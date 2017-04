Jun 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 527.00 NSE 16003.70 FIMMDA 33012.20 ============= TOTAL 49542.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE008A08A70 IDBI BANK LTD 7.25% 31-Mar-15 98.0700 8.4100 1.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 99.5400 8.3900 1.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 98.7000 8.1500 1.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 100.1500 8.3700 1.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 102.2600 8.7000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.8000 10.9200 0.50 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4651 9.5000 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 110.3214 8.5800 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0700 7.0700 18.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.1500 0.0000 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.7562 8.1000 100.00 INE296A08706 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.65% 26-Apr-23 101.0000 9.4800 50.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 101.8372 8.1600 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 116.0060 6.4900 1.00 NSE === INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 120.2771 8.8309 780.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.9963 9.1900 200.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 100.5291 8.8516 750.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.4700 0.0000 50.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.4081 8.6246 250.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 100.5699 8.6119 500.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.3091 8.6000 200.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.9476 8.6000 250.00 INE804I07BW9 ECL FINANCE LIMITED - 29-Aug-14 117.2500 0.0000 25.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.6483 8.6000 350.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.1999 9.3118 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.7413 8.2999 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.8000 8.2592 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.7923 8.2700 50.00 INE261F09HI0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.49% 21-Feb-15 100.0872 9.4151 850.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.3890 8.9524 1100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.9700 8.2866 250.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.3270 9.3812 2400.00 INE261F09HO8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 14-Jun-15 100.4171 9.0353 450.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.4809 8.5000 250.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.45% 09-Jul-15 100.8214 8.9834 500.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.41% 16-Jul-15 100.7890 8.9617 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.41% 16-Jul-15 101.1600 8.7639 30.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9671 8.9855 500.00 INE685O07018 PRATEEK INFRAPROJECTS INDIA PVT -- 30-Sep-15 103.1020 - 20.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.7528 8.1800 250.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 101.0653 8.6800 350.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.0028 8.6800 750.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.5000 12.7515 25.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.2799 9.6649 200.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.1000 10.4457 150.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 104.5000 0.0000 1.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.0101 8.1400 250.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.9082 8.1105 500.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 99.7615 9.5500 50.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 98.3200 10.5412 2.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 102.8200 8.7949 25.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.5500 0.0000 1.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 - 30.00 INE039A09NK5 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 137.3000 0.0000 0.20 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 103.1000 10.8218 3.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 - 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.5915 8.4700 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.4254 8.1249 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 107.6000 9.7405 13.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 105.7415 8.1249 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.0401 8.0225 150.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 104.6263 7.9985 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.6878 8.1000 100.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 - 50.00 INE217K08123 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.50% 29-May-23 99.9500 - 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.7500 - 83.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 - 115.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.8200 0.0000 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 - 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 - 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.5000 9.9222 4.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 101.7866 0.0000 250.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 37.5500 0.0000 1.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 - 50.00 INE091D11097 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-26 35.8675 0.0000 1.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 105.5696 8.3051 130.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.9400 - 3.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.1961 8.1900 50.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 102.0000 - 61.00 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-29 33.0600 0.0000 0.50 FIMMDA ====== INE891O15015 GOLD LOAN RECEIVABLE TRUST -- 21-Mar-13 100.0000 360.00 INE177L07053 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-13 100.0155 8.0000 180.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 120.2771 8.4800 780.00 INE134E08AX8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.90% 11-Aug-13 100.3403 8.6200 5.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.9963 8.9000 200.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.8929 8.3500 3.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 100.5291 8.6000 750.00 INE115A07BJ4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 11-Oct-13 97.1044 8.6000 1.00 INE296A08524 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-13 116.7549 8.6300 2.20 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.3742 8.3800 50.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.4081 8.5900 250.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 100.5699 8.6000 500.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 101.2478 8.3500 3.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.3091 8.6000 200.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.9476 8.6000 250.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 101.6108 10.2500 120.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.6483 8.6000 350.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2213 8.5300 500.00 INE774D07HM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 25-Nov-14 87.8746 9.1300 10.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.7827 8.2700 600.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.7427 8.3000 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.7426 8.3000 150.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0872 8.7500 850.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 100.7082 8.7500 1150.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.3890 8.9500 1100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.9120 8.3200 250.00 INE091A07109 NIRMA LIMITED 8.75% 27-May-15 100.0000 8.7500 100.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.3270 8.4500 2400.00 INE261F09HO8 NABARD 9.40% 14-Jun-15 100.4171 8.6200 450.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.4809 8.5000 250.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.8214 8.6000 500.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 101.1741 8.7500 280.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9671 8.5500 500.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 100.1752 8.6700 20.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.7528 8.1800 250.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 101.0653 8.6800 350.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.5425 8.5600 750.00 INE091A07117 NIRMA LIMITED 8.85% 27-May-16 100.0000 8.8400 100.00 INE738C07036 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.60% 31-May-16 100.0000 8.6000 750.00 INE738C07036 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.60% 31-May-16 100.0000 8.6000 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.0028 8.6800 750.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.0265 8.4300 2000.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.2799 8.5000 200.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.1000 10.4500 280.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 27-May-17 100.0000 8.8900 100.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 100.4434 9.2500 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.0101 8.1400 250.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.9082 8.2500 500.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 99.7615 9.5500 50.00 INE197A07062 JYOTI STRUCTURES LIMITED 14.00% 16-May-18 103.8700 12.8800 5.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 99.7364 8.4400 300.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 27-May-18 100.0000 8.9100 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.0000 8.3400 2250.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 99.9700 8.1400 1198.00 INE017A08177 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.35% 08-Feb-19 100.2905 9.2600 100.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 27-May-19 100.0000 8.9400 100.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 101.4888 9.2600 100.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 102.9608 8.1700 300.00 INE774D08LG5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.50% 25-May-20 100.0000 9.5000 150.00 INE296A08425 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 01-Jun-20 100.2600 9.4400 36.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4651 9.5000 300.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4654 9.5000 50.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 102.2101 9.2700 100.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 7.9200 30.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 110.3214 8.5700 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.9780 8.1000 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.3000 7.0400 18.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.6171 8.4500 11.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 102.1841 8.0000 250.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 7.9200 350.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.5915 8.4700 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.4254 8.1200 50.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 105.7415 8.1200 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 105.0401 8.0200 150.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 104.6263 8.0000 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.6894 8.1000 271.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.6878 8.1000 200.00 INE296A08706 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.65% 26-Apr-23 101.0000 9.4800 50.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 101.8372 8.1500 100.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 7.9200 200.00 INE217K08123 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.50% 29-May-23 99.9500 9.5000 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.5000 8.9700 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.3000 9.3400 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 99.9800 8.0600 1215.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 8.0500 150.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 119.8187 8.0000 250.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.8200 8.6400 100.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 7.9200 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.7000 9.0400 3.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.5000 9.0100 1.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 7.9200 50.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 11-Jun-25 101.7866 8.2200 250.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.5000 9.6000 4.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 7.9200 50.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 110.0000 8.1900 100.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.9467 8.6600 210.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 106.8000 8.1800 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.3300 8.0400 40.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.3527 8.9300 22.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 106.1961 8.1900 50.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED SR-60 OPT-I 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7400 500.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET - 101.5300 9.7500 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.3630 10.1600 1250.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 104.9808 8.6000 40.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.5000 10.4400 30.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 102.8000 8.5000 25.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 31-Dec-99 101.2500 9.7400 2.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 102.2600 8.4000 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 104.1500 12.1000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.5500 10.6000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.7500 10.7700 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.0000 12.3100 0.50