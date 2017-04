Apr 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1378.00 NSE 12394.40 FIMMDA 33834.90 ============= TOTAL 47607.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D07V66 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 22-Apr-13 116.6065 0.0000 17.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.8300 4.00 INE522D07404 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Oct-13 99.8279 12.9600 250.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.8998 9.1700 200.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.1198 9.1700 150.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.5000 9.6900 1.00 INE983F09151 H.P. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.00% 11-Jun-16 97.7500 8.8200 1.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.0000 12.6000 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.9550 8.7000 58.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.0000 7.4100 14.00 INE572F11125 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-21 51.3008 8.9600 37.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6000 10.9700 1.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.9700 7.3200 8.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.6215 8.7300 150.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 101.3500 8.8900 35.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.5878 8.7300 400.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.2601 9.2800 50.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0500 12.8600 0.50 NSE === INE144H07CG3 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 25-Apr-13 124.8043 - 233.20 INE144H07CL3 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 25-Apr-13 125.2377 - 38.20 INE136E07MH3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 04-Apr-14 108.1900 0.7570 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.8821 8.8400 100.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9607 8.8792 254.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.0701 8.7114 50.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.6593 8.8400 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0451 8.7500 100.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0440 9.2806 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1458 8.7500 750.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 101.0129 9.1000 100.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 101.1700 8.5890 28.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.2663 8.7500 300.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.2000 9.1000 300.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.5571 8.6500 300.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.9052 9.1000 300.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.0909 8.6700 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.8659 8.6864 250.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.7000 8.5779 10.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.9204 8.6700 100.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.0350 9.4597 1250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 102.0200 8.9981 25.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.6389 8.7400 300.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.1602 9.1940 1000.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 103.1831 9.2500 17.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.6000 0.0000 10.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4570 9.1205 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.7345 9.0600 250.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 23-Oct-17 104.7614 9.0499 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.3700 8.8921 9.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1055 8.7100 250.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.5700 0.0000 50.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 100.9700 8.8324 36.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.4200 0.0000 10.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0302 8.8261 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.6805 9.0600 250.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.6500 0.0000 78.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 100.0000 12.6662 300.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 99.2100 10.3949 1.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.4800 0.0000 50.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.2200 10.3946 1.50 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.4403 8.7700 100.00 INE572F11125 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-21 50.5084 0.0000 11.50 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.4860 40.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.0000 10.4846 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.7000 10.4861 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0900 8.8056 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.1500 10.5135 24.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.1250 8.8570 121.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.8873 9.0600 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.9300 8.8606 57.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.8096 9.0700 200.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.1000 0.0000 5.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.7400 9.9580 193.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 102.6000 9.7557 30.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.1800 9.2984 10.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5031 8.7800 50.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.0000 - 17.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.9700 0.0000 21.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.2000 0.0000 45.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.4040 9.0100 380.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.3500 - 5.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1800 - 38.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.3949 8.7300 900.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.2699 8.7500 50.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 101.3500 8.8837 35.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.7500 - 13.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.2000 11.1877 2.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.7500 8.8863 210.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 102.5000 - 4.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.9800 0.0000 5.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.9300 - 85.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.4216 - 483.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.1000 - 33.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.3000 9.8081 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.7500 - 30.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 106.4000 0.0000 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.9000 0.0000 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.0707 9.2100 200.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.2500 8.4483 35.00 FIMMDA ====== INE916D07V66 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 22-Apr-13 116.6637 12.0000 17.00 INE144H07CG3 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 25-Apr-13 124.8043 - 233.20 INE144H07CL3 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 25-Apr-13 125.2377 - 38.20 INE523H07049 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD. 11.90% 02-May-13 100.1119 10.3400 600.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 118.4598 9.2900 950.00 INE647A08239 SRF LTD. 10.60% 23-Sep-13 100.5056 9.8200 750.00 INE522D07404 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Oct-13 99.8911 - 500.00 INE916D073Q5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 19-Dec-13 94.0955 8.8700 1.00 INE177L07079 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-14 99.7223 9.2300 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.8821 8.8400 100.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.9722 8.7100 50.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9607 8.8400 250.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.2500 8.6500 4.00 INE290L07070 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-14 99.7023 9.2300 50.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.0717 8.7100 50.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.6593 8.8400 150.00 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 100.6366 9.2000 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0451 8.7500 100.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.8998 9.1700 200.