Mar 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4100.30 NSE 8588.50 FIMMDA 25683.30 ============= TOTAL 38372.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LTD 0.00% 25-Jul-13 107.9577 0.0000 2000.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.0942 5.7300 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.4000 8.9100 1.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.7000 8.7000 10.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.5000 9.6900 3.00 INE983F09151 H.P. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.00% 11-Jun-16 97.7500 8.8200 1.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.1000 8.7800 1.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 99.0500 9.4200 2.00 INE660A08BE8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 04-Jan-17 99.1000 10.2700 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.1300 8.8500 2.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.1000 9.1400 1.00 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 64.9700 8.6900 1.20 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0600 11.4600 5.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 103.1500 9.1500 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.4250 8.8300 0.10 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.8800 11.1000 18.00 INE813H07028 TORRENT POWER LIMITED - 25-Mar-21 100.2000 10.0600 50.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.38% 04-Aug-21 103.0000 8.8400 2.00 INE813H07036 TORRENT POWER - 25-Mar-22 100.2000 10.0600 250.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.0000 11.0200 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 101.0000 12.7500 1.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.9500 8.8200 24.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0300 10.5900 5.00 INE813H07044 TORRENT POWER - 25-Mar-23 100.2000 10.0700 100.00 INE091D08028 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 11.45% 31-Dec-23 107.4000 10.2700 3.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.8500 9.3200 3.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.0500 9.3500 19.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.4238 8.9700 1090.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.6849 7.6600 24.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.2682 7.8000 150.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3200 8.9400 2.00 INE305A09216 TFCI LTD - 25-Feb-28 100.7400 9.5000 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED - 22-Mar-28 100.4500 8.7400 50.00 INE065l08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP - 22-Mar-28 101.0000 8.9100 14.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED - 25-Mar-28 100.3057 8.9000 150.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.4200 9.2600 1.00 NSE === INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.0117 8.8415 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 127.3984 8.7547 300.00 INE001A07KC2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 16-Apr-14 100.2491 - 150.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 110.0817 9.2500 150.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.8300 8.8993 50.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.4602 9.0000 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.0100 8.8700 50.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 100.0717 8.7988 50.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.1786 9.1804 80.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7500 9.2700 400.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 97.1500 9.6676 1.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 100.9476 9.0500 50.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.0588 8.8267 500.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.3520 9.1000 18.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.1983 8.8250 50.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.1172 8.8100 1.00 INE134E08EM3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 28-Mar-17 100.4178 9.5744 2500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8333 8.8400 500.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.9244 9.2000 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.8802 9.3000 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8873 8.9100 4.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 94.3522 9.1879 2.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 101.0000 8.7190 1.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.9850 - 2.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.3000 - 17.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.9489 9.2070 1.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 103.2000 9.1422 12.00 INE975G08033 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 100.7000 - 5.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0334 8.8200 50.00 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.30% 05-Nov-19 96.3500 0.0000 11.00 INE872A07RB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.45% 02-Jan-20 102.1000 - 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.5490 - 250.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.5490 - 122.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.1300 - 5.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.9991 - 87.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 99.2600 9.0246 1.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 101.4500 - 5.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.2000 9.4509 3.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.9800 9.2802 1.80 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.1300 9.6936 11.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 100.0000 11.2586 82.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.6812 8.8700 50.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 102.2500 10.0679 0.50 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.2443 8.7345 3.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.8000 10.3947 12.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 100.4100 8.8635 8.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.3891 9.0000 4.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.3500 0.0000 2.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0000 11.7397 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.5177 9.1200 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5562 8.9149 4.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.4994 9.1200 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.0000 0.0000 2.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.9500 8.8166 117.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.9500 8.8166 13.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.8000 9.6574 12.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.3829 8.7700 50.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.5500 9.4304 10.00 INE202B08488 DEWAN HOU 11.20% 14-Dec-22 100.8900 0.0000 8.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.9639 9.0799 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.7000 - 13.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 102.0500 - 27.70 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.2600 - 18.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0000 - 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0000 - 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.2788 - 241.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.2788 - 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.7000 9.4800 1.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.6474 8.7050 6.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9500 - 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.4500 0.0000 2.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 103.4701 8.8300 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4500 11.4310 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 107.5100 8.8515 45.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 103.1554 8.8300 50.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 104.0111 8.8300 100.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3984 8.9332 207.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.4200 - 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.6602 - 200.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.6602 - 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.8500 - 496.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.94% 25-Mar-28 100.1812 - 7.00 INE688I08038 - -- - 100.0000 - 11.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% - 100.4800 0.0000 3.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.3300 9.8047 8.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 107.9900 0.0000 130.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.2929 10.8875 360.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5000 9.0366 18.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.4000 - 18.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 99.9000 9.2616 1.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 8.4753 0.50 FIMMDA ====== INE660O08019 VISHWAVINAYAK TECHNO BUILDERS -- 30-Jun-13 221.4238 - 200.00 INE660O08027 VISHWAVINAYAK TECHNO BUILDERS -- 30-Jun-13 217.1976 - 50.00 INE043D07AG0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 23-Aug-13 100.0660 9.6100 1500.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.5232 9.5200 50.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.0117 8.8000 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 127.3984 8.7500 300.00 INE001A07KC2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 16-Apr-14 100.2491 9.1000 150.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.7496 8.8700 4.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 110.0817 9.2500 150.00 INE936D08024 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.45% 02-Jun-14 100.1241 9.2000 1500.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.8300 8.9000 50.00 INE721A07986 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 26-Aug-14 100.6250 9.6800 20.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.4602 9.0000 50.00 INE958G07551 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.00% 23-Sep-14 100.0000 12.0000 1.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.0100 8.8700 50.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.0942 9.1800 100.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 100.0717 8.8000 50.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.0545 9.2500 80.00 INE759E07046 LT FINCORP LIMITED -- 02-Apr-15 100.0000 9.8400 500.00 INE476M07016 LT HOUSING FINANCE LIMITED -- 02-Apr-15 100.0000 9.7400 400.00 INE296A07658 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 06-Apr-15 82.9078 9.7000 1.30 INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 98.2799 8.5500 3.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7500 9.2700 400.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.8912 9.1500 50.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.8190 8.3200 150.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 98.0458 8.2100 100.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 100.9032 9.5900 10.00 INE155A08142 TATA MOTORS LIMITED 9.15% 30-Jun-15 100.0000 9.1500 50.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 100.9476 9.0500 250.00 INE477L07024 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD -- 27-Jul-15 100.2124 11.7000 100.00 INE866I07487 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED NCD -- 27-Jul-15 100.2124 11.7000 50.00 INE476M07024 LT HOUSING FINANCE LIMITED -- 06-Aug-15 100.0000 9.7400 200.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6133 9.2500 10.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 100.4000 10.1000 2.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9124 8.8300 20.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.0588 8.8000 500.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.9183 10.7600 500.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 100.7559 8.2100 80.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 99.2077 8.8000 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.4958 8.7100 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.1983 8.8300 50.00 INE169A08010 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED 9.00% 23-Jul-16 97.1200 9.0000 0.30 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.3500 9.0000 1.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.5292 8.8500 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8333 8.8400 1000.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.9244 9.2000 250.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2554 9.1900 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.1300 8.8400 6.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 95.0500 9.0000 2.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 101.0300 9.1900 8.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.4432 8.8500 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.1595 8.8500 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.3000 9.0000 34.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0600 11.4500 5.00 INE721A08BR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 07-Jun-18 99.5000 10.7300 50.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 103.2000 9.0000 44.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.5854 8.8000 103.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.5854 8.8000 54.00 INE754N07014 INDRAJIT POWER PRIVATE LIMITED -- 08-Feb-19 102.8873 12.5000 250.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0334 8.8200 50.00 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.30% 05-Nov-19 100.3829 10.1900 3.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8000 8.8500 370.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.1300 9.0000 10.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.0300 8.8500 87.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 98.6906 9.0200 18.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 99.1988 9.0300 4.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.8220 9.1500 200.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 100.2000 9.0000 2.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.5000 9.0000 0.10 INE813H07028 TORRENT POWER LIMITED 10.10% 25-Mar-21 100.2000 10.3100 50.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.1300 9.0000 11.00 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 105.4404 9.1000 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8092 9.1700 250.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 100.0000 10.5500 82.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.6812 8.8700 50.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 103.0000 8.8400 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.6000 8.8400 3.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.0000 9.0000 27.00 INE813H07036 TORRENT POWER LIMITED 10.10% 25-Mar-22 100.2000 10.3100 250.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0000 9.8900 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.5177 9.1200 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3000 9.0000 54.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.4994 9.1200 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.8500 8.8200 1.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.0500 9.0000 154.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.7000 9.0800 13.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.8658 8.7800 110.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.9100 9.5300 1.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.5000 8.9000 4.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3800 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.6006 8.7900 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.9639 9.0800 50.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 102.2000 9.4500 13.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0300 10.5900 5.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.0000 7.1800 710.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 100.0581 10.2800 150.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1500 9.3600 8.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0000 8.7200 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0100 8.7200 7.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 99.2500 10.7500 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.0000 8.7900 1000.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.3500 8.8400 248.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.0000 8.8200 1700.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.0000 8.8300 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.0000 9.4700 4.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 99.7300 8.8200 3.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.0000 9.0000 17.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.4500 9.0000 5.10 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 103.4701 8.8300 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.8500 9.8600 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.4238 8.9800 1000.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.5638 8.9600 81.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 103.1554 8.8300 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.2682 7.8000 110.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 104.0111 8.8300 100.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3200 8.9200 428.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP -- 16-Feb-28 99.0000 7.6200 1.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.7400 9.5000 175.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.4300 8.8200 168.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.3500 8.8500 3.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.8000 1420.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.9900 9.2300 1150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.4500 8.7400 550.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.0000 8.9300 1595.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.3057 8.9000 150.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.4880 9.1500 490.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.4200 9.2600 152.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 98.3240 50.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% - 100.0000 12.8600 0.50 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.3300 9.8000 3.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 109.9500 9.0000 4.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0736 9.8800 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 98.0000 7.6200 50.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.8700 9.5500 230.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.8400 10.8800 360.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0400 600.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5298 9.1300 140.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.3062 9.0400 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 101.0000 12.6700 1.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 99.9000 9.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India