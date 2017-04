May 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5463.80 NSE 19883.30 FIMMDA 37509.00 ============= TOTAL 62856.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07310 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.20% 05-Jul-13 100.1233 9.0700 200.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.6000 1.60 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.6408 8.6900 250.00 INE138A07140 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 101.2600 1.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.2430 9.9600 500.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 100.7000 12.7500 50.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.8991 8.4800 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2454 8.3500 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.1362 8.3900 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.0000 8.8100 1.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.0000 5.6900 22.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 103.0860 9.3100 143.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 102.1965 9.3100 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.0000 11.1100 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.6628 10.6600 6.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.9900 8.7100 30.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.2019 9.3500 1550.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.6500 7.1400 9.30 INE528G08071 YES BANK LIMITED 10.70% 29-Sep-22 103.7500 10.0400 10.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 104.9600 8.6400 10.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.9950 8.9900 1000.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.1056 8.4900 350.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 101.3893 8.6800 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 101.3865 8.7700 500.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.8700 9.2700 75.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.1300 7.1300 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.7800 7.1900 1.90 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.6260 8.5800 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.4000 7.1600 10.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST - 31-Dec-99 102.2500 10.7400 28.00 NSE === INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 100.1343 8.8761 500.00 INE043D07AG0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 23-Aug-13 100.2706 8.8050 250.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 101.0822 9.0256 1000.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.6644 8.6656 1250.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.6326 8.7106 500.00 INE001A07KN9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Mar-14 100.5745 8.7042 500.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0707 9.6338 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.7167 8.3500 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.6747 8.4200 100.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0462 9.5009 3500.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 101.6487 8.7000 250.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.6078 8.8025 250.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.1202 - 500.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 103.2318 8.4499 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.8122 8.5400 50.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 100.5500 8.9218 1.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 101.1000 8.5346 1.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.9571 8.2999 250.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 103.1369 8.6500 750.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 102.8169 8.6500 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.8671 8.4200 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.8760 8.4000 550.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 103.2190 8.6200 250.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.5018 8.3498 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.6514 8.4200 100.00 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 100.4000 - 150.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.4058 8.4681 600.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.8792 8.5984 500.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 102.3888 8.6100 350.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.8765 8.4000 50.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 102.0564 8.2999 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 110.2079 8.3721 250.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.2592 8.3288 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.4163 8.3982 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.8500 0.0000 90.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 102.4223 8.5000 150.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 101.6800 0.0000 10.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 100.4000 0.0000 32.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.5500 0.0000 1.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 101.2500 8.6421 500.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.3101 0.0000 49.80 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.2019 9.3000 521.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 105.3100 8.4565 450.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 95.0905 9.3000 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 104.8776 8.7900 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 102.4738 8.4600 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.5404 8.4600 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.0578 8.5199 703.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 102.8900 0.0000 10.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 101.0754 7.0200 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 101.8500 9.4821 19.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.5827 8.4800 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 103.5776 8.6700 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.4700 - 140.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 101.5300 - 10.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 103.7800 - 3.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7358 - 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.9067 - 1100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.5176 8.4600 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 102.6618 8.4600 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.0500 - 3.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 102.8034 8.4600 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 102.9340 8.4600 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.0000 7.4845 0.50 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 103.0544 8.4600 50.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 102.9500 - 2.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.5431 0.0000 13.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.2100 - 258.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.9626 - 303.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.6500 9.6023 65.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.2400 - 18.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST - 31-Dec-99 102.2500 0.0000 28.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.0300 9.1931 25.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 8.4444 24.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.9500 - 3.00 FIMMDA ====== INE296A07310 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.20% 05-Jul-13 100.1233 8.7500 200.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 100.1343 8.6000 500.00 INE043D07AG0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 23-Aug-13 100.2706 8.5500 250.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.6000 1.60 INE660A07EZ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 19-Nov-13 100.0535 8.8300 50.00 INE121A07EP3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE - 26-Dec-13 100.4732 9.9100 70.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 101.0822 8.9000 1000.00 INE667F07329 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 27-Jan-14 100.9559 8.7600 150.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.5347 8.7700 1000.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.6252 8.6500 750.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.6289 8.6500 500.00 INE001A07KH1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 28-Feb-14 100.6326 8.6500 250.00 INE001A07KN9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Mar-14 100.5745 8.6500 500.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 128.5055 8.5000 7.00 INE033L07355 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 08-Apr-14 112.0408 8.9400 2.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 101.2555 8.8900 30.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 101.0740 8.7600 5.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0707 8.4200 500.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 102.5115 10.0800 55.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.4503 8.4400 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.7167 8.3700 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.6747 8.4200 100.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 100.7794 8.6200 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.6427 8.4300 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.6554 8.5200 500.00 INE306N07047 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 04-May-15 111.4407 9.2000 3.00 INE166A09030 ING VYSYA BANK LIMITED 8.75% 17-May-15 99.5723 8.9900 50.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0462 8.4300 3500.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 101.6487 8.7000 250.00 INE138A07140 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 101.2600 12.7000 1.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.7030 8.7500 50.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.2430 10.4400 750.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.6078 8.5200 250.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.1541 8.4500 250.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.1202 8.4700 500.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 103.2318 8.4500 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.8122 8.5400 50.00 INE842O07015 PURANIK BUILDERS PRIVATE LIMITED -- 26-Aug-16 100.0000 30.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.8762 8.3300 250.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 102.7631 8.6300 100.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 103.2505 8.7800 250.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 100.5500 8.9200 1.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 101.1000 8.5300 1.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.9257 8.3100 500.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.9571 8.3000 250.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.2579 8.6100 150.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 102.1000 8.5500 2.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 100.2070 12.9000 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 103.4434 8.6500 250.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 102.7922 8.7500 500.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 103.1369 8.6500 250.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 102.8169 8.6500 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.8671 8.4200 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.3901 8.5600 450.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.8760 8.4000 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.8772 8.4000 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 103.2190 8.6200 750.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.5018 8.3500 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.6514 8.4200 100.00 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 100.4000 8.8000 150.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.8991 8.3000 250.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.4058 8.2900 350.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.1592 8.4500 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.1729 8.6300 400.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.0229 8.4300 146.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 103.8500 10.7700 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.9893 8.9000 200.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.8792 8.4600 500.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 102.3888 8.6100 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.1362 8.3800 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.8765 8.4000 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.6483 8.4600 41.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 102.0564 8.3000 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.0605 8.8300 100.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 110.2079 8.3700 250.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.2592 8.1600 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.0948 8.4600 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.4163 8.4000 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.8500 8.5000 320.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.4900 8.5900 21.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.9000 11.9200 10.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.0000 11.6400 1.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 102.4223 8.5000 150.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 54.0000 9.6200 6.50 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.3274 8.5400 100.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 103.0860 9.3000 61.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 101.6800 8.5100 10.00 INE774D08LE0 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 23-Apr-20 100.0000 9.6900 50.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 102.1965 9.3000 50.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 101.2500 8.6400 250.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 101.0000 8.6900 200.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.6780 9.6500 50.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.9900 8.7100 30.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.2019 9.3000 1550.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.3331 9.4500 1000.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 105.3100 8.4500 450.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.8500 7.1100 9.30 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 105.3000 8.6000 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 95.0905 9.3000 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 104.8776 8.7900 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 102.4738 8.4600 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.5404 8.4600 350.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.0578 8.5200 703.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.0600 8.5100 90.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 101.0754 7.0200 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 101.8500 9.4800 38.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.5827 8.4800 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 103.5776 8.6700 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.4071 8.4200 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 101.5300 8.5000 10.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 103.7800 9.0000 6.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7358 8.4000 200.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.5702 8.9300 1750.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.9950 8.8300 250.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 102.0504 8.6800 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.9067 8.5200 950.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.1068 8.4900 550.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.6158 8.4000 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 102.9340 8.4600 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.2700 7.2300 14.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 101.9400 9.8000 6.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 103.0544 8.4600 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.1300 7.1300 10.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.5100 7.2000 1.30 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.6260 8.5700 150.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.8000 8.7500 795.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.0480 8.5600 603.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.9626 8.5700 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 103.8456 8.5300 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0000 9.7300 6.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.9000 9.7300 15.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.0300 7.2900 33.40 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.4000 7.1600 25.40 INE084A09225 BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 100.5340 8.9400 200.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 99.0953 31.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8600 24.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.0000 10.7900 8.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.1000 10.5200 3.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.8800 8.9400 1.00 ===============================================================================================