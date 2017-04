Apr 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3590.60 NSE 15180.90 FIMMDA 35776.30 ============= TOTAL 54547.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE704I07AX1 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 20-May-13 124.9399 0.0000 22.00 INE721A07BF7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.05% 10-Oct-13 100.3113 9.0700 50.00 INE721A07CK5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 19-Dec-13 100.5056 9.2200 150.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 100.3471 9.2100 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.6023 8.5600 250.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 102.3492 8.9300 200.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.0000 9.1100 250.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.8500 0.0000 16.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 102.0000 9.8100 3.10 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 101.3394 8.5500 50.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.9000 8.2500 170.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 56.0004 9.0000 28.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.2943 10.9500 24.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 103.0300 8.7100 13.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8400 2.1400 5.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.3000 10.0000 5.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.9950 8.8900 250.00 INE528G08071 YES BANK LIMITED 10.70% 29-Sep-22 102.1000 10.3200 15.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.4785 8.6100 100.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 101.6000 10.3700 10.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.2133 8.4900 250.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.3851 8.3600 350.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.5004 9.0200 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.5858 8.5800 300.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 101.8500 8.8200 5.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.6600 9.3000 10.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.7541 8.3700 300.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.1100 1.7000 6.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 100.4000 10.9400 8.00 NSE === INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 101.7700 0.0000 30.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.2400 - 160.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 102.0257 8.9900 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.1289 9.2000 22.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST -- 31-Dec-99 100.9000 0.0000 16.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 8.4523 10.50 INE121A08KK9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.85% 07-Jun-13 100.2381 8.8750 250.00 INE752E07694 POWERGRID SR14J 6.10% 17-Jul-13 99.0060 0.0000 7.50 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.1899 9.0066 300.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.1948 9.1184 10.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 08-Nov-13 95.4467 8.9235 450.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.9434 8.8470 4.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 101.3859 8.5500 100.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.8828 8.1236 300.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.3980 8.5642 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.4431 8.4499 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.2757 8.5374 250.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 102.0750 8.5000 100.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.1559 - 500.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.9193 8.5700 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 102.2832 8.5000 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.4439 8.4800 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.5107 8.8700 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.5107 8.8700 50.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 102.4189 8.9499 150.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.0253 9.8619 500.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 102.5326 8.9200 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 102.5326 8.9200 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.6623 8.5199 400.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 102.2238 8.5300 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 102.1556 8.9200 250.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.1927 8.9300 100.00 INE894F07659 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 28-Dec-17 101.4500 10.0664 200.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8476 8.5100 1000.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.0709 8.5580 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.6791 8.5000 250.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.5316 8.5600 200.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.9612 8.5204 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5229 8.5400 250.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.9899 8.5000 250.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 104.3938 8.5221 300.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.9045 8.5182 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.1465 8.9000 10.00 INE872A07QW1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.25% 05-Nov-19 96.8500 0.0000 7.50 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.3097 8.7450 15.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.4904 8.5600 2.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 104.1154 8.5500 100.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 98.5400 8.9802 25.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 20.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 104.3744 8.5199 200.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.2038 8.7800 25.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.4000 10.2857 5.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 100.0500 0.0000 3.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 104.5411 8.5800 3.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 102.5500 10.2603 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.3000 0.0000 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.5362 6.7745 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.9638 8.8850 100.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 104.7426 8.5199 150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 104.3721 8.8700 50.00 INE528G08071 YES BANK LIMITED 10.70% 29-Sep-22 102.2800 10.2890 15.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.7573 9.1100 15.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.4798 8.6100 250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.9971 8.6625 150.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 101.9210 8.5150 100.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.8653 - 59.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7510 8.5199 650.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7510 8.5199 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 102.0106 8.5800 250.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.1700 - 5.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.9813 - 500.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.9813 - 140.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.5528 - 1800.00 INE008A08S47 IDBI BANK LIMITED RESET 03-Feb-25 98.5300 0.0000 10.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.4500 - 29.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.3100 8.8939 5.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.3000 8.7967 3.10 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 106.2500 9.8711 1.20 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.6800 6.5884 52.10 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3984 8.9332 4.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.1990 - 35.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.0483 8.6400 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.0483 8.6400 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.9101 - 1250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.4673 - 450.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.4673 - 125.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.7541 - 50.00 FIMMDA ====== INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 101.2500 9.7500 500.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.2575 10.1700 650.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0148 10.0300 450.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.2400 9.0500 160.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 102.0257 9.0500 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.7000 10.6000 23.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8600 17.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.8400 10.4000 5.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 31-Dec-99 100.0500 12.7100 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.7000 10.9700 2.50 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 99.9020 11.5700 50.00 INE866I07040 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES RESET 09-May-13 116.1020 12.0000 30.00 INE121A07EO6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE - 15-May-13 100.0615 8.5500 350.00 INE121A08KK9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.85% 07-Jun-13 100.2381 8.5500 250.00 INE245A07143 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-13 99.8390 9.5000 50.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.2024 8.7500 250.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.1899 8.7700 50.00 INE721A07BF7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.05% 10-Oct-13 100.3113 9.2500 50.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 08-Nov-13 95.4467 8.7500 900.00 INE721A07CK5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 19-Dec-13 100.5056 9.2500 150.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.90% 06-Jan-14 101.3574 8.5900 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.1281 7.9500 51.50 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 99.0100 7.9900 400.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 101.1312 9.0500 100.00 INE860H07250 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.90% 19-Sep-14 99.7610 10.0000 100.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.55% 16-Oct-14 100.3471 9.2100 500.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 101.1885 8.9300 250.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 101.3859 8.5500 100.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.3980 8.5600 250.00 INE958G07866 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.85% 21-Jan-15 100.1703 10.5200 200.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.4431 8.4500 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.6023 8.5700 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.2757 8.5600 500.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 102.0750 8.5000 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 101.1737 8.9600 50.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.1000 8.6300 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.2093 8.9500 10.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 101.1718 8.9500 150.00 INE968N08059 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.75% 28-Sep-15 100.1955 9.6200 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.4625 8.5000 100.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.9086 8.9600 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.4978 8.5500 22.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 102.3492 8.9200 100.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 102.3292 8.9300 100.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.1559 8.3800 500.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.9193 8.5700 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 102.2640 8.4300 50.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 101.7938 9.0500 150.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 102.2832 8.5000 150.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 102.2859 8.5000 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.8828 8.5000 300.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.5107 8.8700 50.00 INE536N07023 OMKAR REALTORS DEVELOPERS PRIVATE 18.00% 31-Jan-17 98.8022 500.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 102.4189 8.9500 150.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.0253 8.6000 500.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.6623 8.5200 400.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 102.2238 8.5300 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 102.1556 8.9200 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.0119 9.0500 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.1927 8.9300 100.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 101.6418 9.5000 380.00 INE894F07659 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 28-Dec-17 101.4500 10.0600 200.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.4150 8.7700 20.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8476 8.5100 1200.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.0200 8.5400 250.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.0709 8.5100 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.6791 8.5000 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.5662 8.5300 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.5316 8.5600 350.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.1861 8.7500 550.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.9612 8.5200 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5229 8.5400 250.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.4225 8.6500 2000.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.2934 8.8100 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.1839 8.5800 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.0000 9.1000 250.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.0000 9.0400 250.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 104.3938 8.5200 300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.8000 8.8200 67.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.9045 8.5200 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 61.5250 8.7700 26.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.5421 8.5800 101.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.4100 8.6100 10.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 101.9500 12.1700 55.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7500 12.1100 20.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 101.3394 8.5500 50.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.8397 8.6100 100.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 52.6150 10.0100 325.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.2400 8.6100 2.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 104.1154 8.5500 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 101.5156 8.5500 100.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.8500 9.2000 0.10 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 10.50% 10-Nov-20 97.2500 11.0200 1.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.7960 8.6100 60.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.1600 8.5700 200.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.4700 8.8000 26.10 INE752E07GL1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-21 101.8078 8.5600 25.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 103.0300 8.9000 26.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 104.3744 8.5200 200.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.5800 10.2500 4.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.4000 10.2800 1.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.5050 8.4500 13.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 104.7817 8.5400 3.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 102.5500 10.2500 50.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 103.2800 8.6400 150.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 101.2108 9.6800 50.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0800 9.6200 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.8782 8.9000 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.9950 8.8800 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.9638 8.8900 100.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 104.7426 8.5200 150.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 104.6343 9.6000 140.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 104.3721 8.8700 50.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 105.0604 9.0500 20.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.1393 9.1400 550.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 101.9620 8.5400 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.0280 8.5400 100.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.7564 9.7500 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.4798 8.6100 450.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.4106 8.6200 200.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.2382 8.5600 1148.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.9159 8.6100 200.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.1335 8.5500 300.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.9971 8.6600 150.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 101.9210 8.5200 100.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 104.0000 11.1700 3.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE -- 28-Jan-23 100.1500 7.1600 5.50 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.8653 9.2400 59.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7532 8.5200 650.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7510 8.5200 250.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 102.0106 8.5800 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.9813 8.4900 754.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.0700 8.5000 140.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.3851 8.5300 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.5004 8.9600 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.4869 8.5800 1700.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.5058 8.5800 908.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.1762 8.5100 50.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 101.3413 8.5700 50.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 101.8219 8.5700 50.00 INE008A08S47 IDBI BANK LIMITED RESET 03-Feb-25 98.5300 8.9300 10.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 101.4169 8.5700 50.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 101.9239 8.5700 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.4500 9.5400 4.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 100.6471 8.6500 950.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.7500 11.0900 500.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 102.3000 8.5300 25.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.3000 9.5100 1.00 INE848E07377 NHPC LIMITED SR-R2 PART-K 8.85% 11-Feb-26 102.0179 8.5700 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.1600 8.4800 5.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.3000 8.8000 3.10 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 110.0650 8.5300 45.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.5943 8.7200 150.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 100.3000 7.4700 197.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 100.9800 7.3900 2.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.0483 8.6400 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.9101 8.4400 1900.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.2100 8.9500 400.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.3900 8.6400 488.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.4673 8.6300 224.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.7541 8.5200 200.00 