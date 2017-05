May 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4619.10 NSE 7067.70 FIMMDA 19718.30 ============= TOTAL 31405.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.19% 18-Jul-13 100.0974 9.0500 250.00 INE701B07051 PUNJ LLOYD LIMITED 10.00% 10-Mar-14 100.0700 9.7900 2.00 INE061G08016 ADITYA BIRLA MINACS WORLDWIDE LTD 0.00% 05-Jan-15 129.0382 0.0000 850.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.3240 8.8100 100.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.8450 8.1500 50.00 INE667F07BO3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE - 20-May-16 99.9709 9.0100 100.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.4430 8.1300 250.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.5000 8.8200 5.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 103.7318 8.0000 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 104.0289 8.0000 50.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 105.9800 9.5100 4.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.8574 8.1000 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.9850 8.2500 15.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 54.0200 8.3500 66.60 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.8500 10.5700 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 110.8814 8.4900 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.7390 8.1400 100.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.0200 8.3900 7.50 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.4100 9.8100 4.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 101.2470 6.9900 1000.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 105.2479 8.0300 50.00 INE695F09433 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 20-Mar-23 101.3000 8.9400 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.2826 8.0200 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.4735 8.4100 550.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED - 21-May-23 99.9277 8.3300 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.2908 8.3200 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.2182 7.0500 500.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 105.5494 6.8900 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 102.5500 9.4400 6.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 105.4200 9.2900 5.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 101.2300 0.0000 1.00 NSE === INE136E07KD6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jun-13 118.4100 11.3121 13.00 INE115A07CB9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 30-Aug-13 112.9610 8.5602 250.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.8485 8.5602 250.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 100.5862 8.7023 150.00 INE121A07DV3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.30% 19-Sep-13 100.2013 9.2815 150.00 INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 124.9800 - 10.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 10-Oct-14 102.0868 8.3499 76.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 102.9100 7.3782 2.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.3605 8.2900 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 102.1038 8.2200 750.00 INE053F09716 IRFC STRPP-43MM 7.63% 29-Oct-15 98.3300 8.3978 1.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.3499 8.4600 700.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.2200 8.2540 1.00 INE039A09BE3 IFCI LIMITED 9.00% 20-Mar-16 99.2500 0.0000 0.70 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.9672 8.2560 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.5545 8.1200 150.00 INE341E07266 MSRDC SR-11 13.50% 27-Jul-16 113.2200 8.5266 1.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 103.3600 0.0000 50.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 102.4200 7.9681 3.00 INE752E07413 POWERGRID SR13L 8.63% 31-Jul-17 100.1800 8.5618 2.50 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.4984 8.0150 250.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.4500 0.0000 68.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.6900 - 50.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.1921 7.9600 1000.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 100.1345 8.1126 250.00 INE053F09CV5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 5.99% 26-Mar-19 89.5600 8.2821 1.00 INE053F09GI3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-19 99.3500 8.2782 2.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 102.8300 0.0000 2.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 106.0000 0.0000 13.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.0000 0.0000 100.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 103.3740 0.0000 13.00 INE134E08CR6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-20 104.5200 8.0015 5.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.8696 8.1350 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.0000 8.1164 1.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.5900 10.7577 4.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 96.6300 8.3469 14.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.6500 9.1709 23.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.1000 10.9504 2.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 101.9000 9.7889 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.3764 8.1446 150.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 107.3709 8.0748 50.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 102.4500 9.1680 150.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 09-Nov-21 102.0000 0.0000 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.7500 6.6599 15.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 106.0000 8.8794 4.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 109.0000 0.0000 2.50 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 103.4000 9.8110 7.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 46.3300 0.0000 8.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.4780 7.9600 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.8300 - 7.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.9627 7.9200 300.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 102.9100 0.0000 20.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 104.2480 8.3400 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.7500 - 156.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 105.0000 - 71.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.7500 11.1083 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 111.6000 8.4789 2.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 104.4700 10.9844 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.7000 - 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.1473 7.9500 250.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 106.2000 0.0000 113.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.7329 8.1300 400.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 102.4200 - 67.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 101.5500 9.5567 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 102.1200 9.4887 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 105.1200 0.0000 35.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 103.0000 0.0000 9.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 106.0800 8.8425 4.00 FIMMDA ====== INE721A07CE8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 20-Jun-13 115.2112 8.4200 250.00 INE996L07064 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) PVT RESET 24-Jun-13 119.0810 11.0000 43.50 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.19% 18-Jul-13 100.0974 8.7000 250.00 INE115A07CB9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 30-Aug-13 112.9610 8.3000 250.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.8485 8.3000 250.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 100.5862 8.4500 150.00 INE121A07DV3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.30% 19-Sep-13 100.2013 9.0000 150.00 INE580B07240 GRUH FINANCE LIMITED 9.77% 13-May-14 113.9778 8.7200 5.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 10-Oct-14 102.0868 8.3500 76.00 INE061G08016 ADITYA BIRLA MINACS WORLDWIDE LTD 0.00% 30-Dec-14 129.0382 10.5700 850.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 102.1120 7.8900 2.00 INE144H07CE8 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 20-Feb-15 121.1393 10.9900 78.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.3605 8.2900 50.00 INE071G08353 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 02-Mar-15 114.7669 8.2200 5.00 INE975G08025 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.25% 02-Apr-15 101.6810 11.2100 180.00 INE476M07016 LT HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 02-Apr-15 101.1401 9.0500 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 102.1038 8.2200 1000.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 100.5708 8.4800 50.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.3499 8.4600 700.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 101.8351 8.5200 750.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.2200 8.2500 1.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.5000 10.7400 3.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 100.6395 9.3300 100.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 101.1379 8.0000 575.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 100.1984 8.7000 100.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.3240 8.8000 50.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 100.3252 8.8000 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.8450 8.1400 50.00 INE296A07906 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 06-May-16 100.2108 8.8500 100.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 100.0000 9.2300 650.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.9672 8.2500 500.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 100.2370 8.8500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.5545 8.1200 150.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 99.7928 8.8000 100.00 INE667F07BO3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.00% 20-May-16 99.9709 9.0000 100.00 INE043D07EL2 IDFC LIMITED -- 25-May-16 78.9948 8.1900 25.00 INE721A07EV8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 03-Jul-16 101.9825 9.4500 150.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 1.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 101.4300 9.5000 8.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 101.3550 9.5200 3.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 99.7500 8.0000 50.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 103.7897 8.8200 70.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 103.8311 8.4400 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.4984 8.0200 250.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.5000 8.1800 68.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 103.6016 8.0000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 103.1667 8.1000 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.4403 8.0600 500.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.1921 7.9600 1000.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.6375 8.3300 300.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 100.1345 8.2200 250.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 99.7500 7.9900 50.00 INE121A07GZ7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 23-May-18 100.0000 9.6400 300.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 100.8100 11.0100 266.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 103.7318 8.0000 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 99.7500 7.9800 50.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 104.7600 8.7100 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 104.0289 8.0000 50.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 103.9828 8.0000 100.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.0000 9.3100 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.8574 8.0900 500.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.9112 8.0800 250.00 INE134E08CR6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-20 104.5200 8.0000 5.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.8696 8.1400 100.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 99.7500 7.9700 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 102.7500 9.0300 0.10 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 100.8300 10.3000 6.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.5900 10.7500 2.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.6500 9.4700 18.50 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 54.0200 8.3500 133.10 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 99.7500 7.9700 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.3764 8.1400 150.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 110.8814 8.4800 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.7390 8.1300 100.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 107.3709 8.0800 50.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 103.7000 8.1600 10.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 102.3685 8.0200 150.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 09-Nov-21 100.9500 12.5200 10.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 106.0000 7.9900 9.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 107.2700 8.3500 50.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 101.0200 8.1900 100.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 102.3112 7.9800 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 7.9200 190.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 100.4639 11.2800 236.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 100.6000 7.1000 200.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 100.6000 7.1000 200.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 106.0198 8.0000 215.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 101.2470 7.0000 600.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 105.2479 8.0300 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.4780 7.9600 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.8300 8.6000 7.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.9627 7.9200 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.9644 7.9200 50.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 102.9100 10.1500 20.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 104.2818 8.3300 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3516 8.0100 250.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.4467 7.9700 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.4735 8.4100 550.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.7500 8.3400 452.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 103.0500 8.6000 6.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 99.7500 7.9600 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.0000 8.3700 160.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.2908 8.3200 100.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 99.9277 8.3200 100.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 100.0000 7.9300 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0000 7.9800 400.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 99.7500 7.9600 50.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 102.7000 8.2100 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 105.0000 8.9500 70.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 99.7500 7.9500 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 104.0000 10.8300 7.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 111.6000 7.8900 2.50 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 99.7500 7.9500 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.4300 10.3500 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 112.0600 6.9000 1.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.2182 7.0500 258.60 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 99.7500 7.9500 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.3207 7.0800 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 107.1473 7.9500 250.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.3318 8.9400 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.7329 8.1300 400.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 99.7500 7.9500 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 103.5000 8.0200 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 102.6300 9.4300 22.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 103.9000 9.4900 14.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 112.7884 8.1700 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.5500 10.4000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.9500 8.1700 8.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.0200 12.3000 5.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 102.8000 8.5000 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 106.0800 8.4300 2.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 101.8350 8.4500 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 106.1700 8.4200 2.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 102.8500 8.4800 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5500 10.3400 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 110.0500 10.1600 1.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 103.6100 8.4400 1.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 101.2300 12.5000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - 