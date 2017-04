May 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7832.10 NSE 12890.40 FIMMDA 34997.70 ============= TOTAL 55720.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.5600 - 1.40 INE095A09064 INDUSIND BANK LIMITED 8.50% 30-Jun-14 98.1000 10.3200 5.00 INE084G09156 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.45% 01-Feb-15 98.5000 9.4000 4.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 100.5513 8.8700 250.00 INE013A07VG5 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 04-Aug-16 90.0000 3.3200 1.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 103.6300 8.6900 7.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.7300 8.7700 5.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 101.0500 8.4800 10.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 102.5837 8.9900 1750.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 103.2274 9.0100 750.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 70.2000 8.7600 0.70 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 103.3168 8.3000 200.00 INE139F09622 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.30% 19-Oct-17 103.0000 8.4700 10.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.2227 8.5300 250.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.2908 8.5000 550.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 109.7500 8.7600 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.4900 0.0000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.0000 10.7500 4.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 103.0000 9.9300 20.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 104.5700 9.5500 450.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED - 28-Feb-23 104.5700 9.5500 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.3617 8.2400 700.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 102.7000 8.8700 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.3617 8.3000 400.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.2283 8.6000 1300.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 101.9405 8.2100 800.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 100.0000 8.8500 20.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 103.3456 8.6700 250.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 109.2042 8.5000 20.00 NSE === INE804I07DT1 ECL FINANCE LIMITED - 27-May-13 145.2480 0.0000 1.50 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 101.4508 0.0000 1000.00 INE909H07313 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 18-Dec-13 95.0227 8.8816 100.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 23-Jan-14 100.0913 9.2306 100.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 100.1837 8.2200 1500.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 85.4882 9.3388 150.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.4243 8.2750 100.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 98.2500 0.0000 50.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 102.3112 0.0000 11.40 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 102.0442 8.2750 200.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0600 - 750.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 103.1730 8.2000 100.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 103.6300 9.6284 7.00 INE654A09118 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 31-Oct-16 102.0300 9.1450 15.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 103.2929 8.2000 300.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.1980 9.7775 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.6142 8.1900 150.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 104.0045 8.1800 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.7006 8.2500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.6267 8.2500 50.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 101.0282 10.2060 400.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 101.4500 0.0000 1.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0700 - 2450.00 INE872A07RH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 06-May-18 100.1500 - 1.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 99.9000 - 200.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 109.9500 8.4097 2.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 109.7500 9.8392 20.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1902 8.2182 100.00 INE112A09067 CORPORATION BANK RESET 19-Jan-19 101.9000 0.0000 7.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 102.7431 8.2200 50.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 102.8200 0.0000 11.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 54.7428 0.0000 20.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 103.0895 8.2200 100.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 109.6073 2.5349 100.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 101.4000 8.9172 32.00 INE752E07GX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-21 103.4222 8.2200 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 107.1600 8.3539 4.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 103.7000 10.0512 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.6500 8.6100 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.7653 8.6000 350.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 103.9000 8.6490 9.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.3879 8.2800 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 101.6400 0.0000 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 103.7686 8.2600 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.4919 8.2999 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 104.2207 8.2700 165.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 103.5698 8.2000 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.8634 8.2000 300.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.4000 - 6.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.1005 8.1949 900.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.7671 8.2400 700.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 104.1152 8.2299 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 104.3565 8.2299 100.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 100.0000 8.4884 20.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.3700 - 20.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 35.1409 0.0000 20.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.6400 8.3508 257.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 103.0070 8.6042 150.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.0300 - 160.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.9700 0.0000 10.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 104.6455 8.6492 120.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.2200 8.1755 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.0001 8.3300 352.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.6800 8.5459 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.4700 - 23.50 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 104.0500 9.0149 20.00 FIMMDA ====== INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.0862 8.4400 4.00 INE721A08521 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 29-Jul-13 100.3630 8.7300 150.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.5600 1.40 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 101.4073 8.2700 750.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 101.4073 8.2700 50.00 INE177L07061 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-13 100.2000 8.6000 50.00 INE909H07313 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 18-Dec-13 95.0227 8.7300 100.00 INE290L07062 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jan-14 100.2200 8.6000 50.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 23-Jan-14 100.0913 8.7500 100.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.6598 8.3100 250.00 INE667F07402 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.55% 19-May-14 101.3925 9.0400 300.00 INE095A09064 INDUSIND BANK LIMITED 8.50% 30-Jun-14 98.1000 10.4000 5.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.6725 10.0600 200.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 99.5935 12.1200 200.00 INE667F07AH9 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.82% 15-Sep-14 100.8046 9.1000 100.00 INE774D07HM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 25-Nov-14 87.6747 8.9300 11.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 100.1837 8.2200 1500.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 85.4882 8.3700 150.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.4243 8.2700 100.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.20% 22-Apr-15 100.5513 8.8800 250.00 INE121A07GL7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 08-May-15 99.9979 9.6000 45.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.7343 8.2400 5.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 102.0442 8.2700 200.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 98.8051 10.4700 250.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.6262 8.2500 450.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0600 10.5300 750.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 100.0000 8.9900 100.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0000 8.2500 100.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 103.1730 8.2000 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 103.2929 8.2000 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 103.2635 8.2100 50.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 102.5837 9.0000 1750.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 103.2274 9.0000 750.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.1980 8.7500 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 103.3168 8.2900 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.6142 8.1900 150.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 104.0045 8.1800 100.00 INE501A07115 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.71% 18-Jan-18 101.2037 9.3500 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.7006 8.2500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.6286 8.2500 720.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.6267 8.2500 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 102.4489 8.2500 30.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 101.0282 10.2000 300.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.2227 8.5300 300.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0000 8.1800 1700.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0700 8.1400 750.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.0000 8.2400 250.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.2908 8.5000 550.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.0000 8.5800 500.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 100.0000 8.3300 550.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 100.0150 8.3300 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1902 8.2200 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.1493 8.4400 12.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 102.7431 8.2200 50.00 INE017A07534 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.80% 03-Jul-19 103.5805 9.0000 50.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 103.6000 8.9500 90.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 100.6375 8.3500 35.00 INE053F09GP8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 03-Feb-20 106.9000 7.3600 50.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 103.0895 8.2200 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.3002 8.4400 50.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.2747 8.4400 200.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 109.6073 10.0000 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.4000 8.6100 9.80 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED SR-II 9.15% 24-Jan-21 101.2000 8.9000 150.00 INE752E07GX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-21 103.4222 8.2200 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 109.5642 8.7000 2.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 103.0000 9.9300 10.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 103.4200 10.1000 80.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.6500 8.6100 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.9400 8.3800 16.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.7653 8.6000 350.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 104.4300 8.4300 9.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 105.3879 8.2800 300.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 105.5528 8.4000 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 102.8024 9.9100 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.5515 9.0700 400.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 103.7686 8.2600 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 103.8990 8.2400 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 104.0336 8.2300 150.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 100.4100 11.2900 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.0967 8.3600 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.4919 8.3000 55.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 104.1250 8.2700 500.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 104.5537 8.2200 165.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 104.2207 8.2700 100.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 104.3000 11.0300 1.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 103.5698 8.2000 150.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 101.7956 9.9900 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.8634 8.2000 150.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 103.5805 8.1600 500.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.6650 8.2300 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 104.1904 8.2500 30.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.4000 8.9000 6.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.0680 8.2000 950.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.1344 8.1900 650.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 100.0603 10.6200 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.3617 8.3000 1300.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 24-Apr-23 100.0000 9.6900 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 102.8327 8.4500 350.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.1690 8.4000 300.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.2283 8.6000 1250.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 101.8745 8.2100 450.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 101.9405 8.2000 350.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.0337 8.6300 230.00 INE296A08706 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.65% 26-Apr-23 101.2003 9.4500 50.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 100.0000 8.8500 20.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 100.0000 8.9900 400.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 104.1152 8.2300 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 104.3565 8.2300 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 103.2328 8.3400 100.00 INE043D08CJ8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.81% 15-Jan-25 101.5000 8.5800 10.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 101.5100 8.5800 10.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 103.3456 8.5500 250.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 103.0070 8.5000 150.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.8642 7.2900 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.1350 7.2600 2.50 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.9700 8.3900 10.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 104.6455 8.6500 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.1955 8.1700 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.7988 8.4700 1126.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.0001 8.3300 350.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 100.6975 8.4000 100.00 INE654A09118 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET - 102.0300 8.6000 30.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% - 101.4000 12.6000 2.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% - 101.3600 12.6100 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.0000 8.4000 2.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 102.1500 9.7000 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 101.8626 7.2100 52.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 110.1929 8.4000 420.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.0200 10.3600 2570.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.0000 10.3600 800.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.0000 9.4500 1190.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 101.4500 8.7700 32.00 INE112A09067 CORPORATION BANK RESET 31-Dec-99 101.9000 8.5400 14.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.3000 10.4900 11.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.3000 10.3000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com