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 99.9274 8.7800 150.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0000 7.3400 1000.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.3600 8.8300 904.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.1200 8.8600 450.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.0345 8.8900 700.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 99.7000 8.9300 300.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.8483 9.0900 3400.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.7500 9.8000 1.70 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.3900 7.3500 150.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.1800 8.5800 500.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.0500 10.6600 2.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.9525 9.1000 100.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1500 9.1500 28.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 100.5400 8.9000 20.00 INE691A09094 UCO BANK RESET 31-Dec-99 100.8000 9.4000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.7700 10.7900 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.2000 11.0800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India