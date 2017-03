May 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4006.20 NSE 11858.00 FIMMDA 26280.50 ============= TOTAL 42144.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 102.5900 12.1700 1.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 98.4700 8.2500 2.00 INE451H07233 EMAAR MGF LAND LIMITED 15.00% 31-Dec-15 95.0000 0.0000 1.80 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.6595 8.0900 350.00 INE983F09151 H.P. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.00% 11-Jun-16 99.0000 8.3800 0.20 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.5980 8.0900 500.00 INE872A07RH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 06-May-18 102.3900 10.3500 16.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.0000 11.4900 3.80 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.2377 8.0900 1.40 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.4000 2.7200 4.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.5327 8.4100 100.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 102.8000 8.5000 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.2000 10.9800 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.9300 8.2500 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 112.5700 9.9700 56.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 110.6000 0.0000 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 107.6761 6.9800 24.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 107.1800 7.0600 6.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 107.8426 8.3300 250.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 101.8500 0.0000 5.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.9326 8.7900 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3188 8.0100 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.6241 8.3300 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.3423 8.4500 550.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.4152 7.9800 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.6246 8.3000 1100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 103.0500 8.9000 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 110.5000 7.0400 38.80 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.5902 7.0800 2.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.7025 8.0000 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.5586 8.1700 177.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% - 105.2000 9.3400 20.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 112.2164 8.2200 105.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 100.0000 12.1000 7.00 NSE === INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.5336 8.2706 600.00 INE136E07MI1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 25-Apr-14 116.6000 0.3632 2.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 101.2988 8.4567 250.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 100.3992 8.2200 1.30 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 101.3524 8.1500 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 101.0690 8.5000 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 101.3402 8.5300 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.8001 8.1500 400.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.7948 8.1500 500.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 101.2848 8.4954 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.9843 8.1500 250.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.9654 8.4563 500.00 INE514E08BB5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 29-Jun-15 100.0100 9.3749 950.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 101.2963 8.7306 250.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 102.1939 8.3800 150.00 INE514E08CA5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.70% 31-Dec-15 100.1672 8.5868 600.00 INE670E07276 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.95% 27-Jan-16 100.8100 8.5629 1.00 INE160A09132 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 16-Apr-16 102.7795 8.0350 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.6083 - 550.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.6332 8.0430 200.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 103.7308 8.0000 500.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 100.4400 8.9596 1.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.2277 8.5500 6.30 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 103.8324 8.1400 100.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 101.2600 8.9637 1.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 103.1267 7.9503 500.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.6800 0.0000 5.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 102.2000 9.6063 2.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 103.9848 8.0100 50.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 103.8886 8.0200 100.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.3000 6.5618 10.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.6932 9.2850 28.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.5453 8.1000 250.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.4900 8.4191 1.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 103.5300 8.0593 6.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 103.3900 8.0589 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.0575 8.1000 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.6500 10.7451 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 80.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.4300 8.0232 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.5024 8.3300 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 107.4000 9.7734 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 105.2600 8.8057 200.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 104.2207 8.2700 5.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.4516 7.9650 350.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.2828 7.9900 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 105.8068 8.0100 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 105.8068 8.0100 13.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.4569 7.9900 800.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.4569 7.9900 100.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.6578 - 100.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.3852 - 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.6400 - 3.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.5000 - 1.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.1000 - 2.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.3400 9.9449 10.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 101.7400 0.0000 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.2900 7.1147 19.40 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 103.6700 0.0000 2.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.2989 8.6100 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.8812 7.9800 473.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.94% 25-Mar-28 106.4262 8.1650 600.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.0463 7.9933 500.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 102.7700 - 8.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.0000 0.0000 11.00 FIMMDA ====== INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.5336 8.1200 600.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 101.2988 8.4500 250.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 100.7000 7.9500 2.50 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 101.3524 8.1500 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 101.0690 8.5000 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 101.3402 8.5300 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.8001 8.1500 250.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 101.2848 8.5000 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.9843 8.1500 250.00 INE115A07DO0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 26-Feb-15 101.4046 8.4500 500.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 24-Apr-15 100.4810 8.9000 200.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.9654 8.4500 500.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.5329 8.8500 150.00 INE514E08BB5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 29-Jun-15 100.0100 8.5600 950.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 101.2963 8.1500 250.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 102.1939 8.3800 150.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 102.5900 12.1700 1.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 98.4700 8.2500 2.00 INE514E08CA5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.70% 31-Dec-15 100.1672 8.1200 600.00 INE451H07233 EMAAR MGF LAND LIMITED 15.00% 31-Dec-15 95.0000 0.90 INE056O07020 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 10.75% 28-Jan-16 101.3524 10.1000 500.00 INE160A09132 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 16-Apr-16 102.7795 8.0300 100.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 101.1385 7.9900 48.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.9572 8.2500 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.6595 8.0800 900.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 100.0000 8.4800 100.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 99.7968 8.8000 90.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 101.3834 8.1000 2.50 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.6332 8.0500 200.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 103.7308 8.0000 500.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 102.2700 7.9600 12.50 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 103.8324 8.1400 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 102.6500 8.4200 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.6110 8.1500 250.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 102.5000 8.3600 15.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.4700 8.2000 9.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 103.1267 7.9500 500.00 INE514E08CF4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 26-Feb-18 103.0064 7.9700 100.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 101.7547 10.6500 100.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.5980 8.0000 500.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.0300 8.3000 150.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.2377 8.0800 1.40 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.7000 11.7200 34.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.0000 7.9200 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 103.9848 8.0100 50.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 103.8886 8.0200 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.4420 8.1200 500.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.0575 8.1000 100.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 7.9200 50.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.6666 8.3800 300.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 102.0500 8.7500 2.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.8800 9.4200 2.50 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 7.9200 50.00 INE033L08015 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.17% 29-Jul-21 100.1800 10.1000 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 107.3250 8.0900 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.4300 8.0300 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.4391 8.0300 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.6761 6.9800 24.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.2254 7.0200 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.6882 7.0400 22.50 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 7.9200 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 107.5024 8.3300 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 107.8426 8.3300 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.8314 8.0600 250.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 101.5365 9.4100 250.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 106.1250 7.9900 5.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 101.1680 7.0100 500.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 105.0773 7.9500 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.4516 7.9700 350.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.2828 7.9900 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 105.8068 8.0100 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 105.4500 8.0600 13.00 INE580B08040 GRUH FINANCE LIMITED 9.75% 25-Mar-23 101.7095 9.4600 70.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.9326 8.5800 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.4569 7.9900 950.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.6578 8.3200 200.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.6196 8.3300 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 103.3423 8.4300 550.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.4152 7.9800 100.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.3852 7.9900 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0597 8.7500 5.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 7.9200 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.4614 8.3000 4030.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.0350 8.3600 1100.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 99.9651 8.3200 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 119.5785 8.0400 250.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 7.9200 250.00 INE428A09117 ALLAHABAD BANK RESET 18-Dec-24 102.0200 8.1500 150.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 103.0500 8.8600 20.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.1000 9.0700 1.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 7.9200 250.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.3400 9.5000 10.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 7.9200 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.8497 8.9200 300.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.2900 7.1100 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.4052 7.0300 5.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.5902 7.0800 2.50 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 106.1900 8.1500 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.8812 7.9800 623.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.9746 7.9700 200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.4262 8.1700 750.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 107.0463 7.9900 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.5600 8.1500 450.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 112.2164 8.2200 105.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.0916 10.3500 350.00 INE081A08165 TATA IRON AND INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.8800 10.1800 30.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 102.8000 8.5000 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.7900 10.2000 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.2000 10.6700 2.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.5000 12.2100 1.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 102.0000 12.4900 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 108.4200 10.0900 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.0900 122.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India 