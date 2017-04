Apr 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3984.20 NSE 11592.50 FIMMDA 33615.10 ============= TOTAL 49191.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0581 8.7400 100.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0685 9.2600 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.1861 8.6000 100.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.2636 9.1500 50.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.0350 9.4500 1800.00 INE871D07HK1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.25% 22-Dec-16 100.5057 9.0600 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12-Jan-17 104.2825 11.4900 1.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1414 8.7000 300.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.0000 11.5300 4.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 61.2810 8.5300 2.00 INE572F11125 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-21 51.3008 8.9700 31.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.9500 10.9300 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.3000 10.0100 10.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 101.3500 12.7900 4.50 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.1400 10.5300 140.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.4142 9.1600 50.00 INE636F07175 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 15-Mar-23 100.0000 9.0000 173.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.7508 8.7000 100.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 100.8500 8.9300 15.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.1252 7.4500 0.20 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.6900 7.3000 2.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.6691 8.7200 250.00 ine065l08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.6900 8.9400 22.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.1035 8.5600 250.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 106.6666 8.7300 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.8500 10.5500 1.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 101.1000 10.8700 7.00 NSE === INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.9220 8.7500 50.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9607 8.8792 4.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.3599 9.1599 200.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.8518 8.6500 250.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.9527 9.1599 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0991 8.7100 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0997 8.7000 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1906 8.7200 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.1861 8.6000 100.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.9513 9.1000 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.0739 9.0897 150.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.5571 8.6500 100.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.9014 8.9929 150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3548 9.1000 50.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 98.2923 9.1000 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.9167 9.1000 100.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.7545 8.9508 100.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.0000 10.9778 170.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.6956 8.6500 500.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 98.3700 8.6449 10.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.7382 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.9244 9.2000 20.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.3848 9.0600 65.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.3848 9.0600 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.3606 8.6803 400.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.8040 8.7300 800.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.6805 9.0597 250.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.3435 8.6700 800.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.6202 8.7300 350.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.3000 6.5618 15.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.1075 8.7700 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.1075 8.7700 6.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.5403 8.7500 250.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 99.6100 10.8283 1.50 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 96.1995 9.5976 2.00 INE572F11125 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-21 50.5084 0.0000 11.50 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 101.9300 9.7340 10.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.6812 8.8700 11.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.4500 10.4586 6.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.3000 0.0000 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.9796 9.0450 200.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4173 8.7300 218.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.9627 8.8500 112.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.0270 9.0350 200.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.4008 93.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.1803 8.7800 188.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2391 9.1357 40.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.7045 8.8000 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.3990 8.8500 30.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.2500 0.0000 10.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.6033 8.8800 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.4749 8.9000 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.3500 - 15.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.0000 8.7482 100.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1500 - 35.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.4598 8.7200 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.6550 8.7900 150.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.3500 - 6.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.0000 - 250.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.6000 9.3490 9.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 101.8000 8.8211 3.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.2000 11.1877 2.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.2196 8.8400 250.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.2196 8.8400 6.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 - 1755.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.7500 - 4.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.7469 - 850.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.7469 - 152.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.1000 - 17.00 INE572F08048 - -- - 99.9300 - 150.00 INE134E08FP3 POWER FIN -- - 100.0999 8.8466 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.2929 10.8875 8.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.4000 9.0447 24.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 8.4655 9.50 INE688I08038 CAPITAL FIRST -- 31-Dec-99 101.1000 0.0000 7.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.0707 9.2100 4.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 31-Dec-99 100.4800 0.0000 3.00 FIMMDA ====== INE144H07CG3 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 25-Apr-13 124.9489 10.5000 233.20 INE144H07CL3 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 25-Apr-13 125.3828 10.5000 38.20 INE660A07EI5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-13 99.6103 8.4000 500.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Mar-14 100.8900 8.7900 350.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.6076 8.7000 200.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.9220 8.7500 50.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9023 8.8900 1.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.6786 8.8000 50.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.3599 9.1600 200.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.8518 8.6500 250.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.9527 9.1600 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0991 8.7100 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0581 8.7400 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0997 8.7000 100.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0685 8.4000 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1906 8.7200 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.1861 8.6000 200.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.0701 8.7000 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.9513 9.1000 50.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.9768 9.2300 32.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.0739 9.1000 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.2830 8.7400 350.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.5571 8.6500 100.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.9014 8.6000 150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3548 9.1000 50.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 98.2923 9.1000 500.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 98.7056 9.1000 10.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.0439 9.7100 4.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.9167 9.1000 100.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 96.7979 8.8800 1.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.7545 9.0000 100.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.4809 9.1600 10.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-15 99.9900 9.3000 390.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.2636 9.1500 50.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.0000 10.9700 170.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.6956 8.6500 500.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.0450 8.1200 4850.00 INE871D07HK1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.25% 22-Dec-16 100.5057 9.0500 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9400 1.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.2706 8.7500 1.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.6182 8.8200 100.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 102.6214 9.1900 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4200 8.7600 10.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.1414 8.7000 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0000 8.6800 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.5518 8.8200 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.3477 9.0700 415.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.3848 9.0600 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.3606 8.6800 400.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.4879 9.1100 600.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.8040 8.7300 550.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.8052 8.7300 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.7179 9.0500 150.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.3445 8.6700 550.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.3435 8.6700 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.6202 8.7300 200.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.1138 8.8600 180.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 101.0000 11.6300 10.00 INE721A08BR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 07-Jun-18 100.0000 10.6000 1.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.4908 8.8200 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 100.0000 10.9700 140.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 61.2810 8.5400 4.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.1075 8.7700 300.00 INE722A08099 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.15% 07-Jan-20 100.6500 10.9800 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.1000 8.7900 200.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.4898 8.7600 500.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.2000 8.8800 2.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.9000 11.0900 31.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 101.9300 9.0900 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.4189 9.0700 200.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0700 8.8000 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.9115 9.7000 200.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.5500 7.1600 12.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.9796 9.0500 200.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.2875 8.7500 218.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.4016 8.7800 113.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.0270 9.0400 200.00 INE013A07QJ9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.20% 31-Jul-22 102.8400 9.7100 18.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.4370 8.7400 188.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.0806 10.3600 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.5154 8.7500 100.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.7045 8.8000 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.9700 8.7600 30.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.4507 9.0900 50.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.4142 9.1000 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.1600 8.9500 11.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 103.1400 8.7400 5.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3900 250.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.4749 8.9000 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.6033 8.8800 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.0000 8.7500 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.2256 7.1500 50.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1500 9.3500 34.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.4598 8.7200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.5888 8.7000 50.00 INE636F07175 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 15-Mar-23 100.0000 9.2000 173.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.2024 8.8600 180.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.3500 9.3800 2.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.7508 8.7100 100.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.6000 9.3500 9.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 99.2452 8.8400 150.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.0000 11.2400 200.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.2535 7.3200 50.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.5799 7.3200 350.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.9589 7.3900 100.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 100.6817 8.9700 500.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.7281 8.8600 170.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.6900 7.2900 2.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.4365 7.2800 500.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.2196 8.8400 250.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.9800 8.8700 6.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.2523 8.8600 105.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.9300 8.6800 3095.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.8000 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.0000 9.2300 2500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.0000 9.2300 1500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.4300 8.8800 1303.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.7469 8.8400 555.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.1035 8.7300 250.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.5000 9.7800 8.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.6400 7.3300 710.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 106.6666 8.7300 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.9300 10.6900 23.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.8650 10.1100 500.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.7500 9.1300 150.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.0285 10.7400 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.3417 9.1600 24.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.2549 10.7000 12.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.4355 9.1500 10.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.5500 9.2300 8.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8600 5.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 101.3500 12.6100 4.50 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.5000 12.6100 3.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.9000 10.6700 1.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 101.9472 9.2500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com