Mar 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16046.33 NSE 19250.60 FIMMDA 45706.15 ============= TOTAL 81003.08 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LTD 0.00% 25-Jul-13 107.8998 0.0000 6000.00 INE990D07247 KBJNL SR-12B 8.20% 01-Sep-13 99.5000 11.4100 1.50 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.2600 7.7700 100.00 INE947F08323 TRANSMISSION CORPORATION OF 8.40% 10-Feb-14 99.0500 9.5300 1.00 INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 14-Feb-14 100.3078 9.3700 500.00 INE401G08030 ANDHRA PRADESH POWER GENERATION 8.40% 22-Mar-14 99.2500 9.2200 2.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.6659 943.73 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 97.4700 7.4100 250.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.0516 5.7600 200.00 INE740F08272 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 8.00% 01-Apr-15 96.8000 9.7900 5.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.0000 9.0800 2.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.3000 8.8900 1.00 INE451H07241 EMAAR MGF LAND LTD - 31-Dec-15 84.7500 374.30 INE451H07233 EMAAR MGF LAND LTD - 31-Dec-15 84.7500 0.0000 353.40 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 96.3500 9.2100 1.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.0500 9.8700 4.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.1000 8.7800 4.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 96.3500 7.3800 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.7500 9.1600 3.00 INE053F09HK7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.32% 20-Dec-17 95.8000 7.3900 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.1550 8.7200 19.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.1000 9.1400 1.00 INE001A07KS8 HDFC LIMITED - 19-Mar-18 100.2000 9.1500 30.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 102.7027 11.2900 1000.00 INE261F09EW8 NABARD - 01-Jan-19 63.8600 8.1900 4.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 96.1000 9.6200 4.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.0000 8.8600 14.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.1500 8.8500 8.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 100.0000 9.0400 4.00 INE261F09GA9 NABARD 0.00% 01-Mar-21 51.6500 8.6900 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.0900 0.0000 25.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6466 9.2000 250.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 10.2800 11.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 100.0000 10.4800 0.80 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 101.0000 10.0500 4.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.5855 7.3100 20.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.4500 8.8000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.3405 7.3200 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.2000 8.7700 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.0500 8.6800 2.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.2200 8.8300 3.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.4000 8.8000 1.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 105.3000 8.8700 14.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8872 8.7100 12.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.7000 8.8400 2.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.2000 9.3700 1.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Jan-23 101.2000 9.3700 1.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.7300 8.7200 4.40 INE727M09075 IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED 10.15% 18-Feb-23 102.5200 9.7300 3.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.0226 8.9000 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.0000 8.7900 5.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0600 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 22-Mar-25 99.9500 9.4100 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.4245 8.9900 5000.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3300 8.9400 12.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED - 22-Mar-28 100.1500 8.7800 55.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 25-Mar-28 99.9481 8.9500 200.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 14-Sep-14 100.4200 11.7900 0.20 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 104.4500 8.9500 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.0000 9.3000 6.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 99.9900 10.9900 2.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 99.9900 10.9900 1.00 NSE === INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.7848 12.1539 350.00 INE121A07EN8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 30-Apr-13 100.0815 0.0000 500.00 INE121A07DK6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.35% 26-Jul-13 99.9727 500.00 INE043D07856 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 14-Oct-13 99.9895 12.2638 250.00 INE941D08024 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 9.50% 06-Jun-14 100.1566 9.2937 4700.00 INE121A07FQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 13-Jun-14 100.9800 9.8000 140.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.3271 9.2000 400.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.6764 8.7240 150.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.4624 9.2000 50.00 INE689L07016 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 5.64% 24-Nov-14 96.9777 0.0000 600.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9539 8.8800 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7858 9.2500 5.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 97.1300 9.6791 1.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.2000 12.8818 2.00 INE245A07168 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-15 99.9116 9.1500 100.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9610 8.8105 1350.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.9400 9.2926 1.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.3520 9.1000 14.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.5500 8.9762 2.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.3407 8.8000 5.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.6381 8.7690 150.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.1172 8.8100 16.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.7272 - 20.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.3717 8.8300 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3585 9.2700 4.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.1218 9.1900 49.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.1218 9.1900 5.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.6500 0.0000 0.50 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4058 8.8200 190.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8873 8.9100 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8873 8.9100 9.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.9600 9.7163 3.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 101.0300 9.1923 100.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.3800 8.8826 12.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.9070 - 7.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0200 - 16.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.9850 - 22.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.0700 - 50.00 INE483A09187 CENTRAL BANK OF INDIA 9.35% 10-Apr-18 101.6000 11.0232 6.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 100.5000 - 7.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 110.1300 8.9383 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.2920 8.8499 6.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.1465 - 100.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 102.6000 11.2249 1.00 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.30% 05-Nov-19 96.3500 0.0000 8.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.1000 0.0000 50.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 99.0055 9.3622 11.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.0700 - 15.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.9991 - 3.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 102.0500 0.0000 19.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.6400 9.0359 2.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0700 9.4752 10.00 INE742F07163 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Feb-21 99.9281 - 800.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.5000 10.4493 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 102.9161 9.7000 100.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 100.3800 8.8687 15.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.1224 8.8100 15.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 103.8500 9.7963 1.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.2008 8.8365 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2826 6.8954 50.00 INE742F07155 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Feb-22 99.9281 - 850.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5562 8.9149 31.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2518 9.1599 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6098 8.8600 4.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.9036 8.8240 4.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.9756 9.1200 150.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.8000 9.6572 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2391 9.1357 320.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.5503 8.6163 50.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 104.4800 8.9688 4.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.1706 8.8850 250.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.9800 - 6.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.8382 9.0800 2.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0100 9.3859 70.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.6709 8.7800 38.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.6741 8.8200 104.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.8400 9.1000 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.7800 - 12.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.9087 8.6925 0.60 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.0100 - 67.00 INE742F07148 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Feb-23 99.9281 - 850.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1700 - 127.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.1000 - 1.00 INE636F07175 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 15-Mar-23 100.0000 - 320.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.2500 - 83.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.8500 9.4581 201.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9500 - 23.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 22-Mar-25 99.9000 - 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9000 9.0804 0.50 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3984 8.9332 99.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.4186 - 30.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.1200 - 78.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.8500 - 3504.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.3000 - 157.00 INE688I08012 - -- - 102.5000 - 250.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2000 9.8203 5.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 109.9800 8.9174 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.9900 0.0000 74.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.2929 10.8875 4.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.3900 - 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.4000 9.2517 4.00 FIMMDA ====== INE043D08DD9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 08-Apr-13 99.5744 12.0000 750.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.7848 11.5000 350.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 100.7616 10.6500 80.00 INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.0780 9.7500 250.00 INE916D071M8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.0800 9.7500 100.00 INE043D07856 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 14-Oct-13 99.9895 9.2500 250.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.6659 943.70 INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 14-Feb-14 100.3078 9.4500 500.00 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 100.0000 9.3100 2500.00 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 100.0000 9.3200 2500.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 100.0100 9.3900 220.00 INE936D08024 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.45% 02-Jun-14 100.1229 9.1900 3500.00 INE936D08024 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.45% 02-Jun-14 100.1041 9.2200 1500.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.1300 8.7500 5.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.3271 9.2000 400.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.6764 9.4000 150.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.4624 9.2000 50.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 100.4200 11.7900 0.20 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.3110 9.2300 250.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 98.7124 9.2000 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9539 8.8800 100.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.0516 9.2000 1050.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.0581 9.2000 100.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.0000 9.2000 250.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 100.4652 9.8200 10.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.9700 9.0000 6.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.9800 9.1400 1.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.8939 9.1500 100.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 98.6991 9.1000 10.00 INE245A07168 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-15 99.9116 9.1500 100.00 INE866I07487 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 27-Jul-15 100.1517 11.7000 100.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9610 8.8000 1350.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.0700 9.0000 8.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 101.0000 8.8100 28.00 INE451H07241 EMAAR MGF LAND LIMITED 15.00% 31-Dec-15 84.7500 374.30 INE451H07233 EMAAR MGF LAND LIMITED 15.00% 31-Dec-15 84.7500 353.40 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 100.4918 8.3100 50.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.1900 8.7500 25.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.6381 8.7700 150.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.3300 8.6000 29.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.3717 8.8300 50.00 INE269M07015 JINDAL ITF LIMITED 12.00% 16-Apr-17 102.2549 500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.8000 9.1600 4.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.0876 9.2000 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.1218 9.1900 55.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.4222 10.1000 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.9244 9.2000 124.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2984 8.8500 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8873 8.9100 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.1100 8.8500 9.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 101.0300 9.1900 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 66.9800 8.7600 17.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.0000 8.5700 1500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0000 8.6800 68.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4000 8.8400 8.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0200 9.0300 165.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0200 9.0300 1.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.7400 8.7700 2.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.0700 9.1500 28.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.0532 9.1500 7.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.0000 8.9400 1450.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 101.5887 11.4900 100.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.2000 9.1500 60.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.0495 9.1800 50.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 100.5000 11.3500 7.00 INE036A07039 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 6.70% 19-Aug-18 82.2056 11.2500 24.70 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 105.7500 10.2800 20.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.2920 8.8500 6.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.5854 8.8000 3.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 100.0000 8.7800 100.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 102.6000 8.6000 4.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 100.0000 12.6800 750.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 100.0000 12.6800 255.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 98.8142 8.9100 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 100.0000 8.7800 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.9500 8.8200 2.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.0700 8.6000 16.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.1500 8.8300 3.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.0800 8.8500 1.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 99.6293 8.7800 4.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.6400 9.0300 2.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.8000 11.1100 18.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.0000 8.6000 20.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.0000 9.0000 16.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 96.6800 7.2800 2.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.7800 10.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 100.0000 8.7800 100.00 INE742F07163 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Feb-21 99.9281 10.5000 800.00 INE261F09GA9 NABARD 0.00% 01-Mar-21 51.3850 8.7500 3.00 INE813H07028 TORRENT POWER LIMITED 10.10% 25-Mar-21 100.2000 10.3100 50.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.0500 9.0700 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6466 9.2000 250.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0100 10.2800 18.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 10.5500 6.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 98.0000 11.1000 20.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.9500 10.3600 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.9161 9.7000 100.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 101.7095 8.3400 71.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.3300 7.2000 500.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.5855 7.3100 20.00 INE848E07427 NHPC LIMITED SR-R3 PART-D 8.78% 11-Feb-22 100.0000 8.7800 100.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.4500 8.8000 3.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.3405 7.3100 100.00 INE742F07155 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Feb-22 99.9281 10.5000 850.00 INE813H07036 TORRENT POWER LIMITED 10.10% 25-Mar-22 100.2000 10.3100 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.2000 8.7700 40.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.9700 8.6900 6.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.0900 8.8300 6.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2518 9.1600 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 102.8000 8.8300 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.0000 9.0000 6.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.9036 8.8200 154.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.5503 8.8800 50.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 103.3793 9.1000 10.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.9756 9.1200 150.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.8500 9.0000 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.7000 9.0800 1.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.3100 9.2700 40.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2900 8.9300 5.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.8872 8.7000 15.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.1706 8.8900 250.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.9800 9.5200 5.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.5500 9.0500 4.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.4200 8.8200 76.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3900 70.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3900 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.7000 9.0000 179.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.8400 9.1000 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.2000 9.5300 1.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.7300 8.7200 4.40 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 102.0500 8.6700 0.60 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.0100 9.8700 10.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 101.5700 9.6000 0.20 INE848E07435 NHPC LIMITED SR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 100.0000 8.7800 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 19-Feb-23 100.0000 7.1800 40.00 INE742F07148 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Feb-23 99.9281 10.5000 850.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1700 9.3500 127.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 99.3970 8.9100 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.1000 8.8200 1.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 99.8176 8.7500 22.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 100.0000 8.7400 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.2500 8.8600 183.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 100.0000 8.8700 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.2500 8.8500 42.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 99.6000 9.0100 150.00 INE468M08060 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.75% 22-Mar-23 101.4591 10.5000 1500.00 INE813H07044 TORRENT POWER LIMITED 10.10% 25-Mar-23 100.2000 10.3100 50.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.0000 8.7800 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.8500 9.5000 1.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.0000 8.7900 5.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 99.7600 8.8200 1.00 INE848E07450 NHPC LIMITED SR-R3 PART-G 8.78% 11-Feb-25 100.0000 8.7800 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9500 9.3000 8.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9800 8.6000 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.4000 8.6900 0.40 INE848E07468 NHPC LIMITED SR-R3 PART-H 8.78% 11-Feb-26 100.0000 8.7800 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9000 8.6000 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4300 9.0000 12.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4000 10.9300 3.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.4245 8.9800 2500.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 21-Nov-26 100.3493 8.8900 16.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.2900 9.0000 6.75 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.0000 8.7800 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.0812 7.5900 32.50 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.5000 8.8900 36.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3300 8.9200 10.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9700 8.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.0200 7.3700 2.00 INE848E07484 NHPC LIMITED SR-R3 PART-J 8.78% 11-Feb-28 100.0000 8.7800 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.1200 8.8600 30.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.1200 8.8800 105.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.9900 9.2300 4000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.7900 655.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.0452 8.9300 2357.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 99.6500 8.9800 1450.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.2014 9.1900 614.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2900 9.8000 14.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2500 9.8100 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 109.9800 9.0000 8.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 100.2650 7.3600 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 107.9900 8.6000 54.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 107.9900 8.6000 54.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 104.4500 8.9400 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.7500 10.7100 15.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.7000 10.1200 350.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 101.9500 8.6000 26.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5500 9.1600 12.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 99.6795 9.2500 11.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.6500 9.0000 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.4000 10.8400 2.00 