Apr 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7167.50 NSE 16974.00 FIMMDA 42614.60 ============= TOTAL 66756.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07351 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 05-Sep-13 100.1914 9.0900 650.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 101.3938 8.8500 250.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 100.1469 9.3800 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2471 8.5900 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 101.2324 8.0300 50.00 INE756I07225 HDB FINANCIAL SERVICES LTD - 25-Sep-15 100.9872 9.0300 100.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED - 30-Oct-15 100.0945 8.9600 1000.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.5105 8.9500 150.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.5500 12.6900 10.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.0340 8.6300 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.8042 8.6900 250.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE - 10-Apr-18 100.0000 9.0500 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 109.2569 8.7500 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.2500 8.6600 4.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.0100 8.7100 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.1445 0.0000 33.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 56.0004 8.9800 15.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.9876 8.6700 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.7000 11.2000 2.50 INE572F11125 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-21 51.3008 9.0000 38.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.2200 10.9500 23.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.7380 6.9800 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.4000 7.2400 18.50 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.1332 9.2000 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.6273 8.6500 500.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.2324 8.7100 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.4600 9.3600 8.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.2770 9.0600 1750.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.9377 8.6800 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.2000 9.2800 1.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 100.9400 8.9300 40.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.1500 11.1900 5.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.6435 8.9000 11.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.9639 8.4500 350.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.4781 8.7600 200.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 102.4300 7.1700 1.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 31-Dec-99 100.2500 12.7000 2.00 NSE === INE115A07858 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 10-Jun-13 99.7962 8.6640 100.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.7075 8.9625 550.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 128.1547 8.4995 250.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.1058 9.5914 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.6806 8.9499 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2471 8.5899 450.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.2122 8.5700 950.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.3278 8.6500 250.00 INE883A07133 MRF LIMITED 9.07% 18-Jan-15 100.5103 8.7000 100.00 INE400K07028 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-15 105.0458 9.7498 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.3526 8.7000 200.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.1912 8.7000 400.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 101.0237 8.7200 1000.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 101.0522 9.0500 100.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.2301 8.6887 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.7791 9.0000 200.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 100.1873 - 500.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 100.2700 0.0000 10.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.7393 8.5600 300.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.1309 9.0000 700.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.9278 8.7200 200.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.2163 9.8010 500.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.9715 9.0595 140.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 102.4000 0.0000 2.00 INE043D07AH8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 14-Jun-17 100.3323 9.7631 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7500 0.0000 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.5513 8.5899 400.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3038 8.6000 250.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 101.0800 8.8003 3.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.7383 8.5804 50.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.0000 - 200.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.9300 0.0000 16.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 101.4000 0.0000 100.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 103.1634 8.6599 50.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.7800 8.6219 50.00 INE752E07EE1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 07-Mar-20 103.2308 8.6441 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.9876 8.6599 200.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.6461 8.6439 40.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 101.2100 - 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.3000 11.2411 65.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.0000 9.7232 15.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4502 9.6050 100.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 103.8681 8.6599 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.0576 9.4000 250.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.5950 8.7085 65.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.7488 8.6900 150.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.3594 8.6700 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.9726 8.9200 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.2000 - 64.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.6922 8.6400 100.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.4900 - 33.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.3500 - 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.0000 - 120.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0000 - 350.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.6700 0.0000 50.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 100.9400 8.9393 40.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.1500 - 60.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 100.6832 0.0000 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 107.5000 8.8509 125.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.7148 0.0000 50.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 104.4900 8.6770 2.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 101.7610 9.9000 300.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.6653 8.8963 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.7439 0.0000 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.0000 - 2.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 101.1449 8.7500 700.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5518 - 1540.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.94% 25-Mar-28 101.2720 - 1522.00 INE690I07010 RAMPRASTA PRO. -- - 100.0000 500.00 INE859N08035 - -- - 101.1000 - 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.1500 0.0000 9.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 101.0000 8.3797 48.00 INE202B08611 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 31-Dec-99 101.0500 - 3.00 FIMMDA ====== INE660A07EI5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-13 99.7704 8.4000 150.00 INE357L07036 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT. LTD. RESET 29-Apr-13 106.4712 11.0000 37.00 INE115A07858 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 10-Jun-13 99.7962 8.3600 100.00 INE296A07237 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 05-Jul-13 99.7470 8.9000 150.00 INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 99.7286 8.9000 150.00 INE296A07351 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 05-Sep-13 100.1914 8.8500 650.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.7075 8.7500 550.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 101.3938 8.7200 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.1000 7.9700 21.20 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.8200 8.1800 23.50 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 128.1547 8.5000 500.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.1058 8.4000 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.6806 8.9500 500.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-14 99.8776 10.1300 100.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 100.1469 9.3800 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2471 8.5900 700.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 100.2971 9.2500 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1760 8.6400 350.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.1886 8.6300 10.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.2122 8.5700 700.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.3278 8.6500 250.00 INE883A07133 MRF LIMITED 9.07% 18-Jan-15 100.5303 8.6900 100.