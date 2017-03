May 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5211.20 NSE 14539.00 FIMMDA 36618.80 ============= TOTAL 56369.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0518 8.2300 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.7512 8.0900 2000.00 INE983F09151 H.P. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.00% 11-Jun-16 98.6000 8.5300 0.50 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 103.4170 8.4600 100.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 103.7191 8.4200 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.8922 8.3800 800.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.8012 8.3700 50.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 103.6034 8.1000 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.0000 12.1800 3.50 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.7500 11.1500 2.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.6871 9.4600 250.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 104.4000 8.4700 10.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 110.0900 9.7000 15.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 105.6013 8.0300 500.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 102.3026 8.7300 100.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 101.9092 8.7100 250.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 112.0426 6.9100 1.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 102.5000 9.7100 30.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.4000 7.1200 0.20 ine065l08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.4800 8.3800 10.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 106.9290 7.8900 250.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 103.1800 8.1200 300.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 105.2118 6.9000 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 112.8439 8.1700 50.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 98.8758 10.0000 50.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 102.8000 10.6900 30.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 102.0000 12.5200 6.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 31-Dec-99 100.0000 12.1600 1.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 101.9800 12.4800 1.00 NSE === INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 120.6558 8.8466 240.00 INE001A07IR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 17-Jul-13 100.0867 8.6995 500.00 INE001A07IT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 19-Jul-13 100.0903 8.6971 600.00 INE001A07IA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 17-Feb-14 100.7545 8.5052 2000.00 INE151A08018 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 9.50% 08-Jun-14 100.8048 8.6501 150.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 100.3992 8.2200 150.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 101.2972 8.4499 250.00 INE511C07102 MAGMA FINCORP LTD. 10.60% 17-Oct-14 102.0923 8.8834 15.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 101.9936 8.4000 500.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 98.8593 8.1064 200.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 98.6700 6.3448 1.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.7209 8.0000 500.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 102.2786 8.3795 200.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.6825 8.0600 100.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9328 8.6966 1500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0000 - 50.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 100.1000 50.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.3798 9.1439 750.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 103.7668 8.0500 1650.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 103.0735 7.9200 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.4614 8.0300 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.8800 - 7.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 12-Jan-19 107.5000 8.9849 1.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 102.3500 0.0000 3.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.1502 8.1300 250.00 INE134E08CR6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-20 102.1000 8.4722 5.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 102.2800 8.8407 18.00 INE752E07GX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-21 104.8745 7.9700 100.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 108.5198 7.9611 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.5000 10.9731 2.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 102.7205 8.4866 500.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 110.0500 0.0000 16.00 INE667A09110 SYNDICATE BANK RESET 28-Feb-22 102.2000 8.9174 150.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 96.8137 9.1000 10.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.5700 8.3920 12.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.8370 8.2800 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 107.9183 8.3200 250.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.4900 0.0000 1.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 105.2600 8.8057 30.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 102.8800 0.0000 40.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.1617 8.0500 150.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 106.0000 8.4176 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.5664 7.9500 450.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.7064 7.9603 100.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 101.8800 0.0000 20.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.4225 7.9975 150.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 102.6982 7.9507 100.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 109.1230 8.0000 200.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 102.5200 0.0000 1.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 101.7000 8.2553 10.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.1800 - 24.00 INE043D08DC1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 28-Apr-25 103.2500 8.4550 2.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 103.9000 8.1773 2.00 INE043D07328 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 19-Nov-25 102.5500 8.5481 50.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 35.1646 0.0000 75.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 114.2500 8.0498 1.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 105.6700 8.2948 76.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.9832 - 50.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 101.5000 9.3988 25.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 107.5031 8.1000 350.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.0736 7.9600 650.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.8100 0.0000 135.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.9722 8.1050 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.0136 7.9983 250.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 103.1800 - 150.00 INE873F09055 - -- - 100.0000 - 5.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.3000 0.0000 100.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST -- 31-Dec-99 102.8000 0.0000 30.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 104.3200 8.9915 25.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 104.5000 8.7815 5.00 FIMMDA ====== INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.1481 8.0000 50.00 INE001A07IR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 17-Jul-13 100.0867 8.4000 1000.00 INE001A07IT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 19-Jul-13 100.0903 8.4000 600.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.8736 8.3800 10.00 INE001A07IA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 17-Feb-14 100.7545 8.4200 2000.00 INE151A08018 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 9.50% 08-Jun-14 100.8048 8.6500 150.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 100.3992 8.2200 150.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 101.2972 8.4500 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 101.9936 8.4000 500.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 102.7687 8.2400 100.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 98.7834 8.1400 300.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 98.7734 8.1500 250.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 24-Apr-15 100.6625 8.8000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 102.3615 8.1000 100.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 100.5711 8.4200 40.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.2316 8.2600 550.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.3454 8.5000 5.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 102.2786 8.4000 200.00 INE976I07732 TATA CAPITAL LIMITED 9.05% 19-Nov-15 99.5700 9.2000 30.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-15 101.7437 8.5000 5.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 102.0515 7.9600 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.6825 8.0600 100.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9328 8.1800 1500.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 102.2251 8.2700 1000.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 101.9463 8.3300 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0400 10.5400 750.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 100.2122 8.7000 500.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.9680 8.1000 100.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.9921 8.0900 50.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0518 8.1800 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0000 8.3500 2500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0000 8.3400 2150.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 103.4170 8.4500 100.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 97.2329 - 9.70 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.3798 8.4000 750.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 103.7191 8.4200 50.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 102.7027 7.9600 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 103.7668 8.0500 1400.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 103.7697 8.0500 250.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.0000 10.4900 250.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 102.9000 8.3000 26.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 104.1136 8.0500 200.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 105.8187 8.4100 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 103.0735 7.9200 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.4614 8.0300 50.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 103.3216 7.9600 50.00 INE271C07095 DLF LIMITED 12.50% 30-Apr-18 98.9360 - 2500.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.8922 8.3600 500.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.6950 8.4100 300.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.8800 8.3500 607.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 105.9884 8.1100 100.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 103.6034 8.1000 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 101.1300 - 280.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.3321 8.0800 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.6686 8.1100 500.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 103.8949 7.9600 50.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 104.5000 10.7500 1.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.1502 8.1300 250.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 104.4260 7.9600 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.4500 8.1200 200.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.5700 8.3000 45.00 INE134E08CR6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-20 102.1000 8.4700 5.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 102.9500 7.9000 0.10 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.2500 10.8200 15.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.4600 8.6100 1.50 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.6871 9.4600 250.00 INE752E07GX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-21 104.8745 7.9700 100.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 108.5198 7.9700 50.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 104.4000 8.6500 10.00 INE916D08DO3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.80% 30-Jun-21 102.0500 10.4000 40.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.0000 9.4600 550.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 104.0000 9.9900 5.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 108.4500 8.7500 2.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 102.7205 8.4800 500.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 104.0000 9.9900 85.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 100.6547 8.6500 50.00 INE667A09110 SYNDICATE BANK RESET 28-Feb-22 103.3843 8.2000 100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.9606 7.0000 40.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 96.8137 9.1000 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.0946 8.0500 26.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.5749 8.3200 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.7266 8.3000 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 107.9183 8.3200 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 107.9855 8.3100 150.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 107.8575 8.4000 450.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 105.2600 8.8000 30.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 103.6382 8.2500 250.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 105.3670 8.0000 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.1617 8.0500 150.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 105.6013 8.0300 500.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 104.9000 8.0000 45.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.5664 7.9500 550.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.7774 7.9500 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.7064 7.9600 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 104.5228 8.0500 100.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 101.8800 10.3200 20.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 102.3026 8.4900 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.4744 7.9900 248.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.0000 9.2900 200.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.1784 8.2500 200.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.2448 8.2400 100.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 102.6982 7.9500 100.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 101.9092 8.7000 250.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 109.1230 8.0000 200.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 103.2700 8.3500 50.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 105.1012 8.0700 250.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 110.3500 7.0900 1.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.2500 7.1200 1.50 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 105.6700 8.1000 76.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.9832 9.7000 50.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 101.5000 9.4000 120.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 101.9000 9.3500 5.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 107.5031 8.1000 250.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 107.5937 8.0900 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.0736 7.9600 550.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.7168 8.0000 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.2900 8.9400 60.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 106.9290 8.0100 1000.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.9722 8.1000 500.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 103.9200 8.0200 150.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 103.1000 8.1200 150.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% - 101.9800 12.3700 1.00 INE053F09HA8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-33 107.4499 8.1200 100.00 INE053F09HB6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-34 107.6002 8.1200 100.00 INE053F09HC4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-35 107.7393 8.1200 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 112.8439 8.1700 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 113.3632 8.1200 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.0142 10.3600 1000.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.3000 9.4000 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.1044 10.3400 250.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 102.5220 8.5500 195.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 98.8758 10.1000 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 102.0000 12.4900 38.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 99.4730 12.9600 12.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.4000 10.2800 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.3500 10.2900 1.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 31-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com