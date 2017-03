Jun 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1745.70 NSE 15915.70 FIMMDA 24804.40 ============= TOTAL 42465.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 99.5759 8.9600 250.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.5557 8.2600 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.5315 8.1300 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.0000 0.0000 2.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 102.7500 11.8000 30.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.7200 11.3400 0.90 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 104.6000 10.7200 30.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.7000 0.0000 1.00 INE774D08LG5 MAHINDRA - 25-May-20 100.0000 9.5000 100.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4651 9.5000 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 113.0000 3.5900 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 111.0500 0.0000 1.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 102.7500 11.9400 0.50 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 112.8000 9.6100 0.10 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.3979 8.5100 196.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.3500 0.0000 0.50 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.4000 10.3500 30.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 105.2800 8.7600 10.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.3141 8.8900 250.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.1844 8.3400 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.5500 7.2400 0.70 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 105.0700 10.2300 40.00 NSE === INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 100.0816 8.8601 50.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.3808 8.2302 250.00 INE261F09GI2 NABARD 9.65% 23-Jun-14 100.0263 9.6015 150.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.8866 8.6500 300.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.6178 8.2850 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.3217 8.2999 100.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.8747 8.6100 250.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.9403 8.8804 500.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.0707 9.0300 1000.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 101.1246 8.6300 2000.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.3906 9.0297 1000.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.3400 - 30.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 100.1533 8.7116 1000.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.1755 8.5500 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.4934 8.1400 1550.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.4969 8.0830 1300.00 INE670E07318 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.00% 04-Oct-16 99.1200 7.9076 1.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 111.3969 9.0494 750.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0000 - 50.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.0000 10.7106 20.00 INE721A07EL9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.20% 08-Nov-17 102.9000 9.3383 100.00 INE005A11788 ICICI FEB 2001 N.A. 22-Dec-17 66.8600 0.0000 0.20 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.5951 8.3876 2250.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 99.8095 - 250.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0000 - 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.3800 - 20.00 INE866I08147 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 12.75% 17-Sep-18 100.0100 - 4.10 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.2925 8.5499 162.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.0000 - 50.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 105.9900 0.0000 5.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 102.3400 0.0000 50.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 103.3800 10.0238 10.00 INE721A08AD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 28-May-20 98.7500 9.0519 30.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 102.8500 - 15.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 102.7000 10.7516 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.7900 8.1244 250.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 103.8500 9.7502 0.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.7510 6.6566 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 - 36.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.7189 8.4499 396.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 107.4900 9.7588 10.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 104.9711 8.0750 100.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 105.2000 0.0000 10.00 INE688I08012 CAPITAL FRST 10.30% 28-Feb-23 104.8200 0.0000 10.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 - 125.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.6300 - 20.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0500 - 250.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 - 125.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.6000 10.0564 4.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.9000 7.1553 2.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 105.9375 8.1800 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.3800 0.0000 30.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.4577 8.1599 250.00 FIMMDA ====== INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 100.0816 8.5500 50.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.6057 8.3500 60.00 INE660A07FT9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.70% 29-May-14 122.4997 9.0100 28.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.3808 8.2500 250.00 INE261F09GI2 NABARD 9.65% 23-Jun-14 100.0263 8.2500 150.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.8866 8.6500 300.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 100.1866 8.3800 250.00 INE121A07FR6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 03-Sep-14 100.1911 9.3500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.6178 8.2900 500.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.4804 8.3000 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.3217 8.3000 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.20% 27-Feb-15 100.7355 8.7300 20.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.8747 8.6100 250.00 INE476M07016 LT HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 02-Apr-15 100.9742 9.1300 100.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.9403 8.4500 500.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 29-Jul-15 108.2525 9.0000 5.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.0707 9.0300 1000.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 101.1246 8.6300 2000.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.3906 9.0300 1000.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.3400 12.7500 30.00 INE536N07031 OMKAR REALTORS DEVELOPERS PRIVATE 0.00% 21-Dec-15 100.0093 - 485.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 100.1533 8.4500 1000.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 100.4445 9.4100 150.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 99.5759 8.9500 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.1755 8.5500 500.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.5557 8.2500 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.5188 8.1300 2150.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 99.4126 8.9500 310.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.4969 8.0900 1300.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.4138 8.1200 50.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 111.3969 9.0500 750.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 102.7500 11.8200 30.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 103.4000 8.1300 1.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0000 7.9200 50.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 103.5182 8.9000 100.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 103.2182 9.5300 175.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.9944 10.4200 20.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.5951 8.3000 2250.00 INE121A07GQ6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 16-May-18 100.0000 9.5900 100.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0000 7.9200 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.0000 8.3300 231.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 103.5628 8.1000 400.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.0000 - 30.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.2925 8.5500 162.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 102.3900 8.1600 1.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 104.6000 10.7100 30.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.0000 7.9200 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 102.3400 8.2900 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 102.3306 8.2900 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.7618 8.2500 100.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 103.3000 10.0300 10.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.3604 8.2300 100.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 97.6490 10.9500 100.00 INE774D08LG5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 25-May-20 100.0000 9.4900 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 103.1744 8.2000 200.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 103.3128 8.1700 200.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 101.2284 9.6400 24.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4647 9.5000 350.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 102.5810 8.2900 50.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 102.7000 10.0300 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.7900 8.1300 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.2090 7.0200 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.9400 7.1500 25.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.7189 8.4500 200.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 107.4900 9.7600 10.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 104.9711 8.0700 100.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.4000 10.3500 30.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 105.2800 8.7600 10.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 105.0100 8.8000 5.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7291 8.9300 10.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 104.5393 8.0400 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.3141 8.7400 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.2500 8.1700 91.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.2174 8.3300 200.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 100.0949 9.8300 250.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 100.1300 9.8200 5.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.5000 8.9700 220.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0500 8.0500 250.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 30-Jun-23 100.0000 9.9000 600.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 119.8587 8.0000 250.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 106.9649 8.0400 5.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.8000 9.1200 40.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.6000 9.7800 8.00 INE733E07HB0 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-26 107.3259 8.0400 0.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 111.1500 8.6000 0.80 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 112.8700 8.2000 150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.9198 7.0600 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 105.9375 8.1800 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.2900 8.5700 39.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 106.9926 8.0000 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.3696 8.1700 300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.3000 8.1800 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.6365 9.9100 750.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.3200 9.4000 450.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 110.0500 10.1500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com