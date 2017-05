Apr 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7616.00 NSE 16885.30 FIMMDA 48804.00 ============= TOTAL 73305.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.5800 1.00 INE296A07393 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 16-Oct-13 116.6240 0.0000 50.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 99.9800 12.0300 0.60 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.3813 8.8200 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.5664 8.4700 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.5195 8.5000 250.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 101.7689 8.5700 500.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 101.6549 8.8900 200.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.2434 0.0000 2500.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.8122 8.5700 150.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 102.2562 8.8900 100.00 INE114A07786 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 25-May-18 103.1439 8.5000 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.8000 12.4900 4.50 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.5000 0.0000 9.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 100.3827 8.5000 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.8000 7.6400 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.1500 10.8400 5.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 109.5000 9.8000 2.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.8536 2.6600 400.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.5388 8.6000 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.0634 9.0600 250.00 INE305A09224 TFCI LTD 25-Feb-23 101.1000 9.3100 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.9277 8.5400 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.4705 8.4500 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.6857 9.0000 750.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0405 8.5300 800.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 101.0608 8.7900 250.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.0000 8.8100 6.40 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.0199 7.1500 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.4709 7.1800 16.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.3374 7.1900 100.00 ine065l08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.9500 8.8000 25.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.5646 8.6200 52.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 106.8244 8.5300 50.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 101.8000 9.6800 5.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.8500 10.4500 5.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0500 12.8600 152.00 INE511C08704 MAGMA FINCORP LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0000 12.4800 5.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 102.8300 10.6800 4.00 INE511C08712 MAGMA FINCORP LIMITED - 31-Dec-99 100.0000 12.4800 3.00 NSE === INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.0420 9.0114 750.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 100.5600 0.0000 10.00 INE915D07LB7 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 08-Nov-13 155.8800 - 4.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.1100 0.0000 4.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 100.1038 8.4831 500.00 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 100.4560 8.1498 500.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.4642 8.9286 600.00 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 100.6668 9.1539 250.00 INE261F09GT9 NABARD 18-Oct-14 101.3632 8.5500 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.3726 8.4000 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 101.1441 8.7000 750.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.6177 8.7900 250.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 97.6900 5.2890 2.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.3799 8.5800 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.7721 8.4600 650.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.7355 8.7900 750.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 101.0498 8.5768 40.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 101.3369 8.8500 30.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.3031 8.5750 350.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.6017 8.8061 500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.1541 8.4499 500.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 103.1004 8.5000 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.8122 8.5400 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.6759 8.3932 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.7230 8.3800 500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 103.1093 8.5700 550.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.9392 8.5300 350.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.3550 8.5800 200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.0092 8.9611 30.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.9623 8.5100 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.5197 8.5000 385.00 INE001A07JF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 28-Aug-17 101.8691 8.8800 500.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 103.2597 0.0000 120.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.3339 8.3800 500.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.1607 8.5335 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0548 8.4000 650.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.9000 0.0000 18.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.6020 8.5400 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.4165 8.4003 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4279 8.3800 250.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.3404 8.4452 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5127 8.5400 200.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.9037 8.5199 250.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.8916 8.5950 150.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 100.5000 8.2224 6.30 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.3329 8.5000 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.7237 8.5800 402.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 101.1641 8.9300 50.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.9700 0.0000 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 102.2250 8.5400 100.00 INE428A09125 ALLAHABAD BANK RESET 18-Dec-19 99.7000 0.0000 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.2263 8.5600 50.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.9978 8.6400 200.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.4000 8.6282 28.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.8486 8.6000 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.5500 0.0000 1.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.8900 11.1808 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.8800 11.1476 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.5800 8.5513 167.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 102.6500 10.2419 8.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.4169 9.3900 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.6500 10.1076 11.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 106.4500 11.0490 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6000 8.5954 24.00 INE695A09061 UNITED BANK OF INDIA RESET 18-Jun-22 106.7650 9.4999 15.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.9007 8.5300 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.4742 8.6100 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 102.5300 0.0000 77.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3989 8.6000 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3989 8.6000 50.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 101.8000 - 4.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 103.1700 8.8466 1.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.9800 0.0000 4.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.0416 - 120.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.5116 - 729.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 100.0000 - 250.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.0365 8.5300 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.9100 - 3.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.6500 0.0000 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.3800 8.7852 10.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 106.1500 8.6441 1.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 100.9900 0.0000 10.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 102.5000 8.6711 23.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.1400 - 118.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 101.8600 9.3550 6.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.8602 - 150.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.0900 - 32.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.4599 - 531.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2500 - 35.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 106.8244 8.5199 100.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.6000 8.3989 15.50 FIMMDA ====== INE357L07044 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT. RESET 13-May-13 107.2439 11.0000 33.00 INE916D072R5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 06-Jun-13 99.1778 8.1700 14.00 INE523H07072 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 11.25% 06-Jun-13 100.1300 9.5900 6.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 119.2122 9.2300 950.00 INE043D07AS5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 26-Jun-13 98.7387 8.1800 2100.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.0420 8.7000 750.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 123.7474 8.8400 50.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.5800 1.00 INE296A07393 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 16-Oct-13 116.6240 8.9500 50.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 100.1478 8.8600 100.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 100.1038 8.5000 500.00 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 100.4560 8.8800 1000.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 100.2742 8.8600 750.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.4642 8.8600 500.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.4549 8.8800 200.00 INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 100.4080 8.9700 150.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 100.0105 8.7500 675.00 INE187C08018 MURUGAPPA HOLDINGS LIMITED 10.60% 01-Aug-14 99.9266 10.1000 300.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 99.9800 12.2500 0.60 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 100.6668 9.1500 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.2465 8.5900 250.00 INE261F09GT9 NABARD 18-Oct-14 101.3632 8.5500 50.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.9205 8.0800 30.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.3813 8.8200 50.00 INE306N07526 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 24-Dec-14 100.2222 8.5800 150.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.3726 8.4000 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.5664 8.4700 50.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 101.0546 8.7500 850.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 101.4005 8.8800 100.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.6177 8.7900 250.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.7935 8.8400 50.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 97.6900 8.5700 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.5195 8.5000 350.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.3799 8.5800 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.7721 8.4600 700.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 101.7689 8.5700 500.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 101.0498 8.4800 40.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 101.6549 8.8900 200.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 101.3369 8.8500 30.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.2434 10.4400 2500.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 96.6400 8.6000 1.00 INE043D07EK4 IDFC LIMITED 0.00% 05-Jan-16 100.9214 8.6600 128.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 101.1742 8.5700 60.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.3031 8.5700 350.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 101.5239 8.5000 100.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.6017 8.5300 500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.1541 8.4500 500.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 100.0000 8.5000 100.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 100.0000 8.5000 100.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 103.1004 8.5000 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.8122 8.5400 300.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.6511 8.6000 50.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 102.2562 8.8800 100.00 INE139F09606 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.90% 01-Sep-16 100.5000 8.6000 2.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.6759 8.4000 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.7230 8.3800 500.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.1728 8.5500 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 103.1093 8.5700 650.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 103.1971 8.5400 300.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.9392 8.5300 350.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.3550 8.5800 200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.0092 8.5200 30.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 103.3693 8.9600 30.00 INE623B07057 PANTALOON RETAIL (INDIA) LIMITED 11.50% 31-May-17 99.0000 11.8300 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.9623 8.5100 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.3400 8.6900 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.3701 8.5600 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.4484 8.5200 385.00 INE001A07JF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 28-Aug-17 101.8691 8.8800 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.2750 8.5000 0.50 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.3339 8.3800 500.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.1492 8.4600 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0548 8.4000 1100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.7772 8.4700 80.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.9000 8.7900 10.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.6020 8.5400 200.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.9693 8.9000 100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.4165 8.4000 250.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.1468 8.4700 30.00 INE514E08CF4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 26-Feb-18 101.4279 8.3800 250.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.3404 8.4500 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5127 8.5400 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.5935 8.5200 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 100.9037 8.5200 250.00 INE621H07025 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 0.00% 28-Mar-18 101.2999 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.0405 8.8300 50.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.8916 8.5900 150.00 INE114A07786 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 103.1436 8.5000 50.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 100.5000 8.5000 6.30 INE261F09ET4 NABARD 0.00% 01-Oct-18 63.9400 8.6000 23.50 INE261F09ET4 NABARD 0.00% 01-Oct-18 64.2500 8.5000 6.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.3329 8.5000 50.00 INE721A08CB2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 100.1745 10.4600 250.00 INE721A08CA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 100.0000 10.5000 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 104.8579 8.5500 400.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.9292 8.5100 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.5500 8.5800 2.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.0000 11.9000 6.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 100.3827 8.5000 500.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 102.2250 8.5400 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.2263 8.5600 50.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.9978 8.6400 200.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 100.3150 8.8200 250.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.4000 8.6200 28.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.5000 8.6000 4.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.8486 8.6000 50.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.9500 8.9100 30.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 107.1080 8.5100 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.5874 9.5800 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.3000 7.0400 5.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.8536 9.3300 350.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.3814 9.3900 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.6500 8.5000 22.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.4100 10.6600 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6000 8.5900 17.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.9007 8.5300 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.5388 8.6000 150.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 101.1831 9.0400 200.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 102.5300 8.5100 19.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.0634 8.9200 250.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3989 8.6000 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3989 8.6000 50.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 101.1000 9.3200 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.9277 8.5300 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.0416 8.5000 220.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.4705 8.4100 150.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 102.0947 8.4200 750.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.5339 8.9400 1000.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.5309 8.9500 750.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0073 8.5100 1950.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6800 8.5600 29.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 100.0300 8.8900 1430.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 100.0105 8.8900 1370.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 100.0000 8.9400 7502.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 100.0000 8.9400 248.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.0365 8.5300 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 99.9500 9.6000 17.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.9000 9.4600 9.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.6500 8.8800 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.3800 8.4800 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.3100 7.2000 2.30 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.1500 7.3500 10.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 102.5000 8.5800 23.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.5100 7.2000 10.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.1400 9.5000 16.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.6038 7.3200 57.30 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.3374 7.1900 100.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 101.8600 9.3600 6.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.8602 8.4500 1150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.8199 8.4500 300.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.9500 8.9700 10.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.1000 8.9000 7.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.5636 8.6200 713.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2500 8.4600 35.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.7000 8.6000 8.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 106.8244 8.5200 150.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.7300 9.7500 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.6173 7.3300 500.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.2404 7.2700 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.3379 8.5700 174.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.2597 9.8100 150.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0296 10.0300 200.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.1000 12.8500 210.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 101.1641 8.9300 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.3000 10.6800 7.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8600 5.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.0000 10.5400 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE