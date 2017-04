Apr 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5929.90 NSE 15732.00 FIMMDA 33567.80 ============= TOTAL 55229.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 102.8000 10.3600 2.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Dec-14 101.1769 9.4900 50.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PRIVATE LIMITED - 13-Feb-15 100.4574 8.8300 500.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 19-Mar-15 100.3883 8.9500 750.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.6506 8.9000 150.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD - 12-Feb-16 100.7098 8.8300 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 103.1376 8.9200 200.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 103.1376 8.9300 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.0221 8.8900 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0900 11.8700 5.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.4320 8.6500 50.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.8500 11.3400 8.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 56.0004 9.0000 28.50 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 101.5432 8.5500 45.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 11.3300 2.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 101.2200 9.6500 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0000 10.9900 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.6500 10.7800 11.00 INE091D11048 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-21 44.3000 - 630.00 INE650A09066 STATE BANK OF INDIA 8.95% 29-Dec-21 101.0000 8.7700 1.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 101.6000 9.3900 2.40 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0000 10.5900 5.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.8006 8.6200 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.9506 8.5300 400.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.3863 8.3600 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.4252 9.0300 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.5223 8.5900 1100.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-24 100.1500 8.6100 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.5800 9.3100 10.00 ine065l08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.4500 8.7300 15.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.1354 8.6800 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.6755 8.3700 350.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 103.0100 10.4500 6.00 NSE === INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.7335 8.5232 200.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 101.1106 8.7844 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.1893 8.6400 150.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Dec-14 101.1769 9.0231 50.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 101.1814 8.9000 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.8365 8.9000 250.00 INE115A07DO0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 26-Feb-15 100.8332 8.8500 500.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.3747 8.9499 100.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.3883 8.9499 550.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.6204 8.5495 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.2757 8.5374 350.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.8725 9.0060 150.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 98.9800 12.0071 2.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 101.5750 8.5009 150.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9108 9.0030 100.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.9252 9.0434 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.6296 8.9499 50.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.1122 - 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.2570 8.5433 500.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.4183 8.4900 350.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.0030 9.4809 1000.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.9014 8.5500 15.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3585 9.2700 4.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.1218 9.1900 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4570 9.1205 9.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.0221 8.8800 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.9308 8.6200 50.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.1903 8.5050 250.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 100.1300 - 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5662 8.5300 100.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.1093 9.0000 20.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 101.8000 8.6104 22.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 100.4930 9.0300 67.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.2932 8.6000 500.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.3557 8.8800 250.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.0996 8.9000 100.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 101.3700 - 2.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 101.5684 8.6100 350.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 101.5684 8.6100 250.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.1465 8.9000 5.00 INE168A08012 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-19 100.9500 8.7896 13.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 53.6886 0.0000 57.00 INE549F08459 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.23% 27-Jan-20 96.9000 8.7899 1.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.4904 8.5600 150.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.4000 11.2006 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.2038 8.7800 27.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4479 9.6050 150.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 104.5411 8.5800 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.6382 8.5499 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.6275 6.6164 4.50 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.9200 9.7359 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.9439 8.8892 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4137 8.7300 24.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.4262 8.7300 5.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 102.6046 8.8542 8.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2391 9.1357 45.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 101.9310 8.5450 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.7573 9.1100 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.5452 8.6000 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.5452 8.6000 118.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.8519 8.6200 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.9975 8.6629 1250.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.9975 8.6629 1250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.9975 8.6629 200.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.9975 8.6629 200.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.2800 - 150.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 102.1300 - 7.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7532 8.5199 200.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 101.2985 8.6594 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.0831 - 100.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 99.5060 - 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.9000 - 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.5223 - 590.00 INE752E07GC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-23 101.7532 8.5218 100.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 101.8019 8.5750 50.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 101.3213 8.5750 50.00 INE008A08S47 IDBI BANK LIMITED RESET 03-Feb-25 98.5000 0.0000 10.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 101.3969 8.5740 50.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 101.9039 8.5740 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.0500 - 1.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.6700 - 21.00 INE848E07377 NHPC LIMITED SR-R2 PART-K 8.85% 11-Feb-26 101.9979 8.5742 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.5000 11.4269 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 110.0735 8.5384 90.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 105.4100 0.0000 0.50 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 101.9415 9.8764 120.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3984 8.9332 430.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 100.9500 - 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.4046 - 250.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.6500 - 60.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.2188 - 450.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.2188 - 81.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 112.6500 8.6425 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 100.8215 - 150.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.3500 8.4255 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 102.1500 8.9794 1.00 FIMMDA ====== INE976I07AS5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 16-May-13 115.1522 9.0600 121.00 INE909H07321 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 20-Jun-13 98.6410 8.8300 107.00 INE721A07CE8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 20-Jun-13 114.2056 8.7500 31.00 INE514E09603 EXIM SR-G8 6.35% 23-Jun-13 99.5474 8.6000 20.00 INE958G07684 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 28-Jun-13 100.5940 8.3600 950.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Jul-13 126.9825 10.1700 617.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.5735 1.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.1262 8.0200 800.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.1081 7.9700 51.50 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 99.0250 7.9700 800.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.7335 8.5000 200.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 101.1106 8.8000 250.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-14 100.2947 9.8000 400.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.1893 8.6400 150.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Nov-14 100.6587 9.8000 200.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.5805 8.9000 50.00 INE721A07CH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 16-Dec-14 100.6322 9.8000 500.00 INE866I07214 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES - 18-Dec-14 121.8279 10.9000 17.30 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 101.0824 8.9600 20.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 101.1814 8.9000 250.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. -- 13-Feb-15 100.4574 8.8300 500.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.8365 8.9000 250.00 INE115A07DO0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 26-Feb-15 100.8332 8.8500 500.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.3747 8.9500 100.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.3883 8.9500 1550.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.6204 8.5500 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.2757 8.5600 350.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.6261 8.9500 200.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.8725 8.6300 150.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 98.9800 8.7000 4.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 101.5750 8.5000 150.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 101.2282 8.9600 100.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9108 8.7500 100.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.9252 8.7500 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.6296 8.9500 200.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 100.7098 8.8300 250.00 INE511C07334 MAGMA FINCORP LIMITED -- 05-Apr-16 100.0000 10.7500 1000.00 INE511C07334 MAGMA FINCORP LIMITED -- 05-Apr-16 100.0000 10.7500 1000.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.1122 8.4300 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.2570 8.5500 500.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.4183 8.4900 350.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.0030 8.3500 1000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.4231 8.9000 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 103.0457 8.9200 150.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 100.9500 12.4100 1.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.0097 8.6600 150.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 102.7500 8.8500 4.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 102.2800 8.8500 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 103.1376 8.9200 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 102.4600 8.8400 18.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.0221 8.8800 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.9308 8.6200 50.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.1903 8.5900 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5662 8.5300 100.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.3314 8.9400 250.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.6700 8.8500 20.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 101.8000 8.6000 10.00 INE848E07203 NHPC LIMITED SR-R1 PART-D 8.70% 11-Feb-18 100.4216 8.5700 10.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.1600 8.8500 67.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.2932 8.6000 500.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.3557 8.8800 250.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.0996 8.9000 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.0000 9.1000 400.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 101.3700 11.1100 2.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0900 12.2200 5.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 101.5684 8.6100 100.00 INE721A08BR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 07-Jun-18 101.8508 10.1100 100.00 INE721A08BR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 07-Jun-18 99.7900 10.6500 100.00 INE721A08CA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 100.0000 10.5000 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.4320 8.6500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.4912 8.6000 25.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.3430 8.6100 205.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.3216 8.6300 100.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 103.9000 10.9000 40.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.8000 11.9500 1.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.0000 9.7300 170.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 53.9500 9.6000 6.00 INE549F08459 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.23% 27-Jan-20 96.9000 9.4200 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.0341 8.6000 150.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.4904 8.5600 150.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 101.5432 8.5400 45.00 INE752E07GL1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-21 101.7797 8.5600 25.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.2800 8.6000 29.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.3214 8.6000 27.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4479 9.6100 150.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 104.5411 8.5800 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.6382 8.5500 300.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 101.1503 7.3500 5.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 103.2450 8.6500 300.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.9333 7.1000 4.50 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 102.8722 8.5600 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.9439 8.8900 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.6083 8.5400 24.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 103.9100 8.5000 10.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 102.8968 8.5600 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.8500 9.0200 45.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 101.2065 8.6600 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.9645 8.5500 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.8400 8.5400 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.3100 8.8600 15.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.0600 8.9000 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.6900 8.7500 635.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.9500 8.5000 252.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0000 10.5900 5.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.2800 7.1400 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.3646 7.1300 50.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 102.1300 9.2000 7.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7543 8.5200 750.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7532 8.5200 300.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 101.5101 8.5000 880.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.8827 8.6000 100.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 101.2985 8.6000 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.1200 9.2500 5.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.0831 8.5000 500.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.3300 8.5900 400.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 99.5060 10.1800 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 100.0000 8.7500 401.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.3863 8.5300 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.4252 8.9800 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.5235 8.5800 1400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.5223 8.5800 1200.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.0051 8.5400 100.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 101.8019 8.5700 50.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 101.3213 8.5700 50.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-24 100.1500 8.6000 50.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-24 100.5319 8.5500 50.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 101.9039 8.5700 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 101.3969 8.5700 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.0500 9.2800 101.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.3500 9.5500 160.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 101.9979 8.5700 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.5000 10.9100 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.4600 8.9800 625.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 101.6800 9.8400 20.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.7200 8.7000 830.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.2800 9.8600 25.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 100.9500 7.3900 10.50 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 101.8006 8.6700 102.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.3203 8.5100 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.7900 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5492 9.1600 130.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.3000 8.6500 1070.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.3900 8.6400 153.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.8354 8.5100 350.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.8215 7.3100 150.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.0100 10.5000 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.5089 10.6400 211.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 99.2000 15.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.8200 9.0900 12.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 31-Dec-99 100.0000 12.7200 3.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.1000 12.8400 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.5000 10.4500 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 102.0000 9.0500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India