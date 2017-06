Mar 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2014.50 NSE 17121.00 FIMMDA 33272.92 ============= TOTAL 52408.42 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE521E07AW0 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 04-Apr-13 116.1140 0.0000 5.00 INE990D07247 KBJNL SR-12B 8.20% 01-Sep-13 99.5000 9.1900 0.50 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.2600 7.7600 200.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 99.1650 7.7500 300.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.5732 9.5000 250.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 100.8000 8.6200 2.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.0900 10.6400 11.60 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.1000 10.4900 100.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 104.0500 8.1200 30.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.9200 10.1900 55.80 INE261F09DP4 NABARD 0.00% 01-Sep-17 68.3000 8.9600 8.00 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 106.5000 9.8700 20.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.4000 8.6600 3.30 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.4500 8.7100 100.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.3800 8.9700 1.30 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.5000 8.1700 1.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 111.2624 10.6100 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.8600 10.8600 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.6750 0.0000 2.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0300 10.2800 4.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.7000 10.9400 2.50 INE091D11055 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-22 42.9770 5.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 99.6324 8.8600 350.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0600 7.00 INE091D11089 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-25 32.9500 9.0900 5.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 31.3650 9.0800 28.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.4196 8.9400 300.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% - 100.0500 9.6400 200.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.2500 9.2400 20.00 NSE === INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 99.6714 10.1873 212.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.9354 9.5017 750.00 INE136E07KZ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 27-Sep-13 124.6100 0.5069 1.00 INE136E07LG7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-13 123.7200 2.1025 2.00 INE121A07ER9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE - 21-Feb-14 100.7616 8.8184 250.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.3982 - 250.00 INE136E07MD2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 03-Mar-14 111.5300 0.3930 5.00 INE121A07FQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 13-Jun-14 100.9800 9.8000 350.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.6659 9.0500 250.00 INE660A07IC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 11-Jul-14 100.6940 9.4499 100.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-14 100.6670 9.4499 50.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.3504 9.0700 100.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.5832 9.2500 200.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.3400 - 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.3400 - 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 101.2097 8.8400 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7858 9.2500 250.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.0261 9.2000 750.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.2419 8.8200 400.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.5635 8.8200 100.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 100.9515 9.0500 250.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.4408 8.8400 250.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.6096 9.2500 200.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 101.1863 8.8400 800.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.5299 9.2500 50.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.2285 8.7700 250.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.2380 - 150.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.9585 9.3477 15.00 INE261F09BZ7 NABARD 8.45% 18-May-16 98.9025 8.8400 50.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 101.4462 8.8400 200.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.8799 8.7432 350.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.8799 8.7432 350.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5410 8.8034 1000.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.4957 8.8400 500.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 100.2700 8.8254 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4019 9.2500 250.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.1172 8.8100 5.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.7272 - 80.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3585 9.2700 2.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.9800 9.2576 14.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8704 8.8300 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2990 8.8500 250.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.1779 - 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.0825 - 750.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.0300 - 50.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 96.5500 8.8172 0.50 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.30% 05-Nov-19 97.5300 0.0000 15.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 98.4000 8.8109 10.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 100.2901 9.1678 15.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.0400 - 30.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.9526 - 10.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.2014 8.7900 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.3800 8.6947 50.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 101.4400 - 2.00 INE572F11125 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-21 47.2000 0.0000 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.1446 8.8630 50.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 102.0600 10.3507 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4300 0.0000 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2000 6.9095 60.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.2576 11.6863 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5562 8.9149 7.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.7486 8.7475 6.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2391 9.1357 42.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 103.6000 10.7775 10.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.1200 9.3398 21.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9569 8.8501 13.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.8382 9.0800 1.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.7600 0.0000 6.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.4500 0.0000 5.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 102.5920 8.8350 2.50 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.8500 - 1.20 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.2300 - 80.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.8900 - 2.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 99.6342 - 250.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.1500 - 3.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.7000 0.0000 4.30 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 44.0000 0.0000 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8600 9.0865 5.50 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.4196 - 2559.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.4196 - 2550.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 101.7600 8.2978 2.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 8.4807 32.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.2500 - 11.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.0400 9.0770 2.00 FIMMDA ====== INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.7351 11.5000 1000.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 99.6714 9.7500 212.00 INE523H07049 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD. 11.90% 02-May-13 100.0285 11.7000 400.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 118.0324 9.3300 205.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.9354 9.2000 750.00 INE121A07ER9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE - 21-Feb-14 100.7616 9.8000 250.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.3982 9.1000 250.00 INE701B07051 PUNJ LLOYD LIMITED 10.00% 10-Mar-14 100.0000 9.8900 27.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 127.1498 8.9000 10.00 INE660A07IC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 11-Jun-14 100.6940 9.4500 100.00 INE121A07FQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 13-Jun-14 100.9800 9.8000 350.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 100.8931 8.8400 4.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.6659 9.0500 250.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-14 100.6670 9.4500 50.00 INE455F07386 JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED 11.75% 15-Jul-14 101.5000 11.2500 3.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.8000 8.6000 101.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.5832 9.2500 200.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.5732 9.5000 250.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 100.8000 8.6200 2.00 INE916D076Y2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 12-Sep-14 100.3464 9.6500 150.00 INE916D077Y0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 12-Sep-14 100.3464 9.6500 150.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.2839 9.2500 40.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 99.9362 9.6000 1100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.8618 8.8100 50.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.7214 9.3700 170.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 101.2097 8.8400 250.00 INE087M07045 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE - 20-Mar-15 100.0000 11.0000 1500.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7858 9.2500 251.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.0261 9.2000 750.00 INE721A07AP8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 01-Jun-15 100.0000 9.7200 0.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.2419 8.8200 400.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.5635 8.8200 50.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 100.9515 9.0500 250.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.4408 8.8400 250.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.6096 9.2500 200.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 101.1863 8.8400 800.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.0900 10.7500 11.60 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.5299 9.2500 50.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.2285 8.7700 250.00 INE628H07038 ORBIT CORPORATION LIMITED -- 30-Sep-15 100.0000 - 1400.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.1000 10.6000 100.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 96.0000 9.4400 2.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.2221 9.2800 10.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 100.0300 10.0000 20.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.2380 8.8400 150.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.9585 9.3500 15.00 INE013A07UX2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.75% 18-Mar-16 100.0200 9.7400 50.00 INE261F09BZ7 NABARD 8.45% 18-May-16 98.9025 8.8400 50.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 104.0340 230.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 101.4462 8.8400 200.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 104.0000 10.0000 1.90 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5410 8.8100 1000.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.4957 8.8400 500.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 97.7500 - 0.95 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 99.3000 9.1500 1.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 100.2700 8.8300 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4019 9.2500 250.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.1778 8.7900 90.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.3100 8.7500 10.00 INE269M07015 JINDAL ITF LIMITED 12.00% 16-Apr-17 102.2275 600.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.6700 9.1600 1.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.0300 8.8000 4.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.9800 9.2500 14.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8704 8.8300 350.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.9200 10.2400 55.80 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4084 8.8200 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2990 8.8500 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3400 9.1600 8.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.3307 9.1800 10.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 94.1700 9.3500 2.00 INE208A07356 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.15% 28-Dec-17 98.7900 10.4500 1500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.0826 8.7400 7.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.0350 8.7200 4.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.1779 8.9200 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.0825 8.9100 750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.0000 8.9400 200.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.2343 9.1800 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.0000 9.2400 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.0300 8.8900 100.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 100.0000 10.5000 13.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.0140 11.6800 10.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD 8.00% 01-Aug-18 95.2700 9.1300 0.50 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD 8.00% 01-Aug-18 96.5500 8.8200 0.50 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.0048 - 23.70 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.4406 8.8000 2.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 60.7300 8.7500 0.40 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.5150 8.6900 36.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.0000 10.7100 199.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 98.6700 8.7500 4.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 101.9800 8.8300 15.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.7500 8.8600 1500.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.0400 8.6000 60.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.0200 8.8400 15.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.0700 8.8500 7.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 99.2410 8.8900 2.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.5400 8.7300 50.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.0000 10.7200 100.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.3800 8.9700 1.27 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.3800 8.6900 50.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.6500 8.6000 0.24 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0300 10.2800 8.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.3300 7.2000 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2000 7.3300 60.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 99.7944 9.9300 70.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 102.2709 9.1500 350.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.9625 8.8500 36.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1500 8.8200 3.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 101.9936 9.8500 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.0400 10.3600 500.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2400 9.1300 1342.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.1300 9.0100 926.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9500 8.8500 3.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.1936 9.7500 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.7400 9.0800 18.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.5600 9.0500 3.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.7400 9.0800 3.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 103.3800 8.7100 2.50 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.4767 8.8500 30.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 101.2500 9.7200 1.20 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.2300 7.1500 80.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.8900 9.4000 2.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.0700 9.3700 2.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 99.6500 8.7800 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 99.6351 8.8500 2100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 99.6324 8.8500 250.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 99.6342 8.8500 3750.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 100.0000 8.7200 250.00 INE636F07175 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 15-Mar-23 100.0083 9.2000 25.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.0000 8.8900 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.1500 8.8700 3.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 100.0000 8.9400 700.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 99.8336 8.9700 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.1900 8.7300 4.30 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8600 8.7200 5.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.7600 8.8400 0.86 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.5000 7.5400 3.70 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.2717 8.9400 4.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.0000 10.0300 285.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.5007 8.9300 250.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.5038 8.9300 53.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.0800 8.8800 3.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% - INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.1075 9.8300 56.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.0500 9.6400 200.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 99.6314 9.2600 25.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.9796 9.1000 20.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.3000 9.2000 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.0400 9.2100 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.8600 10.6800 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.8400 10.6000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India