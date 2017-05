Apr 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4583.90 NSE 27138.60 FIMMDA 41676.20 ============= TOTAL 73398.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.7111 8.8500 50.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.5735 2.90 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 100.0000 8.8000 750.00 INE121A07FN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 10-Jun-14 101.3806 9.3700 250.00 INE916D079X8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED RESET 27-Jul-14 100.1169 9.9600 500.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.0000 12.0100 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 09-Jan-15 101.3299 8.8700 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.2478 8.9300 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.6903 8.8800 100.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 101.5944 8.8600 300.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.0455 8.5000 300.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 103.0342 8.9300 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.9333 8.8500 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.6600 8.2700 31.40 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.2500 1.6400 14.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 98.0600 7.8400 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.4667 8.8100 88.20 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.0000 7.8600 25.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5000 7.1500 6.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 103.2500 10.1300 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.6500 8.6000 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.3900 6.8900 200.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 103.6927 8.9300 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.5800 8.6000 5.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 104.6970 8.9000 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.1563 8.5200 150.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.3400 7.1300 5.50 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.0802 8.4800 250.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.2000 9.2500 15.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.3449 8.4700 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 102.0643 8.2600 300.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 100.1300 10.6200 30.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.8491 8.5300 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.0300 9.2900 58.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 106.3800 8.6200 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.4000 7.3300 6.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.5900 7.2300 0.90 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.8500 8.7500 30.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.7178 8.6100 200.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 100.8500 9.7900 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.0200 10.4300 4.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 100.6400 10.9200 2.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 31-Dec-99 100.2500 12.7000 1.00 NSE === INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.1350 8.6597 250.00 INE001A07IT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 19-Jul-13 100.0341 9.1019 300.00 INE001A07JL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 01-Oct-13 100.0153 8.9669 50.00 INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 100.2331 8.8525 750.00 INE400K07010 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-13 61.9095 9.7433 10.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.4180 8.5500 250.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.8056 8.8700 1600.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.1924 8.5600 350.00 INE121A08LP6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 20-Feb-15 100.7395 10.7494 150.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.2103 9.3031 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.9164 8.6100 100.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.4169 8.9200 50.00 INE400K07028 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-15 105.3139 9.7498 20.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 97.4500 5.4307 5.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 102.0750 8.5000 200.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.8205 8.5000 400.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 98.7250 8.9499 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 101.2503 8.9200 200.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 101.3618 8.6300 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.8357 8.8500 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.2986 8.5800 400.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.6356 8.8314 250.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.7065 - 89.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 102.0727 8.5000 150.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 102.2818 8.5000 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.4258 8.4832 250.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 102.4751 8.4900 250.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 101.0500 10.7067 82.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.9098 8.5000 100.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9712 9.4932 4000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.5697 8.8500 1950.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.0455 8.5000 800.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.3914 8.5700 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.2465 8.5400 800.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 104.5838 8.9499 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.8634 8.5400 500.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 104.3500 8.6066 9.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.5000 0.0000 20.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.1177 8.5457 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.7929 8.4700 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.6300 0.0000 40.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.1532 8.4703 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4824 8.5500 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.9875 8.5000 500.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.2996 8.5500 100.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.0000 10.7107 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.6471 8.6000 250.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 110.7000 8.7884 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.2850 8.6804 87.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 61.6500 0.0000 26.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.5800 0.0000 1.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 115.6500 7.1653 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.8491 8.4386 122.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.5887 8.5400 450.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.8500 10.3519 1.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 101.3959 8.4700 100.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.2000 8.8946 35.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 101.1500 8.9388 5.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.4700 8.6151 33.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.4700 10.9830 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.5800 0.0000 26.10 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.5000 10.6017 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.0700 8.7073 6.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.3600 8.7057 9.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.4000 10.2857 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.4753 9.6000 50.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.5400 9.5556 5.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 104.7817 8.5451 3.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 102.5500 10.2602 100.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 103.4300 0.0000 50.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.9200 9.7355 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 94.2017 9.4050 450.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.8000 8.5150 5.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 103.4500 0.0000 9.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 100.8000 10.2485 10.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 102.9000 8.5644 6.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 105.1700 9.0448 20.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 104.0800 9.1528 120.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.0919 8.5300 450.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 102.0319 8.5100 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.4754 8.8350 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.6722 8.5800 168.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 101.9000 9.4750 28.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 104.6989 8.5000 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.2900 8.5305 6.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.1104 8.6450 800.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 102.1300 - 69.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.8159 8.5100 350.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.8840 8.5000 300.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.9765 8.5850 550.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1500 - 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.8491 - 1355.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 105.4410 8.5199 50.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 105.7594 8.5199 50.00 INE008A08S47 IDBI BANK LIMITED RESET 03-Feb-25 99.8000 0.0000 10.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.0300 - 54.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.8500 - 7.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 105.3731 10.8681 500.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 33.2175 0.0000 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.3000 8.8950 4.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 101.0700 0.0000 5.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 102.1100 8.7186 536.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.5500 - 160.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.1115 8.6100 200.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.2989 8.6100 301.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.9939 - 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.5081 - 806.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.7000 - 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.8800 0.0000 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 102.6500 - 26.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 8.4505 23.50 INE688I08046 CAPITAL FIRST -- 31-Dec-99 100.6400 0.0000 2.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 102.8500 - 5.00 FIMMDA ====== INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.1350 8.3500 250.00 INE001A07IT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 19-Jul-13 100.0341 8.8000 300.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.7111 8.6000 50.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.5735 2.90 INE001A07JL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 01-Oct-13 100.0153 8.7500 100.00 INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 100.2331 8.6500 750.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.7423 8.8500 5.00 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 100.0000 8.7900 750.00 INE121A07FN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 10-Jun-14 101.3806 9.3700 250.00 INE916D079X8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED RESET 27-Jul-14 100.1169 9.0000 500.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.0000 12.2400 1.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.4180 8.5500 250.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 100.5272 9.1500 8.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.8056 8.8700 1600.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 101.3299 8.8700 100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.1924 8.5600 350.00 INE121A08LP6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 20-Feb-15 100.7395 10.7500 150.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.7490 8.9500 100.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.2131 8.6000 250.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.2103 8.6000 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.9164 8.6100 100.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.4169 8.9200 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.2957 8.5500 250.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 102.0750 8.5000 200.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.8205 8.5000 400.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 98.7250 8.9500 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 101.2503 8.9200 200.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.2770 8.5400 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.2478 8.9300 100.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 101.3618 8.6300 250.00 INE422L07061 CENTURY REAL ESTATE HOLDINGS 17.75% 31-Aug-15 100.0000 - 50.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.8357 8.8500 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.6903 8.9200 100.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.2086 8.9800 10.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.2048 8.6200 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.2986 8.5800 150.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.6356 8.5300 250.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.2500 10.8500 2.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 101.5944 8.8500 300.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 99.4289 8.7300 344.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 102.0727 8.5000 150.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 102.2818 8.5000 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.4258 8.4900 500.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 102.4751 8.4900 250.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 101.2300 9.0200 112.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 101.0500 9.1100 20.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.9098 8.5000 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.8828 8.5000 250.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9782 8.6500 4000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.5697 8.8500 1950.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.0455 8.5000 1250.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.3914 8.5700 150.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.3608 8.5800 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.2465 8.5400 1050.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 103.5000 8.9900 20.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 103.0342 8.9200 100.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0000 11.2900 100.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 104.5838 8.9500 150.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 102.9292 8.4100 40.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.8634 8.5400 600.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.91% 15-Oct-17 100.5500 8.7300 10.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.5000 8.7400 20.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.1177 8.4800 600.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.7929 8.4700 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.6300 8.8600 40.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 100.3000 11.7500 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.1667 8.8500 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.1145 8.4800 550.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4824 8.5500 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.9875 8.5000 500.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.2996 8.5500 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.9333 8.8600 200.00 INE774D07JG1 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.25% 20-Apr-18 100.0000 9.2500 500.00 INE774D07JG1 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.25% 20-Apr-18 100.0000 9.2500 150.00 INE306N07666 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 23-Apr-18 100.0000 9.4000 150.00 INE721A08BR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 07-Jun-18 99.9000 10.6200 99.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.0500 - 157.50 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 106.0050 10.2100 20.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.6471 8.6000 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.0750 8.7400 67.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.2850 8.6800 20.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 61.6500 8.7400 26.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.7500 11.7100 1.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 99.2853 8.4200 30.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 52.8000 9.9600 40.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 53.9936 9.6000 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.9800 8.6100 50.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 101.2400 8.6000 14.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.5887 8.5400 450.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 101.3959 8.4700 100.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 100.2900 8.8300 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.2000 8.8900 35.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.4700 8.6200 6.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.5800 8.7700 114.30 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.2300 8.6000 36.60 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.4000 10.2800 5.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.7612 9.5500 250.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 102.0600 8.8900 24.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.5050 8.4500 1.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 104.7817 8.5400 3.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 102.5500 10.2500 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.3900 6.8800 200.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.3652 7.1500 2.80 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 101.2079 9.6800 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.2017 9.4000 850.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 103.6927 8.9200 50.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 106.0000 8.4100 1.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 104.6970 8.8900 150.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 105.1700 9.0300 20.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 104.0700 9.0000 260.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.1563 8.5200 750.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 102.0319 8.5100 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.4754 8.8400 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.5433 8.6000 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.6722 8.5800 50.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.7913 9.0000 500.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 104.6989 8.5000 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.1312 8.5500 6.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 102.1300 9.2000 69.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.8819 8.5000 550.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.1475 8.4600 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.8840 8.5000 300.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.9765 8.5900 550.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.1379 9.2500 100.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.0000 9.2700 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1500 8.4900 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 102.0800 8.4300 1100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6176 8.5700 1300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.5858 8.5700 478.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 105.4410 8.5200 50.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 101.8419 8.5700 50.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 101.3613 8.5700 50.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 105.7594 8.5200 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 105.2500 8.5100 6.30 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.3500 8.6000 1.00 INE008A08S47 IDBI BANK LIMITED RESET 03-Feb-25 99.8000 8.6700 10.00 INE848E07450 NHPC LIMITED SR-R3 PART-G 8.78% 11-Feb-25 101.4369 8.5700 50.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 101.9439 8.5700 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.0000 9.2900 44.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.0800 9.5000 14.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 100.6471 8.6500 550.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 105.3931 10.5600 1000.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 105.4000 10.5600 500.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.5100 8.4800 5.50 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 102.0379 8.5700 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.3000 8.9000 5.80 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 106.1300 8.5000 20.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.5000 10.7600 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 106.3800 8.6100 100.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.7388 8.7000 1367.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.7695 9.9000 150.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.3400 7.3500 150.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.1126 8.6100 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.1115 8.6100 100.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.2000 8.6200 301.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.0000 8.7900 700.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.0790 8.4200 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.7178 8.6000 653.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.3900 8.6400 281.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.7000 8.5200 100.00 INE511C08860 MAGMA FINCORP LIMITED - 100.0189 10.6900 480.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.5800 9.7700 9.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 101.1000 9.7500 1.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0190 10.0300 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.0715 9.0500 50.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8600 23.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.6500 10.6100 13.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 12.6700 5.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 100.1000 9.0000 5.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.4300 9.0200 5.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.8800 8.9500 2.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 31-Dec-99 100.2500 12.6900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com