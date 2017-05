May 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1927.50 NSE 9037.50 FIMMDA 20495.40 ============= TOTAL 31460.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 98.2000 8.6600 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.6467 8.0900 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 102.8619 7.9700 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.0000 12.1700 0.50 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.4000 1.5700 7.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 102.8900 8.1000 2.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 103.6618 8.0100 100.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 102.9000 8.4900 3.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.7000 9.4600 60.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.8500 10.6400 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.5000 10.7000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.2600 10.3800 3.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 111.0900 9.5300 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.7461 6.9700 24.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 107.1800 7.0600 4.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 107.4008 8.3400 250.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 101.8500 0.0000 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.8530 8.8000 250.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.2918 8.3400 900.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 104.4000 8.1100 6.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 111.5876 6.8700 2.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.0000 7.1700 5.30 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.5000 10.3800 2.00 NSE === INE521E07BB2 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 30-Jun-13 109.4700 0.0000 7.00 INE521E07BC0 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 27-Jul-13 106.6800 0.0000 6.00 INE804I07652 ECL FINANCE LIMITED - 19-Feb-14 110.6690 0.0000 1.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.1241 9.3063 1700.00 INE341E07068 MSRDC 13.50% 02-May-15 106.8000 9.4617 0.50 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.6879 8.4200 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.4900 8.1111 500.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.3505 9.3658 450.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 101.6260 8.2999 250.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 100.3054 7.9200 450.00 INE685O07018 PRATEEK INFRAPROJECTS INDIA PVT -- 30-Sep-15 103.1019 - 20.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 101.5242 8.1500 250.00 INE670E07276 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.95% 27-Jan-16 100.9500 8.5028 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.6453 8.0850 900.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.8800 11.0143 1.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 103.4860 8.4499 1000.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.6098 8.1500 300.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 102.9002 7.9600 950.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.4807 8.0200 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 101.5749 8.6100 15.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.8792 8.5984 1.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.8916 8.5950 1.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.1721 7.9653 1000.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 99.5762 9.6003 100.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 99.5762 9.6003 50.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 103.5900 9.4546 6.00 INE572F11117 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-20 55.9222 0.0000 27.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 99.2673 9.3623 1.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 103.3200 0.0000 9.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.7461 8.3600 350.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 102.9000 8.7878 6.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 102.2000 0.0000 2.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.8600 9.1328 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.2038 8.7800 5.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.5141 7.9550 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.5141 7.9550 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 105.8068 8.0100 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.8300 - 7.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 103.0500 - 6.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.5000 - 5.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.4000 - 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.3800 10.8504 26.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.6470 8.1400 150.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 105.1200 0.0000 30.00 FIMMDA ====== INE752E07DM6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-13 100.0545 8.3900 4.50 INE976I07BM6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 24-Jun-13 114.5368 8.1900 1.00 INE667F07543 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.33% 08-Aug-13 100.2670 8.2900 7.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.4050 8.2900 6.00 INE667F07667 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 25-Nov-13 116.3545 9.4300 1.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 129.3009 8.2900 5.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 101.3177 8.6500 20.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 101.0486 8.9500 250.00 INE909H07933 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 25-Nov-14 100.9587 9.2000 10.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.1241 8.5000 1700.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.6879 8.4200 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.4900 8.1200 1000.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.3505 8.4100 450.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 100.3054 7.9200 450.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.1072 8.4300 500.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.4351 8.4200 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 101.5242 8.1500 250.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 101.0500 8.0400 320.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 101.1380 8.0000 320.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 100.6316 8.7000 100.00 INE667F07BL9 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 09-May-16 100.4804 9.0800 6.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.5558 8.1200 550.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.6467 8.0900 450.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 103.3005 8.4200 50.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 102.4336 8.1000 25.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0000 7.9200 150.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 103.4860 8.4500 1000.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.6098 8.1500 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.7934 8.1000 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 102.8619 7.9700 1200.00 INE501A07115 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.71% 18-Jan-18 103.8663 8.6400 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.4807 8.0200 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 102.5500 8.3500 15.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.4600 8.2000 15.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 103.4149 8.2900 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.5500 12.1000 1.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.1721 7.9700 1000.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 99.5762 9.6000 50.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0000 7.9200 150.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.0000 7.9200 150.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 105.3031 8.1500 10.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 102.7727 8.0800 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.2396 8.7500 250.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 103.6618 8.0100 100.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 7.9200 150.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 103.0900 8.1000 2.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.7461 8.3600 300.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.7000 9.4600 60.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.8600 9.4300 2.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 7.9200 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 107.4000 8.0800 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.4550 8.0200 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.7461 6.9700 49.40 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 107.4008 8.3300 300.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 7.9200 260.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.4000 9.8000 4.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.5485 7.9500 350.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 105.8068 8.0100 100.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.6941 8.8500 7.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.8900 7.9300 10.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.8530 8.6000 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.9800 8.2100 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.9900 8.3000 6.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 7.9200 400.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.0000 8.3700 1320.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.2918 8.3200 1140.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 100.0000 8.3200 500.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 7.9200 150.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.9300 9.0100 6.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.4000 9.0300 1.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 7.9200 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 111.5300 7.9000 2.50 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 7.9200 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.3000 10.3600 26.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.0000 7.9200 150.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.1000 7.1500 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.4900 7.1100 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.6470 8.1400 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.8500 8.0800 4.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.0000 7.9200 150.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 104.9569 8.6000 500.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE A 9.41% 27-Jul-37 112.7880 8.1700 1.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.0516 9.4400 490.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 105.5869 8.5000 1010.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 103.3200 8.4000 9.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 110.0500 10.1600 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 102.0000 12.4900 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 102.3100 12.4300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India