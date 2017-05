May 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4140.80 NSE 10047.00 FIMMDA 30088.00 ============= TOTAL 44275.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.1800 - 2.90 INE587B07TC9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 10.30% 28-Feb-14 101.0526 8.8100 750.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 03-May-16 100.0000 8.6400 850.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.8960 8.3200 550.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 103.6100 8.7100 7.00 INE090A08LK4 ICICI BANK LIMITED RESET 30-Apr-17 104.1600 8.7200 15.00 INE138A07280 PENINSULA LAND LIMITED - 26-Feb-18 101.5000 12.5300 1.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED - 02-May-18 100.7971 8.6500 400.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.3500 8.1200 2.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 104.5000 10.7600 1.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7000 0.0000 11.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 102.1559 8.3500 50.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 100.3700 8.7000 20.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.2500 8.3800 18.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.9512 4.9300 13.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.9002 9.1900 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.3800 7.1800 1.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.8200 7.0000 46.40 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 105.5891 8.7600 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 102.6098 8.1800 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.2216 8.9000 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 101.3804 8.7500 350.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED - 02-May-23 100.0000 8.8500 30.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 103.0997 8.4100 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.7416 8.4900 257.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 101.3700 7.2700 15.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 101.5628 8.9000 50.00 NSE === INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 120.4211 8.6744 150.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 100.7365 8.6455 250.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.4360 8.5678 200.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 101.2344 8.6346 100.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 101.2224 8.3200 250.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 10-Oct-14 101.3101 - 150.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.6900 6.4756 1.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6457 8.2800 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.7018 8.3200 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.6669 8.4130 50.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.5331 8.3200 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8239 8.4200 100.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.1774 8.2999 150.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 97.9755 8.5760 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 101.0396 8.3699 600.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.4885 8.3100 1000.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 102.9040 8.2999 100.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.8570 8.3300 500.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 101.5467 8.2800 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 101.5199 8.2800 100.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.8500 11.0199 3.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.2231 9.7674 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 103.5516 8.3400 300.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.0846 8.3400 350.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.7201 8.4000 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.9924 8.6300 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.1540 8.4399 300.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.4000 0.0000 20.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 105.6900 8.7531 50.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 115.7400 7.1139 30.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 102.6659 8.4499 250.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.7518 8.4550 250.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 101.6800 0.0000 3.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.2571 8.4478 50.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 100.4200 9.0040 45.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 103.4000 10.1077 50.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.0854 7.2000 100.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.6500 0.0000 75.00 INE752E07GY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-22 102.4905 8.4200 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 104.7844 8.7500 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.0448 8.5199 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 104.8126 8.7500 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 105.5500 8.9184 18.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.1837 8.5000 276.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 104.9496 8.4600 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 103.1328 8.4350 50.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 103.1000 0.0000 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.0303 - 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.4317 - 450.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.7925 8.4200 50.00 INE752E07HA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-24 102.8432 8.4200 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.7600 8.5455 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.4500 - 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 101.1000 9.8029 1.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 100.7500 8.6407 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4071 - 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.6341 - 1145.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 102.2000 - 20.00 FIMMDA ====== INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 120.4211 8.3500 150.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.6000 2.90 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 100.7365 8.4300 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0962 8.0300 80.00 INE587B07TC9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 10.30% 28-Feb-14 101.0526 8.9500 750.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.4360 8.5600 200.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 101.2344 8.6500 100.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 101.2224 8.3200 250.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 10-Oct-14 101.3101 8.7000 150.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.6900 8.3300 1.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.7100 8.3000 1.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.3881 8.4800 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6457 8.2800 750.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.7018 8.3200 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.6669 8.4200 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.6891 8.4000 20.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.5798 8.3000 40.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.5331 8.3200 50.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 13-Feb-15 100.7705 8.6200 750.00 INE975G08025 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.25% 02-Apr-15 101.4467 11.3900 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8239 8.4200 100.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 102.6134 8.7200 100.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.1774 8.3000 150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.9723 8.7600 25.00 INE756I07126 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jun-15 101.6360 8.9500 110.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 101.9035 8.3200 40.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.8260 8.5900 40.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.7000 8.7100 700.00 INE043D07CT9 IDFC LIMITED 9.00% 07-Sep-15 100.8623 8.5400 50.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 101.1653 10.0500 197.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 97.9755 8.5800 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 101.0396 8.3700 600.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 101.1918 8.6200 500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.4885 8.3200 1000.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.4315 8.6200 200.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.0000 8.8000 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.0000 8.6300 1100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.0000 8.6300 950.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 100.0000 8.9600 500.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 102.9040 8.3000 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.8960 8.3200 300.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 101.8570 8.3300 500.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 101.5467 8.2800 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 101.5199 8.2800 100.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.8500 8.4600 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.7955 8.3600 200.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 104.8274 9.5000 19.00 INE722A07190 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED RESET 30-Mar-17 98.1060 10.7500 82.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 103.4139 8.3600 50.00 INE043D07AQ9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 20-Jun-17 100.1780 8.5300 1500.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.2231 8.7500 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 103.5516 8.3400 300.00 INE043D07BW5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 31-Jul-17 70.1131 8.7500 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.0846 8.3400 350.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.7201 8.4000 100.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.1500 8.5800 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.1500 8.5800 4.80 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.7681 8.5000 20.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.9924 8.6300 50.00 INE138A07280 PENINSULA LAND LIMITED 12.00% 26-Feb-18 101.5000 12.4200 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.0705 8.4000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.2452 8.3500 50.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.0000 8.8400 730.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.7971 8.6400 400.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.0000 8.8400 150.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0000 8.1400 500.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 100.8500 11.0000 150.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 109.4700 8.5200 5.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.1540 8.4400 450.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 104.5000 10.7500 1.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7500 11.9600 10.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 102.1559 8.3500 50.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 105.6900 8.7500 50.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 115.5442 11.0400 2.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 102.2649 8.3500 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 102.6659 8.4500 250.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.7518 8.4600 250.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 101.5800 8.5300 3.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-20 104.8397 8.4400 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.2571 8.4500 50.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.2207 8.4500 200.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 101.2036 8.6500 100.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 102.1000 8.8500 0.40 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.9724 8.7000 5.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED SR-II 9.15% 24-Jan-21 100.9700 8.9500 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.7828 9.2000 500.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 103.4000 10.1000 50.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.0854 7.2000 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.3800 7.1800 1.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.6500 6.9600 46.40 INE752E07GY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-22 102.4905 8.4200 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 104.7844 8.7500 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.0448 8.5200 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.1723 8.5000 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 104.8126 8.7500 100.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 105.5891 8.7500 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 102.6074 8.4200 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.1837 8.5000 250.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.6200 8.5000 50.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 103.0852 8.4300 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 102.6926 8.5000 15.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 104.9496 8.4600 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 103.1328 8.4300 150.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 103.7500 11.1200 20.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 103.1000 9.7800 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.5330 8.4000 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.0303 8.3600 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 102.1325 8.4100 450.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 102.6098 8.3400 150.00 INE752E07GZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-23 102.6792 8.4200 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.2216 8.7700 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.3319 8.4600 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 101.3149 8.7400 1850.00 INE296A08706 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.65% 26-Apr-23 100.5772 9.5500 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.7229 8.4300 150.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 102.7925 8.4200 50.00 INE752E07HA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-24 102.8432 8.4200 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 103.0997 8.4000 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.7600 8.5500 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.0892 8.5000 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.4500 9.4300 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.1000 9.4200 10.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 101.1000 8.5500 1.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 104.1000 10.8100 20.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 102.9025 8.3900 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.6408 8.3900 100.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 21-Nov-26 103.4200 8.3200 6.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.8000 8.6900 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4071 8.3800 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.2375 8.4000 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.6341 8.4900 950.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.7416 8.4800 413.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.7115 8.4000 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.4950 8.5100 100.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 101.3700 7.2700 15.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.7596 7.3200 50.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0400 1100.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.2500 10.0000 100.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.8300 8.9300 500.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.8500 8.9300 400.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 100.8155 8.8300 250.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 100.3800 8.9000 140.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.7500 10.4000 100.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 101.5628 8.7500 50.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 100.3800 8.9500 30.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 100.5000 8.9300 15.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.2500 12.6100 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.8000 10.5800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 