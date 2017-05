Apr 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5663.50 NSE 19827.00 FIMMDA 48692.10 ============= TOTAL 74182.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07HB6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 18-Nov-13 94.7282 9.3600 250.00 INE774D07HC4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 25-Nov-13 94.6158 9.3500 250.00 INE721A07DV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 24-Sep-14 100.0500 9.4100 2000.00 INE774D07IR0 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.48% 23-Oct-14 100.0035 9.4000 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 101.5811 8.6000 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 101.2592 9.1000 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9887 9.0600 250.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 102.4168 9.1100 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.6596 9.0700 250.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.6900 9.9700 0.50 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8966 8.6900 150.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 100.1200 9.2800 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0404 8.6700 150.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.7166 9.0600 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.5400 8.8000 18.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.5500 8.7600 6.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.1500 10.3500 12.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.3819 8.7800 500.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0700 8.5600 150.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 101.4000 8.8800 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.1500 7.4900 55.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 101.9800 10.3600 1.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.6500 8.8200 134.00 ine065l08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.6500 8.9500 70.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.2955 8.5300 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.0000 8.6900 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.7051 7.3300 355.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.8082 10.2500 2.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 100.8500 10.9700 26.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.5000 9.2500 2.00 NSE === INE001A07IJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 17-May-13 100.1005 8.5108 500.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 119.5579 9.2041 500.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 100.2880 0.0000 50.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.4668 8.3920 900.00 INE676K07015 ULTRATECH CEMENT LIMITED 10.48% 16-Dec-13 100.7400 0.0000 100.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.4151 9.0489 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1330 8.6750 150.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.6256 8.8000 550.00 INE400K07028 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-15 104.8853 9.7498 201.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.3005 8.7300 250.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.3353 8.8500 50.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 98.4464 9.1000 100.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.1776 9.1498 1000.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.5417 8.8779 1000.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.9101 8.6683 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.1530 9.2549 550.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.9806 9.3096 2000.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 100.9500 50.00 INE043D07740 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 03-May-17 100.0154 9.0744 2000.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.2800 10.8785 80.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 102.0291 9.0700 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.6500 0.0000 23.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.3849 8.6800 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8950 8.6800 600.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.7687 9.0500 90.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.3083 9.0800 200.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 100.0500 - 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0036 8.6800 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.5200 0.0000 3.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.6155 8.7300 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.5322 9.0500 100.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.5401 8.6900 250.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.6800 0.0000 2.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 99.3256 8.7700 145.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.1375 8.7800 253.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.6384 8.7300 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.7000 9.5681 11.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 100.1700 10.3551 4.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.1900 9.2967 80.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4570 8.7700 279.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.7937 8.8500 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.7937 8.8500 100.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.0100 - 20.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1500 - 7.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.3819 8.7700 100.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 100.0000 - 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.2292 8.7550 800.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.8468 8.7600 204.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 100.4867 - 100.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.5200 - 20.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.1613 - 50.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 100.0000 - 200.00 INE091D08036 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 11.45% 19-Jan-24 107.8900 10.1952 2.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.9000 0.0000 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 99.9500 - 50.00 INE043D07450 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 14-Mar-26 102.3000 9.0176 20.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 104.3138 8.7106 150.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.6800 8.7718 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 100.2500 - 5.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.3807 8.8200 56.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.5755 8.8200 51.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.5900 - 2949.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.9075 - 1104.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.0399 - 250.00 INE859N08035 - -- - 100.4500 - 40.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST -- - 100.8500 0.0000 26.00 INE872A08CR9 - -- - 101.5500 - 10.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% - 100.4800 0.0000 3.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.6171 - 100.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.3900 9.0455 178.00 FIMMDA ====== INE866I07024 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES RESET 16-Apr-13 114.2733 - 14.50 INE357L07036 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT. LTD. RESET 29-Apr-13 106.1699 - 37.00 INE866I07081 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES RESET 29-Apr-13 124.5526 - 5.00 INE866I07032 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES RESET 05-May-13 126.6340 - 23.00 INE357L07044 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT. LTD. RESET 13-May-13 106.4133 - 33.00 INE001A07IJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 17-May-13 100.1005 8.2000 500.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 119.6170 8.5700 1000.00 INE774D07HB6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 18-Nov-13 94.7282 9.1500 500.00 INE774D07HC4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 25-Nov-13 94.6158 9.1500 250.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 101.4152 8.7000 50.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.4668 9.1500 900.00 INE676K07015 ULTRATECH CEMENT LIMITED 10.48% 16-Dec-13 100.8876 8.8000 100.00 INE721A07CR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.95% 19-Dec-13 100.1685 9.5000 750.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0626 8.0000 102.80 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.4151 9.0000 150.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.9645 8.0000 264.30 INE721A07DV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 24-Sep-14 100.0500 9.7500 2000.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 100.0330 9.1000 50.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.2500 8.7000 6.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1330 8.6800 200.00 INE774D07IR0 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.48% 23-Oct-14 100.0035 9.4000 250.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 9.50% 12-Jan-15 100.0000 9.5100 1600.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.0850 8.6900 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.6256 8.8000 550.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 101.5811 8.6000 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.3005 8.7300 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.9338 8.7200 250.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.3353 8.8500 50.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 98.4464 9.1000 100.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 98.4505 9.1000 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 101.2592 9.1000 200.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.1776 6.6500 1000.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 101.2040 9.5400 3.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.9928 8.8200 15.00 INE261F09IG2 NABARD - 26-Feb-16 100.5417 8.6500 1000.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 100.0000 9.6200 1730.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.9245 8.6700 300.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.1330 8.8800 1850.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.9806 8.5000 2000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9887 9.0500 250.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 105.7688 9.7500 165.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 100.9500 12.4100 50.00 INE043D07740 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 03-May-17 100.0154 8.5000 2000.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 102.4168 9.1100 250.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.8500 11.0000 80.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 102.0291 9.0700 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.6500 9.0300 23.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.6596 9.0600 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.3849 8.6800 250.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.5378 10.0600 211.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.5081 10.0600 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8950 8.6800 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8966 8.6800 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.7900 9.0300 1.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.7687 9.0500 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.3083 9.0900 200.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 104.7072 8.6800 5.00 INE013A07TO3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 24-Jan-18 100.4000 9.7200 300.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 99.4321 9.1200 1500.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 99.4312 9.1200 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0036 8.6800 450.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0404 8.6700 200.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.0835 8.6800 25.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.7166 9.0500 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.5400 9.0000 57.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.0000 8.7600 750.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.6155 8.7300 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.5322 9.0500 100.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.5401 8.6900 250.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 101.5500 11.0700 10.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.0000 - 30.00 INE400K07044 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-18 106.5522 9.7500 31.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 100.0000 12.6800 1000.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 99.3256 8.7700 145.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.1375 8.7800 150.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.1391 8.7800 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.6384 8.7300 400.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.6252 9.5800 11.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.1894 10.5000 85.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.7587 7.2400 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.0500 7.2000 4.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 102.2338 9.8100 13.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 102.4590 9.9600 3.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.0440 9.1600 139.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-22 107.7920 9.7500 156.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.6288 8.7700 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3900 8.7800 279.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4570 8.7700 250.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3800 50.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.7937 8.8500 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.7937 8.8500 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.9768 8.7700 9.00 INE774D08LC4 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.80% 17-Jan-23 100.0800 9.7600 80.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.3709 7.1300 150.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.1500 9.3600 7.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.3819 8.7700 600.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 100.0000 10.6300 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.2292 8.7500 800.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.1100 8.7700 500.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.8468 8.7600 200.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 100.4867 8.6600 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 100.9400 8.7500 4.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.1072 8.6500 90.00 INE580B08040 GRUH FINANCE LIMITED 9.75% 25-Mar-23 100.1292 9.7200 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0000 8.7500 750.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0000 8.7500 250.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 100.0110 9.8400 200.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.0000 9.0900 2750.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.0000 9.0900 500.00 INE400K07069 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-24 109.3129 9.7500 60.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.7884 8.7200 250.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.1000 9.2100 1.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 99.9500 9.6200 50.00 INE400K07077 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-25 110.1509 9.7500 30.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.8340 8.7200 50.00 INE043D07450 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 14-Mar-26 102.3000 9.0100 40.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 104.3138 8.7100 150.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.8759 8.7200 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.0835 7.3400 250.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.4875 7.4400 250.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.3486 7.3400 125.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.5000 7.3100 15.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.9145 8.7200 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.6800 8.7100 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 100.2500 7.4700 5.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.3960 7.3000 500.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.3807 8.8200 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 101.2200 8.8400 6.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 100.5755 8.8200 51.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.8000 3033.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.0100 9.2300 1500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.9075 8.8200 1200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.8200 8.8300 163.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.0600 8.8600 765.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.3379 8.7000 650.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% - 99.9000 12.8800 6.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.4500 9.8300 6.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.7051 7.3200 355.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.3000 9.1700 272.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.5705 9.1300 250.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.7200 9.1000 108.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5500 10.6500 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 