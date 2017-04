May 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4304.50 NSE 18748.20 FIMMDA 36365.00 ============= TOTAL 59417.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07CC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 17-Dec-13 95.0768 9.2200 150.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD - 26-Mar-15 100.8372 9.3000 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 102.1700 8.4000 1.00 INE451H07241 EMAAR MGF LAND LIMITED 15.00% 31-Dec-15 84.0797 - 358.50 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.7438 8.0700 1100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.0000 12.5800 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 103.9200 8.0000 1.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.8041 8.3800 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 15-May-18 100.6061 8.3400 600.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 102.8000 8.5100 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.3500 10.7900 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.8000 10.5700 4.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.4206 8.0000 660.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 102.5000 0.0000 10.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.6272 7.9400 200.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 20-Mar-23 101.7500 8.8700 1.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.9402 7.9300 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.9800 8.7900 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3619 8.0100 550.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.0330 8.2700 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.7000 8.3300 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.5000 7.3200 1.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 103.4800 10.6200 10.00 NSE === INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 124.5268 8.6054 250.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 100.6788 8.5364 250.00 INE192A07071 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 04-Nov-13 116.2257 8.9068 3000.00 INE976I07BX3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.85% 30-Dec-13 100.5152 8.0414 100.00 INE136E07MI1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 25-Apr-14 116.6000 0.3578 6.10 INE804I07900 ECL FINANCE LIMITED - 30-May-14 112.7990 0.0000 12.80 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.4528 8.2000 550.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.0486 9.4524 750.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 101.1053 8.2392 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 102.1367 8.0600 1200.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 100.5783 - 550.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.5926 - 500.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9253 8.6959 250.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0340 - 1500.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 100.2583 - 750.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 103.8345 7.9900 500.00 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 02-Nov-16 100.0000 - 14.10 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.7000 0.0000 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.2324 8.8938 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 104.2800 0.0000 47.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 102.8500 9.1767 2.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 102.9310 0.0000 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.8730 - 550.00 INE001A07EH4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.70% 04-Nov-18 114.2367 9.6098 3.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.6350 0.0000 63.20 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.3051 8.0975 250.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.9600 8.5823 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 104.7500 0.0000 5.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 103.3655 0.0000 87.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 104.4700 8.2646 10.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 103.3200 0.0000 81.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 104.8500 8.6243 6.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.6700 10.7409 1.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 102.7700 - 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 107.6089 8.2999 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.2549 8.0250 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.6365 8.3100 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 108.0455 8.2999 500.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.0044 8.0350 100.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 106.1695 8.3050 200.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 105.8558 8.0100 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 107.0565 8.0500 250.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 106.2600 0.0000 10.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 106.0104 8.2999 350.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.5582 7.9500 650.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.4236 7.9700 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.9750 7.9200 230.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 104.7331 8.2700 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3964 8.0000 2850.00 INE873F09055 WATER & SANITATION POOLED FUND 8.71% 09-May-23 100.0000 - 30.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 102.5800 - 69.00 INE752E07GC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-23 105.6272 7.9659 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.4000 - 49.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 105.1010 8.0646 150.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 37.0546 0.0000 45.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.9500 8.5631 1.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 106.0000 8.2563 64.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 102.7000 - 18.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.7421 8.1300 200.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.9900 9.6228 37.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST -- 31-Dec-99 103.4800 0.0000 5.00 FIMMDA ====== INE737F07049 J.P. MORGAN SECURITIES INDIA PVT RESET 12-Jun-13 115.0008 - 64.00 INE722A07398 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 0.00% 19-Jul-13 109.0700 8.2800 100.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 124.5268 8.3500 250.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 100.6788 8.3000 250.00 INE192A07071 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 04-Nov-13 116.2257 8.7000 3000.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.3698 8.5000 500.00 INE976I07AX5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 25-Nov-13 95.7560 8.6000 2.00 INE721A07CC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 17-Dec-13 95.0768 9.0000 300.00 INE121A07EP3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE - 26-Dec-13 100.5967 9.4800 80.00 INE976I07BX3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.85% 30-Dec-13 100.5152 8.7500 200.00 INE535H07142 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 0.00% 27-Mar-14 115.7605 8.5500 2000.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.4528 8.2000 550.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.0486 8.5000 750.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 101.1053 9.0000 100.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 101.7813 8.5000 2.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 102.1367 8.0600 600.00 INE087M07045 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE - 20-Mar-15 100.4232 2.7200 200.00 INE721A07FJ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 26-Mar-15 100.8372 9.3000 150.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.23% 06-May-15 101.9283 8.1100 100.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 100.5783 8.3600 550.00 INE909H07AN9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 13-May-15 100.6072 9.2400 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 102.4506 8.0000 16.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.0000 8.6000 1000.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.5926 8.3500 500.00 INE451H07241 EMAAR MGF LAND LIMITED 15.00% 31-Dec-15 84.0797 358.50 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 102.3406 8.1400 750.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9253 8.1700 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.5941 8.3900 350.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0340 8.1900 1250.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0412 8.1800 250.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 100.4561 8.7300 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.7438 8.0500 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.7453 8.0500 100.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 100.2583 8.3700 250.00 INE756I07258 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 17-May-16 100.0526 8.7700 100.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 103.8345 7.9900 500.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 103.0700 7.9000 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 103.0566 7.9200 250.00 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 02-Nov-16 100.0000 10.7400 14.10 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.0562 8.3500 750.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 103.9200 8.0000 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.2324 8.2000 250.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 102.9641 8.2800 6.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 104.2800 8.4000 45.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 104.6140 8.3000 2.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 107.1106 8.0100 10.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 103.9000 8.0600 1.00 INE115A07DM4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 11-Feb-18 102.7925 8.4500 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 102.9310 8.3800 50.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.4760 8.2000 1.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.8041 8.3800 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.8730 8.3500 550.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.6072 8.3400 350.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.6061 8.3400 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.0000 12.6500 60.00 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 109.8465 9.0800 17.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.6350 8.2500 31.60 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 102.6700 8.1000 2.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.3051 8.1000 250.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.9600 8.5800 150.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 104.7500 8.0300 10.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 105.3640 8.2500 165.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 106.6858 8.2500 65.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 103.8205 7.9700 600.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 102.3090 6.9400 2.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.6700 10.7400 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.5600 8.5900 1.80 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.4500 8.8600 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 107.5800 8.0500 3.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 107.4276 8.1500 50.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 102.8206 7.9600 500.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.9567 7.0000 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 107.6089 8.3000 250.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 102.4871 7.9500 400.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.2226 8.0300 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.2549 8.0200 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.6365 8.3100 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 108.0455 8.3000 500.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 106.6859 8.0100 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.0044 8.0400 100.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 106.1695 8.3000 200.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 105.8558 8.0100 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 107.0565 8.0500 250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 107.1935 8.0300 250.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 106.2600 7.9700 20.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 105.9431 8.3100 350.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0300 10.5800 80.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 101.0917 9.3200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.5582 7.9500 1150.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 104.9536 7.9500 800.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.4252 7.9700 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.4236 7.9700 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.9402 7.9200 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.3000 8.7700 130.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 104.8543 8.0000 250.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 100.0989 10.6200 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.9018 8.5900 200.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 104.7331 8.2700 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3619 8.0100 2650.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3982 8.0000 1300.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0000 10.4900 300.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.0330 8.2700 150.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 102.6740 7.9500 200.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 102.0343 8.6800 200.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 102.5800 8.0500 69.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0398 8.5700 75.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 102.8125 7.9800 150.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 102.8225 7.9500 150.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.4000 9.0200 40.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.3000 9.0400 1.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 105.1010 8.0700 150.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 37.0546 8.1500 45.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.1300 7.2800 11.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 106.0000 8.0500 64.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.5000 7.3100 1.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 100.2648 9.5600 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.6093 8.1500 704.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.0300 8.0900 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.9900 9.6200 37.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.5000 9.9400 1150.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 103.3200 8.4000 81.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 102.5000 12.4000 41.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 102.8000 8.5000 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India