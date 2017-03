Jun 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2858.50 NSE 12632.70 FIMMDA 25144.50 ============= TOTAL 40635.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.7500 - 4.80 INE013A07RG3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 12-Sep-14 101.1589 9.6000 50.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 102.0766 8.1800 250.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 101.0104 9.4100 550.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.9903 8.8500 700.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.9700 12.4400 1.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 105.5084 5.7800 100.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 104.1460 8.0900 300.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.9664 8.1600 200.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.3621 8.1100 7.20 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.7500 5.4200 2.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.0500 8.2500 10.60 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.0000 6.8800 0.30 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.3667 8.4500 2.10 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 101.4400 9.5100 24.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 113.0000 0.0000 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.7500 10.6700 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 110.1299 8.6100 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.8000 6.8100 8.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.5500 7.0600 25.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.6000 10.8600 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.3500 0.0000 1.50 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 102.2437 9.0200 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.4892 8.8600 250.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.5500 7.4200 25.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 99.5931 7.9800 37.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 107.3500 0.0000 1.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 102.9000 10.7000 1.00 NSE === INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 120.5300 - 1.20 INE804I07462 ECL FINANCE LIMITED - 20-Dec-13 101.0640 0.0000 2.00 INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 122.1000 - 5.00 INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 129.0900 - 1.00 INE136E07MN1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-May-14 110.6700 1.4723 5.00 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 120.4400 - 4.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 101.2789 8.5520 150.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 101.0071 8.5800 100.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.6772 8.1700 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.5700 8.3200 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6960 8.2100 500.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.7526 8.1700 50.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 101.0996 8.6000 250.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 101.0996 12.0341 250.00 INE804I07CM8 ECL FINANCE LIMITED - 29-Dec-14 127.7100 0.0000 2.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 100.2355 8.6010 750.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 101.0842 8.8776 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 102.2253 8.1000 50.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.1470 8.5500 500.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 102.1433 8.2100 650.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.2203 8.5300 450.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.5139 8.1300 350.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.4825 8.0850 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.2900 8.5881 150.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 116.6841 8.6550 750.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 101.6600 0.0000 5.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0000 - 150.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 105.6143 8.6200 50.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 105.6143 8.6259 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 104.3764 8.0900 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 104.3764 8.0953 50.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 101.1963 8.6300 500.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.6139 8.3822 1000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.7717 8.2000 200.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.9373 8.0200 750.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0000 - 150.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 100.1570 - 150.00 INE013A07WG3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.30% 27-May-18 100.0000 - 17.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 104.3610 8.1715 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.5932 8.1183 100.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.0350 0.0000 10.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.0000 - 150.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 103.2000 0.0000 7.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 102.1000 0.0000 3.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 - 150.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 106.2422 8.1542 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 - 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.1764 8.2242 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.4000 0.0000 6.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 - 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.9307 8.2299 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 104.4200 - 150.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 102.1700 0.0000 10.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 104.0313 8.3699 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.4741 8.1300 450.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 - 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.2165 - 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.8000 - 5.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 - 350.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 - 350.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 104.0100 11.0704 7.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 - 460.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.0000 - 350.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.7500 - 15.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.4183 8.0300 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.1046 8.2000 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.0000 - 350.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 101.5500 9.5580 8.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.6500 9.9445 9.00 FIMMDA ====== INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.9745 22.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 98.7500 - 4.80 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.8738 8.6200 7.00 INE177L07061 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-13 100.1996 8.5700 180.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 101.2789 8.5500 400.00 INE660A07IK2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.95% 01-Aug-14 101.1228 8.8200 100.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.8698 8.7200 100.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 101.1877 8.6100 50.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 101.0071 8.5800 100.00 INE013A07RG3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 12-Sep-14 101.1589 9.6000 50.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.6772 8.1700 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.5700 8.3200 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6835 8.2200 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.6745 8.2300 50.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.7526 8.1700 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.6562 8.5800 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 100.8093 8.6800 20.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.2823 8.3200 3.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 102.0766 8.1800 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.8030 8.6500 1250.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 101.0104 9.4500 550.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 100.1541 8.6500 500.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 100.2355 8.6000 250.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 102.6432 8.6300 50.00 INE091A07109 NIRMA LIMITED 8.75% 27-May-15 100.0000 8.7400 100.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 101.0842 8.3000 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.8095 8.8200 10.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 102.2253 8.1000 50.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.9903 8.4000 700.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.9403 8.5500 850.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 100.1470 8.5500 500.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.9700 12.4400 1.00 INE202B07704 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 21-Jan-16 101.4265 9.9400 20.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 101.6949 8.0900 6.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 102.1433 8.2100 650.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 105.5084 9.0500 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.2203 8.5300 550.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.2233 8.5300 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.5139 8.1300 350.00 INE091A07117 NIRMA LIMITED 8.85% 27-May-16 100.0000 8.8400 100.00 INE721A07FL6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 02-Jun-16 99.7500 9.2500 250.00 INE202B07779 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 04-Jun-16 100.0200 9.9300 15.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 104.1460 8.0800 315.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 103.4825 8.0900 250.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 94.8000 - 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.2900 8.5800 150.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 2.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 116.6841 8.6600 750.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0000 7.9200 200.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.7500 10.7200 5.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 27-May-17 100.0000 8.8900 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 104.3807 7.9800 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.6134 8.1800 100.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 101.1963 8.6300 500.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.6139 8.2900 1000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.9664 8.1500 650.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 103.0327 8.1300 30.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 100.3824 8.0800 20.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.9298 8.0200 1000.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 100.4242 8.2200 20.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0000 7.9200 298.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 100.1570 9.0000 150.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 27-May-18 100.0000 8.9100 100.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 100.0000 8.1300 1180.00 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 100.5729 9.2400 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 104.3610 8.1700 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.5932 8.1200 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.3621 8.1000 7.20 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.0350 8.2600 10.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.0000 7.9200 600.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 27-May-19 100.0000 8.9400 100.00 INE017A07534 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.80% 03-Jul-19 102.4531 9.2500 50.00 INE017A07534 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.80% 03-Jul-19 102.4864 9.2400 50.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 106.9115 8.2000 65.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 7.9200 374.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 102.8224 8.0900 100.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 106.2422 8.1500 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 7.9200 547.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 110.1299 8.6000 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.1764 8.2300 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.9986 8.9900 20.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.8000 6.8100 8.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.5500 7.0600 25.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 99.7053 7.9700 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.9307 8.2300 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 102.2437 8.7400 250.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 104.6764 8.0700 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 104.4200 8.0600 150.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 102.1700 10.2700 10.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.4892 8.6900 250.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 104.0313 8.3700 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.4741 8.1300 450.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.7700 8.0800 50.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0393 10.4800 110.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 99.7536 7.9600 150.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.2165 8.3300 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.3132 9.3200 55.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 8.0500 500.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 99.9900 8.0600 250.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jun-23 100.0000 9.9000 250.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 7.9300 400.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 7.9300 670.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 7.9200 750.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.0000 7.9200 540.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.4183 8.0400 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.1046 8.2000 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.1900 8.1900 32.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0491 9.7300 10.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.0000 7.9300 400.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 99.5931 7.9700 37.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET - 102.4000 12.2400 6.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.5000 9.7700 500.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.5080 10.4400 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.7500 10.1900 8.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.7500 10.3000 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.5000 10.2500 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.7500 10.7700 1.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India