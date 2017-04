Jun 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2869.20 NSE 16660.60 FIMMDA 26112.40 ============= TOTAL 45642.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE704I07GC2 RANK INVESTMENTS & CREDIT (INDIA) 10.20% 22-Jun-13 100.0696 8.6200 150.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.6830 - 759.30 INE721A07AZ7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.10% 11-Jul-14 100.9100 10.1300 0.50 INE752E07801 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-16 96.7500 8.0400 1.30 INE202B07779 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 04-Jun-16 100.0200 9.8900 15.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 94.7500 - 1.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 100.5085 9.4200 500.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 102.2300 8.0900 2.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 70.0372 8.1100 252.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 112.1445 8.9100 700.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.0000 0.0000 3.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 62.3750 8.4500 20.60 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 98.3000 8.0400 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.7000 10.7100 12.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 110.3167 8.5800 250.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.0000 0.0000 2.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 105.2800 8.7600 5.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.1800 9.0000 139.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.8500 7.1800 26.10 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 104.1300 7.0400 9.40 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.5600 8.1500 9.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.0000 10.3300 1.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD - 31-Dec-99 102.5000 10.7500 3.00 NSE === INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 100.4615 8.7718 300.00 INE306N07138 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 112.0182 9.1287 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6997 8.2100 650.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 101.4069 8.4300 50.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 101.4069 8.4300 50.00 INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 97.3500 7.6577 2.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.1000 0.0000 1.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 97.3000 1.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 101.0900 8.8004 30.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9672 8.9861 750.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 97.0000 8.9201 1.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.5000 8.5633 1.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.9984 8.0750 4000.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 101.3029 8.5800 500.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 99.7866 - 750.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 103.8347 8.1300 100.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 101.2993 8.1300 100.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 103.3475 8.1000 600.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 100.5085 11.1727 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.2358 8.6000 250.00 INE721A07EL9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.20% 08-Nov-17 101.7726 9.6558 100.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.5939 8.3877 3700.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.2367 8.0800 150.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.6960 8.3900 450.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 95.2500 0.0000 2.40 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 62.9600 0.0000 10.60 INE008A09AM3 IDBI BANK LIMITED 6.75% 20-Apr-19 94.5500 0.0000 0.60 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.1400 0.0000 12.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.4294 8.1700 1000.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 105.3000 8.0999 170.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 - 50.00 INE721A08AD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 28-May-20 98.8200 9.0387 30.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 - 20.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 106.3227 8.2500 50.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 102.2441 7.9908 250.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 - 151.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 104.9035 8.0850 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 105.3987 8.0900 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.6832 8.1000 300.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 102.8563 8.0600 50.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 - 400.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 100.1800 - 5.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.5800 - 7.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0500 - 250.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 - 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.8800 - 2.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 - 225.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 34.0000 0.0000 2.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 - 115.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.0000 - 130.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 102.5400 9.7990 280.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.6000 0.0000 2.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 102.5000 - 10.00 FIMMDA ====== INE704I07GC2 RANK INVESTMENTS & CREDIT (INDIA) 10.20% 22-Jun-13 100.0696 8.5000 150.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.0984 8.5300 200.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 100.5172 8.5700 250.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 100.4615 8.6000 300.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.6830 15.9500 759.30 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.4000 8.6000 100.00 INE306N07138 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 112.0182 9.1000 50.00 INE721A07AZ7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.10% 11-Jul-14 100.9100 10.2000 0.50 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 101.0727 8.2800 5.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.2494 11.5000 200.00 INE013A07RG3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 12-Sep-14 101.5705 9.2500 150.00 INE121A07CO0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.90% 25-Sep-14 101.0000 9.9500 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6997 8.2100 650.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6631 8.2400 100.00 INE916D071P1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 25-Nov-14 88.0772 9.0100 1.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 100.2178 9.0500 200.00 INE202B07761 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 04-Jun-15 99.7658 10.1000 3000.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9672 8.5500 750.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Feb-16 102.1700 8.9300 5.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 101.9984 8.0800 3500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 102.0008 8.0800 500.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 101.3029 8.5800 500.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 99.7866 8.5500 750.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 103.8347 8.1300 100.00 INE202B07779 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 04-Jun-16 100.0000 9.9400 50.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 101.2993 8.1300 100.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 103.4885 8.0500 600.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 100.5085 9.7500 750.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.2358 8.6000 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.3448 8.2200 200.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 70.0372 8.1000 252.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.5939 8.3000 3250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 102.2367 8.0800 170.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.5795 8.4200 400.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.6960 8.3900 50.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 100.0000 8.1300 76.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.5505 12.5000 200.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 62.5700 8.3900 20.60 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 62.9600 8.2800 10.60 INE017A07534 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.80% 03-Jul-19 103.8050 8.9500 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.1400 8.1800 12.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.4294 8.1700 1000.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 105.5480 8.2100 165.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 7.9200 50.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4200 8.5100 12.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 7.9200 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 110.3167 8.5700 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.8100 8.1300 500.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.8700 8.1200 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.4900 7.0000 75.30 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.5300 7.0000 31.50 INE848E07427 NHPC LIMITED SR-R3 PART-D 8.78% 11-Feb-22 100.7695 8.6300 20.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.2500 7.1000 25.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 102.2441 7.9900 250.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 7.9300 151.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 104.9035 8.0900 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 105.3987 8.0900 100.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 103.0490 8.2900 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 105.2800 8.7500 5.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 104.5693 8.0400 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.6832 8.1000 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.1110 8.1900 57.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 102.8563 8.0600 50.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 7.9300 600.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 100.1800 9.8200 5.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 8.0500 1680.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 7.9200 450.00 INE848E07450 NHPC LIMITED SR-R3 PART-G 8.78% 11-Feb-25 103.2584 8.3200 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 7.9200 180.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.9800 10.0000 7.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 7.9200 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 112.8700 8.2000 20.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.0256 9.5100 125.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.0500 7.1500 26.10 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.5833 7.0100 1.60 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.0000 7.9200 110.00 INE572F11190 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-28 26.5050 9.5100 275.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 104.1300 7.0400 9.40 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.6009 8.0100 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.2967 8.5700 21.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.4600 8.1600 9.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0500 9.7300 10.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 102.5000 8.1900 6.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET - INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET - 101.9000 12.3300 6.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% - 100.5000 12.6200 3.50 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.3200 9.4000 30.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 102.0000 8.4100 7.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 101.9700 8.4600 3.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 102.8000 8.5000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.2500 10.3000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India