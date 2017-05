May 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5968.20 NSE 11029.80 FIMMDA 25900.90 ============= TOTAL 42898.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07AZ7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.10% 11-Jul-14 100.9800 10.0800 3.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 100.8484 9.2500 150.00 INE721A07EM7 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD - 26-Nov-14 100.8361 9.3000 250.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.9000 8.3700 1.00 INE895D07214 TATA SONS LIMITED 8.85% 30-Oct-16 100.0226 8.8400 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 104.0200 7.9700 1.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 103.7300 8.0500 2.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 103.2523 7.9200 250.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.8024 8.3800 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0200 11.8900 1.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 15-May-18 100.5653 8.3500 400.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 100.0000 8.3500 750.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 101.3600 11.5200 2.90 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.7500 0.0000 1.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 103.9371 8.0200 50.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 104.1500 8.4700 16.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 104.3926 8.0300 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.9700 0.0000 1.80 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 98.8500 6.9200 300.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 112.5700 0.0000 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 110.6000 0.0000 4.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 104.8262 8.0200 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.9559 7.0000 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.4197 8.0000 560.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 102.5000 0.0000 12.50 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 102.2248 9.0300 500.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.7838 8.9400 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 107.3978 8.0000 500.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 101.1804 7.0000 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 104.9194 7.8400 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.9002 8.8000 1000.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.4208 7.9800 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.5000 7.3200 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.4500 7.2300 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.4754 8.1600 104.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 104.4000 10.5200 2.00 NSE === INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 120.8602 8.6903 51.00 INE136E07KD6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jun-13 118.3800 9.6228 200.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.8769 8.6098 100.00 INE401G08030 ANDHRA PRADESH POWER GENERATION 8.40% 22-Mar-14 99.9200 8.9376 1.00 INE804I07900 ECL FINANCE LIMITED - 30-May-14 110.3210 0.0000 0.50 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 17-Jul-14 101.5061 8.3700 150.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 10-Oct-14 101.8815 8.3699 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.7950 8.1200 750.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 98.8593 8.1064 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 102.3376 8.1000 2000.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 102.2267 8.1800 200.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.2500 12.8866 250.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.9787 8.8486 250.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0644 - 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.7166 - 2000.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 103.7077 8.0000 400.00 INE756I07100 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 17-Apr-17 103.9500 8.6705 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.1978 8.9043 100.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 103.9000 8.0552 1.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 103.0837 8.3400 100.00 INE306N07666 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 23-Apr-18 101.4865 9.0052 150.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.4800 0.0000 19.40 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 55.1792 0.0000 2.50 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.6932 9.2850 35.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.8009 8.1500 200.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 103.3200 0.0000 2.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 100.5900 10.3571 1.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 98.8500 7.2894 300.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.0747 11.2480 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.2038 8.7800 3.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 102.7048 8.4878 500.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 102.7048 8.4878 500.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.6000 0.0000 20.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 105.6078 8.4705 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.1617 8.0500 4.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 104.9496 8.4600 10.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 107.0548 8.0500 200.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 107.0548 8.0500 200.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 105.8731 8.3200 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.3532 7.9800 50.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 103.9124 8.3228 50.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 103.9124 8.3228 50.00 INE114A07489 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.70% 25-Aug-24 102.2500 8.3742 10.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.5000 - 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 105.0000 - 73.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.0700 7.1391 4.40 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 104.0000 - 68.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.4313 8.1650 650.00 INE155A08142 TATA MOTORS -- - 100.5342 8.8500 500.00 INE685O07018 - -- - 103.1019 - 20.00 FIMMDA ====== INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.0380 8.5000 60.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 120.8602 8.3500 51.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.8769 8.3800 100.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.5295 8.4500 50.00 INE774D07GA0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.20% 08-Jul-14 101.3088 8.8800 100.00 INE721A07AZ7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.10% 11-Jul-14 100.9800 10.1800 3.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 17-Jul-14 101.5061 8.3700 150.00 INE721A08BG3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Jul-14 101.0937 9.3500 500.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 100.8484 9.2500 150.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.7945 8.1400 150.00 INE721A07986 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 26-Aug-14 100.5531 8.7200 30.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 10-Oct-14 101.8815 8.3700 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.7639 8.1700 100.00 INE721A07EM7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 26-Nov-14 100.8361 9.3000 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.8254 8.1000 750.00 INE975G08025 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.25% 02-Apr-15 101.8576 11.1200 40.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 98.8130 8.1300 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 102.3376 8.1000 2000.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 100.5068 8.4000 250.00 INE909H07AN9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 13-May-15 100.6271 9.2300 100.00 INE155A08142 TATA MOTORS LIMITED 9.15% 03-Jun-15 100.5342 8.8500 500.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 100.2868 8.2800 150.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.0872 8.6000 500.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.0972 8.5400 500.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 102.2267 8.1800 200.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.2500 10.5300 50.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.9787 8.4500 250.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 101.2976 8.4600 50.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.9000 8.1100 1.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 97.0500 8.8800 2.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 96.6500 9.0900 2.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 102.3606 7.5900 750.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.6200 8.3400 2.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.9253 8.7200 250.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 100.0000 9.6000 110.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 101.0500 8.0400 48.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 101.0188 8.3800 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.0708 8.6000 250.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 100.0000 9.2400 160.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0664 8.1500 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.7166 8.0700 2200.00 INE197A07070 JYOTI STRUCTURES LIMITED 12.50% 16-May-16 100.0000 12.5000 10.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 100.0000 8.4800 300.00 INE523E07855 L T FINANCE LTD 8.90% 20-May-16 100.0000 8.9000 250.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 103.7077 8.0000 400.00 INE895D07214 TATA SONS LIMITED 8.85% 30-Oct-16 100.0226 8.7500 250.00 INE756I07100 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 17-Apr-17 103.9500 8.6500 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.1978 8.2300 100.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 103.7300 8.0500 2.00 INE721A07AO1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 01-Jun-17 100.3600 10.3000 3.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 103.0837 8.3400 100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 103.2131 7.9300 350.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.5204 8.0900 25.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.7231 8.3500 400.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.7247 8.4000 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.5638 8.3500 400.00 INE197A07062 JYOTI STRUCTURES LIMITED 14.00% 16-May-18 103.8600 12.9000 10.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 100.0000 8.3700 1550.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 100.0600 8.3600 1000.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 101.4361 11.0900 80.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 100.7600 11.0200 156.00 INE721A08CA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 100.0212 10.4900 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.4800 8.0000 19.40 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 102.5957 8.1200 200.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 103.9371 8.0200 50.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 55.1792 9.3500 2.50 INE053F09GP8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 03-Feb-20 103.9050 7.9400 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.8009 8.1500 300.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.9608 8.1200 150.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.6403 8.3800 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 104.3926 8.0200 50.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.4300 10.7800 4.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.9900 8.7600 75.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.4500 8.8600 75.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 104.8262 8.0200 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.9559 7.0000 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 105.6078 8.1800 250.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 100.7500 11.2300 36.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.3600 8.0200 4.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 101.0989 7.0400 500.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 102.2248 8.7600 500.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.7838 8.7200 100.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 108.4000 7.9500 10.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 107.0548 8.0500 200.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 105.8731 8.3200 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 105.0479 7.9800 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 105.1177 7.9700 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 101.0000 7.0200 600.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.5582 7.9500 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.4236 7.9900 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.3909 8.7500 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 104.9194 7.9900 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.9002 8.5900 1000.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3947 8.0000 50.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.4208 7.9800 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0200 8.7500 500.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA RESET 19-Dec-23 103.9124 8.0000 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 105.0000 8.7500 17.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.4500 9.0200 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.5800 8.0600 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 110.7220 8.0900 16.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.5000 7.3100 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.5000 7.1100 20.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.7700 7.0800 10.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 106.0950 8.1600 200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.3000 8.0700 754.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.4754 8.1600 600.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7400 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 103.2400 7.0800 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.5000 9.9400 490.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.5000 9.9400 310.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 101.7000 12.5400 31.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 102.8000 8.5000 14.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 102.0000 12.4900 4.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 103.3200 8.4000 2.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India