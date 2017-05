Apr 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3767.50 NSE 13401.20 FIMMDA 29144.90 ============= TOTAL 46313.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 100.0118 8.7800 500.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.4445 8.5400 100.00 INE001A07L60 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 100.3074 0.0000 250.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 99.5739 11.9500 150.00 INE306N07674 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 23-Apr-15 100.2605 0.0000 100.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.7443 8.8800 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.4486 8.4800 250.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 103.1467 8.8900 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.4326 8.5400 200.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.7407 8.8400 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.4000 6.7600 5.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.6446 8.5000 64.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 56.0004 9.0300 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.0273 8.6000 250.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 101.4221 8.4900 50.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 101.0000 10.5300 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 107.8000 10.9400 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.5783 10.5000 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.2135 8.6100 150.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.7700 7.3200 6.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 109.0600 9.9500 20.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.9769 8.6000 250.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.0150 8.5000 150.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 101.6500 10.3700 25.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6789 8.5600 350.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.1500 8.9900 4.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.6000 9.3100 5.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 100.8500 8.6000 6.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.4000 8.8300 5.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.7000 7.3100 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.2479 7.2000 150.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 100.9000 9.4800 10.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.2112 8.6300 200.00 ine065l08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.9000 8.8000 20.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2600 8.3000 60.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.7200 9.7600 8.00 NSE === INE115A07858 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 10-Jun-13 99.8363 8.6977 50.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.0232 9.1163 750.00 INE043D07AG0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 23-Aug-13 100.2766 8.8030 1250.00 INE916D070P3 KOTAK MAHINDRA PRIMUS LTD. 10.50% 22-Nov-13 100.7183 0.0000 7.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 100.0454 8.5730 47.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 100.2512 9.0071 750.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.4614 8.9446 250.00 INE752E07FH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-14 100.4061 8.6385 35.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.7536 8.4785 100.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.0267 9.4607 100.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.7144 8.8500 550.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Oct-14 101.0085 - 350.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.3024 8.6500 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.2392 8.6000 450.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 99.7154 8.6000 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.3813 8.5800 200.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.5851 8.6000 100.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 101.4148 8.8100 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.5109 8.4000 50.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.9063 8.8500 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.6300 0.0000 6.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.4600 0.0000 50.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.5701 8.4499 100.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.3100 0.0000 15.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.6731 8.5300 700.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.5935 8.8100 250.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.8005 - 3.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.9831 8.8500 50.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.3500 8.7241 300.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.3600 0.0000 22.00 INE753F07012 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.95% 26-Feb-17 102.0000 8.3034 3.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.2625 8.9427 350.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 100.0000 - 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 102.4000 0.0000 12.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.8943 8.5300 950.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.4504 8.5199 250.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 103.1964 8.8700 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.7407 8.8300 374.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.2256 8.4504 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5156 8.5400 500.00 INE621H07025 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 0.00% 28-Mar-18 101.2274 - 100.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 101.4300 8.4600 100.00 INE538F07116 ESSAR POWER LIMITED 11.25% 31-Mar-18 88.8923 - 0.90 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 98.0000 8.4718 0.50 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.3381 8.5199 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.7300 8.5842 2.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 103.0700 8.5199 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.6832 8.5665 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.5400 0.0000 1.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7000 0.0000 5.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 101.8000 0.0000 4.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 54.3666 0.0000 51.50 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.9440 8.6500 200.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.0435 8.8700 50.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.5000 8.6095 15.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.6000 10.9568 1.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.9573 8.5800 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.6233 0.0000 18.30 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 101.6200 - 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6000 11.2115 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.0400 11.0227 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.8700 8.5617 4.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.3000 0.0000 12.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.3089 9.4000 199.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.3791 8.5763 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 104.1202 8.8600 100.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 104.7412 8.5199 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.4478 8.5800 53.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 104.5900 9.0711 12.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.1400 8.5273 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.9656 8.5199 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.7700 8.7579 8.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 102.2710 8.8500 150.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 14-Dec-22 103.1000 0.0000 10.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 100.1000 - 200.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 103.5500 - 1.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 102.1300 - 4.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 101.6500 - 20.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.0095 8.4800 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.7200 - 120.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1421 - 150.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 99.8500 - 5.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6458 - 923.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.1744 8.5100 50.00 INE091D08036 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 11.45% 19-Jan-24 111.2500 9.7004 3.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.4000 - 1.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.8500 - 36.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 100.3800 8.6460 8.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 109.0900 8.6557 30.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 106.4256 8.5400 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.0233 8.6200 108.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.2000 0.0000 8.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.9400 - 8.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.5200 - 178.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 102.1500 9.7059 13.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 101.7700 0.0000 20.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.3500 8.4194 12.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 102.4500 8.9534 10.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.9500 - 6.00 FIMMDA ====== INE774D07GZ7 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 0.00% 16-May-13 99.5941 8.7500 250.00 INE115A07858 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 10-Jun-13 99.8363 8.3800 50.00 INE296A07237 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 05-Jul-13 99.8308 8.6500 150.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.0232 8.8000 750.00 INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 99.8162 8.6500 150.00 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 10-Aug-13 100.0865 8.7000 50.00 INE043D07AG0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 23-Aug-13 100.2766 8.5500 1250.00 INE196A08013 MARICO LTD 10.05% 30-Sep-13 100.5275 8.6800 150.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 100.0454 8.5900 47.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 100.2512 8.9000 750.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.4614 8.8800 250.00 INE752E07FH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-14 100.4061 8.5900 35.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.7536 8.4500 100.00 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 100.0118 8.7700 500.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.4445 8.5500 100.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.9792 8.8600 90.00 INE587B07TG0 GE CAPITAL SERVICES INDIA 0.00% 02-Jun-14 90.8299 9.2000 105.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.0267 8.7500 100.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 100.3074 9.0000 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.7144 8.8500 600.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 101.0023 8.5000 26.50 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 99.5739 12.1500 150.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 101.6098 10.3900 80.00 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 100.6468 9.1700 250.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Oct-14 101.0085 8.8000 350.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.3024 8.6500 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.2792 8.5700 550.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 99.7154 8.6000 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.3853 8.8200 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.3813 8.5800 200.00 INE306N07526 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 24-Dec-14 100.2124 8.6500 850.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.5851 8.6000 100.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 101.4148 8.8100 100.00 INE958G07866 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.85% 21-Jan-15 100.2363 10.1300 150.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.5109 8.4000 50.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.9063 8.8500 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.5700 8.8000 6.00 INE774D07JI7 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 07-May-15 83.7235 9.1900 358.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.3323 8.8800 100.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9571 8.6000 100.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.7443 8.8800 150.00 INE968N08059 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.75% 28-Sep-15 100.3422 9.5000 750.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.8390 9.5000 500.00 INE968N08026 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.90% 28-Sep-15 100.4176 9.5000 250.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.5701 8.4500 100.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.2500 8.5900 15.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.6731 8.5300 500.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.2199 8.6100 24.00 INE196A08021 MARICO LIMITED 0.00% 22-Feb-16 101.9691 8.7100 250.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.7504 8.8300 400.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.4486 8.4800 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.3767 8.5000 750.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.9831 8.8500 50.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.3500 8.7200 300.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.9700 8.5700 25.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.2625 8.7000 350.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 103.1467 8.8800 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 102.4000 8.8100 12.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.8943 8.5300 1150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.9143 8.5300 50.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 102.6704 8.8800 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.4504 8.5200 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.4157 8.5300 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.4765 8.8500 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 103.1964 8.8700 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.0324 8.4600 100.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.7407 8.8300 536.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.7417 8.8300 220.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.2256 8.4500 200.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.1918 8.5700 25.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5156 8.5400 500.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.6100 8.5900 500.00 INE621H07025 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 0.00% 28-Mar-18 101.2274 - 100.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 101.4300 8.4600 100.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.8716 8.6000 150.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 100.2913 8.5500 6.30 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.3381 8.5200 100.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 103.0700 8.5200 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.6832 8.5600 100.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 101.3961 8.5700 25.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.8400 8.6100 100.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.6446 8.5000 64.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 54.3666 9.5000 6.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.0273 8.6000 320.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 101.5843 8.5700 25.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 101.4221 8.4900 50.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.9440 8.6500 200.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 100.3050 8.8200 250.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.0435 8.8700 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.9573 8.5800 50.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 100.8000 8.7200 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.6233 8.2500 18.30 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.5500 8.5500 159.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 102.6000 10.2400 8.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.8700 8.5600 4.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 94.3089 9.4000 200.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.3791 8.5800 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.7910 8.5600 5.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 104.1202 8.8600 100.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 104.7412 8.5200 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.4478 8.5800 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.0500 8.4900 6.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.9656 8.5200 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.7700 8.5600 5.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.6700 8.5800 5.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.9769 8.6000 250.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 102.2710 8.8500 150.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.6213 9.0400 300.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.0150 8.5000 150.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 102.1300 9.2000 4.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.8559 8.5000 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.0095 8.4800 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 102.0500 8.5700 13.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 102.5181 9.1900 70.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1400 8.4600 1550.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1400 8.4900 13.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 99.8500 10.6600 5.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.8894 8.4500 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6458 8.5600 1250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.7200 8.5500 273.00 INE296A08706 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.65% 26-Apr-23 100.2400 9.6100 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.1744 8.5100 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.4000 9.4400 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.9500 9.4600 12.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 100.3800 8.6400 8.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 100.6300 8.6100 3.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 106.4256 8.5400 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.4260 7.2100 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.3805 7.3400 56.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.6936 7.3100 24.80 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.2479 7.2000 152.50 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.9000 9.4800 10.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.0233 8.6200 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.0200 8.6200 8.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.2000 8.6200 208.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.9000 8.9900 40.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.9400 8.9800 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.6300 8.6100 1191.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.6295 8.6100 107.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2600 8.4600 60.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% - 100.0000 12.8600 12.00 INE774D08LE0 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL -- - 100.0000 9.6900 50.00 INE306N07674 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES -- - 100.2605 9.1500 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.7300 9.7500 9.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.0500 7.3900 200.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.7200 7.3200 113.50 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.2597 9.8100 450.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 102.4500 8.9800 10.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.8800 8.9500 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.0400 10.3700 1.00 ===============================================================================================