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 101.0237 8.7200 1000.00 INE909H07AD0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.80% 26-Mar-15 100.4908 9.5000 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.3526 8.7000 200.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.1900 8.7000 850.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 96.9700 8.8200 50.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.0653 8.6500 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 101.0522 9.0500 100.00 INE756I07225 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED -- 25-Sep-15 100.9872 9.1500 1000.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.0945 9.0400 1000.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.0000 9.0900 200.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.2186 8.6200 260.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.5105 9.0000 150.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 101.0000 9.6400 8.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.2131 8.7300 50.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.7791 9.0000 50.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 100.1873 8.5400 500.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 100.0502 9.5900 500.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 99.9000 8.6200 350.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.0366 8.5600 50.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 99.2200 8.8100 60.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.0340 8.6300 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.7393 8.5600 300.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.9442 9.2500 1500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.1309 9.0000 400.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.1292 9.0000 350.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.0600 8.5000 1.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.9278 8.7200 200.00 INE722A07190 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED RESET 30-Mar-17 96.0000 11.5700 250.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.2163 8.4000 500.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.9715 8.7000 140.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 102.3100 8.9800 2.00 INE043D07AH8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 14-Jun-17 100.3323 8.4000 500.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.7231 9.0000 8.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 95.0640 9.1100 400.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.5513 8.5900 400.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 100.6800 8.7700 300.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.6457 9.4000 5.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3038 8.6000 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3045 8.6000 124.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.0803 8.6800 200.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.2265 9.1000 133.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.6051 9.0000 15.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.7383 8.5800 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.6622 8.6000 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.4020 9.1300 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.8042 8.6800 250.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.0000 9.1000 950.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.0000 9.0500 200.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.0000 9.0500 50.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.7739 8.6300 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 109.2569 8.7500 500.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.0100 8.7000 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.0000 8.7000 9.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 100.4000 8.6800 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 101.4200 12.3000 68.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.5100 12.0300 60.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 60.8750 8.6900 4.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 103.1634 8.6600 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.7087 8.6800 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 100.4500 8.6800 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.2800 8.7500 6.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.9876 8.6600 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.9887 8.6600 50.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.4000 10.6500 1.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 103.2308 8.6600 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.7864 8.6800 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.6461 8.6400 40.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 100.7631 9.7300 266.00 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 100.4900 8.6800 100.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.0000 9.0800 15.00 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 105.4400 9.1000 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.7322 8.6900 104.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4502 9.6100 121.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 103.8526 8.6600 50.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 103.8681 8.6600 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.8701 8.6800 300.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 101.8289 8.6800 150.00 INE848E07427 NHPC LIMITED SR-R3 PART-D 8.78% 11-Feb-22 100.5400 8.6800 100.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 102.0800 8.6900 6.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5000 7.2800 14.10 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.0757 9.4000 250.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.0576 9.4000 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.5000 8.9700 14.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.5950 8.7100 65.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.7488 8.6900 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.6800 8.7000 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.0500 9.1600 800.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.1352 8.6800 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.0700 8.6900 2.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.1332 9.0500 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.8100 8.9400 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.0100 8.6800 15.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 101.1550 8.7300 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.4887 8.6500 200.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3800 200.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.9726 8.9200 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.9853 8.6600 600.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 103.5600 11.1600 35.00 INE848E07435 NHPC LIMITED SR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 100.5801 8.6800 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.6922 8.6400 350.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.6930 8.6400 250.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.4900 9.3000 33.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.1682 8.6100 200.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.2324 8.7000 100.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.4600 9.3600 208.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.4500 9.3700 170.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0000 8.7500 350.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.2383 9.0300 2300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.0100 8.8100 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.9377 8.6700 250.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.6207 8.6800 100.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 100.6488 8.6800 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.8500 8.6000 0.80 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 100.6832 8.6800 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.4700 8.9700 115.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.7148 8.6800 50.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 104.4900 8.7000 2.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.9600 8.8200 61.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.7402 8.7000 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.7439 8.6800 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.0000 7.3900 2.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 101.1449 8.7500 700.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 101.3238 8.6300 3797.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5518 9.1600 1820.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.7900 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.4781 8.7500 2365.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.1400 8.7900 227.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 101.9639 8.6200 600.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 110.7578 8.8300 15.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.5200 7.3400 25.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.5800 7.3300 21.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.3936 8.5600 50.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0400 450.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.3000 10.6800 30.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 99.6000 12.9400 10.50 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8600 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.6300 9.1200 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.5000 11.1700 1.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.4500 10.6500 1.00 INE202B08611 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 