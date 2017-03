Apr 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8855.50 NSE 19274.80 FIMMDA 45608.30 ============= TOTAL 73738.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07GR1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 24-Jun-13 98.4637 8.8100 300.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.19% 18-Jul-13 100.1695 9.1200 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0000 8.1900 0.40 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 101.3555 8.8300 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3557 8.5100 150.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.2462 8.8600 150.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Dec-14 101.1790 9.4900 50.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 101.3117 8.9500 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.7691 8.5300 150.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 101.6500 9.0900 5.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.6500 9.6400 1.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED - 30-Jun-16 102.1846 7.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.4250 8.9100 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 102.3200 8.9100 70.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.3741 8.8900 300.00 INE261F09DW0 NABARD 0.00% 01-Dec-17 68.7500 8.6200 2.80 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.1039 8.6500 500.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 102.1000 10.6800 1.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 96.5000 8.8400 0.30 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.7500 12.5000 0.60 INE721A08CA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 100.0300 10.4600 70.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7000 10.4200 12.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.9118 8.6300 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.3932 8.5900 650.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.9488 8.5300 100.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 100.1000 9.0100 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.2500 11.0800 0.50 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 99.0000 7.1200 3.80 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.0700 1.1700 19.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 102.0000 10.1100 0.30 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4768 9.6100 100.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.3300 10.0000 67.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0729 7.0800 90.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.9117 8.9500 50.00 INE875F07013 SHREE MAHESHWAR HYDEL POWER CORP 9.75% 23-Mar-22 82.7216 40.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.8100 8.6700 80.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.9025 8.7000 350.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.5299 8.6700 250.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.8300 8.7100 15.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.5025 8.3100 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.0843 8.5100 100.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 100.8300 10.5100 45.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.4264 9.0300 2500.00 INE859N08035 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.35% 09-Apr-23 100.8000 9.2200 15.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.5235 8.5900 1350.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Feb-25 101.8600 8.8900 17.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 100.4500 7.4500 9.80 ine065l08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.5500 8.8400 45.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.6800 8.7300 15.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% - 101.1000 9.5200 16.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 101.1000 10.8700 5.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 101.1000 12.6600 1.00 NSE === INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 119.0476 8.5889 200.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 100.1245 9.0139 250.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.7274 9.0074 450.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.7230 8.7873 300.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.2138 8.9777 250.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 100.2430 8.8736 900.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.4300 0.0000 1.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0700 0.0000 451.50 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.5105 8.8383 250.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.9800 0.0000 400.00 INE679A08091 THE CATHOLIC SYRIAN BANK LTD 8.75% 21-Apr-14 97.3000 8.00 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 97.7200 4.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.2650 7.8873 50.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.6795 8.9499 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.9000 8.6001 50.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.9736 8.9000 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.3596 8.6000 450.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Dec-14 101.1790 9.5270 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.2547 8.5000 250.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 84.2516 9.2500 100.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.8100 12.8440 3.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.5873 8.5682 250.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.3341 8.5199 50.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 98.7000 8.5134 40.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.3848 - 500.00 INE565A09090 INDIAN OVERSEAS BANK 7.70% 09-Apr-16 97.9100 7.7709 17.00 INE090A08EL7 ICICI BANK LTD, 11.80% 25-Apr-16 105.6000 10.6932 0.10 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 96.2000 30.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.3100 8.7102 8.00 INE090A08RL9 ICICI BANK LIMITED 10.80% 25-Oct-16 103.4000 0.0000 0.10 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.4204 9.3388 1000.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 99.9000 8.8172 12.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.6602 8.9600 600.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 115.2663 8.8800 250.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 101.8782 8.9200 350.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.3800 8.4033 15.00 INE043D07AH8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 14-Jun-17 100.2069 9.8026 500.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 102.2600 0.0000 22.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.8676 8.5400 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.3511 8.5500 100.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.7200 8.7820 9.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.1903 8.5050 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5670 8.5300 600.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.1600 0.0000 17.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.3100 8.7500 700.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.9646 8.5203 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.2932 8.6000 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.8742 8.5300 500.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.0318 8.6200 150.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.1772 8.8800 600.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 98.6500 10.6786 12.00 INE121A08LX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 30-Jun-18 104.2425 11.0992 200.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 109.1200 8.7837 4.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.8500 8.7867 4.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 100.5385 8.4982 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.4250 0.0000 25.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.1000 0.0000 60.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 100.5000 8.6804 24.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 53.6350 0.0000 23.60 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.8300 0.0000 5.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.3885 8.5800 250.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 100.1100 10.5535 6.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.0500 10.5228 11.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 99.5000 8.7832 10.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.7699 8.9700 500.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.1500 8.6749 10.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.2500 0.0000 2.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.3500 8.7192 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6300 11.2092 212.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.1500 9.6957 75.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.6000 8.7879 6.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.7907 8.6856 9.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.1500 8.7420 9.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 103.1536 8.9000 50.00 INE875F07013 SHREE MAHESHWAR HYDEL POWER CORP 9.75% 23-Mar-22 82.7216 13.1014 40.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.1671 9.3999 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.9325 8.8900 350.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.0000 0.0000 1.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 102.9500 0.0000 9.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 104.0565 8.9200 500.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 102.5400 0.0000 8.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.8700 9.1868 20.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 101.9310 8.5450 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3512 8.6300 462.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.8519 8.6200 51.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 101.7500 9.4998 60.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.6000 - 7.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.4900 - 8.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 101.5562 8.4800 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.8863 8.5000 900.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.0536 - 250.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.8300 - 60.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.8195 - 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.8000 - 95.00 INE859N08035 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.35% 09-Apr-23 101.3400 - 90.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.0000 - 620.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.3400 - 310.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.8600 8.9525 18.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.7200 0.0000 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.9000 0.0000 40.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.7300 8.7653 19.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.7500 0.0000 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.5800 - 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.3869 - 1233.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.7200 9.2216 9.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.3500 8.4290 4.50 FIMMDA ====== INE866I07081 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES RESET 29-Apr-13 124.9332 5.00 INE296A08383 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 03-May-13 99.9518 8.6500 350.00 INE866I07032 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES RESET 05-May-13 127.2875 9.3000 52.00 INE866I07024 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES RESET 05-May-13 114.8580 9.3000 41.50 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 119.0476 8.3000 200.00 INE660A07GR1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 24-Jun-13 98.4637 8.5000 300.00 INE296A08581 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.79% 28-Jun-13 100.2092 8.6000 450.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.19% 18-Jul-13 100.1695 8.8000 500.00 INE722A07398 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 0.00% 19-Jul-13 107.9434 9.8500 200.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 100.1245 8.7500 250.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.7274 8.7500 450.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.7230 8.5500 300.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.2138 8.7500 250.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.4189 8.5800 150.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 100.2430 8.7500 900.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.90% 06-Jan-14 101.3474 8.6500 250.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.5105 8.8000 250.00 INE916D073Y9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.03% 14-Apr-14 100.7448 9.2000 1000.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 101.3555 8.8300 200.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.2100 8.6500 150.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.6795 8.9500 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.9000 8.6000 50.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.9736 8.9000 100.00 INE860H07250 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.90% 19-Sep-14 99.7589 9.9900 100.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-14 99.8909 10.1200 400.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3557 8.5100 150.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.2462 8.8600 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.3035 8.6400 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.3596 8.6000 200.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.2547 8.5000 250.00 INE883A07133 MRF LIMITED 9.07% 18-Jan-15 100.5051 8.7000 200.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.7892 8.9300 250.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 101.3117 8.9500 50.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 84.2516 9.2500 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.5873 8.5600 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.4359 8.6700 200.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.7691 8.5300 150.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 98.6139 9.0000 100.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.3341 8.5200 50.00 INE688I07097 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Sep-15 103.1502 10.0000 1250.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.7500 10.7500 460.00 INE196A08021 MARICO LIMITED 0.00% 22-Feb-16 101.4817 8.8500 500.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.15% 03-Apr-16 100.3848 8.9800 500.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 99.9400 8.6300 600.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.3100 8.7000 7.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.4204 8.3500 1000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.4250 8.9000 500.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.6602 8.9600 400.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 115.2663 8.8800 250.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 101.8782 8.9200 350.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.3800 8.4000 15.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 100.4500 12.5700 70.00 INE043D07AH8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 14-Jun-17 100.2069 8.5000 500.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 102.2600 8.8500 22.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.8676 8.5400 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.3511 8.5500 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 102.3200 8.8800 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.3741 8.8800 300.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.3068 9.0800 200.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.1739 8.6000 600.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.1607 8.6100 450.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5670 8.5300 800.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5322 8.5400 119.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.5623 8.8800 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.4960 8.5700 200.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.1600 8.8500 17.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.3100 8.7000 1100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.9646 8.5200 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.1039 8.6500 600.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.2932 8.6000 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.8742 8.5300 500.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.2270 8.5700 200.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.4921 8.7600 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.1829 8.8800 600.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.1772 8.8800 100.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.0000 9.0400 1023.00 INE332A08014 THOMAS COOK (I) LIMITED 10.52% 15-Apr-18 100.0000 10.5100 1000.00 INE121A08LX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 30-Jun-18 104.2425 11.1000 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 113.6000 7.7900 4.00 INE721A08CA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 100.0300 10.5000 70.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 114.9000 7.9000 1.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 100.5385 8.5000 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.3411 8.5500 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.5890 8.5700 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7000 11.4700 39.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 52.5500 10.0100 75.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.0382 8.6000 300.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.3932 8.5800 650.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.4394 8.5700 350.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.9540 8.5300 50.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.9488 8.5300 50.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.7699 8.9700 500.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 53.7092 8.6000 23.60 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.6200 8.6700 200.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 101.2700 9.6400 100.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.2700 9.0800 50.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.1500 9.0500 75.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.2000 9.1000 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.7907 8.6800 11.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.8754 8.6200 550.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4768 9.6000 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.0000 9.5100 19.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 98.6500 9.4500 1.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 102.5500 10.2500 16.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 103.0948 8.6800 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0729 7.0800 150.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 103.1536 8.9000 100.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 102.9285 8.9200 300.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.1671 9.4000 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.8840 8.8900 201.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.9325 8.8900 300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.5569 8.9500 50.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 100.7000 10.2500 7.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 103.1220 8.6200 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 104.0565 8.9200 500.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 101.9310 8.5500 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3512 8.6300 450.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3500 8.6300 12.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 100.9121 9.3800 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.9200 8.6100 301.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 101.3082 8.6100 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION- 19-Feb-23 100.2961 7.1400 300.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.4900 9.3000 8.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.8300 8.7000 15.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 102.6335 8.6500 110.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 101.5562 8.4800 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.8863 8.5000 1750.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.5610 8.5500 150.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.0536 8.5500 250.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.5025 8.4800 100.00 INE649A09050 STATE BANK OF HYDERABAD 9.35% 19-Mar-23 102.6834 8.6500 130.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 101.8300 9.3000 60.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.3100 8.6200 550.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0000 8.5700 200.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 100.8300 10.5000 45.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.4264 8.9800 2500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.8200 8.6900 2150.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 101.8649 8.5700 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 97.2000 9.1800 1.00 INE848E07450 NHPC LIMITED SR-R3 PART-G 8.78% 11-Feb-25 100.6500 8.6800 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.1000 9.4900 15.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.7500 9.5000 257.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.3400 9.5600 150.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 100.6250 8.6500 1500.00 INE848E07468 NHPC LIMITED SR-R3 PART-H 8.78% 11-Feb-26 100.6900 8.6800 50.00 INE848E07476 NHPC LIMITED SR-R3 PART-I 8.78% 11-Feb-27 100.7200 8.6800 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.0000 7.3700 25.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 101.6300 9.8500 20.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.2800 8.8600 25.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.7500 8.6800 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 100.2500 7.4700 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.7900 600.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.6400 9.0400 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.2199 8.6600 1350.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.3000 8.6500 694.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2000 9.8100 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 112.5100 8.6500 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.7500 7.3200 191.20 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 101.1000 9.5200 16.00 INE245A08042 THE TATA POWER INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.0106 10.4000 500.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.2500 11.0600 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.7000 10.6200 1.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.1000 12.8400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India