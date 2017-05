May 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11150.50 NSE 14948.00 FIMMDA 48284.40 ============= TOTAL 74382.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 100.4328 8.9400 250.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.7624 8.6100 100.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 100.1745 8.6000 2550.00 INE001A07DU7 HDFC LTD - 02-May-16 100.4797 8.6100 650.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 104.9891 40.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.3971 9.1800 200.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 101.6800 9.4900 380.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.0705 8.5700 400.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.0300 8.2400 3000.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD - 06-May-18 100.0570 8.1200 500.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 109.5600 8.8900 219.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7000 0.9100 12.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 101.7500 8.9800 1.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.0000 8.6400 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.8700 6.8500 9.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.8900 1.1000 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7500 10.8800 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 106.9031 9.0100 500.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.2500 9.7600 22.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 104.6800 9.6000 140.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.5651 8.3000 200.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.5696 8.8500 200.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 102.6379 8.4800 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 101.9693 8.6600 1050.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 101.1437 8.3200 350.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 102.1900 8.4500 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.5500 7.1800 2.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 110.3609 7.0000 2.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST 0.00% 31-Dec-99 103.1100 10.6500 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 103.6000 9.0600 1.00 NSE === INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.3460 0.0000 450.00 INE540B07012 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-14 100.3000 0.0000 20.00 INE804I07637 ECL FINANCE LIMITED - 23-May-14 102.3510 0.0000 27.50 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 101.7441 8.2500 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.7922 8.2500 150.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 85.3662 9.3666 400.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.8623 8.6000 900.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 102.0849 8.2700 100.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.23% 06-May-15 101.6270 8.2999 50.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0395 9.5098 500.00 INE090A08EM5 ICICI BANK LTD, 7.45% 29-Jun-15 97.0400 9.0114 1.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 101.9797 8.2999 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 101.9861 8.5500 50.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9330 8.7009 50.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.3000 10.8335 35.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 98.7824 10.4800 250.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.7560 8.2000 50.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 102.7056 8.6000 50.00 INE721A07EV8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 03-Jul-16 101.6297 - 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 116.8247 8.6000 50.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 104.7729 8.3935 150.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 102.2116 8.6547 300.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.3971 9.1750 400.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 102.9017 0.0000 4.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.5845 8.2000 500.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.4200 0.0000 7.40 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.4200 0.0000 2.10 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 102.5886 8.5500 50.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 109.5800 9.8541 80.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.9659 8.2715 150.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.0637 8.2483 250.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.4500 8.6080 20.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.3222 8.3665 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.9900 0.0000 8.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 100.2000 8.8470 10.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.1994 8.7000 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.1000 0.0000 18.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.9626 9.0000 450.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 101.4500 0.0000 22.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.2500 0.0000 4.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.5956 8.6200 1450.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.3100 9.9919 58.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.2562 8.6800 900.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 104.8375 8.5100 250.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 104.3256 8.9558 12.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 103.1185 8.3600 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.0334 8.3699 183.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 103.8079 8.3200 100.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 14-Dec-22 105.1300 0.0000 14.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.8403 8.3100 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 103.1448 8.3450 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.2963 8.2850 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.1982 8.2999 100.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 102.5567 8.4653 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.5988 8.2700 105.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.1990 8.3250 500.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.5000 - 10.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 110.3000 8.5095 50.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 104.8965 7.1800 250.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 104.0000 - 112.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.8400 8.4049 850.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.8715 8.2100 750.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.2300 0.0000 80.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.3152 8.4100 1304.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.0982 8.2283 1250.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.1000 0.0000 60.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST 0.00% 31-Dec-99 103.1100 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE556F09155 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.65% 19-Jul-13 99.9105 8.1800 150.00 INE177L07061 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-13 100.1700 8.6500 50.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 94.8402 8.8600 19.00 INE290L07062 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jan-14 100.1900 8.6600 50.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.3460 8.4000 150.00 INE540B07012 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-14 100.3000 10.4800 20.00 INE894F07477 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 14-Mar-14 116.7892 8.5100 55.00 INE657K07163 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 14.00% 25-Mar-14 100.3837 63.00 INE916DA7329 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 15-Apr-14 92.5020 8.7000 7.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 99.3720 8.3000 4.00 INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 101.1152 9.2500 750.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 101.7441 8.2500 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.7922 8.2500 150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.7494 8.3500 180.00 INE689L07024 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.60% 21-Jan-15 101.5925 9.5000 1000.00 INE296A08573 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-15 86.2291 8.9900 12.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 85.3662 8.3700 400.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.9671 8.1000 50.00 INE689L07032 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.60% 26-Mar-15 101.8186 9.5000 1000.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.8623 8.6000 500.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.8657 8.6000 400.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 100.4328 8.9500 250.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 98.5951 8.2500 150.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.7624 8.6000 600.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 102.0849 8.2700 100.00 INE774D07IB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-May-15 84.5754 8.8000 2.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.23% 06-May-15 101.6270 8.3000 50.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 100.1745 8.6000 2550.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0395 8.3500 500.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0816 8.0000 500.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 102.1069 8.1900 100.00 INE488N07035 PCR INVESTMENTS LIMITED 12.10% 22-Jul-15 100.1597 11.4000 1200.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.7055 8.3200 400.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.5320 8.9200 21.00 INE511C07326 MAGMA FINCORP LIMITED 10.20% 06-Aug-15 101.7286 9.4000 50.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.0000 8.6300 1250.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.0000 8.6300 500.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 101.9797 8.3000 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 101.9861 8.5500 50.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9330 8.7200 50.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.3000 10.8200 35.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 98.7824 10.4800 250.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.7560 8.2000 50.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 102.7056 8.6000 50.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.4797 8.6000 650.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 100.1003 8.9200 1000.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.0100 8.4800 500.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.0500 8.4600 50.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 100.0000 9.2400 1000.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 100.0000 8.5900 100.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 116.8247 8.6000 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.0600 8.3500 100.00 INE848E07195 NHPC LIMITED SR-R1 PART-C 8.70% 11-Feb-17 101.2306 8.2800 10.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 104.7729 8.4000 150.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 102.2116 8.1500 250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 102.1477 8.6700 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.3971 8.9300 400.00 INE043D07AQ9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 20-Jun-17 100.1983 8.3000 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.5125 8.2200 500.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 101.7700 8.9000 1.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.6752 8.5600 450.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 101.6800 9.4900 380.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.3300 8.5300 1.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.6110 8.4400 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.3300 8.5300 4.80 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.6110 8.4400 2.60 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 100.2523 9.3000 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.9335 8.2200 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.2000 8.3800 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 102.5886 8.5500 50.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 101.8944 8.5500 250.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.0719 8.5700 600.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.0705 8.5700 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.0000 8.2400 4350.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0470 8.1600 750.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.0000 8.2400 450.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.9569 8.9400 139.00 INE721A08CB2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 100.6013 10.3500 250.00 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 100.3127 9.3000 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.9659 8.2700 150.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.0637 8.2500 250.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.4000 8.3800 388.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.2779 8.6400 300.00 INE017A08177 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.35% 08-Feb-19 100.1039 9.3000 100.00 INE848E07211 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-19 101.7837 8.2800 10.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 101.9624 9.3000 100.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.4500 8.6100 20.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 101.2904 9.3000 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.3222 8.3700 50.00 INE848E07229 NHPC LIMITED SR-R1 PART-F 8.70% 11-Feb-20 102.0290 8.2800 10.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.8269 8.4400 250.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.9072 8.3000 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.0200 8.6800 120.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.1994 8.7000 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.1000 8.4100 18.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 102.0296 9.3000 100.00 INE848E07237 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-21 102.2427 8.2800 10.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.4000 10.3000 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.9626 9.0000 950.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 102.0479 8.2500 25.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.2736 7.1700 50.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 102.4000 7.2100 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.1900 7.0600 100.00 INE848E07245 NHPC LIMITED SR-R1 PART-H 8.70% 11-Feb-22 102.4517 8.2800 10.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 95.3799 9.2700 200.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 96.2448 9.1600 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.3439 8.6600 1450.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.9758 8.3800 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.2562 8.6800 1100.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 104.6800 9.5900 140.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 104.8375 8.5100 250.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.1183 8.3700 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 104.3256 8.9500 12.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 103.1185 8.3600 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.2512 8.3500 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 103.0613 8.3500 50.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 100.7900 9.7400 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.0334 8.3700 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.6900 8.4200 33.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 103.2060 8.4100 200.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 103.8079 8.3200 100.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 104.4000 11.0100 1.00 INE848E07252 NHPC LIMITED SR-R1 PART-I 8.70% 11-Feb-23 102.6450 8.2800 10.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.8403 8.3100 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 103.1448 8.3500 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.2963 8.2800 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.1982 8.3000 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.9986 8.3300 50.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 102.5567 8.3500 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.5314 8.2800 412.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.5328 8.2800 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.4150 8.7200 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.6478 8.6600 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.2327 8.3200 450.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.8312 8.3800 50.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 24-Apr-23 100.0000 9.6900 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 101.4589 8.6600 750.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 101.9693 8.6400 802.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 101.0772 8.3300 550.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 101.8387 8.6600 448.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 100.0000 8.8500 50.00 INE054O07017 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-23 103.0244 8.6000 50.00 INE848E07260 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-24 102.6817 8.3000 10.00 INE848E07492 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-25 102.8290 8.3000 10.00 INE848E07500 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-26 102.9735 8.3000 10.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 110.3000 8.5000 100.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 104.8965 7.1800 250.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 104.0000 9.5200 255.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.3325 7.1900 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.7981 8.4100 750.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.8400 8.4000 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.8715 8.2100 1100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.4151 8.8000 600.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.2300 8.8200 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.0982 8.2300 1250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.9700 8.4500 854.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.3581 8.4000 701.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 109.2000 8.4900 50.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.1000 9.9500 60.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.0000 10.3600 1000.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.0000 10.3700 100.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0116 10.0300 300.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.0488 10.3500 560.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.3442 8.8500 199.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 101.0964 8.7500 70.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.9600 10.5500 5.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 102.0815 12.5000 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 103.6000 8.8000 1.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 101.4000 12.6000 1.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 101.7500 8.7600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE