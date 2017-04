Jun 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3582.70 NSE 16115.80 FIMMDA 23831.60 ============= TOTAL 43530.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE909H07925 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.87% 27-Mar-14 100.5009 9.1200 500.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 105.5013 5.7800 650.00 INE001A07DU7 HDFC LTD - 02-May-16 100.5575 8.5600 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 99.9000 12.9700 25.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.2261 8.1900 1000.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.0700 11.7300 11.10 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.5000 0.0000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.7000 10.7500 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 110.4416 8.5600 250.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 103.8000 11.1600 0.10 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.3982 8.5100 304.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.0000 0.0000 1.50 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.4000 10.3500 30.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.2991 8.8900 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.2500 8.3400 125.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD 28-Mar-28 99.2000 7.1300 1.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.3100 9.3900 180.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 1.00 NSE === INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 120.3449 8.5832 250.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.3269 8.7425 200.00 INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 100.6442 8.4205 500.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.4082 8.6256 500.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.9836 9.7499 45.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6517 8.2500 50.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 12-Dec-14 100.2500 - 4.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.7398 8.2999 700.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.8000 8.2581 100.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.7408 8.6500 200.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.5905 8.6565 250.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.9345 8.6500 250.00 INE523E07889 L T FINANCE LTD 8.90% 15-May-15 100.0000 - 250.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.3500 8.6252 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 102.1349 8.1500 250.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.9221 8.9290 500.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.8900 8.9075 250.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 101.7303 8.6500 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.8212 8.1500 250.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 100.2353 8.7159 350.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 100.1187 8.7266 1250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.1755 8.5500 500.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.5569 8.2500 900.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.3171 8.2100 1000.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 99.7500 - 25.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.2000 10.4206 130.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.2164 9.7558 500.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.5770 8.3927 500.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.1500 0.0000 130.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 103.1812 8.3900 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 103.1812 0.0000 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.9082 8.1105 500.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.3849 8.4700 250.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 100.6268 8.1700 400.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 100.6300 0.0000 50.00 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 27-Nov-19 101.6171 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.2500 11.0371 2.00 INE039A09NK5 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 137.5000 0.0000 0.20 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.5120 8.1700 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.8200 8.0838 5.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.3982 8.5000 304.00 INE060K08028 ADANI AGRO PRIVATE LIMITED 10.00% 05-Oct-22 100.0000 10.8675 4000.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 104.3000 - 1.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 104.9220 8.0400 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.8915 8.0700 50.00 INE005A11382 ICICI DEC 1998 N.A. 11-Jun-23 41.3840 0.0000 14.60 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 104.5400 9.7805 3.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.8800 - 2.00 INE091D11097 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-26 35.8700 0.0000 1.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 105.8400 8.2737 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.7500 - 4.50 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-29 33.0800 0.0000 0.50 INE217K07141 - -- - 99.9500 - 100.00 INE013A07WG3 - -- - 100.0000 - 34.00 FIMMDA ====== INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 120.3449 8.2500 200.00 INE916D078Q4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 24-Jun-13 99.5344 8.7000 2.00 INE242A07124 IOC SR5 STRPP-J 10.25% 17-Jul-13 100.1811 8.1300 10.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.3269 8.4500 200.00 INE916DA7279 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.70% 03-Mar-14 100.2654 9.0800 500.00 INE916DA7279 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.70% 03-Mar-14 100.2680 9.0800 500.00 INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 100.6442 8.9000 500.00 INE909H07925 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.87% 27-Mar-14 100.5009 9.1600 500.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.4082 8.6200 500.00 INE242A07132 IOC SR5 STRPP-K 10.25% 17-Jul-14 101.9566 8.3200 10.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.8989 9.8300 29.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.5269 8.4000 200.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.8795 8.4000 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6517 8.2500 50.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 12-Dec-14 100.2500 12.5300 4.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.7413 8.3000 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.7398 8.3000 200.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 101.5133 8.6200 100.00 INE752E07900 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-15 96.8500 9.1300 1.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.7408 8.6500 200.00 INE740F08272 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 8.00% 01-Apr-15 97.2500 9.9000 1.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.5905 8.6500 250.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 100.9345 8.6500 250.00 INE523E07889 L T FINANCE LTD 8.90% 15-May-15 100.0000 8.9000 250.00 INE488N07027 PCR INVESTMENTS LIMITED 12.50% 31-May-15 103.0784 9.3800 500.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.3385 8.4000 1000.00 INE261F09HO8 NABARD 9.40% 14-Jun-15 100.4346 8.5900 450.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 98.1700 9.1600 1.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.3500 8.6500 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 102.1349 8.1500 250.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.9221 8.5000 500.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.8900 8.5000 250.00 INE242A07140 IOC SR5 STRPP-L 10.25% 17-Jul-15 103.6077 8.3000 10.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 101.7303 8.6500 50.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.5128 10.2200 30.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 101.7814 8.6100 150.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.8212 8.1500 250.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.7728 8.1700 250.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 105.5013 9.0500 650.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 100.2353 8.3700 350.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 100.1187 8.5000 1250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.5575 8.5500 750.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.5357 8.2600 900.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.3171 8.2100 1000.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 99.9000 9.1100 1.00 INE139F09606 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.90% 01-Sep-16 100.5400 8.9000 2.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.5000 12.7400 25.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 2.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 102.7300 9.6700 27.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.2164 8.7500 500.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.0000 9.5100 1.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 68.0000 9.1400 3.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.5770 8.3200 500.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.2517 8.7600 130.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.9082 8.2500 500.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.2261 8.1500 1000.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.3849 8.4700 250.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 100.6268 8.1700 400.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 100.0000 8.1300 356.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.2486 8.3000 130.70 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 100.6300 8.6100 50.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 107.1230 8.8000 100.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 102.9671 8.1700 150.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 102.9799 8.1700 150.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.4000 8.3200 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.4826 8.1600 100.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 99.0000 9.6200 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.8500 8.3200 100.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 94.6400 8.9100 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 110.4416 8.5500 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.0180 8.0900 500.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.5120 8.1600 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.8200 8.0800 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 106.6371 8.4500 11.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 102.2041 8.0000 250.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 107.4580 7.9700 10.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 101.0000 7.0300 20.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.4000 10.3500 30.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.4000 10.3500 30.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 104.6463 8.0000 1000.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 104.9220 8.0400 100.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 105.0100 8.8000 10.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7233 8.4000 120.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.2991 8.7400 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.7094 8.1000 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.8915 8.0700 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.4788 8.5300 125.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.3249 9.3300 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0500 8.0500 530.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 119.8387 8.0000 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6500 8.9000 2.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.0500 7.1600 9.40 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.2700 8.0500 350.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.04% 28-Mar-28 99.2000 7.1200 1.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 100.1034 8.4700 60.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% - 102.0000 12.3600 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 103.0000 7.1000 200.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 108.5570 8.5500 44.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.8800 10.1800 40.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.3100 9.4000 180.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 104.8000 11.9800 20.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.2500 10.3000 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.5000 10.6100 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.8000 10.2900 1.00 INE667A09128 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 102.6000 9.1800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com