Apr 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4670.70 NSE 28094.50 FIMMDA 55852.10 ============= TOTAL 88617.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.8602 9.2000 450.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1480 8.7500 600.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.2133 8.6200 250.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.0200 10.9700 72.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.0500 8.8000 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3000 8.7900 3.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.7200 8.5700 0.70 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.5800 8.8000 6.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 101.7000 1.4400 16.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 97.0000 7.2600 0.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.2740 10.8200 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.2154 9.1000 350.00 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 104.0172 9.1300 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.6100 7.2700 9.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.2600 7.1200 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6000 8.7500 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.8094 9.0800 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.9300 11.1300 1.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.3420 9.1700 250.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.3234 9.1700 100.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.1943 8.8100 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.2356 8.7600 150.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0300 8.5600 1100.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 101.0800 8.9700 140.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.3000 9.2500 2.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 108.7300 7.2700 2.20 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.6300 7.3400 2.30 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.5908 8.7100 600.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.1063 8.5600 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.5877 8.8700 50.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 99.9500 10.9900 5.00 NSE === INE660A07EI5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-13 99.4974 8.7189 300.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 119.5418 8.4259 1354.00 INE115A07858 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 10-Jun-13 99.7478 8.6941 50.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 101.4509 8.9071 300.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 127.5942 8.7240 50.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.0074 9.4689 1000.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.5795 9.1000 100.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 100.1142 9.0899 100.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.9375 9.1000 650.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.8598 9.1500 50.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 100.1316 9.4938 750.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1488 8.7500 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2486 8.7500 250.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.8144 9.1500 100.00 INE175K07505 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 14-Feb-15 115.1300 - 20.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.6055 8.8200 50.00 INE514E08AY9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 16-May-15 100.0649 9.4406 250.00 INE090A08EM5 ICICI BANK LTD, 7.45% 29-Jun-15 96.2700 9.3441 1.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.3193 8.7141 900.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 99.7858 8.6933 2000.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0000 8.8235 434.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.7015 8.6500 1000.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.2500 0.0000 2.50 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.2698 8.7500 100.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.7611 8.7500 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.8459 8.6934 800.00 INE691I07257 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 0.00% 31-Oct-16 113.7287 9.3875 100.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.9869 9.3016 2000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9974 9.0500 400.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.6078 8.7500 450.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.1881 9.1843 1000.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.5900 0.0000 15.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3171 9.1599 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1433 8.7000 1950.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 100.0800 - 1.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.2300 0.0000 30.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.6457 9.0700 300.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 101.0000 0.0000 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0118 8.7900 50.00 INE168A08012 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-19 99.8000 9.0257 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.9800 0.0000 39.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.3928 8.7800 650.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.6000 10.9552 3.00 INE572F11125 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-21 48.4382 0.0000 150.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.4862 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4843 9.6000 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.8243 9.0700 150.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.1000 9.6668 25.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.8715 9.0600 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.1803 8.7800 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.0900 9.3130 25.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.3788 8.7700 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.6426 8.8100 250.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.9800 - 2.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.2539 8.9350 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.2000 - 8.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 99.5500 0.0000 100.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1400 - 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.1307 8.8100 535.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.2356 8.7550 100.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 100.0999 8.8466 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.5600 0.0000 26.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 100.8000 - 54.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0300 - 500.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.8000 9.4652 2.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 100.7500 8.9673 120.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.7000 - 5.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 99.9300 - 13.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 107.4500 8.8582 100.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 101.2184 9.9714 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.2000 - 1057.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 - 1001.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.0000 - 3200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.5061 - 789.00 INE148I08108 - -- - 100.0000 - 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2800 9.8105 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.7625 0.0000 10.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 99.5500 8.5042 35.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5800 - 30.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST RESET PERP(S-2) -- 31-Dec-99 99.9500 0.0000 5.00 FIMMDA ====== INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 100.0327 8.2500 1000.00 INE916D079H1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.75% 26-Apr-13 100.0935 8.3500 500.00 INE660A07EI5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-13 99.4974 8.3800 300.00 INE976I07AS5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 16-May-13 114.6309 9.5300 121.00 INE121A08KK9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.85% 07-Jun-13 100.3079 9.0800 272.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 119.5418 8.1500 1354.00 INE115A07858 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 10-Jun-13 99.7478 8.4000 50.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 118.6585 8.3600 100.00 INE916D071T3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 30-Aug-13 96.5169 8.9000 550.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 101.4509 8.7700 300.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.8800 8.8000 350.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 127.5942 8.7200 300.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.0074 8.9000 1000.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.5795 9.1000 350.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 100.1142 9.0900 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1086 8.7000 250.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.9598 9.0800 907.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.8598 9.1500 50.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 100.1316 8.5000 750.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.8602 9.2000 450.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1488 8.7500 1000.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1480 8.7500 600.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2486 8.7500 250.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.8144 9.1500 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.2133 8.6200 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.6055 8.8200 50.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.0250 9.1800 250.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.0456 8.7600 400.00 INE514E08AY9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 16-May-15 100.0649 8.2500 250.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.9623 8.7100 400.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.3193 8.6300 900.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 99.7858 8.7500 2000.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.5448 9.0200 50.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.0000 10.9700 72.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.7015 8.6500 1000.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.9704 10.7400 60.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 99.3161 8.7700 164.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.2698 8.7500 100.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.7611 8.7500 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.8895 8.6900 1050.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.0500 8.7900 2.00 INE691I07257 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 0.00% 31-Oct-16 113.7287 8.5000 100.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.9869 8.3600 2000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9974 9.0500 900.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.6000 8.7500 450.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.1981 9.2100 3650.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.3973 9.3800 270.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 102.5814 9.2000 50.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.5063 10.0700 100.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.6844 9.1600 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3171 9.1600 250.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.5205 9.1200 150.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3000 8.8000 3.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 101.1800 9.1500 12.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 101.5867 8.8000 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1433 8.7000 1950.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 100.0000 9.3300 1.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.8924 8.7100 500.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0500 9.0200 4.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.2372 9.1000 180.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.3200 9.0800 52.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.0475 8.7600 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.7000 9.0600 800.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.1540 8.7200 250.00 INE036A07039 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 6.70% 19-Aug-18 84.3328 10.6500 25.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.0000 75.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.8905 8.7100 58.60 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 101.0000 12.4200 25.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.2250 8.8400 2.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0118 8.7900 50.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 52.2142 10.0500 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0000 8.8200 35.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.3928 8.7800 600.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.1400 8.8300 50.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.9000 11.0900 1.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.7800 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.2154 9.1000 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.4700 8.8600 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4843 9.6000 250.00 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 104.0172 9.1200 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.8500 7.1200 120.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.7226 7.2900 420.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.2600 7.1100 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.8243 9.0700 250.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 102.1000 9.0900 25.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6000 8.7500 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.8094 9.0700 300.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.7400 9.0000 1.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 102.3862 9.7800 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.1803 8.7800 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.0458 9.1600 1550.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.3788 8.7700 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.6426 8.8100 250.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.6800 8.8000 150.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.6632 9.5700 150.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.9800 9.5200 2.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.3792 9.1100 350.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3800 200.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.2539 8.9400 350.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.2539 8.9400 250.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.9802 8.7700 150.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 102.3900 11.3600 38.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.2035 7.1500 80.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.0400 9.3700 100.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1400 9.3500 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.1500 8.8100 734.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.1943 8.8000 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.2356 8.7500 250.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 100.0000 8.8600 500.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.5900 8.8000 76.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.2072 9.4000 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.5921 8.7300 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.5480 8.7400 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0000 8.7500 925.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 100.0000 9.8400 450.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0000 8.7500 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.8900 8.7000 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.8000 9.5100 2.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 101.0800 9.0400 10.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.2200 9.5800 250.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.5149 8.9700 650.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.4225 8.9800 500.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.9264 7.3600 232.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.1597 7.4800 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.0683 7.5900 18.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5575 9.1600 2000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.6731 8.7100 1150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.8000 1002.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.0000 8.8800 4100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.3800 8.8900 1428.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.2200 8.7200 1300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.5071 8.8700 340.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.5100 9.1400 790.00 INE860H07300 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED -- 17-Dec-14 100.3999 9.6700 500.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.2600 9.1800 150.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 99.3000 12.9900 35.50 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.5000 12.6100 3.50 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2000 9.8100 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.1971 9.8200 200.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.6795 10.8000 700.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.2500 10.7000 12.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2740 10.6000 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India