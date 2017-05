May 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1414.00 NSE 17975.10 FIMMDA 26692.60 ============= TOTAL 46081.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE704I07BQ3 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS 0.00% 27-May-13 115.5600 0.0000 6.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 9.85% 26-Mar-15 100.7930 9.3500 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 101.8664 8.4000 100.00 INE958G08922 RELIGARE FININVES LTD 13.00% 30-May-17 98.5000 - 2.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2160 8.4100 250.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 102.0564 8.3100 50.00 INE468M08052 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE COMPANY 12.15% 19-Jul-18 101.2000 11.8000 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.1932 8.3000 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.2500 8.4400 1.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.0000 1.0300 11.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.1029 9.5700 100.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 06-Aug-22 100.4000 12.8000 18.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 10.65% 07-Mar-23 101.5000 10.3900 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.0030 8.4900 100.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 102.2000 8.4900 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6388 8.5600 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 100.7958 8.8200 150.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.08% 04-Feb-25 101.4500 8.8800 1.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.5500 9.1700 3.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 110.9071 7.0000 7.00 INE065l08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 101.9500 8.7900 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.6000 0.0000 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 18-Mar-99 110.6600 5.3700 6.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.9000 10.6800 5.00 NSE === INE177L07053 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-13 99.9520 0.0000 180.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.0410 9.0124 250.00 INE290L07054 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-13 99.9211 0.0000 320.00 INE043D07AG0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 23-Aug-13 100.2828 8.7532 250.00 INE177L07061 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-13 99.7011 0.0000 180.00 INE043D08AN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 16-Dec-13 100.6529 8.6903 500.00 INE290L07062 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jan-14 99.6540 0.0000 320.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 100.2942 8.9361 750.00 INE909H07867 TML FINANCIAL SERVICES LTD. - 17-Feb-14 100.7904 8.4758 500.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.6957 8.6251 900.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.6996 8.6241 250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.8552 8.7539 250.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.5833 8.7023 350.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.1567 - 500.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.3012 8.7160 200.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0725 9.6326 500.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.0642 9.4282 100.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 101.1319 8.4000 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6215 8.2999 40.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.9793 8.8000 250.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0387 9.5068 3000.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.2043 - 850.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 102.3943 8.7500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.9285 8.3032 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 102.0950 8.2500 750.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.9145 8.7300 500.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 103.0370 8.7700 100.00 INE043D07AQ9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 20-Jun-17 100.1730 9.8193 1500.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.6611 8.7000 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 103.2800 9.0617 3.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.3497 8.3747 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0508 8.4000 500.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 101.5749 8.6100 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.1337 8.4000 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.8551 8.7000 500.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 101.3119 - 100.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 99.8600 8.3981 10.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 102.0153 8.3500 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.3000 0.0000 10.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 102.4196 8.5000 150.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 99.7395 8.6393 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.5500 0.0000 0.50 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 104.7721 8.5454 44.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 103.7200 9.0192 5.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 101.6300 10.1076 4.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.4413 8.6150 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.2064 8.4700 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.0063 8.4800 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.8038 - 1300.00 INE033L08122 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.70% 15-Apr-23 100.0000 - 82.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.0000 7.2600 20.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.6100 - 0.60 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.5394 - 250.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.6500 6.0984 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.7400 0.0000 6.00 FIMMDA ====== INE177L07053 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-13 99.9520 8.9300 180.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 119.3024 9.2300 950.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.0410 8.7000 250.00 INE290L07054 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-13 99.9211 8.9700 320.00 INE043D07AG0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 23-Aug-13 100.2828 8.5000 250.00 INE177L07061 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-13 99.7011 9.5000 180.00 INE043D08AN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 16-Dec-13 100.6529 8.5500 500.00 INE290L07062 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jan-14 99.6540 9.5000 320.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 100.2942 8.8300 750.00 INE909H07867 TML FINANCIAL SERVICES LTD. - 17-Feb-14 100.7904 9.0000 500.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.6957 8.5600 900.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.6996 8.5600 250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.8552 8.7000 250.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.5833 8.6500 350.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.1567 8.7000 500.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.3012 8.7100 200.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0725 8.3900 500.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.0642 8.5500 100.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 101.1319 8.4000 200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.5272 8.3800 100.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 99.9879 8.3900 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6215 8.3000 50.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 100.7262 9.0100 200.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 100.7794 8.6200 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.9793 8.8000 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 100.5732 8.8700 20.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 26-Mar-15 100.7930 9.3500 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8664 8.4000 100.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0387 8.4500 3000.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 115.9746 8.9500 500.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 116.0093 8.9500 500.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 101.2002 8.6200 250.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.2043 8.3800 850.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.0000 8.9400 250.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 102.3943 8.7500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.9285 8.3100 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 102.0950 8.2500 750.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.9145 8.7300 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.2269 8.6300 250.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 108.9565 9.5000 10.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 103.0370 8.7700 100.00 INE043D07AQ9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 20-Jun-17 100.1730 8.6000 1500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 103.1680 8.4500 200.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.6611 8.7000 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.7000 9.2100 1.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.2160 8.4100 650.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9773 8.4200 350.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0508 8.4000 250.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 101.5749 8.6100 100.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 101.3040 8.6800 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.1337 8.4000 50.00 INE043D07EO6 IDFC LIMITED 8.95% 05-Mar-18 100.7135 8.7500 20.00 INE667F07AU2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 107.5000 9.8500 17.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.1500 11.8600 11.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 102.4196 8.5000 150.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.9704 8.6100 150.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 99.7395 8.6500 100.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 101.0500 8.6700 200.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.1029 9.5700 100.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.8373 9.6200 100.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 104.7721 8.5400 44.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.3400 7.2500 30.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.5400 8.6000 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.4413 8.6200 140.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.0750 8.5200 90.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.8700 8.6800 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 102.2718 8.4600 350.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 101.7162 10.0000 300.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 102.7196 8.6200 175.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 101.6082 8.4700 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.0063 8.4800 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.0030 8.4800 100.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 101.5040 8.5000 60.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.2000 8.4800 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0024 8.5000 700.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.1068 8.4900 680.00 INE033L08122 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.70% 15-Apr-23 100.0000 9.6900 82.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 100.0369 8.8800 100.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 101.2545 8.6900 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 100.8642 8.8100 400.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 100.7958 8.8200 150.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 109.5045 8.6000 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.0000 7.2600 20.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.7700 7.1000 10.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.6100 7.1900 0.60 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.8300 9.0000 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.7911 8.5900 550.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.4443 8.8100 307.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 103.8449 8.5400 15.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.9000 9.7300 10.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.0818 7.2800 50.00 INE084A09225 BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 101.2463 8.8100 200.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE