May 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3035.70 NSE 18196.40 FIMMDA 34395.00 ============= TOTAL 55627.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 99.9061 8.8300 100.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.7500 - 0.50 INE013A07RG3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 12-Sep-14 101.4092 9.4000 50.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 98.2300 8.4300 1.00 INE302O07036 MARATHON REALTY PRIVATE LIMITED - 25-Sep-15 100.1000 - 100.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 102.1000 12.3900 1.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 101.2857 8.2500 500.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 105.4942 5.7900 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2178 8.2600 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.0000 0.0000 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 103.3608 8.2800 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.9732 8.1500 500.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.0700 11.3900 0.20 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.7000 0.0000 4.00 INE305A09125 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 30-Apr-19 101.4000 9.1800 1.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 99.4872 7.8100 50.00 INE039A09KV8 IFCI LIMITED 9.75% 31-Jul-19 102.6000 9.1700 1.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 102.9000 8.1000 1.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 102.3400 8.3000 150.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 102.3000 8.3000 200.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 104.6100 9.2200 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.5000 11.0600 0.50 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 102.5500 8.2900 180.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 113.0000 5.3400 2.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 101.7000 12.1500 0.50 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 102.9700 9.7500 4.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 102.7900 8.3600 70.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 107.6873 8.1100 7.00 INE848E07435 NHPC LIMITED SR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 103.0110 8.3000 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7000 8.4100 130.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.5528 8.1200 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.3000 8.9900 92.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 103.2200 8.3300 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.4000 10.0800 4.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 105.2000 9.3400 32.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 107.3500 0.0000 1.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 101.5500 0.0000 1.00 NSE === INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.2760 8.7512 600.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 100.1813 8.7137 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6066 8.2900 1000.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.5090 8.2500 200.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.5666 8.2550 850.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0683 9.3491 700.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 101.2348 8.6000 1000.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0928 9.4082 1150.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.8043 8.4821 500.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 101.0653 8.6800 400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2178 8.2500 1950.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 101.1500 0.0000 2.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 100.8400 9.8939 2.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 117.1750 8.6800 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 116.9885 8.6800 50.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.2961 9.6596 1400.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 103.6300 7.6198 2.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0000 - 300.00 INE139F09622 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.30% 19-Oct-17 104.7000 8.4797 10.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.6350 0.0000 15.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.6331 8.3782 1500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.1687 8.1000 100.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0000 - 300.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.0000 - 300.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.4000 0.0000 85.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.5376 8.1500 500.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 - 310.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 102.0500 0.0000 6.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 - 300.00 INE039A09NK5 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 137.2000 0.0000 0.20 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 101.7893 8.6300 250.00 INE654A09134 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 18-May-22 106.6600 8.7527 1.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 - 338.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.5284 8.4800 50.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 105.8800 8.9296 1.00 INE005A11309 ICICI AUG 1998 - 05-Dec-22 44.0130 0.0000 18.50 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 104.8800 9.0007 7.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 104.6278 8.1200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 104.9562 8.0350 100.00 INE206D08154 NUCLR POW 8.56% 15-Mar-23 104.7593 7.9987 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 104.8376 8.1500 100.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 104.8900 8.5096 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.4165 8.1400 550.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.5000 - 1.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 103.0000 - 694.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 - 101.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.3000 - 175.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 101.9300 0.0000 3.00 INE043D07328 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 19-Nov-25 105.8000 8.1314 29.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 37.5300 0.0000 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 111.4000 8.5025 53.70 INE091D11097 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-26 35.8650 0.0000 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.4267 8.0300 800.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 104.7992 8.6292 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.8500 0.0000 56.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.8000 7.9938 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.8501 8.2299 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.2500 0.0000 4.00 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-29 33.0400 0.0000 1.00 INE043D07FB0 - -- - 100.0000 - 200.00 INE691I07398 - -- - 100.0000 - 200.00 INE013A07WG3 - -- - 100.0000 - 11.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 110.0500 7.6593 1.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 101.5500 9.5572 4.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 103.4500 9.3330 4.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 113.8000 7.9313 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 105.0300 8.9306 212.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 104.4400 - 15.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 106.2000 8.6438 5.00 FIMMDA ====== INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 99.9061 8.5000 100.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.7500 0.50 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.2760 8.5800 600.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 100.1813 8.5500 250.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 23-Jan-14 100.0796 8.6500 400.00 INE013A07RG3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 12-Sep-14 101.4092 9.4000 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6066 8.2900 1661.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.5090 8.2500 200.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.5666 8.2500 850.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0683 8.7500 700.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 100.8164 8.5600 1250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 101.2348 8.6000 1000.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0928 8.7500 1150.00 INE660A07HY5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 14-May-15 101.7670 9.1600 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.7568 8.6500 250.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 101.7893 8.6300 250.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 101.0679 9.2700 1000.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.6276 8.3000 5.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 102.1000 12.3900 1.00 INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.50% 22-Dec-15 100.9840 9.0500 100.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.8043 8.2600 500.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 101.2857 8.2500 500.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 101.7166 8.6400 200.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 105.4942 9.0500 500.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 101.0653 8.6800 400.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.5275 8.5700 750.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 99.9562 8.5300 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2178 8.2500 1800.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2209 8.2500 250.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 104.0766 8.1200 30.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 117.1750 8.6800 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 116.9885 8.6800 50.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.2961 8.4500 1400.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 103.6300 8.0700 4.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0000 7.9300 366.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.4500 10.8200 2.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 104.4200 8.3500 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 103.3608 8.2700 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.4600 8.2600 15.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.6331 8.2800 750.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.6131 8.3000 750.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.9732 8.1500 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.1687 8.1000 100.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 101.5000 8.5000 40.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0000 7.9300 602.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 99.6964 8.4500 150.00 INE306N07732 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.95% 22-May-18 99.9000 8.9700 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.0000 8.3300 79.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 99.4872 8.2500 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.0000 7.9300 300.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.3900 8.1200 85.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.3824 8.1800 600.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 7.9300 300.00 INE296A08425 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 01-Jun-20 100.2500 9.4400 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.6500 10.7700 2.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 102.0500 8.7500 12.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 7.9300 300.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 102.9700 9.9900 8.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.4844 7.2200 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.9435 7.1500 24.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 105.9500 8.0000 1.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 7.9300 249.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 107.6873 8.1100 14.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.5284 8.4800 50.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 104.9154 9.5600 2.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 107.1731 8.0500 13.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 100.4692 11.2800 236.00 INE005A11309 ICICI AUG 1998 - 05-Dec-22 44.0130 9.0000 18.50 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 100.1285 9.4700 150.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 104.6278 8.1200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 104.9562 8.0300 100.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 104.7593 8.0000 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 104.8376 8.1500 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 104.7741 8.1600 50.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 104.8900 8.5100 1.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 100.0500 9.8300 250.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 104.1055 8.1100 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.6350 8.6500 1000.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.4165 8.1400 600.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.0368 8.0500 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.3289 8.4000 1.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.9587 8.3700 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 103.0000 8.8000 487.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.3000 9.1300 392.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0200 8.0600 4040.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 8.0600 600.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.9000 9.1000 7.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 11-Jun-25 101.7900 8.4700 2.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 104.5400 10.9700 4.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.3000 10.3600 4.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 112.0600 6.9000 1.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 101.8400 9.6400 550.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 100.8264 9.4900 360.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 106.7718 8.1800 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.5193 8.0200 750.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.2480 8.0500 350.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.8500 8.3300 169.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.8000 7.9900 90.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.8501 8.2300 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 105.2820 8.5500 200.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET - 101.1500 9.9000 2.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 108.1200 8.0600 1.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 100.7415 9.5600 320.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.0034 8.6000 135.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 31-Dec-99 100.8400 9.9000 2.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 104.6100 8.7000 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 110.5900 10.0500 1.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 101.5500 12.4400 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.7500 10.7600 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 102.9000 12.3200 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5500 10.3300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - 