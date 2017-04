May 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7500.50 NSE 17405.00 FIMMDA 52670.00 ============= TOTAL 77575.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7279 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD - 03-Mar-14 100.4792 8.9700 500.00 INE721A07AZ7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.10% 11-Jul-14 100.1000 10.9300 3.50 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD - 12-Dec-14 100.5000 12.5000 5.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 100.1413 8.2500 100.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 100.2616 8.5500 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 101.9211 8.5600 250.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 100.6700 12.7600 11.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 102.6300 8.5300 100.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 26-Feb-18 100.2000 12.9000 3.00 INE138A07280 PENINSULA LAND LIMITED - 26-Feb-18 100.1100 12.9300 1.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.3231 8.5100 100.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 06-May-18 100.0570 8.1200 2550.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.9735 8.7900 79.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 104.0528 8.0600 50.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.5000 0.0000 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.1502 10.6400 500.00 INE752E07HJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-21 102.2908 8.2400 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.6625 9.0600 250.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.9621 8.6100 125.00 INE651A09049 STATE BANK OF MYSORE 8.95% 15-Nov-21 101.9859 8.6000 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 96.1498 2.4600 750.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 102.4600 9.2600 6.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.6623 8.2300 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.0680 8.2100 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 102.8341 8.4500 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.2958 8.5900 750.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 101.0761 8.3300 250.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.6800 8.5700 5.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 104.3600 7.2200 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.8283 8.3600 350.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 101.3600 12.6200 2.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00 NSE === INE804I07DT1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-May-13 145.0820 0.0000 5.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 119.6648 8.3961 550.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 100.1997 8.5643 1000.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.8912 8.5531 300.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.3611 8.4815 200.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0667 9.6457 650.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.7319 8.2100 200.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 100.0385 9.5437 400.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.8037 8.2800 450.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 100.1543 8.2400 1000.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 101.6882 8.5500 100.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 101.2868 8.6000 300.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.9454 8.6000 450.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.9390 8.5500 400.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.1765 9.4560 500.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 102.1339 8.1959 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 101.9211 8.5626 250.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.6970 8.4723 1000.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.7000 - 30.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 101.5500 9.1141 5.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.9446 8.4312 150.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.9305 8.2999 750.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.2507 8.2400 100.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 98.7364 10.5000 250.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 103.1785 8.2000 200.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 102.9972 8.2404 450.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 101.2000 14.2115 20.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 101.6272 8.2429 250.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.0785 9.2435 1500.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 102.1997 8.6581 500.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.3971 8.9330 20.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 104.0021 8.2100 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.5798 8.2000 300.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 103.1526 8.5700 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.1927 8.9300 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.6000 0.0000 2.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.0000 - 30.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 109.8500 9.8306 59.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.6407 8.3300 50.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.0082 8.7764 150.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 100.0000 8.4831 35.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 98.9500 11.1041 4.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.5000 8.4034 5.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 101.4000 8.9171 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.4300 0.0000 12.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.3021 8.6147 18.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.4900 11.0810 10.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.7500 10.9281 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.7811 9.0300 1000.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.7811 9.0300 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.7153 8.6000 200.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.3791 8.5763 13.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 106.2638 8.3300 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.7656 8.6000 200.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 105.0956 8.4700 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 103.8996 8.2400 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 104.0343 8.2299 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.0967 8.3600 50.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 104.3000 - 1.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 103.1025 8.2700 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.7973 8.2100 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.2950 8.2850 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.7296 8.2500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4981 8.2800 500.00 INE043D08CJ8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.81% 15-Jan-25 100.5500 8.7218 10.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.9000 - 17.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.0000 - 33.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 100.5500 8.7204 10.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 104.2278 8.2999 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.3500 6.9165 5.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 104.4017 8.2999 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3984 8.9332 250.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.1900 - 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.1299 8.1800 350.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 104.1500 0.0000 45.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.6557 8.3699 500.00 INE872A07RH0 0.00% - 100.2500 - 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.3600 0.0000 100.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 101.8000 0.0000 60.00 FIMMDA ====== INE523H07056 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD. 11.90% 02-Jun-13 100.0967 10.2100 500.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 119.6648 8.1000 550.00 INE722A07398 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 0.00% 19-Jul-13 108.6650 9.2800 50.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 100.3737 8.2000 20.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 100.1997 8.3000 1000.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.8912 8.3000 300.00 INE177L07061 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-13 100.1900 8.6500 50.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 100.1955 8.3200 50.00 INE290L07062 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jan-14 100.2100 8.6500 50.00 INE916DA7279 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.70% 03-Mar-14 100.4792 8.8800 500.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 128.8011 8.3900 45.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.3611 8.4500 200.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0667 8.2500 650.00 INE721A07AZ7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.10% 11-Jul-14 100.1000 11.0500 3.50 INE667F07AH9 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.82% 15-Sep-14 100.8046 9.1000 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.7319 8.2100 200.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 101.7441 8.2500 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.7019 8.3500 450.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 100.1543 8.2400 1000.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 100.1413 8.2500 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 101.6882 8.5500 100.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 101.2868 8.6000 300.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.9454 8.6000 450.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.9495 8.5500 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.9390 8.5500 150.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.20% 24-Apr-15 100.4149 8.9500 250.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 100.2616 8.5500 450.00 INE121A07GL7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 08-May-15 100.0000 9.6000 50.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.1765 8.3500 500.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 102.1339 8.1900 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 102.1245 8.1800 110.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.5161 8.4100 3.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.0592 9.7100 7.00 INE511C07326 MAGMA FINCORP LIMITED 10.20% 06-Aug-15 101.7486 9.3900 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 101.9211 8.5600 500.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.6970 8.2700 1000.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.7000 30.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.9446 8.1900 150.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.9305 8.3000 750.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.2507 8.2400 100.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 98.7364 10.5000 500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.7748 8.2000 50.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 100.6275 9.3500 200.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0300 10.5400 750.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 100.2155 8.7000 500.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.0000 8.9500 500.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.4757 8.6000 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.3200 8.5000 500.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 100.0992 8.9200 350.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.0000 8.4900 600.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 100.0000 9.2400 100.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 100.0000 8.5900 100.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 103.1785 8.2000 200.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 102.9972 8.2400 450.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 100.3000 12.1500 20.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 101.6272 8.2400 250.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 100.0134 8.1100 930.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.0788 8.3500 6000.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.0785 8.3000 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 103.2314 8.2200 250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 102.1997 8.2100 500.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 100.6700 12.7500 11.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 104.0021 8.2100 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.5798 8.2000 300.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 103.1526 8.5700 50.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 100.9392 9.7100 30.00 INE013A07TO3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 24-Jan-18 101.5415 9.4000 400.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 26-Feb-18 100.2000 12.9000 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.4378 8.3000 450.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 100.0000 10.4900 300.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 100.9950 10.2100 100.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.3231 8.5100 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.6000 12.0700 2.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.0300 8.2300 1700.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0570 8.1500 500.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.0000 8.2500 100.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 99.6192 9.5900 250.00 INE306N07690 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.10% 07-May-18 99.9957 9.1000 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.0000 8.5700 1150.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.0000 8.5800 30.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 101.4300 11.0900 140.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 100.7322 11.0300 140.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.9735 8.9300 20.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 104.0528 8.2500 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.6407 8.3300 250.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 100.6219 8.6200 50.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.7300 11.1600 10.00 INE017A07534 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.80% 03-Jul-19 102.1883 9.3000 100.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 101.9674 9.3000 100.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.9000 8.5900 250.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 98.9500 11.1000 4.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 100.6219 8.6400 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.1814 8.7700 30.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.8707 8.3300 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.8738 8.3300 50.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 97.4716 10.9900 100.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 101.6022 8.3300 100.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.5900 8.3800 2.00 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 100.6219 8.6500 50.00 INE752E07HJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-21 102.2908 8.2300 200.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.7500 10.2100 100.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.3705 10.2800 30.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.6625 9.0500 1250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.0400 8.9900 50.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 102.1000 8.5900 125.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 103.4000 10.1000 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 103.5498 8.2300 100.00 INE651A09049 STATE BANK OF MYSORE 8.95% 15-Nov-21 101.9859 8.2800 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 96.5944 9.1200 750.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.7153 8.6000 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 106.2638 8.3300 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.7656 8.6000 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 105.1700 8.3000 1.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 105.0956 8.4700 100.00 INE013A07RT6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 28-Sep-22 104.0999 9.4000 50.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 103.8996 8.2400 200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 104.0343 8.2300 200.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 103.8437 8.2300 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.1626 8.3500 200.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 104.0588 8.2800 500.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.9678 8.4200 6.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 102.9714 9.4000 330.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 103.1025 8.2700 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.7973 8.2100 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.2628 8.2900 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.2950 8.2800 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.0680 8.2000 206.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.3337 8.7600 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.6821 8.6500 1000.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.5024 8.2800 600.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4981 8.2800 400.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 102.8341 8.4500 400.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 102.8384 8.4500 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.3621 8.5800 1500.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 101.0761 8.3300 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.0000 8.6400 180.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 102.1153 8.5200 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 104.2818 8.2400 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 100.7678 8.6600 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.0000 9.4300 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 104.5096 8.2400 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.6800 8.5700 5.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 104.3600 7.2200 5.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 104.2278 8.3000 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.6000 7.1700 2.50 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 104.4017 8.3000 50.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.8210 8.6800 450.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.8653 7.2900 140.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.0460 8.1900 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.1299 8.1800 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.8283 8.3500 1876.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.2593 8.2100 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.2000 9.0000 207.00 INE138A07280 PENINSULA LAND LIMITED -- - 100.1100 12.9000 1.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED -- - 100.0300 8.1300 3300.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.5259 9.8200 480.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.7795 7.3100 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.3600 8.5700 100.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.1500 9.9400 60.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.0225 10.3200 500.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.5631 10.4000 250.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.0000 10.3600 750.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.0000 10.3600 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.1502 10.3300 851.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 101.3700 9.2900 150.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.9895 8.7500 50.00 INE112A09067 CORPORATION BANK RESET 31-Dec-99 101.1602 8.7100 42.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 101.4300 8.7600 30.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.1200 10.5200 24.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.4300 9.0100 24.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 101.3600 12.6100 2.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 101.4000 8.7600 1.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 101.4000 12.6000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com