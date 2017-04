May 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5341.60 NSE 9897.80 FIMMDA 25403.70 ============= TOTAL 40643.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.1612 8.5500 150.00 INE121A07EQ1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE - 27-Dec-13 100.9280 8.9500 50.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.7178 - 4.60 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD - 12-Dec-14 100.9400 12.1900 1.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 102.1556 8.7000 50.00 INE774D07JH9 MAHINDRA 22-Apr-15 100.0500 9.1600 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.4733 8.4300 32.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.10% 13-Mar-16 100.6500 8.8100 750.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 101.7376 8.8300 100.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 98.0000 - 10.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 103.9008 8.8700 332.00 INE115A07DM4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 11-Feb-18 101.8447 8.6100 500.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED TRCH 0.00% 26-Feb-18 100.0000 12.9600 1.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.8379 8.6500 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.7000 8.6100 2.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.5000 0.0000 7.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.1700 10.8200 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.7500 10.7800 1.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.9500 8.6300 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 108.8496 8.8300 100.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.2000 10.9500 36.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 104.6232 8.7900 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 104.9397 8.7900 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.6206 8.5000 546.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.2800 10.3700 32.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.2017 8.3900 50.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 101.4200 10.4000 4.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 20-Mar-23 100.5000 9.0600 1.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7307 8.4100 400.00 INE202B08561 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 28-Mar-23 100.0200 10.7400 30.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.2244 8.9000 250.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 22-Apr-23 100.0200 10.4900 10.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 101.5139 8.7200 100.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 100.0000 8.8500 220.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.0500 7.0700 10.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.8000 8.7600 35.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.1523 8.4300 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.0425 8.5700 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.9300 10.5400 25.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0400 12.8600 24.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 31-Dec-99 100.0200 12.1600 12.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 31-Dec-99 100.0200 12.7300 10.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 102.8600 10.6800 3.00 NSE === INE521E07AY6 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 24-May-13 117.8800 0.0000 25.50 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.4860 8.6605 100.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.5718 8.7713 200.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.1545 - 200.00 INE691I07117 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-14 99.9733 8.9173 500.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.4874 8.3500 100.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.6356 8.3699 250.00 INE691I07125 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-15 99.9834 8.9077 500.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 101.1139 8.8737 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 102.1680 8.6500 50.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.7418 8.7815 500.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.10% 13-Mar-16 100.6500 8.7870 750.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.0023 8.4036 40.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 97.0260 - 92.30 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 101.7376 9.0906 50.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 102.9477 8.6400 50.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 102.0629 9.0015 100.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 103.0990 8.3900 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 103.3070 8.4100 150.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 103.9008 9.4721 166.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0508 8.4000 145.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.8716 8.4000 200.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 100.0000 12.6858 10.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 100.9800 0.0000 11.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.0253 9.3300 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.6000 0.0000 75.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.9423 9.3300 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 104.5372 8.7900 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 104.6232 8.7800 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.4478 8.5800 3.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.4096 8.4800 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.0543 8.5199 1300.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.8519 8.6200 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.3990 8.8500 5.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 101.4200 - 4.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.6641 - 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5677 - 750.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.5410 8.5700 250.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 99.6569 8.7300 9.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 34.2743 0.0000 75.00 INE848E07385 NHPC LIMITED SR-R2 PART-L 8.85% 11-Feb-27 103.7346 8.3699 50.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 101.9000 - 4.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3984 8.9332 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.1269 - 1400.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.1269 - 180.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% - 100.2626 9.6120 200.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.2929 10.8875 25.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.0500 10.1963 75.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST -- 31-Dec-99 102.8600 0.0000 3.00 FIMMDA ====== INE976I07AS5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 16-May-13 115.5524 9.0300 5.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.47% 17-Jun-13 100.1612 8.2500 150.00 INE660A07FM4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 20-Jun-13 100.1554 8.2500 250.00 INE523E07624 L&T FINANCE 10.00% 24-Jun-13 100.1585 8.5900 1.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.4860 8.4000 100.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.7938 8.4000 50.00 INE752E07983 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-13 99.4884 8.4000 50.00 INE121A07EQ1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE - 27-Dec-13 100.9280 9.1000 50.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0874 8.0300 80.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.7178 - 4.60 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.7435 8.4500 150.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.5718 8.7000 200.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 100.3780 8.6900 60.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.7223 8.4500 200.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.1545 8.7000 200.00 INE691I07117 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-14 99.9733 8.9000 250.00 INE691I07117 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-14 99.9533 8.9200 250.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 100.9978 8.4000 10.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.4874 8.3500 100.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.6356 8.3700 250.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 87.3998 9.0400 5.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 12-Dec-14 100.9400 11.9900 1.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 102.0981 8.2400 100.00 INE975G08025 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.25% 02-Apr-15 101.4267 11.4000 50.00 INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 98.7153 8.3300 100.00 INE691I07125 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.91% 16-Apr-15 99.9634 8.9200 250.00 INE691I07125 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.91% 16-Apr-15 99.9834 8.9100 250.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.20% 22-Apr-15 100.0500 9.1600 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.6819 8.4000 90.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8932 8.3800 45.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.4733 8.4400 32.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 101.1139 8.3500 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 102.1680 8.6500 50.00 INE752E07116 POWERGRID SR-10 10.90% 21-Jun-15 102.3480 8.5200 15.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.7418 8.4000 500.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.10% 13-Mar-16 100.6500 8.4900 1500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.0023 8.4100 40.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 100.0000 9.6100 70.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.0000 8.7900 450.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 103.3380 8.7500 250.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.4800 8.5800 11.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.2349 8.7500 1.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 102.9477 8.6400 50.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 102.0629 8.4500 100.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.7500 11.0500 4.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 98.0000 10.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 103.0990 8.3900 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 103.3070 8.4100 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 103.1680 8.4500 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0508 8.4000 145.00 INE115A07DM4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 11-Feb-18 101.8447 8.6500 1000.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 26-Feb-18 100.0000 12.9600 1.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.8716 8.4000 200.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.7604 8.6500 450.00 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 107.5065 9.8500 17.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.7100 8.5400 18.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 100.6000 8.5500 50.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.0500 11.8800 11.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 100.6000 8.5600 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.2908 8.4000 200.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 97.4050 11.0100 100.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 101.3915 8.6100 200.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.1700 8.6500 18.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 100.6000 8.5700 50.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 103.6000 8.7900 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 108.8496 8.8200 100.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.5500 10.2500 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.0253 9.3300 50.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 101.9599 7.2200 100.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 102.2000 7.2500 10.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 100.6000 8.5800 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.5828 7.1100 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.3500 7.0000 40.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.2000 10.9500 36.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.9680 7.1500 68.60 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.9423 9.3300 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 104.5372 8.7900 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.2503 8.4400 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6100 8.5900 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 104.6332 8.7800 400.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 104.9397 8.7800 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.9600 8.5000 3.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.4096 8.4800 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.9899 8.5300 1100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.0543 8.5200 300.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.6200 8.5000 800.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 102.6300 8.5000 5.00 INE652A09054 STATE BANK OF PATIALA RESET 20-Dec-22 102.4018 8.6200 391.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.1987 8.6300 50.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0300 10.5800 80.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.2800 10.3800 32.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 101.0900 9.3200 100.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 102.7138 8.6200 45.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.2017 8.3800 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.7994 8.3600 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.1374 8.4600 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7307 8.4000 500.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7320 8.4000 300.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 102.5651 8.6200 442.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 102.1211 8.4200 450.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 100.0000 9.8400 250.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 100.9000 10.4800 32.00 INE202B08561 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 28-Mar-23 100.0200 10.5900 30.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.2244 8.7700 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.2168 8.4700 550.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5010 8.4300 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 101.5139 8.7100 100.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 99.9000 8.5600 650.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 100.0000 8.8400 400.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.5410 8.5700 250.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.6500 8.5600 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.0900 9.4300 14.00 INE565A09223 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 10-Jan-26 102.6286 8.5000 192.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 21-Nov-26 103.4000 8.3200 6.00 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 103.7346 8.3700 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 101.7515 9.6500 550.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.8254 8.6800 135.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.2700 9.5600 150.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.7061 8.5600 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.0700 8.4200 530.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.1523 8.4100 250.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.9800 8.8500 57.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.2114 8.5400 1257.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.3700 8.6400 380.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.1300 8.8500 100.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% - 100.0400 12.8600 24.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% - 100.5000 12.6200 3.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.2379 7.2700 350.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.2626 9.6100 160.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.2589 9.6100 40.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 108.3400 8.5700 194.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.6500 10.5700 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.1905 9.0300 940.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 103.4210 8.9300 166.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 100.3100 9.0100 160.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 100.3000 8.9700 160.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.3827 9.0000 100.00 INE084A09225 BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 101.5610 8.7400 100.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 101.6022 8.8500 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.9700 10.5500 45.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 31-Dec-99 100.0200 12.7300 12.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 31-Dec-99 100.0200 12.7300 10.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.2400 12.6100 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.9600 10.5500 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.0600 10.5300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India