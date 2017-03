Apr 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3043.90 NSE 10303.00 FIMMDA 28646.60 ============= TOTAL 41993.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE704I07BC3 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 29-Apr-13 115.8676 0.0000 5.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 100.2400 7.7800 50.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.6736 1410.20 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.4000 11.7100 0.20 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.6000 11.0600 1.50 INE636F07175 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 15-Mar-23 100.0000 9.0000 77.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.3340 8.7900 650.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.3571 8.8100 400.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.3057 8.8900 300.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.0000 8.6900 150.00 NSE === INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.7281 8.7500 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0184 8.7600 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.2874 8.7825 50.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.3932 8.8500 200.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.0643 9.2859 1300.00 INE043D07AI6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.91% 19-Apr-17 100.0420 9.8870 1500.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.8160 9.1059 10.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.4200 0.0000 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3000 0.0000 1.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.9383 8.5748 270.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.1974 8.8400 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.6835 8.8015 50.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 100.0000 12.6858 1700.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.6208 8.8700 100.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 102.8500 8.8665 90.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.2761 8.8054 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9830 8.8450 100.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.8800 8.7779 100.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.5973 8.7900 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.2167 9.0400 200.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.7600 - 2.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 103.0000 - 1.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 101.8500 - 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.1080 8.7750 500.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.2727 8.8500 150.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 99.9531 8.9499 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.0000 - 500.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.9472 7.2955 62.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.5212 7.7744 110.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 101.1583 9.9794 393.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.9670 8.8598 600.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.7355 8.9000 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 - 1260.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.4500 9.7902 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.1087 0.0000 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1800 9.0642 2.00 FIMMDA ====== INE148I07126 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.15% 19-Jun-13 100.0843 9.3600 500.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 100.2400 7.7900 50.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.2215 9.2600 2.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.4904 9.3100 6.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 100.1434 8.9500 50.00 INE909H07925 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.87% 27-Mar-14 100.3241 9.5200 95.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.5595 8.7800 100.00 INE177L07079 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-14 99.7000 9.2500 50.00 INE290L07070 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-14 99.6800 9.2500 50.00 INE976I07930 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.14% 11-Sep-14 100.7019 9.5100 1.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.7281 8.7500 150.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.4000 11.9500 0.20 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0184 8.7600 100.00 INE177L07087 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-14 99.5900 9.2500 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.2874 8.8000 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.6026 9.1500 10.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.6900 8.7500 700.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.2464 9.4300 45.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6331 9.2400 68.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.2659 10.9000 45.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 99.8892 10.5000 300.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED SR-1 9.10% 17-Dec-15 99.9900 9.3000 50.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.3932 8.8500 200.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.9383 10.7600 500.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.4055 8.7700 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.0643 8.8500 1300.00 INE043D07AI6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.91% 19-Apr-17 100.0420 9.8400 1500.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.8160 8.8500 10.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.4200 9.1000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4814 8.7900 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3000 8.8000 1.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.3120 9.1900 15.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.7946 9.0000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.7945 9.0000 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.0383 8.7500 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.1974 8.8400 100.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.1577 9.1500 200.00 INE721A08BR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 07-Jun-18 99.5450 10.7000 100.00 INE036A07039 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 6.70% 19-Aug-18 84.3126 10.6600 25.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.0800 - 21.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.6835 8.8000 50.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 100.0000 8.7700 150.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 100.0000 12.6800 250.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 100.6000 12.5200 19.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.6208 8.8700 100.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 100.0000 8.7700 150.00 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 100.0000 8.7700 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0800 8.8000 6.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.38% 04-Aug-21 102.8500 8.8600 90.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 100.7200 8.6700 300.00 INE848E07427 NHPC LIMITED SR-R3 PART-D 8.78% 11-Feb-22 100.0000 8.7700 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.2761 8.8000 200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.2517 8.8200 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9830 8.8500 100.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.8800 8.7700 100.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.5973 8.7900 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.2167 9.0400 200.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 103.0000 11.2600 1.00 INE848E07435 NHPC LIMITED SR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 100.0000 8.7700 100.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 100.0000 10.6400 102.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.1080 8.7800 500.00 INE636F07175 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 15-Mar-23 100.0000 9.2000 77.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.2727 8.8500 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.3385 8.8400 15.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 99.9531 8.9500 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.0000 8.8200 900.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.3340 8.7700 700.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0162 8.7500 1500.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.0000 8.7700 100.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 100.0000 8.7700 150.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.1700 8.7300 1.40 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 100.0000 8.7700 150.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.0000 8.7700 150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5900 7.4300 62.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.5212 7.7700 110.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.0722 7.5900 15.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.9670 8.3200 1300.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.0000 10.0100 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED SR-R3 PART-J 8.78% 11-Feb-28 100.0000 8.7700 150.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.7355 8.9000 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.8000 6260.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5586 9.1600 3700.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5581 9.1600 300.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.0584 8.8700 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 99.1200 9.0400 650.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.2651 8.9000 255.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.0000 8.8700 150.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5581 9.1600 300.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.0584 8.8700 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 99.1200 9.0400 650.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.2651 8.9000 255.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.0000 8.8700 150.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.4548 9.1500 340.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2500 9.8100 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 98.0350 7.6100 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.7899 8.8100 102.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.6650 10.7400 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.9500 10.8100 22.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.0461 9.8500 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.1433 10.7200 42.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1800 9.1900 2.00 