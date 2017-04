Apr 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9406.00 NSE 21745.70 FIMMDA 54062.20 ============= TOTAL 85213.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07EJ3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Apr-13 99.6832 9.1800 350.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 119.7955 0.0000 200.00 INE947F08323 TRANSMISSION CORPORATION OF 8.40% 10-Feb-14 99.3500 9.1900 1.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Oct-14 100.1187 0.0000 500.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 101.1602 9.0500 50.00 INE740F08272 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 8.00% 01-Apr-15 97.6500 9.3400 5.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 101.3955 9.0300 250.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 101.4300 9.1900 8.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 104.5500 11.3900 2.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.6898 8.7200 100.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.0000 9.0500 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.8665 8.7800 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.0000 0.0000 14.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 99.0965 7.8900 200.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 101.1500 9.6700 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.2200 1.4300 23.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.4700 10.8100 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.3412 8.7100 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.3000 10.0100 20.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.5800 9.3500 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.5555 8.4800 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.0651 9.0900 1450.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.7425 8.7500 4700.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 101.5261 9.5700 250.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED - 13-Jan-24 101.5809 9.5600 250.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 101.0500 8.8900 26.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.1500 11.1900 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.3000 7.6500 100.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 101.9700 10.3600 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 100.5800 7.4400 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 101.1579 8.6600 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 100.2500 12.6300 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.4371 0.0000 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5275 9.2500 100.00 NSE === INE521E07AX8 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 08-May-13 117.7200 0.0000 25.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 119.7810 8.7367 250.00 INE001A07JA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.61% 06-Nov-13 100.0340 9.1260 300.00 INE043D07AC9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 22-Jan-14 93.6888 8.8368 1500.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0000 0.0000 42.40 INE001A07JY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 29-Jan-14 99.9100 9.0827 1500.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 100.1584 9.1530 100.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.4222 9.0319 4250.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.1167 9.5807 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.9500 8.5626 3.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.6313 9.0500 50.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.4837 9.0600 100.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.8878 8.4237 50.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.56% 22-Feb-15 100.7586 9.0712 500.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 101.0852 8.7700 250.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 99.6589 8.6146 100.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 101.1000 9.3302 7.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 99.8133 8.6799 500.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 100.0928 - 500.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 101.9713 8.7800 150.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 102.0882 9.0100 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 101.9802 9.0500 137.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.1231 9.2122 1700.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.3779 9.6067 350.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.3038 8.9291 1450.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5354 8.7300 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.2282 8.6200 250.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.1093 9.0000 500.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.0000 - 100.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 100.3722 8.6800 150.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 101.4000 0.0000 40.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.7800 8.6219 100.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 53.5276 0.0000 15.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 100.4288 8.6800 150.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.3097 8.7450 100.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.8277 9.1500 150.00 INE572F11125 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-21 48.8510 0.0000 38.50 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 100.4680 8.6800 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6000 11.2126 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.4700 10.6053 4.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.2600 8.7761 18.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4792 9.6000 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.9000 10.3776 40.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 100.1692 8.6800 100.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.3000 0.0000 20.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 100.5160 8.6800 150.00 INE238A08336 UTI BANK LIMITED 9.30% 20-Mar-22 102.7301 8.8350 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.2587 9.0000 150.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4137 8.7300 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.5000 0.0000 0.50 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 103.1349 8.7250 250.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.4262 8.7300 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6500 8.9333 114.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 101.2200 0.0000 82.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 103.2100 8.7331 1.30 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 104.6300 - 1.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 100.5601 8.6800 150.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.3700 - 29.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.0000 - 130.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.0000 - 130.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.6007 8.6800 150.00 INE549F08517 KARNATAKA 9.08% 04-Feb-25 101.0500 8.9241 6.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 100.6288 8.6800 150.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.6800 - 30.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.0000 - 102.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.2000 11.1879 1.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 100.6632 8.6800 100.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.6948 8.6800 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.4600 7.4350 2.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 101.2165 9.9716 400.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.6700 8.7728 150.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.7239 8.6800 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.9100 - 1813.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.2500 - 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.2329 - 310.00 INE514E08CH0 EXIM BANK -- - 101.0826 8.7100 150.00 INE909H07AD0 - -- - 100.4054 - 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 108.3936 0.0000 50.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 99.6300 8.4879 30.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.6200 - 3.00 FIMMDA ====== INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 119.7955 8.3500 450.00 INE001A07JA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.61% 06-Nov-13 100.0340 8.9500 300.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.4148 8.5600 30.00 INE008A08Q64 IDBI BANK LIMITED 11.35% 15-Dec-13 101.3494 8.8800 110.00 INE676K07015 ULTRATECH CEMENT LIMITED 10.48% 16-Dec-13 100.8991 8.7500 100.00 INE043D07AC9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 22-Jan-14 93.6888 8.7500 1500.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0000 8.1000 21.20 INE115A07AK4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 28-Jan-14 100.7708 8.6200 30.00 INE001A07JY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 29-Jan-14 99.9100 9.0000 1500.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 100.1584 9.0700 100.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.4058 9.0000 750.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.4222 8.9800 2500.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.4089 9.0000 1000.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.1167 8.3500 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.7600 8.7100 3.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.6313 9.0500 50.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.4837 9.0600 100.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Oct-14 100.1187 9.0500 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1660 8.6500 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1656 8.6500 100.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.5435 9.0600 100.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 98.8878 9.1000 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.1673 8.6000 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.2249 8.5600 50.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.56% 22-Feb-15 100.7586 8.5800 1000.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 101.1602 9.0500 50.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 101.6260 8.5600 6.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 101.3955 9.0300 200.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 101.3966 9.0300 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 101.0852 8.7700 250.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 99.6589 8.8000 100.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.2187 9.1300 250.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 101.2175 9.5300 5.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 99.8133 8.7000 500.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.14% 11-Mar-16 99.7670 9.2100 50.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 100.0928 8.6700 500.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 99.4778 8.7000 10.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 101.9713 8.7800 150.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.6212 8.6000 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 102.0882 9.0100 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9802 9.0500 150.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.1231 8.4000 1700.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9400 2.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 101.5600 9.0300 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.8197 8.7300 250.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.3779 8.6500 350.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.3038 8.6800 1450.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 101.5000 8.7400 3.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.0187 8.6400 10.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.7207 9.0400 6.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5354 8.7300 150.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4989 8.7400 50.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 104.8267 8.6400 10.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 99.4296 9.1200 750.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0000 8.6800 305.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.1093 9.0000 500.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.3411 9.0700 20.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.8163 8.7200 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.6898 8.7100 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.1098 9.0700 50.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.0000 9.0500 100.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.0000 9.0500 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.8665 8.7800 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.8800 8.7300 151.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.8842 8.7300 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.5000 12.0300 52.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 99.0965 8.7000 200.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.3097 8.7400 100.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.8277 9.1500 200.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.2600 8.7700 18.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.3412 8.7100 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.0000 10.3500 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4792 9.6000 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4300 9.6100 68.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 101.9000 10.3700 40.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 100.1692 8.6800 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.9290 8.6700 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.9477 7.2500 160.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.6200 7.3000 80.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.9100 8.7200 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.9800 7.2100 25.00 INE238A08336 UTI BANK LIMITED 9.30% 20-Mar-22 102.7301 8.8400 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.2587 9.0000 150.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.5386 8.7100 150.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 103.1349 8.7200 300.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.5775 8.7100 165.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.8181 8.7300 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6500 8.7400 114.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.9032 9.1200 1300.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 101.0900 8.7400 100.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.4792 9.7000 200.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3800 130.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.9728 8.7700 4.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 104.6300 10.9800 2.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.4342 7.1200 50.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.3700 9.3200 29.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.4439 8.7600 99.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 100.0000 10.6300 7.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.6491 8.6900 250.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.3000 9.3800 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.2300 8.6100 400.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.5555 8.6600 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.0000 9.0900 5200.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.0265 9.0800 2450.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 100.0000 9.0000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.0000 8.8100 8850.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.1800 8.7800 1450.00 INE054O07017 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-23 100.9944 8.9200 50.00 INE054O07017 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-23 100.9947 8.9200 50.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 101.5261 9.6500 250.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED Resat 13-Jan-24 101.5809 9.4600 2750.00 INE091D08036 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 11.45% 19-Jan-24 105.9000 10.0200 1.00 INE514E08CH0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 13-Mar-25 101.0826 8.7100 150.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.4000 9.5300 103.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.9000 11.0600 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.6917 7.2700 25.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.8064 7.3900 5.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.6700 8.7200 200.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 100.2500 7.4700 42.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.3000 7.3100 150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.7900 3967.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 101.3038 8.6500 1100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5522 9.1600 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.1095 8.8000 290.00 INE909H07AD0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- - 100.4054 9.5500 100.00 INE580B08040 GRUH FINANCE LIMITED -- - 100.2490 9.7000 50.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% - 99.6000 12.9400 30.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK -- - 100.0308 8.5000 600.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.4793 9.8200 6.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 106.9400 8.7000 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.4371 10.6000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.2171 9.8200 10.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 100.2000 9.0100 100.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5275 9.1300 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.2200 10.7000 40.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.2200 10.6900 12.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.6200 9.1500 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.3640 11.0400 1.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India