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0440 8.6500 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1458 8.7500 750.00 INE177L07087 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-14 99.6123 9.2400 50.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 101.0129 9.1000 100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.1700 8.6000 28.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.2179 9.0100 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.2663 8.7500 650.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.2000 9.1000 300.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.5571 8.6500 300.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 98.4018 9.1000 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.9052 9.1000 300.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.1198 9.1700 150.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.3033 10.5000 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.0920 8.6700 250.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.0909 8.6700 250.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-15 99.9900 9.3000 60.00 INE121E07189 JSW ENERGY LIMITED 9.50% 31-Mar-16 98.3822 10.5200 1000.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.1039 9.1000 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.8659 8.6900 250.00 INE055I07016 GE MONEY HOUSING FINANCE -- 13-Sep-16 100.0000 11.6200 1900.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.0500 9.6000 50.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.7000 8.5700 10.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.9204 8.6700 100.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.0100 8.8100 500.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.9969 8.2500 2000.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.0350 8.2600 1250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.9800 9.0500 25.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.6389 8.7400 300.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.1602 8.3500 1000.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 103.0000 9.3100 34.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 102.6014 9.1900 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.6000 9.0500 10.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4589 9.1200 600.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4570 9.1200 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.7345 9.0600 250.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 23-Oct-17 104.7614 9.0000 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1055 8.7100 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.4200 9.0500 10.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0302 8.8200 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.6805 9.0600 250.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.1900 8.7100 500.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.4517 9.0700 75.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.6000 9.0300 3.00 INE721A08BR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 07-Jun-18 99.9000 10.6300 1.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 100.6566 11.0500 160.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.9330 8.7100 40.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 101.3500 12.3200 30.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 116.0050 9.9300 600.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0000 8.8000 6.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.4403 8.7700 300.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 106.6740 10.3300 500.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 103.9791 10.8700 400.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.1500 11.2400 60.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.6100 11.1500 2.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 102.7878 8.7100 50.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 100.5000 9.7800 550.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.7800 40.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0900 8.8000 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0800 8.8000 1.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.3000 10.4800 16.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4255 9.6100 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.2564 8.8300 120.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.8873 9.0600 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.0879 8.8300 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.8716 9.0600 200.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.7300 9.0000 193.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 102.6000 9.7500 30.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 107.0038 10.5100 100.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 101.4100 11.2200 70.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.2500 9.1900 1.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.0467 9.1600 85.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5031 8.7800 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.5054 8.7600 100.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 100.0500 9.8700 1000.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3312 8.7900 100.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.0000 9.5200 17.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.9700 8.7600 29.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.8250 9.0000 90.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 103.1700 8.7400 5.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3800 200.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.2689 8.9300 250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.2689 8.9300 250.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.9802 8.7700 4.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.9781 8.8000 3.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.4040 9.0100 400.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.3495 8.7600 200.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.2909 7.1400 10.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1500 9.3500 37.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.3949 8.7300 1000.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.2699 8.7500 250.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 100.2000 8.8300 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 100.8868 9.4500 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.6246 8.7300 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.6215 8.7300 100.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 103.1056 8.7700 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9000 9.2500 3.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.7500 9.5000 43.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.9024 7.4000 190.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.1764 7.4800 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.7700 7.5100 1.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 100.5500 9.8100 10.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.5173 8.8900 150.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.6500 9.8100 4.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 100.7400 9.5000 190.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.9800 8.8700 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.5467 8.7300 1555.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5570 9.1600 1235.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.5086 8.7300 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.4216 8.8800 550.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.7000 8.8500 76.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2500 9.8100 62.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.4300 9.8300 250.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 101.4254 7.2600 40.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.0000 7.3900 98.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 100.0000 9.6500 90.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.4511 8.5600 70.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.8500 10.7000 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.0286 10.6700 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.4159 10.5700 670.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.5800 9.1300 251.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.2601 9.1800 250.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.7500 9.0900 90.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 99.0000 46.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 31-Dec-99 100.0000 12.7200 2.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.2500 12.8100 1.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - 