May 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2372.70 NSE 17139.90 FIMMDA 26416.00 ============= TOTAL 45928.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 113.1600 8.1400 7.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.6771 8.2500 250.00 INE670E07318 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.00% 04-Oct-16 99.7800 8.0500 1.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.8100 0.0000 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 103.1300 8.0100 3.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.8024 8.3800 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.8308 8.3600 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 100.0000 8.3800 500.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 103.8500 7.8400 1.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.3000 8.0200 1.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 116.5000 7.3800 1.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 99.0200 6.8900 300.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4693 9.5000 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.4300 0.8000 54.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.8000 4.2300 5.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 111.2800 9.5000 5.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.9551 7.0000 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.8200 10.8300 2.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 103.4000 9.8100 20.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 102.7500 0.0000 4.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 101.2499 6.9900 500.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 105.0000 9.8200 1.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.7635 7.9600 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.8205 8.8100 350.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 102.6200 8.0500 3.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.0900 8.9400 11.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.6500 9.3000 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.4000 7.1200 1.70 NSE === INE895D07271 TATA SONS LIMITED 10.40% 02-Jul-13 100.1752 0.0000 100.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 100.1736 8.5248 2000.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 100.1536 8.6787 500.00 INE043D07AG0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 23-Aug-13 100.2603 8.6145 250.00 INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 100.2328 8.7231 750.00 INE043D08AN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 16-Dec-13 100.6367 8.6049 500.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.7248 7.8394 2.00 INE804I07652 ECL FINANCE LIMITED - 19-Feb-14 111.5520 0.0000 1.00 INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 128.9800 - 1.00 INE020B08559 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 07-Jun-14 101.5539 8.1179 250.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.3977 8.2498 250.00 INE804I07BE7 ECL FINANCE LIMITED - 13-Oct-14 112.8280 0.0000 0.50 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.7157 8.2200 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.7962 8.1500 1150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.8573 8.2500 100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.9336 8.0200 400.00 INE909H07AH1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 02-May-15 83.7102 - 250.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.5342 8.8500 1000.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 99.9916 9.0640 2900.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0345 8.9944 500.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0645 - 500.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 103.8744 7.9750 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.6401 8.0431 100.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 103.7175 8.0045 500.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 99.7480 - 25.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.1792 9.7872 250.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 99.9000 11.5772 0.50 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 103.0875 8.1200 250.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 103.0935 7.9603 350.00 INE621H07025 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 0.00% 28-Mar-18 102.1479 - 1240.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 99.7004 - 25.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 103.6469 7.9700 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 103.5196 7.9900 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.6407 8.3300 1.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 99.6562 - 25.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 102.7300 8.1335 6.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 102.5500 9.0183 20.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.6932 9.2850 3.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 99.6021 - 25.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.8400 0.0000 0.50 INE742F07163 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Feb-21 102.4909 - 300.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 99.5643 - 25.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.0800 8.7805 15.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 103.6000 8.1750 10.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.6500 0.0000 20.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 99.5293 - 25.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.7200 0.0000 4.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 103.4000 9.8106 2.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 105.3851 8.3699 400.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 107.3000 - 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.4172 7.9700 200.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.2141 8.0000 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.7635 7.9500 150.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 104.8500 8.5175 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.1171 8.0400 50.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.2144 - 250.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 102.5800 - 3.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.8600 - 10.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 99.4968 - 25.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 99.4570 - 25.00 INE114A07489 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.70% 25-Aug-24 103.0500 8.2642 10.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 102.3200 0.0000 20.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.4500 - 124.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.1000 - 97.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 99.6569 8.7300 1.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 99.4292 - 25.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 99.4035 - 25.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.2267 9.2900 16.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.2000 7.1247 4.40 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 99.3797 - 25.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.1200 - 2.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.2989 8.6100 10.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.0606 8.5992 15.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.2978 8.1800 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 99.3504 - 25.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.5300 9.5584 22.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 103.9800 0.0000 25.00 FIMMDA ====== INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.30% 25-Jun-13 99.9370 8.3800 20.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 100.1736 8.2500 2000.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 100.1536 8.4000 500.00 INE043D07AG0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 23-Aug-13 100.2603 8.3500 250.00 INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 100.2328 8.5000 750.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.2066 8.5000 50.00 INE043D08AN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 16-Dec-13 100.6367 8.4500 500.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.6947 8.4900 10.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 129.1835 8.3300 250.00 INE020B08559 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 07-Jun-14 101.5539 8.1500 250.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.3977 8.2500 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.6771 8.2500 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.7445 8.1900 1350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6786 8.2400 150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.8573 8.2500 100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.9336 8.0200 400.00 INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 97.8500 8.8700 1.00 INE909H07AH1 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 02-May-15 83.7102 9.6000 250.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.5342 8.8500 1000.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 99.9916 8.5000 2900.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0345 8.3500 500.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 101.9711 9.6200 50.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0645 8.1500 500.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 100.0000 8.4800 1000.00 INE169A08010 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED 9.00% 23-Jul-16 96.5300 10.8700 1.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 103.8744 7.9800 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.6401 8.0500 250.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 103.7175 8.0000 500.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0000 7.9300 400.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.1792 8.6500 250.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 103.3376 9.5000 50.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 99.9000 10.0300 0.50 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.2200 8.2600 10.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 103.1300 8.0100 3.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 107.2372 7.9800 12.80 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 103.0875 8.1200 250.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 103.0935 7.9600 350.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.8024 8.3800 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.8308 8.3600 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 100.0175 8.3700 500.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 100.0000 8.3700 500.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0000 7.9300 400.00 INE121A07GX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 21-May-18 100.0000 9.6400 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 103.6469 7.9700 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 103.5196 7.9900 50.00 INE721A08CA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 102.0052 10.0000 50.00 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 101.0753 9.1200 150.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.5500 8.7700 5.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 105.0000 10.6300 0.60 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.7500 11.7000 7.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.0000 7.9300 400.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 106.0400 7.9900 35.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 104.7600 8.7100 100.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 102.5500 8.4900 10.00 INE871D07LM9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.20% 22-Mar-20 102.4100 8.7000 100.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 7.9300 400.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 103.0000 8.9800 0.10 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.5200 10.7700 37.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.4500 10.7800 2.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 99.0200 7.0100 300.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4693 9.5000 50.00 INE742F07163 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC -- 27-Feb-21 102.4909 10.0000 300.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 7.9300 400.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 102.8500 10.0100 50.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 103.0164 7.9000 15.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 103.6000 8.1700 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.3352 7.0000 387.50 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.9551 7.0000 100.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 7.9300 50.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 104.8257 9.5700 22.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 105.3851 8.3700 400.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.7390 7.0700 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.3312 7.9800 200.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.2141 8.0000 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.7635 7.9500 200.00 INE580B08040 GRUH FINANCE LIMITED -- 25-Mar-23 101.7095 9.4600 50.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 104.8500 8.7400 2.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.8221 8.6100 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.8205 8.6100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.1171 8.0400 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.9264 8.2100 70.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.4194 7.9800 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.4167 8.4200 100.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 101.8672 8.7100 150.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 102.4900 8.0600 3.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 103.3347 8.2500 120.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.8600 8.3200 10.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 7.9300 50.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 100.1355 7.9100 350.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.7500 8.6500 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 7.9200 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 7.9300 50.00 INE114A07489 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.70% 25-Aug-24 103.0500 8.1600 10.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 102.3200 8.4000 20.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.8500 9.0100 6.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.0000 9.0900 170.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 7.9300 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 7.9200 50.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 7.9200 250.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 7.9200 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 110.8000 8.0900 16.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.0000 7.9200 300.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.0000 7.9200 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 106.4500 8.1200 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.9600 7.9700 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.3144 8.9400 15.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.1100 8.0900 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.2978 8.1800 79.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 102.4700 8.1900 8.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.0000 7.9200 300.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.0000 7.9200 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 102.1000 9.4800 40.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 103.9000 9.4900 60.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 112.8448 8.1600 14.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.6946 10.2400 306.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.3329 10.1600 50.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0364 10.0300 50.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 102.9500 8.5700 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.7400 10.2100 50.00 INE651A09056 STATE BANK OF MYSORE 9.80% 31-Dec-99 105.1607 8.3900 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 102.0000 12.4900 4.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 103.7200 10.5800 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.8051 10.7500 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 108.9000 10.0000 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 110.0100 10.1600 2.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4000 12.2300 1.00 ===============================================================================================