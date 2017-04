Apr 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8169.10 NSE 13733.00 FIMMDA 40698.30 ============= TOTAL 62600.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE958G07684 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 28-Jun-13 100.5440 9.0900 950.00 INE296A08581 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.79% 28-Jun-13 100.2082 8.3500 450.00 INE722A07380 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 0.00% 12-Jul-13 108.1726 0.0000 250.00 INE296A07351 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 05-Sep-13 100.2168 9.0100 250.00 INE121A07EX7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.70% 24-Feb-14 100.7645 9.6500 50.00 INE916DA7030 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 27-Jun-14 100.5000 9.1500 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3557 8.5100 100.00 920HDFC2015 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 01-Nov-15 100.3385 9.0000 250.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.5093 8.9500 250.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 102.2942 8.5900 100.00 INE261F09DH1 NABARD 0.00% 01-Jul-17 70.6650 8.6100 1.50 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.5915 8.9600 500.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.3500 9.0400 43.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.7500 12.5000 0.60 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.1000 0.0000 4.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.1445 1.0600 11.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 100.0000 9.0300 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.6000 11.2000 3.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.2700 10.9900 117.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.6500 10.7900 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.4784 9.6100 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 102.5500 10.2600 27.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.2500 10.0000 55.00 INE875F07013 SHREE MAHESHWAR HYDEL POWER CORP 9.75% 23-Mar-22 82.4578 40.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.1332 9.2000 200.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 28-Oct-22 105.6500 10.4100 1.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 101.2500 9.6700 47.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.1000 8.6700 15.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.6000 9.4400 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.7472 8.6100 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.5512 8.6800 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.6000 9.3000 47.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 102.5000 11.3400 40.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.2324 8.7100 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.1315 8.4000 250.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 101.3236 8.6000 400.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.2759 9.0500 1100.00 INE859N08035 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.35% 09-Apr-23 101.1000 9.1800 5.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.1990 8.6500 1300.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 101.0000 8.9400 8.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 101.3097 8.7400 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.2010 8.4300 500.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.7000 7.3300 1.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 101.1000 12.6600 0.50 NSE === INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.7259 9.0063 250.00 INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 100.0693 9.1562 100.00 INE523E07517 L&T FINANCE 9.96% 04-Sep-13 100.3177 - 200.00 INE400K07010 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-13 61.7676 9.7438 142.00 INE353G07019 DISHMAN PHARMACEUTICALS 10.35% 18-Feb-14 99.5485 0.0000 10.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.5594 8.8529 750.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 128.1727 8.5040 50.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 100.0000 - 370.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.5515 9.0000 100.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.6197 9.0000 300.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 100.6542 8.6494 500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.6892 9.0000 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.8235 8.7000 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3557 8.5100 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.2547 8.5000 200.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 101.2987 8.5000 600.00 INE353G07027 DISHMAN PHARMACEUTICALS 10.35% 18-Feb-15 98.9694 10.9535 10.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 101.0548 8.7000 750.00 INE155A08142 TATA MOTORS LIMITED 9.15% 30-Jun-15 100.3055 - 250.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 98.5600 9.0502 50.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.5800 0.0000 9.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.5237 9.0497 350.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.3668 8.7562 2000.00 INE353G07035 DISHMAN PHARMACEUTICALS 10.35% 18-Feb-16 97.3305 11.4714 15.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.9839 8.5500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.2062 8.5633 250.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.9014 8.5500 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.1300 8.5871 1.00 INE353G07043 DISHMAN PHARMACEUTICALS 10.35% 18-Feb-17 96.7007 11.4339 15.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 101.6000 11.1376 2.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.1542 9.0064 250.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.9400 0.0000 3.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.2277 8.5500 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.4851 8.6500 150.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 101.2500 8.7556 15.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.8531 8.5503 250.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.5915 - 500.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 99.9000 0.0000 3.00 INE121A08LX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 30-Jun-18 104.2418 11.0994 150.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.3500 9.9632 22.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.2189 8.7000 150.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.2500 0.0000 9.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.8000 0.0000 8.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.9800 0.0000 25.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.3200 0.0000 6.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.7500 0.0000 1.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.6115 9.0000 100.00 INE752E07FO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-21 102.9314 8.6599 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 106.6150 8.6012 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 103.5542 8.6599 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.2600 8.7760 27.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.2500 0.0000 10.00 INE875F07013 SHREE MAHESHWAR HYDEL POWER CORP 9.75% 23-Mar-22 82.7216 40.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.5569 8.9499 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.0405 9.3209 704.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.3608 8.6150 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.9990 8.6850 105.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 101.3082 8.6100 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.6000 - 4.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 101.0000 - 1.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.4900 - 14.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.3310 8.5850 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.9740 8.6400 100.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.5700 - 26.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.5274 - 150.00 INE859N08035 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.35% 09-Apr-23 101.1000 - 9.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.0000 - 200.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9000 - 20.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.0000 - 52.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 100.7800 - 40.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 102.8500 - 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 102.2000 0.0000 11.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 101.2263 8.7400 300.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.6100 - 20.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 101.5300 - 14.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.5608 - 932.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.9300 9.5638 15.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2500 9.8137 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 111.2500 8.7849 15.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 102.9700 - 170.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6300 9.0244 20.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.5000 8.4180 10.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.7000 9.2234 5.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.9500 - 1.00 FIMMDA ====== INE660A07EJ3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Apr-13 99.6982 8.5000 350.00 INE296A08383 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 03-May-13 99.9585 8.5000 200.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 99.8432 11.5800 30.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.1635 8.3500 450.00 INE958G07684 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 28-Jun-13 100.5440 8.7700 950.00 INE296A08581 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.79% 28-Jun-13 100.2082 8.6200 450.00 INE722A07380 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 0.00% 12-Jul-13 108.1726 9.2500 500.00 INE774D07GB8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.05% 18-Jul-13 100.1198 8.9000 440.00 INE296A07260 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 26-Jul-13 99.8212 8.9000 250.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 08-Aug-13 100.1470 8.9000 500.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.7259 8.7500 500.00 INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 100.0693 9.1500 100.00 INE523E07517 L&T FINANCE 9.96% 04-Sep-13 100.3177 8.8500 400.00 INE296A07351 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 05-Sep-13 100.2168 8.7800 250.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.7075 8.7500 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0766 8.0000 356.00 INE121A07EX7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.70% 24-Feb-14 100.7645 9.6000 250.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.5594 8.8000 750.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.9388 9.8800 1.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.9751 8.0000 75.20 INE008A08R06 IDBI BANK LIMITED 9.25% 26-Mar-14 100.4795 8.6500 550.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 128.1727 8.5000 50.00 INE916D073Y9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.03% 14-Apr-14 100.7148 9.2300 1000.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 100.2906 9.0100 250.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 100.0000 9.3000 220.00 INE916DA7030 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 27-Jun-14 100.4900 9.2500 250.00 INE916DA7030 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 27-Jun-14 100.5000 9.2400 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.5515 9.0000 100.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.6197 9.0000 300.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 100.6542 9.3300 500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.6892 9.0000 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.8235 8.7000 250.00 INE860H07250 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.90% 19-Sep-14 101.0303 9.0200 100.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-14 100.2982 9.8000 100.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 100.1971 9.3400 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3557 8.5100 350.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.2886 8.6500 550.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.2547 8.5000 200.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.6382 10.2500 100.00 INE883A07133 MRF LIMITED 9.07% 18-Jan-15 100.5300 8.6900 100.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 101.2987 8.5000 600.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 101.0548 8.7000 750.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.4399 8.6700 200.00 INE860H07201 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.59% 29-May-15 101.9440 9.6400 500.00 INE155A08142 TATA MOTORS LIMITED 9.15% 30-Jun-15 100.3055 9.0000 250.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 98.5600 9.0500 100.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.0000 10.6400 450.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 115.3397 9.2500 500.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.5237 9.0500 350.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.0000 9.0800 100.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.3385 9.0000 150.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.3390 9.0000 100.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.5093 9.0000 250.00 INE196A08021 MARICO LIMITED -- 22-Feb-16 101.4617 8.8500 500.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.5283 8.6500 1750.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.0418 8.5600 100.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 99.9400 8.6700 50.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.9839 8.5500 50.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 102.2360 8.5500 100.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 102.3133 8.5500 150.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 102.2942 8.5900 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.2062 8.5700 250.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.9014 8.5500 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.0700 8.6000 1.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 101.5400 8.7200 2.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.9400 8.9500 3.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.2277 8.5500 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.4851 8.6500 400.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.7702 9.0300 20.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.8607 8.6400 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.7197 8.6200 50.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 102.2521 8.6500 30.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.0600 8.6700 200.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.0016 8.6800 200.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.0026 8.6800 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3984 8.5800 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 100.4152 9.0500 382.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.8531 8.5500 350.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.2700 8.8100 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.9210 8.6500 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.4493 9.0700 200.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.0000 9.0400 1027.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 100.0000 9.4000 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 101.0410 11.6100 10.00 INE121A08LX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 30-Jun-18 104.2418 11.1000 150.00 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 01-Aug-18 104.2658 11.1000 150.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.8657 9.0300 21.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.2189 8.7000 350.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD S 12.00% 18-Mar-19 102.1445 11.7100 54.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.8100 8.6100 150.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.3200 8.6000 6.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.5500 8.7400 12.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.4000 10.6500 0.50 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.6115 9.0000 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.8200 8.6700 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.6600 8.6400 10.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 100.7724 9.7300 60.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0800 9.1200 50.00 INE752E07FO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-21 102.9314 8.6700 50.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.2000 9.0400 30.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 106.6150 8.6000 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 103.5542 8.6600 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.6732 8.7000 127.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4784 9.6000 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.8800 7.1100 60.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.0426 7.2000 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.3675 8.9900 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.5200 8.9600 14.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.7266 8.6800 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.5569 8.9500 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 103.0900 8.6300 12.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.4247 8.6000 150.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.1332 9.0500 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.9990 8.6900 555.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.1000 8.6700 20.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.6000 9.4300 50.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 103.2900 8.7200 1.30 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.7472 8.6100 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.5512 8.6800 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 101.3082 8.6100 100.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 102.5000 11.3400 40.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 101.0000 9.6800 1.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.4900 9.3000 8.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.4900 9.3000 6.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 102.6355 8.6500 402.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 99.5000 10.7200 317.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.3310 8.5900 150.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.9740 8.6400 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.2324 8.7000 100.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.5700 9.3400 40.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.5500 9.2900 6.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.6262 8.5700 300.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0000 8.7500 2200.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0000 8.7500 1250.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 100.5317 10.5500 45.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 101.3236 8.5900 400.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.2565 9.0300 1100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.1990 8.6300 1750.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.0000 8.8200 300.00 INE160A09256 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 18-Feb-24 102.1515 8.6500 375.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9100 9.5200 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9100 9.5200 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.0000 9.6200 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.8000 8.9000 24.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.4700 8.9800 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.8000 7.3900 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.2290 7.2700 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 102.2000 8.7200 11.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 101.2263 8.7400 300.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 101.3097 8.7300 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.7900 600.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.7900 164.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.2500 8.6000 1054.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.6300 8.7300 295.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.2010 8.5900 500.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.6700 9.1100 9.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2000 9.8100 3.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2500 9.8100 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.5200 7.3400 190.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.7000 7.3200 25.30 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.2500 8.5800 174.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 102.9700 9.5100 85.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.3800 10.6500 130.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6300 9.1100 20.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.2000 11.1200 2.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.9500 9.0800 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.0000 11.1200 2.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 100.0000 9.0300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com