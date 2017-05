May 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7910.30 NSE 18186.00 FIMMDA 37775.90 ============= TOTAL 63872.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 99.8649 8.8000 150.00 INE881J07DC3 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-13 100.1101 9.8400 250.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.1000 4.50 INE540B07012 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-14 100.3650 10.4000 19.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 100.4328 8.9400 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.2710 8.2500 600.00 INE001A07DU7 HDFC LTD - 02-May-16 100.4810 8.6100 400.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.0141 9.4500 2750.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 103.8863 8.6600 100.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.8549 8.6300 150.00 INE005A11572 ICICI JULY 1999 - 25-Jul-18 63.5640 9.0800 0.80 INE028A09081 BANK OF BARODA RESET 30-Jan-19 100.4747 8.8500 50.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 103.8500 10.9100 180.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.4000 0.0000 2.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.2085 9.5500 50.00 INE813H07028 TORRENT POWER LIMITED 10.10% 25-Mar-21 104.9700 9.1800 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.1000 10.7400 29.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 109.5718 8.7100 150.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.3200 10.0000 4.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.2565 8.6900 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.9261 8.4000 50.00 INE813H07044 TORRENT POWER LIMITED 10.10% 25-Mar-23 105.7700 9.1800 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.3759 8.8800 600.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.6653 8.4200 350.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 101.6414 8.7000 1150.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 102.0000 7.5000 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.9750 8.4600 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.1600 8.6700 100.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% - 100.2900 9.6100 150.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 101.7500 0.0000 1.00 NSE === INE667F07428 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.46% 24-Jun-13 100.1652 8.9332 250.00 INE556F09155 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.65% 19-Jul-13 99.9054 7.9056 150.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.2861 0.0000 250.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 100.7365 8.6455 250.00 INE043D07856 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 14-Oct-13 100.3585 8.5055 1000.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.7935 8.4503 150.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.7723 8.4231 200.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 101.3003 8.6000 750.00 INE121A07FN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 10-Jun-14 101.4720 9.2500 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.2965 8.4000 250.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 100.0000 8.3462 100.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 98.1700 8.4424 4.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 85.3662 9.3666 550.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 100.9934 8.2299 50.00 INE438A07078 APOLLO TYRES LIMITED 10.15% 16-Apr-15 102.3661 8.7572 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.9812 8.3300 100.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.23% 06-May-15 101.6070 8.3112 50.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-15 102.6001 8.2054 50.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0660 9.4929 500.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 102.0351 8.2509 150.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.6773 8.4816 1000.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 97.9755 8.5760 200.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 101.0596 8.3609 600.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 101.9597 8.3082 50.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9130 8.7092 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 101.9661 8.5582 50.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.7244 8.7507 200.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 98.7824 10.4800 500.00 INE148I07282 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 26-Mar-16 98.7827 10.4800 1000.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 100.3271 8.3091 500.00 INE053F09GF9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-16 100.3054 8.2359 50.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 103.7578 8.2500 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 103.4402 8.5700 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 102.7397 8.2500 50.00 INE721A07EV8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 03-Jul-16 100.9904 - 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 102.9772 8.2500 450.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 102.8347 8.3600 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.0382 8.2631 100.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 103.0328 8.2500 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 101.6339 8.2500 150.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 101.6072 8.2500 250.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.0141 9.4882 250.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.6549 8.2999 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 103.0813 8.2700 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 102.1277 8.6801 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 103.4050 8.2999 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 103.7967 8.2700 950.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.4927 8.4442 250.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 102.5686 8.5551 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.2435 8.3500 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.4000 0.0000 20.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 100.4800 8.6806 20.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 98.7500 11.1483 4.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.5436 8.3500 350.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 100.3952 9.0062 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.2500 0.0000 100.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.2000 9.2578 17.00 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 104.0787 8.4100 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.4300 8.4731 16.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 110.0000 0.0000 21.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 95.7104 9.2299 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.0950 8.7000 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.4922 8.4499 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.3201 8.6700 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.9915 8.3900 350.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.7714 8.4100 450.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 101.8000 - 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.7970 8.3600 350.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.7315 8.3699 100.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 100.0000 10.0921 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.8312 8.3800 850.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.1400 - 10.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 103.2644 8.4000 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 103.4164 8.4000 50.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 107.7047 8.3900 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 103.5566 8.4000 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.3277 8.4649 350.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.3084 8.2750 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.6877 8.2782 350.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.9323 8.4550 200.00 INE306N07708 - -- - 100.0000 - 500.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.8400 10.0208 13.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 103.6400 0.0000 490.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 102.9600 8.9099 18.00 FIMMDA ====== INE667F07428 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.46% 24-Jun-13 100.1652 8.4000 250.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.0921 8.4000 350.00 INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 99.8649 8.5000 350.00 INE556F09155 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.65% 19-Jul-13 99.9054 8.2000 150.00 INE881J07DC3 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-13 100.1101 9.5000 650.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.1000 4.50 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 100.7365 8.4300 250.00 INE043D07856 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 14-Oct-13 100.3585 8.3100 1000.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.8676 8.6500 50.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.3682 8.4000 50.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.1889 7.8400 160.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.3013 8.3200 150.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.7935 8.3800 150.00 INE540B07012 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-14 100.3000 10.4900 19.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 101.0998 8.4200 5.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.7723 8.3900 200.00 INE121A07FN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 10-Jun-14 101.4720 9.2500 50.00 INE121A07FP0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.77% 12-Jun-14 101.4768 9.2500 500.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.2965 8.4000 250.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.6525 10.0800 200.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 99.5735 12.1500 200.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 101.1087 8.4400 100.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 100.0000 8.3500 100.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 85.3472 8.3900 400.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 85.3662 8.3900 150.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 100.9934 8.2300 50.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 100.4328 8.9500 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.9812 8.3300 100.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.23% 06-May-15 101.6070 8.1300 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 102.2164 8.9500 100.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 102.5506 8.7500 50.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 102.6001 8.2300 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.2710 8.2500 600.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0660 8.1700 500.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 102.0351 8.2500 150.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.7100 8.7000 700.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.6773 8.2900 1000.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 97.9755 8.5700 200.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 101.0596 8.3600 600.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 101.9597 7.8700 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 101.9661 8.1300 50.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9130 8.5300 50.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.7244 8.3900 200.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 98.7824 10.4800 500.00 INE148I07282 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 26-Mar-16 98.7827 10.4800 1000.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 100.3271 8.2600 750.00 INE053F09GF9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-16 100.3054 8.2400 50.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.4810 8.6000 400.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.0000 8.6300 200.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 100.0000 8.9600 150.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.0000 8.4900 500.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.0000 8.4900 450.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 103.7578 8.2500 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 103.4402 8.5700 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 102.7397 8.2500 50.00 INE721A07EV8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 03-Jul-16 100.9904 9.8400 100.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 102.9772 8.2500 450.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 102.8347 8.3600 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.0382 8.2700 100.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 103.0328 8.2500 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 101.6339 8.2500 200.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 101.6072 8.2500 250.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.0141 8.1300 3750.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.6549 8.3000 50.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.2251 8.7600 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 103.0813 8.2700 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 103.8863 8.6500 100.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.8797 8.2700 250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 102.1277 8.1300 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 103.4050 8.3000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 103.7967 8.2700 350.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.4927 8.2300 250.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.8956 8.2700 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 102.5686 8.5500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.2435 8.3500 100.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.0000 8.8500 500.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.8562 8.6300 450.00 INE005A11572 ICICI JULY 1999 - 25-Jul-18 63.5640 9.0800 1.60 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 109.7500 9.3200 17.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 111.8956 8.4500 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.3317 8.4000 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.3542 8.6200 50.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 103.8500 10.9000 180.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7500 11.9600 43.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.9000 11.9700 10.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.4000 8.6200 20.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 98.7500 11.1400 4.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.5436 8.3500 350.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 102.1896 8.4200 109.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.3500 8.6100 27.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.2085 9.5500 67.00 INE813H07028 TORRENT POWER LIMITED 10.10% 25-Mar-21 104.9700 9.4000 200.00 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 104.0787 8.4100 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 105.1971 8.3800 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 109.5718 8.7000 150.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.2200 10.5000 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.4300 8.4700 16.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.7100 7.1300 1.20 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 95.7104 9.2300 250.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.4510 9.4000 200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.2204 8.6800 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 104.4730 8.8000 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.4925 8.4500 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.4922 8.4500 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.3201 8.6700 100.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 103.3157 8.3000 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.9261 8.4000 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.9915 8.3900 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.7714 8.4100 774.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.6410 8.4300 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.9444 8.4500 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 103.2164 8.4100 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 103.2975 8.4100 100.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.5651 8.3300 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.7970 8.3600 350.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.7958 8.3600 100.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 102.5320 8.3200 375.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.7315 8.3700 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.6661 8.3800 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 103.1209 8.4100 50.00 INE813H07044 TORRENT POWER LIMITED 10.10% 25-Mar-23 105.7700 9.4000 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.4000 8.3000 55.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 103.0027 8.2800 500.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 102.6298 8.3300 150.00 INE148I08108 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 28-Mar-23 100.0000 10.1000 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.3759 8.7300 350.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.3774 8.7300 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.8312 8.3800 800.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.8326 8.3800 550.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 101.8441 8.6000 450.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 101.6414 8.6900 2150.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 100.6739 8.7400 150.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 100.0000 8.8500 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.3470 8.4600 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.1400 9.4200 10.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 101.0841 8.5900 10.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 103.2644 8.4000 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.9200 8.4000 2.10 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 102.0000 7.5000 20.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 103.4164 8.4000 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.2500 7.2300 2.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 107.7047 8.3900 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 103.5566 8.4000 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.3277 8.4600 350.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.8554 8.3300 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.3084 8.2700 200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.9750 8.4500 562.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.6877 8.2900 350.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.7181 8.4800 200.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 100.1406 8.8500 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 102.1900 9.7000 16.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 101.0108 7.3000 50.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.2900 9.6100 150.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 108.3550 8.5700 150.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 103.6400 9.5000 250.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.3442 8.8500 550.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 100.9617 8.9000 250.00 INE084A09167 BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 100.4982 8.7800 200.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 101.3528 8.7700 160.00 INE028A09081 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 100.4747 8.7700 50.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 100.6000 8.9200 40.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.2500 10.4900 33.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.5000 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.0500 10.5300 19.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 102.8712 8.9200 18.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.5000 12.6500 3.50 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 101.7500 12.4100 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India