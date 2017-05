Apr 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6645.00 NSE 13533.50 FIMMDA 40522.10 ============= TOTAL 60700.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07CR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.95% 19-Dec-13 100.1685 9.5300 750.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.9260 9.1500 250.00 INE008A08A70 IDBI BANK LTD 7.25% 31-Mar-15 97.4500 9.5100 40.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0046 8.8200 100.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.4692 8.6900 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8966 8.6900 150.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.8760 8.7800 250.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.5000 11.5600 14.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.5650 8.7500 2.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0000 8.8100 2.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.2200 8.8100 13.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.5899 8.7100 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6000 10.9600 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 109.6500 0.0000 1.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 103.0305 8.7600 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.2600 10.0200 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.6500 7.1500 1.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.5000 7.2300 5.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.7500 8.8000 20.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.4500 9.1500 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.1900 8.8100 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.4163 8.6400 850.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.1500 8.5500 250.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 101.8000 8.8700 15.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.0800 7.2200 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.9569 8.6800 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.2595 8.5300 2850.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.94% 25-Mar-28 100.7459 8.8500 55.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.8100 0.6600 16.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 101.0000 10.8800 30.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST 0.00% 31-Dec-99 100.0000 10.9900 20.00 NSE === INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 100.3080 0.0000 50.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.4079 9.0657 750.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.0064 8.8900 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0506 8.7450 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1444 8.7500 100.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 101.0686 8.6500 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 101.0772 8.6500 550.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.9172 9.0800 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.3018 8.7300 200.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 98.4728 9.0800 250.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.2167 9.0899 700.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.1000 8.7380 350.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 98.4660 9.0899 200.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.9563 9.1000 150.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.7782 8.9398 100.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 101.3000 - 50.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 101.0500 11.3093 15.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 102.2622 9.0500 500.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.2220 0.0000 37.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.6000 8.8299 9.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0036 8.6800 270.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.7833 8.7350 253.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.4960 9.0600 100.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 100.8174 8.8000 100.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 102.9700 11.1301 10.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.7300 0.0000 2.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.4500 0.0000 4.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.0082 8.7764 300.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0578 8.7800 50.00 INE549F08459 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.23% 27-Jan-20 95.2000 9.1419 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.1892 8.7700 756.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.6404 8.7300 350.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 102.0000 0.0000 1.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 98.5000 8.9864 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.4990 8.8000 150.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 11.2624 110.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0882 8.8000 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.3674 9.6200 150.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 102.8518 8.7500 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.4617 6.8649 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.4016 8.7800 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.1826 9.0100 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.9000 0.0000 2.50 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2000 9.2951 172.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.8500 9.3812 102.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4581 8.7700 303.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.3000 - 4.00 INE774D08LC4 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 17-Jan-23 100.1900 - 20.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.4289 - 80.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.4500 - 80.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.5131 8.7500 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.3896 8.6599 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.6204 8.6949 2600.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.1433 - 50.00 INE580B08040 GRUH FINANCE LIMITED 9.75% 25-Mar-23 100.1327 - 30.00 INE091D08036 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 11.45% 19-Jan-24 97.2500 11.8972 1.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 101.8000 8.8210 5.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.5000 - 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.6884 7.1022 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.6800 8.7719 390.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.5946 - 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.8330 - 30.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.9096 - 965.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.0599 - 100.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 101.2048 - 46.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.6371 - 250.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST -- 31-Dec-99 101.0000 0.0000 30.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST 0.00% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6200 9.0256 14.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 8.4646 1.00 FIMMDA ====== INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.7197 8.7300 250.00 INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.2400 9.3900 500.00 INE916D071M8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.2400 9.1000 200.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 100.3080 7.6100 50.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.6580 9.2000 100.00 INE721A07CR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.95% 19-Dec-13 100.1685 9.5000 750.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 101.0798 9.1000 50.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0226 8.0500 102.80 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.4079 9.0200 750.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.9000 8.7800 350.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.9400 8.0200 264.30 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 101.1058 9.1500 250.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 101.4119 8.6900 250.00 INE667F07477 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.55% 14-Jul-14 101.1273 9.4300 250.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.0000 10.6500 144.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 9.95% 04-Aug-14 100.7456 9.2400 230.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.5593 9.5000 470.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.0064 8.8900 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.85% 15-Oct-14 100.0506 8.7500 100.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 100.3501 9.2900 10.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.3895 9.1600 100.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 100.1328 8.3900 750.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.9260 9.1500 250.00 INE756I07027 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 09-Dec-14 101.2284 9.4000 150.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.1444 8.7500 100.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 101.0686 8.6500 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 101.0772 8.6500 550.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.9172 9.0800 250.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 100.9898 9.1600 250.00 INE691I07364 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.60% 27-Mar-15 100.0000 9.5600 2500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.3018 8.7300 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.3024 8.7300 100.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 98.4728 9.0800 250.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.2167 9.0200 700.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.1000 8.7400 350.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 101.4611 9.0300 250.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 98.4660 9.0900 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.9563 9.1000 150.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.7782 8.9500 100.00 INE968N08059 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.75% 28-Sep-15 100.0500 9.7400 700.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-15 100.2163 9.2000 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0046 8.8200 100.00 INE121A07GE2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 24-May-16 99.1318 9.8600 20.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.1800 8.7500 1.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.0000 10.7000 49.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.4692 8.6900 100.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 100.5735 9.0200 50.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 101.0500 8.8800 30.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 102.2622 9.0500 500.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 102.0639 9.0700 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8966 8.6800 150.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.3083 9.0800 200.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.0000 10.7100 95.80 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.9800 9.3100 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0036 8.6800 270.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.1200 8.7800 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.7833 8.7300 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.7845 8.7300 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.4960 9.0600 100.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 100.8174 8.8000 100.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 100.9700 10.9700 100.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 97.4500 10.7100 170.20 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.8760 8.7800 250.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 102.9000 11.1400 10.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.5650 8.7500 6.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 100.0000 11.1000 98.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.0082 8.7800 450.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.0578 8.7800 100.00 INE549F08459 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.23% 27-Jan-20 95.2000 10.0000 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.1892 8.7700 1001.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0000 8.8100 5.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.2200 8.8000 19.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.5899 8.7400 600.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.0000 10.7200 100.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 103.0305 8.7500 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.4990 8.8000 150.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 10.5500 110.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.8330 8.8000 130.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.3674 9.6200 150.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 102.8518 8.7500 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.6500 7.1500 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.6500 7.1500 12.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.4617 7.2900 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.3900 7.4000 6.50 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.5000 7.2200 5.00 INE628A08205 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.40% 08-Jun-22 101.6500 10.1000 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.4016 8.7800 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.1826 9.0100 150.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7000 9.2200 750.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.5254 8.7500 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.7000 8.9300 604.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4600 8.7700 1.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.9000 8.7700 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.7500 8.7900 20.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.4500 9.0900 50.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 103.1700 8.7400 1.30 INE774D08LC4 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 17-Jan-23 100.3165 9.7300 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.0000 7.1800 660.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.4289 7.1200 80.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 101.0804 9.3300 150.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1500 9.3500 75.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.2600 9.2500 10.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.1900 8.8100 250.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.5131 8.7500 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.3896 8.6600 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.6204 8.7000 2600.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.1000 8.7800 500.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED -- 22-Mar-23 101.4800 9.3600 10.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.9130 8.6800 550.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0820 8.7400 1250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.0000 9.0900 2250.00 INE091D08036 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 11.45% 19-Jan-24 97.2500 12.1100 1.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.8000 8.7200 150.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 105.4786 10.5500 200.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 105.4686 10.5500 200.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.7000 8.6000 0.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.3600 8.9700 27.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.2839 7.3500 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.6884 7.4200 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.8250 7.5000 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 100.4500 9.8200 2.50 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.6800 8.7100 881.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.9089 8.8300 200.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP - 16-Feb-28 100.2300 7.4800 12.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.5946 7.2700 250.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 100.2637 9.5600 350.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.6300 8.8100 134.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.5500 8.8200 30.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.8000 720.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.8330 9.3400 180.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5550 9.1600 1300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.0600 8.9200 755.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.9096 8.8200 511.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.4163 8.7000 3050.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.1035 8.7300 150.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.41% 15-Nov-32 101.2048 7.2800 46.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 100.7200 7.3200 400.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.9500 10.8100 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.3100 9.1700 150.00 INE511C08712 MAGMA FINCORP LIMITED - 31-Dec-99 100.0000 12.8700 130.00 INE511C08704 MAGMA FINCORP LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8700 78.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6200 9.0300 14.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8600 3.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 102.0000 9.0000 1.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India