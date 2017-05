May 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9100.60 NSE 19226.40 FIMMDA 53838.90 ============= TOTAL 82165.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 101.0537 0.0000 250.00 INE813A07049 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 0.00% 04-Apr-16 102.3278 0.0000 250.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK - 08-May-16 100.0774 8.2200 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0000 8.1700 2000.00 INE054O08049 LNT SHIPBUILDING LIMITED - 25-Oct-17 100.7866 8.6500 600.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 103.6104 8.0000 200.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD - 04-Apr-18 101.7476 7.5500 200.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.0600 8.2300 1750.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.8012 8.3700 450.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 100.8497 8.1100 900.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.1300 11.8800 0.20 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 102.2478 9.1000 150.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 102.4300 9.4200 66.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 102.9800 9.7500 2.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 110.3800 9.6500 14.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.2600 7.4300 86.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.0042 7.0500 100.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 103.1339 9.3600 150.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 102.6000 10.2000 10.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 102.4620 8.7100 250.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.3844 8.2200 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.2913 8.4000 1050.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 102.4349 8.0700 100.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 104.1822 7.2400 15.00 INE054O07041 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-26 104.6480 8.5000 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 105.4483 10.1900 2.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 104.0000 9.4200 2.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 102.8000 10.6900 1.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 102.5000 12.4100 0.50 NSE === INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.0693 8.6319 200.00 INE001A07IT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 19-Jul-13 100.0921 8.6961 650.00 INE647A08239 SRF LTD. 10.60% 23-Sep-13 100.3246 9.8694 750.00 INE001A07JY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 29-Jan-14 100.2699 8.5227 1000.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.9740 8.1726 600.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.7667 8.4752 150.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.7708 8.4743 500.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 100.6310 8.6000 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 101.1203 8.0600 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 102.0715 8.1200 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 102.0613 8.1200 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 102.0026 8.0000 200.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.1759 9.2589 1000.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 101.2682 8.1700 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 102.4547 8.0500 550.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9178 8.7034 2500.00 INE514E08CJ6 EXIM BANK 8.75% 18-Mar-16 100.5019 8.5236 400.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 01-Oct-16 102.2676 8.0600 800.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.3000 12.8298 4.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 103.9942 8.1000 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 103.0753 7.9200 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.8109 7.9400 200.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 103.0395 8.3550 250.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.1000 0.0000 200.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 103.2668 7.9203 250.00 INE514E08CF4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 26-Feb-18 103.2846 7.9000 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 103.4329 8.0000 100.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 100.6000 8.7475 40.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.2900 - 10.00 INE206D09202 NPCIL TX-20 6.15% 14-Aug-18 92.4500 7.9001 0.40 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 111.3000 8.2725 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.4869 0.0000 5.50 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 104.9479 8.0475 50.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 12-Jan-19 102.7600 9.1642 200.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.7000 8.3467 6.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 103.3200 0.0000 2.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 109.6439 10.0007 100.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 101.9600 8.8684 12.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.7100 9.1632 53.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 103.4500 10.0961 42.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 110.2552 10.0000 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.1942 8.9600 200.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 104.0000 10.0007 83.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 101.9000 8.6081 2.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 110.0000 0.0000 15.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.5590 6.6923 100.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 102.1440 9.5225 170.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 107.3659 8.3400 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.5700 8.3923 9.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.5102 8.3300 400.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 110.8587 10.0000 200.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 103.5100 9.6057 13.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 107.4000 8.6290 106.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.1617 8.0500 550.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 104.9500 0.0000 30.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 105.5357 7.9700 50.00 INE727M09075 IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED 10.15% 18-Feb-23 101.9500 - 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 105.4739 8.0000 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.4991 7.9600 550.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.2268 8.0000 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.9162 7.9300 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.2687 8.0200 358.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 98.9800 - 130.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.3503 - 150.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 102.7500 0.0000 1.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 101.4100 8.2947 10.00 INE043D08CJ8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.81% 15-Jan-25 102.8600 8.4053 10.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.0000 - 17.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 103.9500 8.1708 7.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 102.9000 8.4050 10.00 INE043D08DO6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 08-Jul-25 102.2500 8.4899 10.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.0000 11.2195 2.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.9800 - 50.00 INE305A09216 TOURISM FIN 9.60% 25-Feb-28 102.6300 9.2572 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 107.1486 8.1400 280.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.0749 7.9600 725.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.1949 8.0800 1570.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 99.2500 9.8345 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.4700 - 28.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.2000 0.0000 10.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST -- 31-Dec-99 102.8000 0.0000 1.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 101.3000 8.3317 1.00 FIMMDA ====== INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.0693 8.3000 200.00 INE001A07IT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 19-Jul-13 100.0921 8.4000 650.00 INE647A08239 SRF LTD. 10.60% 23-Sep-13 100.3246 10.0000 1500.00 INE976I07BJ2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.13% 20-Dec-13 100.5013 8.8900 250.00 INE001A07JY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 29-Jan-14 100.2699 8.4200 1000.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.9740 8.0100 200.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.7667 8.4000 150.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.7708 8.4000 500.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 100.6310 8.5900 50.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.9064 8.1500 300.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.8800 8.0500 1.00 INE306N07146 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.22% 17-Jul-14 100.9641 9.3600 120.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 100.3330 8.2500 50.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 101.9455 9.0000 50.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.6955 8.1800 150.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 102.0800 8.0500 1.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 101.1203 8.0600 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 102.0715 8.1200 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 102.0613 8.1200 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 102.0026 8.0000 200.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.1759 8.4000 1000.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 101.2682 8.1700 100.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 24-Apr-15 100.6659 8.8000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 102.4547 8.0500 550.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.23% 06-May-15 101.8784 8.1500 750.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 100.8876 8.2500 500.00 INE909H07AK5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 07-May-15 100.5636 9.2700 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.2334 8.2600 150.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.3464 8.5000 15.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 29-Jul-15 107.7171 9.0000 10.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 101.0537 9.8900 250.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.6482 10.1500 100.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-15 101.7451 8.5000 25.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 102.3306 8.1500 750.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9178 8.1900 2500.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 102.2151 8.4500 1500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.9917 8.1000 2450.00 INE813A07049 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD -- 04-Apr-16 102.3278 10.3500 250.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 100.1663 8.9200 500.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0774 8.2000 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0000 8.3400 3650.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0000 8.3500 2350.00 INE043D07CR3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 01-Oct-16 102.2676 8.0600 800.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.3000 12.8200 4.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 102.3165 8.1000 1450.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.0000 10.4900 250.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 102.8035 8.3300 26.00 INE623B07057 PANTALOON RETAIL (INDIA) LIMITED 11.50% 31-May-17 99.4512 11.6800 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 103.9942 8.1000 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.1000 8.3000 10.00 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 100.7866 8.5500 600.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 103.0753 7.9200 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.8109 7.9400 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 103.0395 8.3500 250.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.1846 8.7800 200.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 103.2668 7.9200 250.00 INE514E08CF4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 26-Feb-18 103.2846 7.9000 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 103.6104 8.0000 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 103.4329 8.0000 100.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 101.7418 10.4000 600.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 101.7476 10.4000 200.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 100.6000 8.7400 40.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.0597 8.2300 2250.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.0700 8.2200 250.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.0911 8.5500 1750.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.2900 8.5000 1010.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 101.0096 8.0800 900.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.4869 8.4000 10.90 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 100.9720 9.1500 300.00 INE017A07534 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.80% 03-Jul-19 104.5214 8.8000 50.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 102.2478 9.1000 150.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.8747 8.0400 400.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.5700 8.3000 20.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 109.6439 10.0000 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 102.9385 8.2400 50.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 101.6900 9.4600 53.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 103.7985 9.0000 300.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 102.9800 9.7500 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.1255 8.0800 200.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 102.4197 10.2700 30.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 110.2552 10.0000 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.1942 8.9600 200.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 103.4380 10.1000 23.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.2900 7.1700 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.5800 7.3000 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.5590 7.1200 200.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.9800 7.0000 60.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 107.3659 8.3400 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.0946 8.0500 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.4449 8.3400 500.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 110.8587 10.0000 200.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 105.1500 8.3000 9.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.4000 9.8000 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.1617 8.0500 550.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 105.5357 7.9700 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 105.4739 8.0000 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.4991 7.9600 550.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 103.6205 8.1500 1000.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 104.9522 8.0400 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.9162 7.9300 500.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.9180 7.9300 250.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 103.5450 8.2000 500.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 104.7252 8.0200 250.00 INE752E07GZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-23 105.1727 8.0500 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 102.2651 8.5000 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.0944 8.1900 600.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.6730 8.1100 108.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 98.9800 10.6700 260.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.3844 8.2200 810.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.2913 8.4400 800.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.2928 8.4400 250.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 101.9393 8.2000 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 102.4349 8.0700 140.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 101.9092 8.7000 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 102.7389 8.0200 5.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 109.1030 8.0000 400.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.0000 9.4300 112.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 101.7700 8.5500 100.00 INE043D08DO6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 08-Jul-25 102.3500 8.4700 20.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 101.7600 8.5000 250.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 36.3698 8.3000 95.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 104.1822 7.2400 15.00 INE054O07041 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-26 104.6480 8.3500 250.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 110.3000 7.0900 1.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.9800 9.7000 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 107.1486 8.1400 250.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 106.3600 8.2300 30.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.0606 8.6000 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.0749 7.9600 475.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.5397 8.0200 300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.1949 8.0800 1550.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.9600 8.2300 520.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.1002 7.9900 250.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 103.0800 8.1200 300.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.5507 8.2300 50.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 99.6400 9.7800 4.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.9500 7.1100 1.00 INE053F09HA8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-33 105.6603 8.3000 50.00 INE053F09HB6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-34 105.7724 8.3000 50.00 INE053F09HC4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-35 105.8759 8.3000 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 110.7489 8.3500 200.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.4261 10.2500 250.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 102.7600 8.7400 200.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 102.2500 8.6000 23.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 102.5000 12.4000 20.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 99.4620 12.9600 18.50 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 105.1500 8.5700 17.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 101.9386 8.6600 12.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.0500 10.3400 10.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 102.3750 8.6800 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 104.2400 8.7000 5.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 103.3200 8.4000 2.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE