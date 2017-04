Mar 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4860.34 NSE 14387.50 FIMMDA 36287.99 ============= TOTAL 55535.83 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.2819 7.3100 2000.00 INE091D11048 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-21 43.7853 802.00 INE269M07015 JINDAL ITF LIMITED 12.00% 23-Apr-17 102.1057 11.3100 500.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 8-Mar-20 96.2600 7.4100 300.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 98.8825 7.9300 250.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 96.1000 7.3900 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.2368 8.8900 200.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 99.9909 9.5000 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 99.9539 8.8100 100.00 INE261F09EZ1 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND 0.00% 31-Mar-19 60.5900 8.6800 64.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.0226 8.8900 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.0871 8.8900 50.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.4084 10.6600 35.00 INE521E07AW0 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 4-Apr-13 116.1200 0.0000 23.60 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 4-Feb-25 100.1000 9.0600 13.00 INE848E07187 NHPC LIMITED SR-R1 PART-B 8.70% 11-Feb-16 100.0000 8.6800 10.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 5-Sep-22 101.9300 8.8200 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 2-Jun-21 105.0000 10.8400 9.00 INE261F09DP4 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND 0.00% 1-Sep-17 68.3000 8.9800 8.00 INE261F09DY6 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND 0.00% 1-Jan-18 67.2000 8.7000 7.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.3000 9.4300 5.00 INE261F09EW8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 0.00% 1-Jan-19 61.7022 8.7300 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.0000 10.4100 4.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 1-Aug-21 103.1600 8.7900 4.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 5-Mar-27 107.9500 0.0000 3.69 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.7000 9.0500 2.50 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.2000 9.3500 1.40 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 8-Feb-19 99.6000 8.8000 1.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 8-Mar-20 100.0800 8.8500 1.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.7500 9.3700 1.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 101.2600 11.7200 0.95 INE008A09885 IDBI 12-Jan-19 94.8400 8.1400 0.20 NSE === INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.3000 9.8085 3.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 100.9800 - 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.0000 0.0000 90.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1500 9.0672 33.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.3350 9.2577 2.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.2200 - 19.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.7848 12.1539 650.00 INE976I07716 TATA CAPITAL LIMITED 8.80% 18-Apr-13 99.9731 0.0000 20.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 99.6966 10.1910 200.00 INE895D07271 TATA SONS LIMITED 10.40% 02-Jul-13 100.2486 0.0000 2.00 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 99.8426 9.8546 250.00 INE043D07AB1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 21-Feb-14 100.5873 0.0000 20.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.6377 9.5000 100.00 INE921M07011 SHREE NAMAN DEVELOPERS LIMITED - 30-Jul-14 100.0000 - 529.50 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.3504 9.0700 9.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.6432 9.2000 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.4624 9.2000 50.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.5973 9.2000 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9075 8.8500 700.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8734 9.2000 200.00 INE523E07541 L&T FINANCE 10.25% 04-Nov-14 101.0081 9.5002 100.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 98.7124 9.2000 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.9581 8.7600 550.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-15 99.7325 9.6169 500.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.7488 9.2000 150.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.0009 8.7600 900.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.8953 9.1500 500.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7858 9.2500 7.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 97.1000 9.6864 1.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6574 8.8600 300.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 101.1672 9.2000 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 101.2419 8.8200 400.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 101.1724 9.2000 350.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.5659 8.8200 50.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.6292 9.2400 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.6796 9.2400 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6783 9.2200 100.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.7326 - 600.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.3520 9.1000 3.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 13-Mar-16 100.0000 - 350.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 102.0852 8.8300 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.7679 8.7234 550.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.7679 8.7234 450.00 INE661E07127 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.00% 30-Nov-16 96.5000 7.7354 0.40 INE001A07ID4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 07-Mar-17 102.0242 0.0000 2.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.3000 12.0694 6.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.6823 8.8100 4.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4417 8.8100 1000.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.8327 9.3000 7.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.5991 0.0000 40.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.6100 8.8222 6.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.9070 - 20.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.2917 - 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.9850 - 12.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.0825 - 500.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.1465 - 31.00 INE238A08310 AXIS BANK LIMITED 9.15% 16-Jun-19 101.6859 8.7725 2.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 100.0815 8.7600 13.80 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 100.0815 8.7600 13.80 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.3000 0.0000 11.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 100.6500 0.0000 4.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 99.9400 0.0000 5.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 99.0055 9.3622 42.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.7000 - 3.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.0400 - 15.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.9991 - 450.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.9991 - 3.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-20 102.5808 8.9000 250.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 100.4200 0.0000 8.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.3000 0.0000 1.00 INE572F11125 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-21 48.4400 0.0000 27.50 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.2000 9.4513 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 11-May-21 103.0747 11.2480 3.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.1200 9.6950 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.2400 10.6295 4.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.5449 8.8000 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0500 8.8080 4.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 101.9261 9.0199 5.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.7633 9.5600 4.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 100.4400 8.8585 19.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0000 11.7383 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2516 9.1599 150.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6098 8.8600 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.9194 8.8215 110.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.9194 8.8215 10.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.7000 9.6741 4.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2391 9.1357 5.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0011 8.8600 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9569 8.8501 100.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0755 8.9000 150.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0755 8.9000 1.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.3990 8.8500 100.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.7700 0.0000 18.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.5900 0.0000 2.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.5800 9.6913 1.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 102.5920 8.8350 2.50 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.0387 8.9700 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.6741 8.8200 3.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.7800 - 15.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.9000 - 0.50 INE727M09075 IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED 10.15% 18-Feb-23 100.4800 - 4.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.8100 - 22.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.0185 - 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.2800 - 3.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 99.6000 - 250.00 INE752E07GC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-23 100.0185 8.7786 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.3500 9.5312 12.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 98.7001 9.1593 0.60 INE733E07HB0 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-26 98.6524 9.1593 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.7500 9.0999 7.90 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3984 8.9332 4.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.4186 - 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.4186 - 100.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.2000 - 3.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% -- 102.0041 105.00 INE688I08046 - -- -- 100.0000 - 61.00 INE721A07EZ9 - -- -- 104.8297 - 20.00 INE895D07354 - -- -- 102.4561 - 2.00 FIMMDA ====== INE936D08024 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.45% 02-Jun-2014 100.1029 9.2200 3500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-2018 100.0000 8.9400 1200.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-2022 103.3400 9.1200 1000.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-2017 101.4417 8.8100 1000.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-2015 101.0009 8.7600 900.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 13-Mar-2016 100.0000 9.1500 700.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-2014 99.9362 9.6000 600.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-2016 99.7326 9.2000 600.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-2014 99.9075 8.8500 600.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-2028 100.3886 8.9400 560.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-2028 100.3886 8.9400 550.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-2015 100.9581 8.7600 550.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-2013 118.1731 9.4700 510.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-2015 100.8953 9.1500 500.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-2022 102.6584 9.2300 500.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-2015 99.7325 12.5000 500.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-2015 99.7761 12.0000 500.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-2022 100.0600 10.3600 500.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-2016 99.8409 9.6000 500.00 INE012A07196 THE ASSOCIATED CEMENT COMPANIES 8.45% 07-Oct-2014 100.1000 8.3200 500.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-2020 100.0600 8.8500 453.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-2015 101.2419 8.8200 400.00 INE261F09FA1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 7.19% 29-Apr-2013 99.7100 9.7500 400.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-2072 105.1746 9.8300 350.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-2022 102.2516 9.1600 350.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-2015 101.1724 9.2000 350.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-2037 108.0000 8.6000 320.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-2020 51.9264 10.1000 300.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.70% 14-May-2015 99.6574 8.8600 300.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-2013 99.7934 11.1000 300.00 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-2013 99.8426 9.6000 250.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-2020 102.5808 8.9000 250.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-2019 98.8825 8.7500 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-2016 100.0000 8.8100 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-2015 100.6796 9.2400 250.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-2015 100.6292 9.2400 250.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-2017 101.3760 8.7700 230.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 11.25% 28-Nov-2018 109.9147 8.9200 200.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-2014 99.8734 9.2000 200.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-2014 99.9909 9.5000 200.00 INE269M07015 JINDAL ITF LIMITED 12.00% 16-Apr-2017 102.1057 200.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-2022 100.0755 8.9000 150.00 INE691I07117 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.91% 16-Apr-2014 99.4070 9.5000 150.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-2015 100.7488 9.2000 150.00 INE523E07699 L&T FINANCE 9.80% 25-Apr-2014 100.2611 9.5000 150.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-2022 100.0279 9.8700 150.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-2014 100.5973 9.2000 150.00 INE121A07FQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE10.77% 13-Jun-2014 100.9004 9.7500 140.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-2015 100.6783 9.2200 114.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-2022 101.6098 8.8600 106.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-2020 99.7600 8.8600 103.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-2022 100.3990 8.8500 100.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-2014 100.6432 9.2000 100.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-2014 98.7124 9.2000 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-2018 99.2917 8.8900 100.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-2014 100.6377 9.5000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-2018 100.2368 8.8800 100.00 INE523E07541 L&T FINANCE 10.25% 04-Nov-2014 101.0081 9.5000 100.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-2017 99.3093 8.9200 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-2022 102.1200 8.6700 100.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-2017 101.0000 9.2000 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-2014 99.9077 8.8500 100.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-2020 97.0000 10.8700 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 05-Sep-2022 101.9426 8.8200 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-2016 101.4214 8.8500 100.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-2015 101.1672 9.2000 100.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-2027 99.9000 8.9900 80.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-2021 102.3914 8.9300 72.00 INE261F09EZ1 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND 0.00% 31-Mar-2019 60.5550 8.6900 64.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 1.79% 20-Nov-2019 101.2300 9.6800 61.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-2099 101.4665 9.1400 58.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-2018 100.1863 8.6500 53.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-2022 101.0387 8.9700 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-2019 100.1863 8.6500 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-2033 100.2450 7.3600 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-2023 99.3820 8.9200 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-2022 100.5717 8.7400 50.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.70% 15-Jan-2020 98.7932 8.9200 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-2015 100.9949 8.9000 50.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-2014 100.4624 9.2000 50.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK -- 11-Mar-2016 99.3782 9.7500 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 18-Oct-2022 100.0011 8.8600 50.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-2016 102.0852 8.8300 50.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-2022 100.0000 9.3800 50.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-2015 99.5659 8.8200 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-2022 102.7818 8.8300 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-2020 100.2236 8.7700 50.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-2032 100.9800 7.3000 50.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 11.40% 28-Nov-2013 101.3169 9.0100 45.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 28-Oct-2022 99.9577 11.3800 45.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-2099 101.0156 9.0900 42.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-2020 100.0200 8.8400 28.00 INE572F11125 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 14-Jan-2021 48.4400 9.7200 27.50 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-2014 100.0481 9.4300 25.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-2021 101.0000 10.5400 25.00 INE909H07925 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.87% 27-Mar-2014 100.4112 9.4400 23.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.95% 24-Feb-2016 97.5009 8.9500 22.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-2099 105.3000 10.6800 21.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-2021 100.0200 10.2500 20.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-2037 105.5000 8.8400 20.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-2018 100.1500 8.6400 20.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-2014 98.9520 8.9600 20.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 05-Sep-2022 101.9194 8.8200 20.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-2014 100.7600 8.7400 18.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-2014 100.3252 9.1000 18.00 INE008A08S21 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF RESET 31-Dec-2099 99.6795 9.2500 17.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-9999 101.0400 9.1500 16.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.75% 21-Nov-2026 100.3293 8.7000 16.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-2021 100.1500 8.8000 15.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-2020 100.1500 8.6000 15.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-2015 100.9700 8.6000 14.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-2030 101.1600 9.8200 14.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-2027 100.8700 8.8700 14.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-2019 100.0815 8.7600 13.75 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-2018 100.0500 9.1600 12.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-2024 100.3500 9.6000 12.00 INE848E07187 NHPC LIMITED SR-R1 PART-B 8.70% 11-Feb-2016 100.0000 8.6900 10.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-2014 85.7764 9.6100 10.00 INE733E07HB0 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION9.00% 25-Jan-2026 101.8500 8.7400 10.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-2022 102.7400 9.0000 10.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND9.38% 04-Aug-2021 102.7900 8.8800 10.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-2099 101.4000 9.0300 10.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-2099 100.3475 9.0000 9.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-2022 102.9500 8.8500 7.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-2022 103.1000 8.8300 7.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-2018 100.4300 8.8600 6.00 INE752E07116 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.90% 21-Jun-2015 101.8436 9.1500 6.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-2015 100.9600 9.1500 5.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-2013 99.5605 9.0700 5.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST9.34% 25-Oct-2025 99.3000 9.6500 5.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-2014 127.1498 8.9000 5.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-2015 97.2900 8.8700 5.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-2017 102.1300 8.6800 4.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-2019 102.4000 11.2700 4.00 INE261F09EW8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 0.00% 01-Jan-2019 61.9462 8.6500 4.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-2018 99.4000 8.8400 4.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 9.64% 12-Oct-2014 101.3000 8.6000 4.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-2021 100.2000 9.4500 4.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-2021 103.1200 8.8000 4.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FIN RESET 31-Dec-2099 100.2500 12.8100 3.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-2017 101.6700 9.2000 3.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-2030 101.3000 9.8000 3.00 INE261F09HY7 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 8.83% 21-Nov-2015 100.0000 8.7900 3.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-2022 101.7000 9.0800 3.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-2022 100.7400 8.8100 3.00 INE909H08055 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-2099 101.3000 11.0600 2.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-2016 101.5400 9.2000 2.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-II 9.10% 21-Dec-2022 101.5600 9.0500 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-2021 104.2800 8.8400 2.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. -8.72% 08-Feb-2019 99.6000 8.8000 1.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-2022 100.5800 9.6900 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-2022 101.7000 9.0800 1.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-2023 99.6500 8.7800 1.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-2017 101.3300 9.1700 1.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-2015 101.0099 8.7700 1.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-2021 102.1200 9.0600 1.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-2015 99.1600 7.9100 1.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-2022 100.3900 8.8500 1.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION9.47% 10-May-2031 107.0000 8.8800 1.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-2022 101.0600 9.5100 1.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-2015 96.4100 9.2400 1.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORP 9.00% 25-Jan-2025 101.8500 8.7300 0.60 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-2023 100.0000 8.7900 2100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.34% 19-Feb-2028 100.2819 7.3100 2000.00 INE941D08024 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 9.50% 06-Jun-2014 100.1366 9.2200 1500.00 INE975G08025 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.25% 02-Apr-2015 100.0000 12.2500 700.00 INE921M07011 SHREE NAMAN DEVELOPERS LIMITED 30-Jul-2014 100.0000 529.54 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-2023 99.6000 9.0000 400.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-2023 99.9539 8.8000 350.00 INE636F07175 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 15-Mar-2023 100.0331 9.1900 325.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-2019 100.0000 12.6800 300.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-2015 100.0000 9.1900 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-2022 106.3450 7.2000 250.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-2019 100.0000 12.6800 250.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-2022 100.4084 10.6600 135.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-2023 100.2800 8.8500 103.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-2023 100.0100 8.9000 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION8.10% 23-Feb-2027 106.3964 7.3400 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION- 19-Feb-2023 100.0000 7.1800 50.00 INE722A08099 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.15% 07-Jan-2020 100.0846 11.1100 50.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-2022 101.9244 9.2100 50.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF 8.54% 15-Mar-2023 100.0000 8.7100 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.34% 19-Feb-2028 100.4244 7.2900 40.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-2023 100.8100 9.4100 22.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-2026 106.9000 9.0800 13.60 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-2027 108.0020 7.3500 6.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-2026 106.7500 9.0400 1.50 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-2023 100.9000 9.4000 1.40 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-2025 99.9500 9.5200 1.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-2023 100.9500 9.5800 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-2025 104.5000 8.6000 0.10 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE