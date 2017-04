May 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5650.80 NSE 26717.00 FIMMDA 44656.50 ============= TOTAL 77024.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.0909 8.9600 50.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.6598 8.3200 250.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.7782 8.5900 150.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 103.0000 8.6500 6.00 INE013A07VG5 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 04-Aug-16 90.0000 3.3300 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 104.0694 8.2000 300.00 INE160A09165 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 20-Jul-17 104.5000 9.0400 10.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 72.0000 8.1100 0.70 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 103.3621 9.4700 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.7250 8.1000 3.20 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 102.9543 8.0000 250.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.8160 8.3800 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.5000 0.0000 2.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.3500 8.0700 2.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 102.1500 8.7200 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.9700 3.1800 9.80 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4739 9.5000 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 112.3000 0.0000 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.9200 2.0900 15.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 104.5537 8.2200 100.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED - 28-Feb-23 104.5700 9.5500 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.1005 8.2000 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 102.1097 8.7800 1650.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 102.8327 8.4500 200.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.5584 8.5800 1100.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 102.0066 8.2000 200.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 100.3577 8.3900 10.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 103.2500 9.6800 6.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 1032.1000 0.0000 1.60 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 1023.1000 0.0000 2.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.9528 8.2200 305.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.2214 8.2000 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.7568 8.0200 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.4500 7.2500 3.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 110.7487 8.3600 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 102.7500 10.4600 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 104.1752 9.0100 150.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 102.3500 12.4300 15.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 102.8200 10.6800 3.00 NSE === INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 119.7543 8.7782 100.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0910 8.8150 250.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 101.4123 8.4082 250.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 101.4123 8.4082 50.00 INE001A07JY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 29-Jan-14 100.1842 8.6528 1000.00 INE001A07IA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 17-Feb-14 100.6670 8.6358 2000.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 100.2816 8.2964 200.00 INE667F07527 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.35% 22-Jul-14 101.2270 9.1499 100.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 101.7200 8.5800 150.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 102.3063 8.1000 250.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.7782 8.5863 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.2021 8.2800 500.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.9942 8.0800 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 101.9379 8.5899 500.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 100.5395 8.1500 100.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.5782 8.8000 1000.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.9187 8.8000 1000.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 102.2828 8.1500 1250.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9356 8.6960 1500.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 102.3480 8.1500 1400.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.4922 - 1500.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 104.1454 8.0379 200.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 103.2822 8.1599 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 103.5389 8.0500 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.5164 8.0930 100.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 102.5133 8.1000 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.5947 8.5000 250.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.3765 8.2500 100.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 102.5837 8.9994 250.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 100.4200 8.7773 150.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 103.2274 9.0000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 104.0694 8.1900 150.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.8095 8.1000 250.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 102.3057 8.1800 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 102.6919 8.0200 400.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.8851 8.1800 50.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 101.0282 10.2056 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 102.7428 8.1800 50.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.9100 0.0000 1.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 103.1468 8.1800 50.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 54.7362 0.0000 5.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 100.7000 0.0000 1.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 101.5606 0.0000 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.1555 8.2299 250.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 102.2000 0.0000 1.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 101.4600 8.9120 4.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.8300 0.0000 150.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 101.7237 0.0000 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.0166 8.9900 100.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 102.4360 8.5350 500.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 110.0100 0.0000 3.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 102.1240 9.5259 170.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.7907 8.4300 850.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 106.0300 8.3207 23.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 107.4361 8.1500 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.0853 8.5500 550.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 107.0655 8.4499 500.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 104.5607 8.1500 300.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 103.0189 8.4428 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.2408 8.4700 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 105.4484 8.3850 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 104.3188 8.1500 400.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 102.0947 0.0000 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.8621 8.2000 100.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 103.4466 8.1785 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.9324 8.1900 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.2688 8.1700 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.7198 8.1000 1150.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.3679 - 100.00 INE112A09091 CORPORATION BANK RESET 06-May-24 100.0881 8.2305 250.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 102.2915 0.0000 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.2500 - 1.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.9000 8.9745 1.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 106.6192 8.2000 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.3902 8.1500 1300.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.0606 8.5992 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.2214 8.1900 900.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 106.0068 8.1183 750.00 INE685O07018 - -- - 101.4453 - 100.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% - 102.1500 9.3986 3.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 102.4500 9.6702 1.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST -- 31-Dec-99 102.8200 0.0000 3.00 FIMMDA ====== INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.0909 8.6300 50.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 119.7543 8.4500 100.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0910 8.5000 250.00 INE511C07110 MAGMA FINCORP LTD. 11.15% 13-Nov-13 100.6412 9.3000 350.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 101.4123 8.2500 250.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 101.4123 8.2500 50.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 101.0922 8.7900 1000.00 INE001A07JY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 29-Jan-14 100.1842 8.5500 1000.00 INE001A07IA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 17-Feb-14 100.6670 8.5500 2000.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.9514 8.1300 200.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.9335 8.1600 200.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 100.2816 8.1300 200.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.8062 8.0500 1.00 INE667F07527 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.35% 22-Jul-14 101.2270 9.1500 350.00 INE667F07AH9 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.82% 15-Sep-14 100.8082 9.1000 100.00 INE860H07250 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.90% 19-Sep-14 100.1934 9.6600 45.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 102.0564 8.0500 1.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 101.7641 8.2300 1000.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 101.7200 8.5800 150.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 102.3063 8.1000 250.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.7782 8.5800 400.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 100.4420 8.5000 500.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 100.1903 8.6400 20.00 INE121A07GL7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 08-May-15 99.9967 9.6000 5.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.2021 8.2800 500.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.3899 8.1800 100.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.9942 8.0800 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 101.9379 8.5900 500.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 100.5395 8.1500 100.00 INE968N08059 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.75% 28-Sep-15 100.6848 9.1900 45.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.5782 8.8000 1000.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.9187 6.2200 1000.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 102.2828 8.1500 1250.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9356 8.1800 1500.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 102.3480 8.1500 1150.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 101.9831 8.3000 250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.4922 8.6000 1500.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 100.4567 8.4100 100.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 100.1687 8.9000 650.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 104.1454 8.0500 200.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 125.2536 8.3300 100.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 103.2822 8.1600 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 103.5389 8.0500 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.5164 8.1000 100.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 102.5133 8.1000 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.5947 8.5000 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 4.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.3765 8.2500 150.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 102.5837 9.0000 250.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 102.2000 8.5100 26.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 103.2274 9.0000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 104.0694 8.1900 450.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 103.3621 9.5000 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.4951 8.2200 5.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.8095 8.1000 250.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 102.3057 8.1800 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 102.6919 8.0200 400.00 INE501A07115 DEEPAK FERTILIZERS AND PETRO 9.71% 18-Jan-18 101.2027 9.3500 50.00 INE013A07TO3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 24-Jan-18 101.5800 9.3900 596.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.8851 8.1800 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 102.1322 8.4600 250.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 102.9543 8.0000 250.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 101.0282 10.2000 150.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.8160 8.3800 400.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.2427 8.5200 50.00 INE306N07690 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.10% 07-May-18 99.9916 9.1000 50.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 100.1350 8.3000 650.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 105.4330 8.2500 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 102.7428 8.1800 50.00 INE721A08CB2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 101.1824 10.2100 200.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 101.5962 8.2500 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.0569 8.2500 250.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 103.1468 8.1800 50.00 INE053F09GP8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 03-Feb-20 106.9200 7.3500 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 101.5606 8.4500 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.1555 8.2300 250.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 97.4982 10.9900 100.00 INE296A08425 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 01-Jun-20 100.0000 9.4900 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 102.9085 8.2500 50.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 103.3758 8.2500 350.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 102.3500 8.4300 150.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 101.4739 9.5000 50.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 103.8100 8.9800 40.00 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 101.7237 8.4500 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 103.3500 10.1100 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.0166 8.9900 100.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 102.4360 8.1000 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.5000 7.0100 68.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 107.5756 7.0000 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.3385 7.0000 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.7907 8.4300 850.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 107.4361 8.1500 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.7301 8.4500 550.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 107.0655 8.4500 500.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 104.5607 8.1500 300.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 103.0189 8.4400 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 104.3731 8.4500 200.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 105.4484 8.3900 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 104.3188 8.1500 600.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 102.0347 8.4500 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 104.6547 8.1200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 104.2685 8.1400 300.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.9324 8.1900 350.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 103.4466 8.1800 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.4049 8.1500 200.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 103.5255 8.2000 500.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 103.5561 8.2500 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.9528 8.5800 1650.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.4460 8.1400 1150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.0386 8.2000 400.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.3679 8.3700 450.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 101.4884 8.6500 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.6914 8.5300 600.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.3607 8.5800 250.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 101.8734 8.2100 250.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 102.0066 8.1900 100.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 100.0000 8.9900 550.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 100.0000 8.9900 350.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 100.3577 8.3800 10.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 102.3710 9.0500 250.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.7794 8.6500 20.00 INE112A09091 CORPORATION BANK RESET 06-May-24 100.0881 8.2200 250.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 102.2915 8.4500 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.9000 9.1100 12.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.2500 9.1000 1.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 102.7700 8.3200 4.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.3500 7.2300 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.6700 7.2900 18.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 108.4912 7.1300 1.90 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.6739 7.2000 1.60 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 106.6192 8.2000 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 105.4000 8.3400 66.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 104.7477 8.3100 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.3902 8.1500 1355.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.0606 8.6000 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.8315 8.1000 400.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.7837 8.2300 1400.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 106.1740 8.1000 850.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.8409 8.1400 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.1735 8.3100 50.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 100.6963 8.4000 150.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 101.5005 8.3100 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 102.4500 9.6700 1.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 101.7000 7.2300 4.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 102.1500 9.4000 3.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 110.7487 8.3500 300.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.8000 10.5400 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.0300 10.3600 520.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 104.1752 8.7100 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.0000 10.3500 50.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 101.4300 8.7600 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India