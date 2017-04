Apr 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4423.40 NSE 12090.10 FIMMDA 23854.50 ============= TOTAL 40368.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07GZ7 MAHINDRA 0.00% 16-May-13 99.5791 9.3400 250.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 101.7200 9.3700 28.00 INE090A08LK4 ICICI BANK LIMITED RESET 30-Apr-17 101.9700 9.3800 30.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.9000 11.0000 1.00 INE149A07121 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9.81% 09-Aug-17 103.1230 8.8800 500.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.5817 8.9000 150.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.5150 8.4800 12.40 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 26-Feb-18 100.5000 12.8200 2.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7000 4.0900 11.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 105.0000 9.7200 16.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 101.0000 10.5300 20.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.3083 9.7300 350.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.0400 0.0000 17.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 107.3970 10.1600 150.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.3200 9.2300 4.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.0700 8.5100 600.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.4183 9.0300 500.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 100.9770 8.8500 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.6000 7.3200 10.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.2112 8.6300 250.00 ine065l08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.6000 8.7100 600.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.5468 8.6200 400.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.3937 8.2900 150.00 INE511C08712 MAGMA FINCORP LIMITED - - 100.0600 12.4800 152.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.6500 9.7700 8.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.0200 6.2700 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0300 9.7900 6.00 INE511C08704 MAGMA FINCORP LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0700 12.4800 96.00 NSE === INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 99.6872 8.8433 100.00 INE514E08530 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.80% 22-Jul-13 100.3613 8.8326 100.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 99.6000 0.0000 1.00 INE915D07LB7 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. RESET 08-Nov-13 155.8800 - 2.90 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.0773 8.7500 50.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 100.8353 8.8300 100.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.9869 8.5199 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3610 8.5000 1000.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 100.6358 8.8300 50.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.8486 8.8400 350.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.2681 8.5055 350.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.7674 8.7000 50.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 101.5708 8.8100 50.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.5933 8.8100 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.3856 8.5800 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.6738 8.5165 200.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 101.2339 8.5800 200.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 101.4789 8.5700 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.8357 8.8500 300.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 101.1532 8.8500 500.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.5800 8.5700 450.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 100.9277 8.4399 50.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.5832 8.8142 1000.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 102.5088 8.5800 50.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9787 9.4913 500.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.3889 8.5700 600.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.2722 8.5300 250.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.1700 10.9159 101.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.0110 9.0469 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 102.3500 0.0000 12.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.4157 8.5300 250.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 99.9500 10.7249 50.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.8200 9.4649 1.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 103.2200 10.9025 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4781 8.5500 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.9049 8.5199 250.00 INE721A08588 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.00% 04-Aug-18 102.9000 11.2086 1.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 107.4500 9.2149 1.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 108.4700 8.7613 7.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 107.7300 10.0183 2.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 109.1200 8.8055 2.00 INE434A09081 ANDHRA BANK 11.00% 10-Sep-18 108.9200 8.8167 1.00 INE423G07044 GREATER VISAKHAPATNAM MUNICIPAL 9.50% 13-Sep-18 100.1200 10.6362 1.00 INE261F09ET4 NABARD 0.00% 01-Oct-18 63.4600 0.0000 11.80 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.8600 8.5552 10.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7300 0.0000 10.00 INE691A09151 UCO BANK 9.75% 22-Apr-19 104.2600 8.1202 1.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.0200 12.4442 1.00 INE151A08059 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 9.85% 02-Jul-19 100.2600 9.7765 1.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 56.7120 0.0000 176.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.4820 8.5600 450.00 INE721A08927 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 03-May-20 97.5800 12.9023 0.50 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 99.5700 0.0000 4.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 99.4000 0.0000 1.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.9200 8.5313 17.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.3100 9.4243 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.7300 11.1980 6.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 100.5500 11.1592 115.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.5400 9.5558 6.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 102.5600 10.2583 5.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.6900 8.5952 5.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 107.3970 0.0000 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.6200 6.7601 49.40 INE909H08071 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 02-Mar-22 102.9200 10.4657 1.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 104.2600 0.0000 2.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.6500 0.0000 2.50 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 104.3917 8.8722 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 104.0800 9.1528 60.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.9000 8.7738 18.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.8000 8.7533 8.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0100 9.3835 30.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 102.4772 8.8400 150.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.6100 - 18.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 102.8100 8.9019 4.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1421 - 250.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 99.9000 - 20.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6470 - 537.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.4300 - 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.6600 - 65.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 105.5188 8.5400 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.8000 11.4000 2.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 105.9055 8.5400 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.8200 0.0000 5.50 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 106.5400 8.5962 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 102.6200 8.5046 12.50 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 97.1000 11.0579 2.50 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 106.4256 8.5400 150.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.0500 - 19.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.2500 - 10.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 101.5200 9.3985 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.0200 0.0000 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.9058 - 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.6300 - 772.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.3132 - 450.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.4500 9.7895 5.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 108.0800 9.5558 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.0200 9.1941 9.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 8.4496 2.50 FIMMDA ====== INE916D078I1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.10% 24-May-13 100.1236 8.6000 250.00 INE013A07NW9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 12.00% 15-Jun-13 100.2870 9.8700 500.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 99.7229 8.6700 101.00 INE208A07281 ASHOK LEYLAND LIMITED 8.20% 22-Jul-13 99.6491 9.4600 500.00 INE514E08530 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.80% 22-Jul-13 100.3613 8.5500 100.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.0773 8.7500 50.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.4300 8.4400 10.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 100.8353 8.8300 100.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.9869 8.5200 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.3084 8.5500 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3610 8.5000 1250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3498 8.5100 500.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.3658 8.8400 2.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 100.5402 9.1400 2.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 100.6358 8.8300 50.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.8772 8.8200 550.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.8587 8.8300 100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.2681 8.5000 350.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 101.2339 8.5800 200.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.7674 8.7000 50.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 101.5708 8.8100 50.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.5933 8.8100 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.6307 8.8000 100.00 INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 98.3719 8.5200 10.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.5800 8.8000 1.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.3856 8.5800 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.6738 8.5200 200.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.2859 8.6200 20.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 101.3156 8.9100 10.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.4350 8.8400 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 101.4789 8.5700 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.8357 8.8500 300.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 101.1116 9.2900 25.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 101.1532 8.8500 500.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.5800 8.5700 500.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 100.9277 8.4400 50.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.5832 8.5500 1000.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 102.5088 8.5800 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.3785 8.5000 500.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.9787 8.6500 500.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 102.2855 8.7800 10.00 INE536N07023 OMKAR REALTORS DEVELOPERS PRIVATE 18.00% 31-Jan-17 100.2120 9.80 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.3889 8.5700 600.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.2722 8.5300 250.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.9600 8.5700 25.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 103.6877 8.9300 20.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.30% 24-May-17 100.9000 10.9900 2.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.0110 8.6500 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 102.3500 8.8300 12.00 INE149A07121 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9.81% 09-Aug-17 103.1230 9.0000 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.4157 8.5300 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.5817 8.8900 150.00 INE804I07HU0 ECL FINANCE LIMITED 8.00% 26-Sep-17 103.4980 10.7700 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.1090 8.5700 50.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.6219 10.5300 47.60 INE199G07032 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-17 100.8815 9.0500 200.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 100.3000 11.7500 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.1867 8.8400 50.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.1818 8.5700 25.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 26-Feb-18 100.5000 12.8200 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4781 8.5500 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.9049 8.5200 250.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.9333 8.8600 100.00 INE033L07611 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.30% 23-Apr-18 100.0000 9.2900 100.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 108.8100 8.6800 5.00 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 106.7500 9.8000 3.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.8600 8.5500 20.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.5700 8.5700 2.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 100.4527 8.6600 50.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 101.3861 8.5700 25.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.0000 10.8900 3.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 101.0500 9.9900 6.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.8576 8.6000 50.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 54.1595 9.5500 101.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 100.5028 8.6600 50.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 101.5743 8.5700 25.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.4820 8.5600 400.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.5110 8.5600 200.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.3083 9.7200 370.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 100.5430 8.6600 50.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.5500 10.4400 115.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.7600 9.5500 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.5390 9.5800 20.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.6900 8.5900 15.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 103.4200 8.6200 100.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 100.5931 8.6700 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.5924 7.1200 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.8982 8.9000 200.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 104.3717 8.8700 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.3600 9.1000 630.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.1229 8.5300 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 102.7000 8.8000 10.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 99.7016 9.2800 9.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.5400 8.6700 250.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 102.4772 8.8400 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 102.3509 8.8600 50.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 103.4000 11.2700 1.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 100.6432 8.6700 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.1500 7.1600 500.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 101.6100 9.2800 18.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.8159 8.5100 250.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.4537 9.2000 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.0700 8.5000 700.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1421 8.4900 302.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 99.9000 10.6500 20.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.4183 8.9800 500.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 100.9770 8.8400 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6300 8.5600 587.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6470 8.5600 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.4000 9.4400 31.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.9000 9.4600 1.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 105.5188 8.5400 50.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 105.9055 8.5400 50.00 INE400K07077 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-25 112.7930 9.6100 30.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.3185 8.8300 0.10 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.6200 10.7500 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 102.6282 9.4700 800.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 106.4256 8.5400 150.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 102.6200 8.5100 12.50 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 100.0645 9.8700 350.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 102.1100 8.6400 95.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.8015 7.2500 300.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 101.5200 9.4000 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.0200 8.6200 5.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.2112 8.6200 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.9058 8.4400 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.6300 8.6100 672.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.5100 8.6200 522.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.3132 8.4500 600.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.6500 9.7600 8.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.4500 9.7800 5.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.2500 9.8100 100.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0211 10.0300 200.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 31-Dec-99 107.3970 10.6600 150.00 INE511C08712 MAGMA FINCORP LIMITED - 31-Dec-99 100.0313 12.8600 131.00 INE511C08704 MAGMA FINCORP LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0417 12.8700 81.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 100.8473 8.9500 15.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0100 12.6700 5.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.2500 12.8100 5.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 31-Dec-99 100.0000 12.7200 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.6000 10.6300 4.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8600 2.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5518 10.6300 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.9000 10.5700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com