May 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5100.00 NSE 22399.00 FIMMDA 36204.40 ============= TOTAL 63703.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 100.9648 8.9500 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.7076 8.3300 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8909 8.3400 2000.00 INE451H07233 EMAAR MGF LAND LIMITED 15.00% 31-Dec-15 84.0797 0.0000 338.50 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.4001 8.1800 650.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 102.9968 8.3000 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.5000 11.7000 1.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.2898 8.1700 1200.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.0700 11.3900 1.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.6478 8.1400 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.9900 10.5600 1.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 101.8100 7.2000 22.50 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.3900 9.8100 5.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 103.9000 9.9900 7.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 103.0500 10.1300 5.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 105.5815 7.9500 150.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.2246 8.3300 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.4800 8.9400 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 107.5000 9.8000 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 116.0235 6.4900 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.7500 7.2200 3.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 103.0000 10.6700 9.00 NSE === INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.8585 8.7867 250.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 100.6000 0.0000 1.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 23-Jan-14 100.0816 9.2801 400.00 INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 124.8800 - 6.00 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 124.7300 - 1.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 101.1697 8.6500 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.5555 8.3400 1000.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 101.4839 8.6500 100.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 85.7588 9.4026 550.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.3446 8.2999 400.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 102.1038 8.2200 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.5776 8.0609 500.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 101.0500 0.0000 800.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 101.2000 8.0072 4.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 100.0200 8.2348 63.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.3492 8.2000 2250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.3145 8.5800 850.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.0285 9.2724 1500.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.3267 9.6470 6500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 104.6100 0.0000 5.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 103.3308 8.2800 900.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 103.0000 0.0000 3.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 102.7820 7.9900 200.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 102.8950 0.0000 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.5000 0.0000 30.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 102.4915 8.3600 250.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 102.4915 0.0000 250.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.9855 8.5636 250.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.4000 0.0000 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.9695 7.9800 550.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.5179 8.3600 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.5179 0.0000 250.00 INE121A07GX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 21-May-18 100.0000 - 50.00 INE121A07GX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 21-May-18 100.0000 - 50.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 105.4500 0.0000 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.6478 8.1300 250.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 103.8200 0.0000 1.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 103.2000 8.0847 1.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 102.8200 8.7947 4.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.5000 10.5740 4.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 105.4000 9.5077 6.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 104.4700 8.0311 2.50 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 102.3018 8.4487 103.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 101.8100 0.0000 22.50 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.9807 8.4100 150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 107.3803 8.4000 250.00 INE528G08071 YES BANK LIMITED 10.70% 29-Sep-22 103.8000 10.0347 2.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 106.2500 8.2579 6.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 105.0781 8.1000 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 106.0600 0.0000 15.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 103.9000 - 7.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.2017 8.0000 550.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.6142 0.0000 350.00 INE636F07175 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 15-Mar-23 103.4000 - 110.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 105.5815 7.9500 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.9697 8.0600 650.00 INE148I08116 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 23-May-23 100.0000 - 200.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 102.7500 8.2019 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.9000 - 20.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 105.0000 - 23.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 101.9000 0.0000 9.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.8457 8.5707 3.30 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.6900 - 13.20 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 103.1000 - 28.50 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 105.2300 - 2.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 102.7500 9.4148 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 102.9000 9.3970 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.9000 0.0000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.3100 9.8818 150.00 INE651A09056 STATE BANK OF MYSORE 9.80% 30-Dec-99 105.2300 9.6040 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 106.2500 8.8284 44.00 FIMMDA ====== INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.8585 8.5000 250.00 INE177L07061 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-13 100.2217 8.5300 180.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 100.9438 8.8900 750.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 23-Jan-14 100.0816 8.6600 400.00 INE177L07079 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-14 100.2510 8.7100 80.00 INE290L07070 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-14 100.2988 8.6800 120.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 100.9664 8.9500 250.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 100.9648 8.9500 250.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.89% 14-Aug-14 101.0586 8.9500 600.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 101.1697 8.6500 250.00 INE860H07250 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.90% 19-Sep-14 99.7287 10.0500 20.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.5692 8.3300 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.5555 8.3400 350.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.7076 8.3500 250.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 100.0550 8.3000 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 101.4839 8.6500 100.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 85.7588 8.4300 550.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.3446 8.3000 400.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8909 8.3400 2000.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 102.1038 8.2200 250.00 INE296A07757 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-15 112.6008 8.7900 5.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 100.3750 8.4700 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 102.5776 8.0700 500.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 99.5230 8.5500 100.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 102.1132 8.1900 50.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.5500 8.3800 150.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED 10.60% 12-Oct-15 101.4503 10.6500 50.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.6530 10.1400 100.00 INE451H07233 EMAAR MGF LAND LIMITED 15.00% 31-Dec-15 84.0797 - 338.50 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 102.2521 8.1400 10.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 101.6966 8.6500 200.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 101.2000 10.4300 3.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 101.0500 8.0400 400.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.6624 8.5300 70.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 100.3232 8.8300 100.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 101.2000 8.0000 8.00 INE121A07GK9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 06-May-16 100.6829 9.5100 100.00 INE667F07BL9 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 09-May-16 100.4468 9.1100 3.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.3492 8.2000 2900.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.5856 8.1200 550.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 104.2544 8.0600 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 103.1476 8.1000 100.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 102.9968 8.2900 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.3145 8.5800 850.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.0285 8.5000 1500.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.0441 9.3000 1000.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 1.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 101.4300 9.4900 5.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.3267 8.4000 4000.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.3302 8.4000 2500.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0000 7.9200 384.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 104.5800 8.3000 5.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 103.3308 8.2800 1100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 103.3675 8.2700 400.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 103.0000 8.0400 3.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.9130 8.4500 10.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 102.7438 8.0000 200.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 102.8950 7.9600 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 102.8602 7.9700 50.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.9855 8.4000 289.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 102.9695 7.9800 550.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 102.8773 8.3500 100.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.2898 8.1200 1200.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0000 7.9200 50.00 INE121A07GX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 21-May-18 100.0000 9.6400 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.9993 8.3000 14.80 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.1364 8.1400 100.00 INE320A09066 ICICI BANK LIMITED 10.50% 08-Jun-19 110.4115 8.4400 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.6478 8.1300 300.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 101.5000 8.3000 2.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 102.5323 8.1600 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.5000 10.5400 8.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.7100 9.4600 5.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 102.8500 10.0100 2.00 INE033L08015 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.17% 29-Jul-21 102.7500 9.4500 50.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 105.4000 9.5100 6.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.6018 8.8800 300.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 102.3018 8.0400 103.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.9807 8.4100 150.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 104.8930 9.5200 5.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 107.3803 8.4000 250.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 102.9689 9.8700 5.00 INE013A07RT6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 28-Sep-22 104.1200 9.4000 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 102.1448 9.0300 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 106.2300 8.2500 3.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 101.0585 7.0400 400.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 105.5491 8.0300 900.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 105.0781 8.1000 100.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 103.0000 9.3900 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.2017 8.0000 200.00 INE636F07175 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.00% 15-Mar-23 103.4000 8.5600 110.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.6900 8.8500 5.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 104.6433 8.0300 100.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 103.0500 10.1200 5.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED SR-XL IX 8.80% 04-Apr-23 105.5815 7.9500 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.9697 8.0600 700.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.9714 8.0600 100.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 103.4467 7.9700 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.2190 8.3500 850.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0483 7.9700 200.00 INE148I08116 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 23-May-23 100.0000 9.8000 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.2765 9.3600 100.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 102.7500 8.2000 50.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 103.3867 8.1200 50.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 102.4300 8.3900 20.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.9000 8.8800 24.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 105.0000 8.9500 15.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 111.1000 7.9700 0.10 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.3000 10.3600 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.5000 7.0200 2.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 103.1000 6.9900 28.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.3353 8.9400 63.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.6000 8.1700 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.5500 8.1500 67.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 105.6159 8.5000 550.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 102.9000 9.3900 4.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.5600 9.8200 480.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.7500 10.5100 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.3100 10.0500 150.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 101.2386 12.4300 14.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 102.8200 8.5000 6.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5000 11.0700 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India