Apr 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3520.30 NSE 16719.90 FIMMDA 31666.00 ============= TOTAL 51906.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D076V8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.95% 02-May-13 100.0887 8.3700 1400.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.9682 9.1300 100.00 INE008A08A70 IDBI BANK LTD 7.25% 31-Mar-15 96.4000 9.3100 1.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED - 01-Dec-15 100.2993 9.0100 480.00 INE721A07EY2 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD - 10-Jan-16 100.1013 10.0000 250.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.9500 10.7600 106.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.0500 9.8600 2.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0900 11.8700 20.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 101.4100 11.1000 50.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 94.6000 9.3100 0.30 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.0000 9.2800 1.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 107.0000 9.2800 4.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 108.4000 9.3100 1.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.0000 8.9700 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8418 9.1700 250.00 INE650A09066 STATE BANK OF INDIA 8.95% 29-Dec-21 99.3000 9.0600 1.00 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 102.9419 9.3000 50.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 101.5500 11.2000 20.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 14-Dec-22 100.0600 11.1700 26.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.9500 9.4000 99.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.6583 8.7300 100.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 28-Mar-23 100.0300 10.6400 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0300 8.5700 80.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 100.7300 8.9800 100.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 107.5000 9.0900 2.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.2100 7.2400 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.4460 8.8900 250.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 101.2500 9.6600 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.9300 0.0000 22.00 NSE === INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 100.0227 8.7819 1000.00 INE001A07IJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 17-May-13 100.1254 8.5024 1800.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 20-Dec-13 100.1737 9.0126 150.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.1113 9.1000 300.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 15-Oct-14 100.0177 8.7700 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1017 8.7000 850.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 101.0499 8.6700 250.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 13-Jan-15 101.1719 8.7664 100.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.20% 23-Apr-15 97.6806 8.7254 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 9.98% 02-May-15 101.1764 8.8000 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.70% 06-May-15 100.7041 8.8500 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 14-May-15 99.8554 8.7586 100.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 16-Jul-15 100.7491 8.9910 250.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.1050 8.7458 300.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.10% 11-Feb-16 100.1742 8.7600 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 11.90% 19-Feb-16 100.6970 8.8500 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.6177 8.8000 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 27-Sep-16 101.6214 8.7500 250.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.1981 9.1810 4650.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-Feb-17 100.2212 8.7600 50.00 INE177L07079 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 26-Feb-17 100.4300 8.8046 3.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.9800 0.0000 100.00 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.82% 19-Jun-17 101.4100 0.0000 10.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.65% 20-Jul-17 102.0396 8.7800 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 01-Feb-18 100.0000 0.0000 5.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.57% 11-Feb-18 100.2811 8.7600 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.55% 19-Feb-18 100.1347 8.7404 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 11-Mar-18 100.4926 9.1100 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.0600 8.7443 500.00 INE001A07IJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 18-Mar-18 100.3520 8.8000 200.00 INE001A07KS8 HDFC 9.20% 19-Mar-18 100.2326 9.1300 400.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.57% 26-Mar-18 100.4500 10.3764 13.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 12-Apr-18 102.1937 8.7800 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 10-Jan-19 101.7696 8.7816 150.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.35% 11-Feb-19 100.3361 8.7600 50.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.56% 18-Mar-19 100.9000 0.0000 19.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 31-Mar-19 60.2500 0.0000 6.40 INE290L07070 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 29-Jan-20 99.8000 0.0000 4.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 9.15% 11-Feb-20 100.3867 8.7600 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 24-Jan-21 100.0000 0.0000 100.00 INE261F09GB7 NABARD 8.85% 11-Feb-21 100.4203 8.7600 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.15% 22-Aug-21 103.6600 9.5756 42.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 100.3900 8.8667 259.00 INE261F09ID9 NABARD 9.61% 11-Feb-22 100.4630 8.7600 50.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 15-Jun-22 102.9627 8.8500 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.6853 9.0899 350.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 01-Aug-22 102.0489 8.7900 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 05-Sep-22 102.0536 8.8000 250.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.0478 9.3199 500.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 05-Nov-22 100.0000 0.0000 75.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 19-Nov-22 101.1418 8.8200 200.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 30-Nov-22 100.5794 8.8200 200.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 30-Nov-22 100.9000 - 11.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 21-Dec-22 101.9000 0.0000 1.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.9166 8.7800 400.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. RESET 01-Jan-23 101.3434 9.0199 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 11-Feb-23 100.5023 8.7600 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.9911 8.7500 250.00 INE721A07DD8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 28-Feb-23 101.1800 - 1.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-23 100.1395 8.7700 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 18-Mar-23 100.3400 0.0000 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.40% 11-Feb-24 100.5385 8.7600 50.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 04-Feb-25 100.7300 8.9702 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 8.79% 11-Feb-25 100.5625 8.7600 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 8.80% 11-Feb-26 100.5930 8.7600 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 11-Feb-27 100.6211 8.7600 50.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.50% 23-Feb-27 103.9672 7.2933 12.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 05-Mar-27 107.4000 7.3316 190.50 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 28-Sep-27 100.7969 10.0272 57.00 INE177L07087 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 13-Dec-27 101.0000 8.8557 4.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 27-Dec-27 100.0000 - 50.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 25-Mar-28 100.3300 - 170.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% - 100.0000 75.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% - 100.4800 0.0000 3.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 21-Aug-72 101.9000 0.0000 7.00 FIMMDA ====== INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 24-Apr-13 100.0227 8.4400 1000.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 02-May-13 100.0887 8.2900 700.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 17-May-13 100.1254 8.2000 1500.00 INE001A07IJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 17-May-13 100.1155 8.3000 300.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 118.3705 9.7600 300.00 INE296A08524 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-13 114.8710 9.0400 15.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 26-Nov-13 101.4459 8.7800 850.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 100.1737 8.9000 350.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.5743 8.7600 200.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.1113 9.1000 300.00 INE177L07079 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-14 99.7200 9.2500 50.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.8180 8.9600 1.00 INE290L07070 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-14 99.7000 9.2700 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. - 23-Sep-14 99.7917 10.1900 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0177 8.7700 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0179 8.7700 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 16-Oct-14 100.1052 8.7000 950.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1021 8.7000 50.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.9682 9.1300 100.00 INE177L07087 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-14 99.6100 9.2400 50.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 101.0499 8.6700 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.1719 8.7700 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.9379 9.2500 50.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.0100 9.1800 250.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 97.6806 8.7400 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.1764 8.8000 50.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.23% 06-May-15 100.7041 8.8500 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8554 8.7700 100.00 INE721A07DD8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 06-Jul-15 100.5165 9.9200 30.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.7491 8.7000 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.7529 9.1800 10.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.1050 8.7000 300.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.2993 9.0900 350.00 INE721A07EY2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.08% 10-Jan-16 100.1013 10.0000 250.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 100.1742 8.7600 50.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.6970 8.8500 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.7040 9.1000 50.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.9497 10.7500 106.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.6177 8.8000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.7309 8.7400 150.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 101.6214 8.7500 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.9220 8.6700 500.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 21-Dec-16 100.1981 9.2000 4650.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 100.2212 8.7600 50.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-17 101.2419 8.8000 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.9300 8.7500 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.4100 9.1000 10.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0396 8.7800 50.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 101.1800 9.1500 58.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.6170 8.5200 30.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 100.2811 8.7600 50.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0200 8.8300 300.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.0193 8.7700 150.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.0954 8.7900 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.4926 9.1100 200.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 13-Mar-18 100.2318 8.7000 1250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 13-Mar-18 100.0600 8.7400 500.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.3520 8.8000 350.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.2326 9.1300 300.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.3110 9.1100 50.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.1937 8.7800 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0900 12.2200 20.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 101.4100 11.1000 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.7696 8.7800 150.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.4400 8.8300 6.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 100.3361 8.7600 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED - 18-Mar-19 100.0000 12.6800 500.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 100.7000 12.4900 50.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 100.3867 8.7600 57.50 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.9800 8.8100 4.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0000 9.1300 100.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 100.4203 8.7600 50.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 18-Jul-21 106.8418 9.1600 1000.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.6600 9.5700 42.00 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 102.9419 9.3000 50.00 INE848E07336 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-22 100.4630 8.7600 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.9627 8.8500 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.6853 9.0900 350.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.7400 9.0000 30.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.0489 8.7900 51.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.0536 8.8000 200.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.0538 8.8000 50.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 101.5500 11.1900 20.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 01-Oct-22 103.0478 9.1600 1037.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.1418 8.8200 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9512 8.8500 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.5794 8.8200 350.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.9000 9.5300 11.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 14-Dec-22 100.0600 10.6300 26.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.8700 9.0000 46.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.7564 8.7600 100.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3900 100.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.6288 8.7800 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.7882 8.8000 250.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.9166 8.7800 150.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.3434 9.0200 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.9500 9.5800 99.00 INE848E07344 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-23 100.5023 8.7600 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.9911 8.7500 250.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1800 9.3500 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.0900 8.8200 150.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 100.0000 10.6400 3.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.1395 8.7700 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.1404 8.7700 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.3400 8.8400 4.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 100.7685 9.4700 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.0000 8.8200 620.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.5280 8.7400 400.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0000 8.5700 330.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 100.0300 10.6400 100.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 100.5385 8.7600 50.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 100.5625 8.7600 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.2000 9.5800 250.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 100.5930 8.7600 53.50 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.4500 8.9800 250.00 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 100.6211 8.7600 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.0000 9.8800 500.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.0000 8.8100 4.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.2100 7.2400 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 99.9900 8.8000 690.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5581 9.1600 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.3800 8.7500 155.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.1600 9.0800 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.4257 8.8800 1450.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.3300 8.8900 400.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.4945 9.1400 250.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2500 9.8100 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.0100 7.3900 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.6650 10.7400 20.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5400 9.1600 22.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 