Mar 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4750.60 NSE 19462.90 FIMMDA 36752.65 ============= TOTAL 60966.15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE521E07AW0 RBS FINANCIAL SERVICES INDIA RESET 04-Apr-13 116.0000 0.0000 5.00 INE001A07IC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 22-Feb-14 100.4106 9.1500 1500.00 INE916DA7030 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD - 27-Jun-14 100.1740 9.4400 250.00 INE721A07DV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 24-Sep-14 100.0000 9.4500 2000.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 100.8815 9.2500 100.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 101.5018 11.6400 2.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 100.5500 9.2300 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 1.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 101.8348 10.9900 168.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 61.3100 8.7100 22.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.4500 8.7100 36.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.1800 8.8300 9.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.5400 8.7300 50.00 INE261F09GA9 NABARD 0.00% 01-Mar-21 51.6000 8.6900 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.2200 0.6900 16.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 99.5700 8.9200 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.0000 0.0000 2.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.38% 04-Aug-21 103.3000 8.7900 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2300 150.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 101.2700 11.2500 80.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 28-Oct-22 99.9600 11.3800 40.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.8768 10.4500 40.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. - 04-Feb-25 100.1000 9.0600 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9700 9.0200 0.60 INE305A09208 TFCI LTD - 25-Feb-33 100.0500 9.6400 200.00 NSE === INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.7163 12.2547 1000.00 INE115A07825 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.30% 06-May-13 99.4901 11.3251 250.00 INE043D07AR7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 14-Jun-13 100.1432 9.2499 250.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.3821 9.7687 500.00 INE990D07247 KBJNL SR-12B 8.20% 01-Sep-13 99.6500 8.9745 3.00 INE136E07KZ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 27-Sep-13 124.6300 0.4677 4.50 INE136E07LG7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-13 123.7200 2.0736 2.00 INE136E07KP0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 121.1700 2.0732 1.50 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 101.1117 9.2843 50.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.3700 - 750.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.3500 - 750.00 INE136E07MD2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 03-Mar-14 111.5300 0.3896 25.00 INE177L07079 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-14 98.5151 180.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.7735 8.9000 50.00 INE290L07070 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-14 98.4115 320.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.3778 9.0700 250.00 INE660A07IX5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.4952 9.4499 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.7322 9.1000 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.9025 9.1800 400.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.0510 8.8600 250.00 INE177L07087 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-14 98.1818 9.9542 180.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.8513 8.8100 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.8814 8.8000 250.00 INE290L07088 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jan-15 98.0990 9.9669 320.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.3199 - 250.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.5400 12.7751 4.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.9007 9.1500 150.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6000 8.8882 200.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.2834 8.8000 850.00 INE177L07095 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-15 98.7096 11.8146 180.00 INE290L07096 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-15 98.6927 11.7224 320.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.6271 9.0000 500.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.2277 8.7700 250.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 96.3578 8.9000 1.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED -- 26-Dec-15 100.0000 - 855.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 99.9853 10.0199 1000.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.3520 9.1000 1.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.1272 8.6424 22.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.3422 - 350.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.4246 9.1776 15.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.3407 8.8000 6.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4242 8.8434 1000.00 INE670E07318 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.00% 04-Oct-16 94.8400 9.3796 3.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4369 9.2400 250.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 98.9600 10.2676 1.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.1172 8.8100 250.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.1172 8.8100 90.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.6823 8.8100 1000.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.9852 9.2299 47.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.1400 9.2119 2.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.0300 8.9759 32.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.9070 - 6.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0100 - 27.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.2377 - 100.00 INE483A09187 CENTRAL BANK OF INDIA 9.35% 10-Apr-18 101.2700 11.1117 13.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.3654 8.7100 13.80 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.1465 - 200.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 99.7922 8.8289 100.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 98.2000 8.8519 18.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 98.7000 8.6497 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.0000 10.4601 0.50 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.4947 8.9400 145.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.7000 - 21.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.9526 - 1300.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.9526 - 8.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 99.2238 8.8289 150.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.7200 9.3571 8.50 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 104.0000 9.1000 0.40 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 101.2400 9.8871 1.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 101.9261 9.0199 52.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.2630 11.6827 80.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 105.9500 10.2105 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3131 9.1500 350.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.9300 8.8201 25.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9569 8.8501 166.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9569 8.8501 100.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.1724 8.8850 250.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.0200 - 1.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6000 0.0000 22.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.4300 - 9.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 103.0000 - 8.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.8900 - 6.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0000 - 100.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0000 - 100.00 INE636F07175 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 15-Mar-23 99.9900 - 27.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.5700 - 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.3500 0.0000 5.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 31.4630 0.0000 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8000 9.0942 3.60 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.0000 8.9708 2.10 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.6000 11.1051 4.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 29.3095 9.6156 28.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3984 8.9332 6.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 102.0600 - 3.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.6664 - 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.5500 - 3.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.1000 9.8326 13.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 110.0800 8.9073 6.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.1479 9.2750 2000.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1700 9.0657 61.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED -- 31-Dec-99 100.7500 - 1.00 FIMMDA ====== INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.8373 11.5000 1250.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.7163 11.6000 1000.00 INE090A08NJ2 ICICI BANK LIMITED 9.15% 21-Apr-13 99.9433 9.6800 10.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 99.8654 10.1700 2.00 INE115A07825 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.30% 06-May-13 99.4901 10.8000 2000.00 INE043D07AR7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 14-Jun-13 100.1432 9.2500 250.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 118.0471 9.5100 1250.00 INE296A07260 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 26-Jul-13 99.6170 9.6900 10.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.3821 9.5000 500.00 INE990D07247 KBJNL SR-12B 8.20% 01-Sep-13 99.4700 9.4000 3.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 100.7940 10.6500 150.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 06-Dec-13 99.8954 9.1700 250.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.90% 06-Jan-14 101.1117 9.2000 50.00 INE001A07IC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 22-Feb-14 100.4106 9.1300 1500.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.3700 9.1300 750.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.3500 9.1600 750.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.3162 9.1200 50.00 INE177L07079 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-14 98.5151 10.3300 180.00 INE916DA7030 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 27-Jun-14 100.1740 9.5500 250.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.7735 8.9000 50.00 INE290L07070 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-14 98.4115 10.3400 320.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.7500 9.0000 1.00 INE916D073L6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.35% 08-Aug-14 100.8796 9.5500 250.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 100.6900 8.7000 2.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.3778 9.0700 250.00 INE721A07DV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 24-Sep-14 100.0000 9.4500 2000.00 INE660A07IX5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.4952 9.4500 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.7322 9.1000 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.9025 9.1800 650.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.0510 8.8600 250.00 INE177L07087 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-14 98.1818 10.1900 180.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.8513 8.8100 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.8487 8.8200 250.00 INE290L07088 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jan-15 98.0990 10.1900 320.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.3199 9.0000 250.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 100.8815 9.2500 100.00 INE580B07265 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Mar-15 100.3899 9.5800 3.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.4700 8.8000 1.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.9007 9.1500 150.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6000 8.8800 200.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.2834 8.8000 850.00 INE177L07095 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-15 98.7096 9.6600 180.00 INE290L07096 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-15 98.6927 9.6500 320.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.6271 9.0000 500.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.2277 8.7700 250.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 96.9100 8.8000 1.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9148 8.8300 10.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED -- 26-Dec-15 100.0000 855.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 99.9853 10.0200 1000.00 INE283O07012 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 28-Dec-15 99.9955 11.7200 250.00 INE283O07020 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 01-Jan-16 99.9942 11.7300 250.00 INE635O09019 OCEANUS DWELLINGS PRIVATE LIMITED -- 29-Feb-16 100.0097 200.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.3422 8.8000 350.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.8000 9.4200 15.00 INE013A07UX2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.75% 18-Mar-16 100.0300 9.7300 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4242 8.8500 1000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4369 9.2400 250.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 100.0000 9.8000 2.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.1172 8.8100 250.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.1478 8.8000 90.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.3741 8.9000 100.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 103.7802 9.1900 6.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.6823 8.8100 1000.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.2500 9.1500 36.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.1650 9.1700 11.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.2249 9.1900 8.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 100.2874 9.3000 50.00 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 99.7350 9.1900 3.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.6400 8.9000 256.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0100 9.0300 27.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.2554 8.9000 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.8680 9.2000 50.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0000 8.8400 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.2377 9.1800 200.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.0000 8.7600 550.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.0000 8.9000 100.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.0000 9.2000 350.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.02% 19-Mar-18 99.9599 9.2000 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.4400 1.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 101.8348 10.9900 168.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 99.2491 8.8000 6.30 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.1000 8.7500 13.80 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 61.1000 8.7500 22.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.1465 8.9000 400.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 99.7922 8.8300 100.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 98.3500 8.8200 4.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.4947 8.9400 145.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0100 8.8100 280.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.7500 8.8600 8.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.8528 8.8900 809.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.2100 8.8200 754.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 99.2238 8.8300 150.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.5577 9.2000 10.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.5400 8.7300 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.9200 8.6000 1.50 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.7200 9.3600 5.50 INE261F09GA9 NABARD 0.00% 01-Mar-21 51.3750 8.7400 20.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0200 10.0100 40.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 101.8102 9.0400 50.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 103.5000 8.7600 4.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.1500 10.5000 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.9400 7.2600 250.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.3250 8.8200 100.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 99.7995 9.9300 80.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3131 9.1500 350.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.0500 8.8000 20.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.1500 8.8000 5.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 101.2700 11.2400 80.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.6400 9.2300 1750.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 99.9600 11.3800 40.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.9000 9.6100 9.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.0000 9.8800 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9569 8.8500 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3600 8.7900 28.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4100 8.7800 13.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.1724 8.8900 250.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.0200 9.5100 1.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 100.6000 9.1000 24.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3800 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.4300 9.3200 4.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.8768 10.4500 40.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 100.0000 10.3000 150.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.8900 9.4000 6.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0000 8.7200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 99.6000 8.8600 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.0000 8.7900 250.00 INE636F07175 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 15-Mar-23 100.0000 10.6800 350.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 100.1000 8.7700 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 99.9500 8.8000 50.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 100.0000 8.7200 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.0000 8.9000 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.0300 8.8900 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.1500 8.9000 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.3500 8.8000 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8800 8.9000 6.70 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.1000 8.9000 6.30 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9700 8.7000 0.55 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.4800 8.9200 4.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.7300 8.8900 2.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.7400 9.5000 200.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 102.0600 9.3400 3.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.6664 8.9100 56.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.5500 8.8300 3.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.1479 9.2000 2000.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 98.2500 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 110.0800 8.9100 13.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8800 630.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.3000 10.6900 15.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 99.9000 9.0500 7.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1700 9.1900 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.8500 10.6000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India